Cristina Cifuentes no recuerda si es presidenta de la COmunidad de Madrid "porque esto fue en 2015"

Voz 0230 01:30 la leemos hoy en diferentes medios de comunicación Cristina Cifuentes no fue a clase el tribunal que le dio el máster nunca existió las altas de la Universidad tienen firmas falsificadas no aparece el trabajo de final de Master y ella asegura que todo es legal Si todo es legal madre mía cómo serán los máster ilegales

Voz 6 01:50 sí

Voz 3 01:57 bueno alguien va pregunta bueno de buena fe oiga aquí no hay muchas irregularidades te quema

Voz 0684 02:06 tendría que ver usted los ilegales por usted

Voz 0230 02:19 hola mamá once este qué haces por aquí buscas algo que comprar canción de los ilegales precisamente que podría ser un himno del momento están los ilegales madrileños están los ilegales catalanes ahora tenemos a la mitad del Producto Interior Bruto de España masona no eh Cataluña y Madrid son el XXXVIII treinta nueve por ciento del PIB de España y sus élites diríamos sus gobiernos están en un atasco vivimos un mal momento como dice el sabio chino me cago

Voz 1353 02:47 si no hay Estado

Voz 0230 02:48 el unidos están en guerra comercial todo el asunto del Master de Cifuentes y la discusión entre la Reina Letizia y Doña Sofía es en realidad una cortina de humo para que no hablemos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos que es lo verdaderamente apasionante porque es un choque de culturas no solo

Voz 7 03:26 si ponemos Simeón

Voz 0230 03:27 estamos músicas americanas de China mira estos

Voz 3 03:45 sí que hemos hecho una vale no

Voz 0230 03:48 es pero sí es interesante esto de escuchar pero lógicamente si te pones la radio por la mañana escuchas esto y fuente reconoce que no asistió a las clases del Master insiste en que los profesores la picaron un modelo de violación distinto al del resto de los alumnos pero no concreta cuál ni aporta prueba documental alguna de ese trato excepcional porque su máster exige asistir al ochenta por ciento de las clases pues no hace escaso

Voz 8 04:14 Sonia al chino y Vedder nadie porque ya todo es un culebrón

Voz 0230 04:19 Pepa Bueno entrevista esta mañana al vicesecretario general del PP Javier Maroto y le pregunta usted llenó masters señor Maroto

Voz 0893 04:27 no yo tengo un programa de acción pública que es una cuestión es un título menor al máster

Voz 0230 04:33 entonces pasa que en su biografía la que figura en la web del PP dice Máster en Gestión y Administración Pública en el IES

Voz 0893 04:41 bueno pues cheque en la página oficial del Congreso lo que claramente pone P G que es

Voz 1 04:46 esta esta es la oficial del Partido Popular en la mano

Voz 0893 04:49 sí yo yo me dije yo por la página al Congreso

Voz 0230 04:53 bueno a veces las cosas paso no dices que no pero resulta que en su biografía la que figura en la web del PP dice Máster en Gestión y Administración Pública en el IES

Voz 3 05:05 ahora todo el mundo

Voz 0230 05:07 está revisando currículum a ver qué le dije a ver qué puesto allí donde dije máster digo Commander yo atentos tendríamos consultó el gran Isaías correcto enviamos consulta al gran Isaías porque hoy han abucheado la Reina Letizia en Sevilla España como sabéis se ha dividido entre Sofía por la discusión de la foto con la abuela Islas de hoy Sevilla se ve que eran mayoritariamente sofisma del titular sería un grupo de Sofía abuchea a la reina escuchamos como periodistas intentan preguntar a lo lejos como las estrellas del poema de Neruda se hoy alguna protesta

Voz 9 05:52 ya a una mujer que grita flojas

Voz 8 05:57 escuchamos

Voz 3 06:02 era ahí lo hemos escuchado eh

Voz 0230 06:06 y ha sido el momento floja escuchamos ahora el grito a palo seco valora en toda la palabra en el sur de España hoy que tenemos público que nos visita desde Almería en el sur de España el uso de fuerza eh se asocia más bien alguien poco trabajador no bajó este esto es un flojo se dice esto es un flojo que decirle eso

Voz 8 06:29 a alguien de la familia real

Voz 10 06:38 venga sin

Voz 11 06:40 ayer twiterías

Voz 1610 06:42 el voto todos los Masters falsos e encargos en el Partido Popular se está complicando un pelín atención a este tuit de Mauro Entrialgo

Voz 12 06:51 el encontrar a alguien del PP que no tenga un máster falso para que vaya a la radio defender que le han pillado máster falso a Maroto cuando ha ido a defender a la radio que le han pillado máster falso y fuentes

Voz 1610 07:02 el dejamos un poquito pero seguimos hablando de estudios ojo esta reflexión de Bartolo Corleone debe ser duro

Voz 12 07:08 los suspender las oposiciones para ser policía Isabel que existen perros policía

