¿Acercamiento o postureo de Rajoy?

Voz 0827

00:04

sabías la fui si el presidente Mariano Rajoy se ha reunido hoy con las camareras de piso popularmente conocidas como las que Ellis que llevan tiempo clamando por dignificar un oficio maltratado precario no sólo nos parece bien que lo haya hecho sino que sería conveniente que la agenda presidencial tuviera al menos un hueco semanal para fomentar encuentros semejantes con colectivos diversos para preguntarles oye cómo va lo vuestro que podemos hacer por vosotros hoy mismo tendría saturación de citas con pensionistas jueces fiscales médicos científicos mujeres en general buena hasta con directores de másteres pero no está previsto de momento por eso este repentino encuentro no sabemos cómo observarlo Si como sincera predisposición de Rajoy o mero postureo una especie de espasmos social presidencial que se produjo cuando una senadora le desgranó el presidente una situación sobradamente conocida por cualquier ciudadano medianamente informado pero que al presidente le pareció en aquel momento una revelación así que esperamos que el encuentro de sus frutos que en el futuro donde asiste a Rajoy que le cuenten lo que todo el mundo sabe que extiende esta sensibilidad sobrevenida para escuchar a otros ciudadanos que también tienen lo suyo para contarle sin quitar trabajo a sus ministros eso sí en que también tienen obligaciones al respecto