Voz 1 07:14 no sabemos si es verdad lo que dicen es lento e de pillar ya ya ya has pillado venga seguimos no sabemos es verdad que dice en este tuit no niño pero no es descartable

Voz 12 07:25 dicen que si te pones en la oreja un envase de yogur con bífida unitas puedes escuchar las carcajadas de los publicistas

Voz 1610 07:33 vamos ahora con JJ Vaquero que ha estado estudiando la vio de uso

Voz 12 07:37 mosso Hugh verán tiene cuatro hijos con dos mujeres ojo al orden el primero con su primera mujer el segundo con la segunda el tercero con la primera el cuarto con la segunda más que una familia aparecen unos playoffs

Voz 1610 07:50 a mí acabamos las teorías con obviamente con un tuit de padres e hijos a cargo de

Voz 12 07:57 es usted el profesor de mi hijo si me hago con él para que me diga a la cara eso de que no le dedico tiempo ese no es su hijo no me cambia de tema

Voz 14 08:10 después de las twiterías que había

Voz 15 08:13 Lemond no tiene las noticias

Voz 1981 08:17 Mariano Rajoy pregunta a sus asesores si él hizo algún máster consciente de que el tema es peliagudo el presidente del Gobierno ha querido asegurarse de que no hizo ningún curso sin asistir a clase y que ahora pueda dar problemas si he hecho algo que no hice quitarlo pero antes asegurarnos de que no lo hice porque igual lo hice no me acuerda solicitar Cristina Cifuentes no recuerda si es presidenta de la Comunidad de Madrid porque esto fue en dos mil quince ganado comprenderá hace mucho tiempo de esto y no lo recuerdo porque he hecho tres o cuatro mudanzas yo ya no sé si mi despacho corresponde de Presidencia o no ha dicho Cifuentes visiblemente molesta de que se le acuse de ser la presidenta en todo caso sí lo es ha advertido de que no va a dimitir el gobierno está dispuesto a incluir en los presupuestos los sobornos que hagan falta para que los presupuestos se prueba

Voz 0230 09:09 la principal partida de los presupuestos de este año está destinada a que se aprueben los presupuestos Montoro ya advirtió de que no se iba a reparar en gastos

Voz 15 09:19 última hora Arman cuéntanos Robbie

Voz 1610 09:21 Williams cobró el doble que la señorita Todd fallar Juanes debutar reconociendo que por el hecho de ser mujer el sueldo de la actriz coprotagonista era claramente inferior Dustin Hoffman también habría cobrado más que tú

Voz 1981 09:34 sí razias Arman vamos ahora con algunos titulares breves el hinduismo añade un brazo más a la diosa Shiva para que pueda mirar el móvil se declara conectarlo a las armas después de que le deniegan la licencia tres veces seguidas la procesión de la Virgen de la NASA regresa a Cabo Cañaveral después de atravesar la atmósfera el nuevo jugador Wei permite añadir el texto enviado desde mi iPhone al final de los recorrer líricos de alterne insisten en que el bosón de Higgs hay que vivirlo no se puede explicar por qué es una cosa muy nuestra piden al empleado pesimista de una gasolinera que sólo cobraba medio depósito porque siempre lo veía medio vacío

Voz 16 10:19 eh

Voz 0230 10:43 a veces esto nos pasa a todos a veces es más fácil seguir las noticias a veces es más difícil a veces es más fácil seguir los razonamientos de los personajes públicos a veces más difícil estas la semana del tema de Cristina Cifuentes y tanto la propia interesada como el Partido Popular como ciudadanos al final de esta semana consideran que el problema de fondo el problema real dicen es averiguar si en la universidad española se regalan títulos y máster estos lodo porque si el Partido Popular y Ciudadanos y la propia Cristina Cifuentes creen que hay motivos para sospechar que la universidad española veces regalan máster sí pueden tener esa sospecha es a raíz del caso de Cristina Cifuentes a Cristina Cifuentes la acusan de haber recibido un título de regalo y el PP dice no desvíen la atención aquí hay que averiguar si la universidad regala títulos dices ya pero a quién le uno en general no es fácil seguir este razonamiento vamos a escuchar lo vamos a escucharlo Javier Maroto vicesecretario general del PP esta mañana en la Cadena Ser

Voz 0893 11:43 que quién realmente tiene un problema es el sistema universitario que tiene que demostrar ahora porque se ha invertido la carga de la prueba si en España se conceden títulos signos sin las acreditaciones suficientes porque ese es el debate de fondo

Voz 0230 11:55 sí pero quién Ariel González no

Voz 11 11:58 de pie sin entrar a discutir

Voz 0230 12:00 por si ese es el debate de fondo en el caso que es el caso de que lo sea hay que admitir que lo que ha puesto ese debate en un primer plano es el título presuntamente regalado a Cristina Cifuentes políticamente se puede defender todo hoy lógicamente también eh se puede defender que Cifuentes actual

Voz 1353 12:18 lo correctamente que la Universidad ha cometido un error admite

Voz 0230 12:20 el motivo pero defender que Cifuentes ha actuado correctamente y que el debate de fondo existe regalan Titulos no se puede eso como sabéis en este caso políticamente y dos opiniones la oposición por ejemplo la portavoz de Podemos Lorena Ruíz Huerta su carrera política ha terminado

Voz 9 12:37 la de Cifuentes voy a dimitir porque voy a dimitir si yo era de manera correcta

Voz 0230 12:43 ya puede tener razón pero claro si escuchamos cosas de estos días

Voz 1981 12:46 el diario punto es publica hoy que Cristina Cifuentes se matriculó en el máster bajo sospecha tres meses después de que empezara el master

Voz 17 12:55 otro pequeño detalle el tribunal que evaluó el trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes no existió alguna cosa más además esas mismas fuentes la aseguran que por lo menos una de las tres profesoras no examina Cifuentes núm

Voz 1 13:06 pues bien el trabajo fin de máster ninguna asignatura

Voz 0230 13:08 todo esto es de esta semana dos de las tres

Voz 1981 13:11 más que aparecen en el acta con la que Cristina Cifuentes trató de justificar su máster están falsificadas según lo que publica esta mañana el Confidencial

Voz 2 13:20 luego que más pasó este diario asegura que ayer mismo el catedrático responsable del máster Enrique Álvarez Conde reunió a las profesoras en el despacho de un abogado para tratar de pactar una versión común

Voz 0230 13:31 alguna otra cosa tal vez más y ojo a este detalle en la información que publica insisto el confidencial a ver qué cosas en la reunión que mantuvieron supuestamente el martes para acordar una versión común con varios abogados delante pactaron incluso que iban a decir sobre la ropa de Cifuentes

Voz 1 13:50 a ver

Voz 0230 13:54 es decir no no sentido crítico pues entiende no no que recicla

Voz 1 13:58 bueno esto

Voz 0230 14:01 sino que se trata de que se habrían puesto de acuerdo todas estas cosas de ser así porque las harían en esta universidad con qué finalidad si estas cosas son ciertas si son ciertas sólo se puede hacer para encubrir un título concedido de manera irregular bueno no no se sabe cuál es la versión alternativa no el PP hubiera que hay que investigar esto pero a quién le habrían concedido ese título también es peculiar el caso de Albert Rivera líder de Ciudadanos que sigue el mismo razonamiento del Partido Popular sigue el mismo razonamiento sostiene Rivera que el caso Cifuentes es el caso Universidad Rey Juan Carlos

Voz 18 14:40 es el problema es que esto no es el caso Cifuentes sólo es el caso Universidad Rey Juan Carlos lamentablemente el PSOE y Podemos no quieren admitir que corruptelas en la universidad

Voz 0230 14:49 pero si hubiera corruptelas qué sentido tendría a hablar de corruptelas en este caso sólo tiene un sentido sería porque la beneficiaría habría sido Cristina Cifuentes

Voz 18 14:59 no por intentar seguir el razonamiento es que el problema no es sólo Cifuentes es que el problema es que hay una universidad pública implicada con dinero público que pueda haber modificado documentos públicos

Voz 0230 15:08 claro pero para que los habría modificado que es lo que sospecha Albert Rivera que que es lo que le come por dentro para la Universidad habría modificado documentos para perjudicar a Cristina Cifuentes o porque Cifuentes diciendo que si las actas de su máster son falsas es un problema de la universidad

Voz 19 15:24 yo lo que eso lo enviar a los medios la documentación que ha remitido la universidad y si hay algún problema manejado documentación obviamente yo pues mal una no lo puedo aclarar si debe de ser la propia negarse a que

Voz 0230 15:37 haga seguro seguro pero quién y con qué finalidad ha podido falsificar una afirman un acta para acreditar que una persona sí que se sacó un máster esto va a ser novelas policíacas en los relatos policiacos todo todo el investigador se pregunta

Voz 14 15:53 quién se beneficia

Voz 0230 15:55 lo que ha sucedido IES beneficiario

Voz 8 16:00 pero pero

Voz 1 16:06 pues esto sólo pasa esto sólo pasa en la ficción Cifuentes muy raro

Voz 4 16:21 pues seguimos con vistas secundarios nos llegan solteros lleva los fenómenos paranormales abandonamos lo sobrenatural el claro

Voz 21 16:30 esta vez lo hacemos con un profesional que es el el experto en sobrenatural natural de la Cadena Ser ángel de la guarda que tal como si fuera una profesor bueno grada amigas de lo desconocido amante del terror

Voz 12 16:43 fans de las quitas es medianoche por los pasillos de la Cadena SER veo pasar la santa compaña nuestros y ahí el estudio de M ochenta vio al lobo vino comido antiguo

Voz 1 16:57 precarios aquí empieza fenómenos paranormales sube

Voz 1353 17:02 eh

Voz 1 17:04 el tema queda la entrada no bueno hoy atención nos acompaña una eminencia en lo paranormal felices el profesor Juan N'Roses qué tal buenas tardes el profesor Juan Rose esto tiene operación quirúrgica lo de Tous topa Racing porque digo que usted fue el que desentrañar el famoso misterio del fantasma del lavabo de señores del barro en Fuenlabrada sí es cierto modo

Voz 1610 17:28 contaban los clientes del bar que en ese baño habitaba desde hace unos once años un fantasma no un espíritu de un conde fallecido que estaba encerrado y que no dejaba entrar a nadie quitar ni tampoco las aguas mayores gusté estudiado lo analizó y al final nada no no había no había tanta no era la puerta quemadura yo fui para allá con equipo la abriendo una patada ahí dentro no había nada ni fantasma ni Espírito

Voz 1 17:52 Margo Love parroquianos profesor aseguraban que cuando llamaban a la puerta cervical cedía la voz gritando ocupado vino pero no

Voz 1610 17:59 no no es cierto ellos no que no querían admitir que durante doce años pues pensaron que el baño estaba ocupado ya sino entraban a limpiarlo se que se llevaba

Voz 1 18:07 de que eran quieren ver mucho y hoy vamos deja este tema porque viene a hablarnos de su último trabajo de investigación más más más más personal no

Voz 1610 18:13 así es estoy muy metido con el tema de la chica de la curva mi línea la chica de la curva dos punto cero aún ahora es la chica de la curva se ha vuelto mucho más

Voz 1 18:21 mucho más virulenta mucho más atroz todavía más peligrosa todavía se hecho vengan a Botía ahora nada más meterse en el coche en una noche oscura pues eh

Voz 1610 18:32 te empieza a dar lectura pues con el protocolo habitual lo de aquí a yo y todo eso pero además ahora añade que comer animales es asesinatos Andrés que si los animales sienten lo mismo que nosotros que si el todo footing y las mismas proteínas que una hamburguesa esto se están dando casos amigos de conductores que dice tengan del coche en marcha para no seguir escuchando

Voz 1 18:52 normal terrible tener miedo Kenia donde además estoy en disposición por fin de desvelar la identidad de una chica de la curva gana no hombre hasta ahora nunca ha sabido cuál es la real la la la la identidad real de la de la chica ocurra pues apunten apunten punto está de la duquesa ese punto Ruiz ese punto ahí está ahí lo dejamos o cambiamos de quema por Cara ya está en el estudio mi chica habla Carmen hola buenas noches nos trae el tablón de anuncio de lo paranormal verdad

Voz 4 19:26 qué remedio me lo que me gustaría es hablar de basket pero bueno mareos me obliga a estas chorradas pues vamos al tema tan grandes anuncios para normal

Voz 5 19:32 adelante con los anuncio de compra y venta de productos para normal vale vamos con Jairo de Castilla y León

Voz 1 19:37 sí que dice Paco en Castilla la Vieja dice que Bale de cacerolas a especiales para hacer caceroladas a muertos que bueno podemos hacerle por ejemplo una cacerolada a Hitler por ejemplo Tallin madre mía madre no está muerta Carmen

Voz 11 19:50 tiempo más cosas

Voz 1 19:52 vamos con Jonathan de Bilbao que dice que venden

Voz 1610 19:55 su colección de películas por no asegura que si las ves de atrás para adelante se convierten en pelis de Disney dice que arrodillada ante el doctor vistas del revés estar mente las

Voz 1 20:06 pero hay que dejar ante Karma lástima no tenemos tiempo para más lo dejamos aquí la nave del misterio despega vamos Carmen te invito eh

Voz 4 20:17 el despegue

Voz 9 20:19 esperamos comer queso Marchesi

Voz 1 20:22 o condesa duquesa boquense que eso juntos

Voz 3 20:26 no porque estamos en La Ventana con Vasari las de su Sara Ruiz de que éramos esta semana pues mira es es muy fácil creo averiguarlo por el Audi ya veréis

Voz 1 20:45 animales y vecinos

Voz 22 20:48 era era pues entienden el cascabel y ahora estoy ahora una pelota lo que miedo me negras son varias a varias zonas procuro pero hablando más negra yo diría que Noé no nada pero

Voz 23 21:03 con corbata los que tenía una voz

Voz 22 21:05 adora también era bueno

Voz 12 21:08 hay un poco la idea generalizada de que la serpiente

Voz 1922 21:11 después son unas madres les actualizadas no que pongan los huevos e hizo se dan la vuelta y se desentienden de las crías pues no no en todos los casos las pitones sudafricanas cuidan de sus crías recién nacidas durante dos semanas después de la eclosión esta es la primera vez que se observa este comportamiento en una serpiente o para abro paréntesis o víboras especies que ponen huevos dentro de los cuales se desarrolla el embrión viví para las especies que nacen del vientre de la madre

Voz 11 21:37 muy bien cierro paréntesis un investigador de una unidad

Voz 1922 21:40 en Sudáfrica ha demostrado que estas pitones no sólo en Cuba los huevos como las serpientes sino que también permanecen junto al nido cuidando a las crías durante quince días en ese tiempo los recién nacidos pasan las noches protegidos por su madre que vigila que no haya depredadores y además también les da calor a diferencia de otras serpientes esta especie no puede calentar sus huevos acelerando el metabolismo sino que depende del sol que hacen pues toman el sol cerca de la madriguera hasta que su temperatura corporal alcanza los cuarenta grados luego se enrolla alrededor no vino de los huevos o de las crías nacidas para calentar las con su cuerpo

Voz 1353 22:14 no hemos visto VIP para así viví Pérez son de esas palabras que pudiera pues ojo que todavía

Voz 9 22:21 va o Bobby para vivir para sí

Voz 1922 22:25 que por ejemplo son algunos tiburones son las especies en las que los huevos están dentro del tracto genital de la hembra visualmente parece que paren una cría pero es porque el huevos ha roto dentro

Voz 1353 22:33 la imagen turbadora e ingresó son algunos tiburones que India tú tienes más palabras cuando estás no tripa

Voz 3 22:40 eh metió cuatro minutos para que sean las seis de la tarde a las cinco en Canarias aquí seguimos en La Ventana a todo por la radio

Voz 1981 22:58 yo Guerreiro ha tenido palabras John otro sí venga al lío

Voz 24 23:02 sí sí me están tan temido nos diga le comunicó su son

Voz 0684 23:14 bueno

Voz 1 23:15 sí porque tan sólo quedan cuatro representa cuatro y sólo cuatro

Voz 25 23:20 de las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas en Madrid no querría que nuestros amigos en las perdiera así que insisto dicho esto vamos ya con las palabras necesarias que hermoso Seara nuestras conversaciones a partir de esta misma tarde primera uno

Voz 1353 23:39 accidente doméstico cuando vas a sentarte en el váter no reparan en que la círculo tapa está levantada el acervo en tapa es la que es como un garito ir te vas a sentar y puede que uno de los instantes más intensos en la vida de un adulto porqué en un segundo atraviesa un abanico de sensaciones que va del vértigo a la estupefacción de repente es como que

Voz 9 24:07 era el vacío pero un vacío lleno lleno de agua Hinault hay nalgas

Voz 1353 24:12 desnuda preparada

Voz 9 24:15 para tan es un cúmulo fría ante ese desafío

Voz 1353 24:18 a tú no se queda tieso tieso estupefacto con el sprinter ahí a remojo y de ahí viene la expresión quedarse anonadado

Voz 1 24:29 yo pido no pasa nada

Voz 1353 24:35 no pasa solamente en el retrete no pasa sólo en el retrete hay multitud de ocasiones en la vida en la que se nos enfrían los glúteos aquí quedarse con el culo frío siempre es desestabilizador pasan invierno pasa en otoño pasa también en primavera de repente se te quedan las chanclas como adormece ideas tú me facturas e insensibles que aproveche esos días para ir a poner inyecciones aunque no las necesite el problema es que no hay una palabra que dé nombre a la popa destemplada no hay una PAC cómo podemos llamar al trasero que se nos ha quedado frío como a veces la nariz como a veces las las yemas de los dedos urge una palabra que da nombre al fenómeno de culo excarcelado de nalga helada de posaderas frappe sabe yo propongo

Voz 11 25:24 a ver

Voz 9 25:25 el glúteo que bueno

Voz 1353 25:29 dijo Löw Teo y la definición quedaría tal que así

Voz 3 25:39 luz

Voz 1353 25:42 a parte del cuerpo carnosa que se nos queda fría contra nuestra voluntad glúteo en Túnez no a bajas temperaturas duro y anestesia eso es

Voz 1 25:57 por otra más la la segunda

Voz 1353 26:02 matrimonios que en realidad son un efecto óptico suele ser en gente importante reyes emperadores presidentes de los Estados Unidos Donald y Melania por ejemplo son cómodos Luceros en una noche despejada aunque los ves muy juntos están a años luz el uno

Voz 11 26:20 lo he dicho yo creo que sí a Melania

Voz 1353 26:23 le toca un viaje a París para dos personas se vaya dos veces porque es una de esas paradójicas relaciones en la que ambos se merecen algo mejor surge una palabra quede nombre al espejismo marital a la ficción nupcial algo por favor para para algo para dar nombre eso cómo podemos llamar al efecto óptico conyugal popularizado por Donald y Melania extras yo propongo trampantojo

Voz 1 26:56 escrito con definen que haría tal que así

Voz 3 27:03 lo que sea

Voz 1353 27:12 artificio con que se engaña a la sociedad haciendo ver una relación amorosa donde no la hay la relación conyugal en la que ambos parecen estar cerca pero en realidad tienen husos horarios distintos mentir y moño o pan Tommy maridaje eso es trampa

Voz 1 27:35 tanto mascar las como dices cómo vamos vamos muy bien pero muy buenas tira tira de personas que

Voz 1353 27:42 bien por placer qué bien por estética o bien porque sí que deciden hacerse un máster a sí misma sin asistir sin profesores sin trabajo y sin esfuerzos como el que tú lo pagas te lo hacen está guay para impresionar a los amigos el problema es que hay que diferenciar esta práctica de lo que hace la gente normal que si asiste a clase que si hace es un trabajo porque en el máster como en el amor hay que esforzarse cada día en el máster como en el amor hay que trabajarse lo que hay que merecerlo pero ojo porque en el máster como en el amor siempre hay gente que acude al yo me lo guiso yo Belloch cómo surge una palabra que lo el hombre al hecho de hacerse un mal Ter sin compromisos ni implicación no Podemos a ese acto dio Nanín mismo académico es tinte hacerse un máster a uno mismo yo propongo máster Barça vale la definición quedaría tal que así

Voz 3 28:53 eh más de verdad

Voz 1353 29:01 hacer si un máster a uno mismo para obtener de modo inmediato que el placer que dicho título proporciona cauto generación títulos académicos estimulación currículum

Voz 1 29:17 eso es máster relación ya para la palabra de nuestros oyentes y que nos la manda

Voz 1353 29:27 cisco Junquera y es una palabra que este siglo necesita veamos para una pareja sólo hay un día más feliz que la llegada de un hijo al mundo es cuando ese hijo por fin se va hasta hace unos años era una situación irreversible como la caída del cabello el niño crecía perdón niño nacía crecía depende estaba pero ahora no ahora en la sociedad actual empieza a proliferar el hijo Boomerang elijo hijo Boomerang es el hijo que semana ZEPA y de repente por un giro del destino vuelve a vivir con los padres una mañana sale por la puerta hijo una tarde sin que te lo esperes entra otra vez por la ventana cuando un hijo deja El Nido decimos que logra su independencia pero no tenemos una palabra que dé nombre al hecho de regresaran la torno claro urge una palabra que dé nombre a ese flash back familiar a ese revuelto paterno filial y Carlos Junquera propone fin dependencia o depende en la definición quedaría tal que así

Voz 3 30:45 eh en el andén

Voz 1353 30:49 Qualitat o condición de dependencia a la que uno regresa después de haber saboreado las mieles de la libertad pero no haber sido capaz de costear las regresó a una subordinación que se suponía superada consecuencia no deseada de una política social mal planteado eso es además tiene carácter múltiples obligación hombre era un montón de obligaciones por cierto yo creo que afecta bastante o mucho señor chata los millennials esta a contar Piedrahita no

Voz 26 31:26 el POT

Voz 11 31:31 bueno bienvenidos a la dura de dulce Vila millennials hoy os voy a contar los estadíos del metro sea al igual que los humanos tienen en su nacen crecen se reproducen y mueren igual empezamos con el Pro tome el Protón M es el me me que no han pasado ningún filtro social porque ya sabemos para que me meses dame primero vamos a definir me M M es la unidad de información más potente que sea que ha creado el ser humano que no sólo lo que refleja la imagen el texto que refiere sino el contexto social que intuimos allí al menos

Voz 1353 32:06 todo todo todo

Voz 11 32:08 el me es es brutal no es el átomo de la información estás a favor es decir si yo estoy a una foto con un texto no sí pero luego aparte la sociedad le tiene que dar un valor a M una foto con un texto por sí mismos sería sólo una foto con esto ahí es donde cambia a lo que llega

Voz 1353 32:27 os podemos decir que fotos contexto que son mes pero hay me mes que no son fotos contexto

Voz 11 32:31 o no por ejemplo lo hace si por ejemplo porque hay mes que son sólo sonidos depende de la vía es indistinta y esto lo definía Richard Dawkins en su libro El gen egoísta que fue la primera vez que se definió OME entonces vamos ahora por los estadios el paro tome él me me que no ha pasado ningún filtro social para que un mes o sea catalogado como tal por ejemplo una broma que haces con tu colega eso es un pronto me me sonó en nada luego pasamos

Voz 27 32:55 me OME M que llega a ser la broma que arraiga es

Voz 11 33:01 es conocida en en un grupo en concreto por ejemplo aquí en La Ventana tendría no es el me cago toca ese sería un un momento clave venga luego tenemos ya en el siguiente el nivel del memez ya sería el me me como tal ya lo conocemos ir después del BM ahí cuando ya empezamos el el la debacle del me me me va muriendo empieza el Geron tome el Geron tome es el me me cual Suter se va tornando grisácea su presencia a veces ya no cae en gracia los has se convierten en ah cuando llega la caja se convierte o ya el merme ya va cayendo en ah ya ya si eso

Voz 1353 33:42 la cancha es del tiempo porque a unos les por el tiempo porque ya no

Voz 11 33:45 ahora doy lo motive porque hay un BM a los me me pueden pasar a ser de de Neo mes pueden pasar directamente al tan a Tomé o sea a voz que es el me me muere empieza a rodar por grupos de Facebook en los cuales añaden su propia marca de agua para hacer expande sus propias marcas los grupos de tu familia ahí es cuando el me me ya muere a mí me ya no sume ya no está en vox populi de todo ya es tu abuela pasando de un amor pero luego hay un estadio mucho peor ya cuando me me está enterrado y una falta de respeto usarlo John

Voz 27 34:20 es que no me me me ya es por ejemplo el y tú lo sabes el mejor el mejor

Voz 11 34:28 así lo sabes es mm está interesadísimo por favor que nadie

Voz 26 34:32 pero hay hay algo le vale pero que hay algo

Voz 11 34:36 aquel delicioso en esto de los memez no es que Messi puede volver irónico y es que si pasan dos o tres años más lo mismo usar Julio Iglesias se vuelve

Voz 3 34:46 irónico claro lo del para tener

Voz 11 34:49 primero a las ventas se espera tres años hay ahí la tenemos pero por ejemplo hay casos en los que un me puede pasar directamente al entierro siendo mes sin pasar por la fase de Geron tome Benita no tome CIES cuando una marca lo usan televisión de ahí muere fusilado por agresiones el paredón Tiro en la cabeza al menor lo que no gusta nada los millennials ese léxico hasta es si no no no no no somos ambiciosos para nada queremos fama y dinero pero poquito

Voz 1 35:21 lo dije en vende no lo siguiente

Voz 11 35:24 este sería un poco de la vida y la muerte de los me me si esto se estudia Emética lo hará en las universidades de comunicación de verdad yo creo que la memez

Voz 3 35:35 ah no

Voz 16 35:45 Carlos vale venga Gando

Voz 5 36:01 estamos incluido el musical unidad que De la Torre como claro como tenemos estudiantes de Almería pues damos clase hoy no vamos a dejarles con con estas Memento dejo SEK Alborán si hay una cosa pues que Alborán de Almería así bueno en esta de Viena Simon ya lo sabéis empiezo dando una anécdota que no había no tiene que ver con lo del caso contra lo que está canciones es una realidad casi un mes me porque son dos cosas juntas que no tenían nada que ver dos partes de sendas canciones de aquel musical Hair pelo es verdad es bueno sabía dos canciones entonces junto Nina Simone hizo una sólo bueno hoy lo que voy a hacer es enseñaros algo curioso que es a meterse en la mente de la de los compositores de los arreglista Si de los productores a base de meternos en eso que ves muchas veces Spotify que es la versión deluxe del disco que sea no porque tiene más canciones por porque tiene remezclas de la de la misma canción o tiene otras tomas que no se editaron en el momento de la misma canción índices que rollo no no porque así aprendes a comparar la canción original que hemos oído toda la vida con lo que eran los intentos de llegar a hacerla o con cosas que se desecharon comprendes la mentalidad de ellos por ejemplo este es el modo original en el que el que estamos oyendo en el que grabó Nina Simone este Guiding Light y como la sacó vamos a volver a ponerlas y no le importa Alicia solamente para que veamos cómo suena y luego ya iremos a al segundo corte pero vamos a volver con este I

Voz 1 37:20 sino que hemos puesto

Voz 5 37:25 muchas las volumen de la batería como toca cómo va a cantar ya mismo en Gando bueno pues esto es una de las tomas que grabaron pero en algunos momentos dije el arreglista que no sé quién era ahí el productor dijeron vamos a aprobar esto pero tocado más rápido le vamos a meter unos arreglos de metales vamos a meter un órgano cosa que no teníamos en el la otra versión íbamos a ver qué tal mejora la cosa ya digo han celebran la velocidad lo ponen más funk y mete meten metales y coros mira

Voz 16 38:21 venga

Voz 5 38:30 ya de pronto le está obligando a cantar a Anna Simon no sólo más rápido sino más enérgicamente lo que tú ya Prendes con una canción no me sale la misma canción Mestalla una canción en la que tengo que interpretar los instrumentos de otro modo ya lo vamos a seguir escuchando la porque ahora van a llegar unos coros creo dentro de poquito muy buenas van mucho más adelante pero lo queréis es que ya hay muchos más metales mucha más velocidad esto es pensar Bono vamos a pesar la canción en dos velocidades porque no es lo mismo la energía de una idea otra pero luego un poco más adelante unos años más adelante llegan Illes dan un montón de canciones de Nina Simon a varios Dj's en realidad que hacen remezclas dicen que hacéis con esto dicen bueno pues yo a esta misma canción el órdago hoy digo voy a poner la va tenía más alta incluso de hecho mete en otra batería que no era la original voy a meter los metales les voy a subir muchísimo el volumen voy además a meter partes como socios que no los tiene la canción porque como está hecho para discoteca queremos que dure más y fijaos cómo suena

Voz 1 39:36 dijo la guitarra mucho más alta que antes trabajó mucha más alto a la batería que mucho más

Voz 5 40:16 o sea que el mismo material que tu compones importa mucho que orquestación le pongas osea que si esto lo hace un DJ pero él mismo capaz de coger las por separado y utilizarlas con copiando y pegando diciendo voy a duplicar los metales voy a hacer que dure más el piano la batería más y lo que hacen eso es un productor el tío que se le ocurren diferentes ideas con el mismo material ahora vamos a volver a vamos a ir a los Beatles esto

Voz 0230 40:41 creo de verdad los bytes de repente siempre trabajan con

Voz 5 40:44 dos Martini de repente por empeño de John Lennon contratan a Phil Spector que la el tipo aquel famoso de la llamada el llamado la paredes sonido no ir dicen arreglan esto y ese tipo encantaban los Xorret los arreglos muy grandilocuentes venía de hacer soul con grupos de chicas vi de repente a los Beatles en una canción muy intimista que había compuesto Paul McCartney decide meterle un món

Voz 1 41:05 on de violín eso sea la versión de The Delon

Voz 5 41:08 en sea que todos recordamos porque es la primera que salió era así

Voz 3 41:14 luego habrá la metales que no estamos saliendo una guitarra para que luego veáis pío pío

Voz 5 41:46 esto es lo que el productor a una cosa que era simplemente una melodía hay un villano calidad hecho Paul McCartney Paul McCartney no le gustó nada aquello estaba enfadadísimo como treinta años después cogió otra vez al Jos Martín al auténtico productor de los Beatles dijo vamos a quitarle todo esto vamos a desnudar lo prostitución agresión que amaban e Iker vamos a quitar esos arreglos porque yo lo que hice no era una canción grandilocuente era una canción intimista

Voz 28 42:07 claro

Voz 16 42:12 no

Voz 30 42:20 no hay cuerda no hay gordos

Voz 31 42:26 antiguamente otra canción así algo que se nota mucho cuando ya que estamos acostumbrados a que la cosa se IMFE muchísimo de hecho como la hizo Phil Spector fue así

Voz 5 42:44 sea él decidió que eso era un momento de expansión de la canción que dijo Paul McCartney no al revés yo pensemos sólo que era algo que me retraída como que me volvía a poner triste

Voz 3 42:52 eh

Voz 31 42:56 eso sólo hizo esto tan sencillo de órgano a mí me gusta más sexto con el gesto de

Voz 5 43:14 el esqueleto de la canción es lo que decimos siempre si tú ves tocar una canción sólo con un piano con una guitarra y te suena maravilloso vale es

Voz 3 43:20 llámame hortera pero yo Phil Spector

Voz 5 43:23 a la pelea hay muchas a hincar más dulces muchas salas de espera y pidiera a ETA tiene mucho teatro Real tabique y mucho ascensor y muchas ascensor bueno y por último última vez que vamos a ver una canción retoca las digamos que esta es la versión original que hizo Van Morrison cuando lanzó mundanas atentas a la velocidad sobre todo ahora

Voz 1 43:54 bueno

Voz 5 43:55 los esta canción a que vosotros no está en la y entonces el productor dice vamos a hacer una

Voz 3 43:59 prueba

Voz 1 44:03 que no ha terminado la percibe que está en la caja

Voz 5 44:07 bueno pues él ha pasan a Sol que es en triste es más grave dice el el productor espérate canta un poco más arrastrado sea retrasa todo un poco toca todo más lento y a ver cómo queda bueno pero ya veréis verás cómo queda más lento y más grave

Voz 1 44:24 me equivocaría pasaba boda vamos a ir a la siguiente

Voz 3 44:31 ya

Voz 5 44:34 bueno quiero del gas como suena ahora está otra versión ahí está ahí está en lo que va

Voz 31 44:50 el día nos está retrasando apostar como haciendo el vago

Voz 33 44:56 en Huesca

Voz 5 44:59 no vimos a los dos dice sí arrastramos un poco más lo vamos a poner todo más tranquilo más misterioso ya sabéis cómo debería llegar el estribillo Innova a cantar nada pero vamos a seguir escuchando

Voz 33 45:13 pues eso

Voz 5 45:20 el productor esto no es lo que queremos lo que queremos es alegría es el estribillo que se quedó realmente fue este hijo

Voz 33 45:30 pues eso

Voz 34 45:39 Josean tenía que no ya

Voz 1 45:46 play es