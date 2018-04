En TVE se estrena "La Fugitiva" una serie de Joaquín Oristrell

Voz 0313 00:00 vamos a seguir hablando de historias de mujeres aquí en La Ventana a menudo como saben la cesión en la realidad eso confunden cualquier caso la realidad inspira la ficción del tipo que sea yo eso se traduce después libros en películas obras de teatro o en series de televisión y resulta que esta noche Televisión Española estrena a una serie titulada fugitiva con una mujer de protagonista encarnada por llega a la que sitúa en dos escenarios los escenarios muy de actualidad por desgracia ya cuál peor el primero de los secuestros en México

Voz 2 00:57 todo esto todo esto ya da bastante miedo dan dura mucho luz pero es una dramática realidad en ese país en Méjico los secuestros

Voz 0313 01:05 el otro escenario terrible para una mujer y esto no tiene fronteras es el de los malos tratos el machismo a tumba abierta

Voz 1 01:15 las placas están aquí esto para que tiene nuestra vieja de poner en contra no los me Wilkes frente ojo Ketama

Voz 0313 01:40 Joaquín Oristrell es el creador guionista de esta serie fugitiva que hoy por la noche estrena televisiones

Voz 3 01:46 señor hoy hasta Joaquín con nosotros desde hace un ratito te hemos atracado por otro por otro asunto por otro lado

Voz 0313 01:50 centrarnos en el tema por el cual hemos hemos invitado eh fugitiva así con todas las de la ley porque esto es una huida en toda regla eh con secuestro incluido de dolor

Voz 0964 02:00 sí sí sí sí bueno yo creo que la idea que teníamos la necesidad de contar que teníamos era tratar el tema de los malos tratos hidratar el tema de esas relaciones de esa frontera que hay entre el maltrato no maltrato desde un punto de vista que fuera un thriller que a la vez tuviera argumento que fuera argumental que no fuera una cosa ideológicamente tan tan tan tan dirigida y luego sitúa

Voz 4 02:21 verlo en un en caso de una mujer con

Voz 0964 02:24 el poder económico bien soy soy siempre creemos que es uno de los malos tratos son mujeres pues pobres desgraciadas etcétera etcétera y eso se produce en todas partes no entonces a mí esa barrera que hay entre lo con sentido y lo no con sentido esa barrera que nosotros ponemos en el tema del maltrato que muchas veces es demasiado alta es decir simplemente con que una mujer digamos ya es suficiente pues nos parecía que era muy interesante contarlo dentro de una serie que tenía acción que tiene que tener relaciones humanas etcétera la serie a medida que se va desarrollando a medida que va avanzando también habla mucho de cómo los hijos vive en ese maltrato como algunas víctimas colaterales claro como muchas veces por un tema acomodaticio en este caso de gente que tiene dinero lo silencian porque hay veces en que también los hijos son víctimas pero también son cómplices es cómplice todas la sociedad es decir queríamos abrir un poco más todo este melón que hay en cuanto a la mujer

Voz 4 03:17 como como víctima sobretodo

Voz 0964 03:19 todo dar ese mensaje hay que es tampoco la canción que habéis puesto que que la mujer pasa a la acción y que la mujer vamos ya no es sólo denunciaría hacer sino simplemente osea romper las cadenas ni un paso atrás tirar para adelante un mensaje un poco de lo que se daba no

Voz 0313 03:34 hemos tenido la oportunidad de la suerte ya de ver el primer capítulo el que emite esta noche Televisión Española y el arranque realmente trepidante la pregunta es se podrá respirar después a medida porque el primero es Lagos a medida que avance de la Historia

Voz 0964 03:47 claro el primero es situar a los persona ya es como una película en sí misma a partir del segundo la serie se convierte más en una serie presta más atención a las relaciones un poco de qué ocurre con este grupo cómo funcionan cómo viven todo el riesgo que tiene la amenaza que tienen en el papel de la madre entrar más mujeres hay otras mujeres alrededor se habla de una Kelly también aparece en Corea se habla de bonos sobre todo de quiere decir es un thriller que aborda las relaciones familiares de es de una situación de peligro y riesgo entonces eso es la base de todo lo que sigue por supuesto hay acción sí mucha todo un punto de partido además muy original porque el que vea si el primer capítulo extra pero el que vean los primeros minutos sobretodo dirá de esta seriedad de la que estaban hablando de La Ventana esta tarde porque si jugáis bastante al de Christie's muy bueno esa es la idea hombres estamos jugando a que cada capítulo tiene una vuelta en el glúteo cuarenta y cinco en el que ocurren cosas que no esperabas eso ocurre en todos los

Voz 3 04:46 capítulos hacer sonar que soportan y ahora sí bávaro partido todo el rato

Voz 0964 04:53 ese es tú quieres enganchar a la audiencia de lo que quieres es que la gente esté al máximo metida dentro de la dentro de la serie nosotros hicimos un pase en el cine Callao este lunes se notaba es que la gente estaba muy pendiente de lo que estaba ocurriendo a ver si me pierdo algo y eso es la mejor sensación que puedes tener cuando escuchas al público son diez capítulo

Voz 0313 05:11 los de la serie pero pero fugitiva realidad historietas

Voz 0964 05:14 corre como en poquitos días sí sí ocurre es súper concentrado e ocurren el plazo de cuatro días tuvimos dudas sobre eso pero al final con el equipo de guión decidimos que era muy bueno pormenorizada como esta mujer sale de esa situación desde unas armas y herramientas propias de una mujer no desde una súper heroína ni desde una sala con sino cómo se construye esa mujer como ya poco a poco va encontrando el sistema y la manera que es muy debido a la inteligencia y sobre todo la intuición de poder salir de esa exitosa serie con final o puede haber nuevas para el público es quien decide si hay finales es decir es una serie que podría seguir si el público lo deseara porque el tema de Si para mucho tú acuérdate de la famosa del colectivo que ser recorrió desde Phoenix hasta no sé dónde huyendo por partes es decir que si es esta es la fugitiva

Voz 0313 06:06 da la protagonista de de fugitiva que se estrena esta noche en Televisión Española bandas Paz Vega ya lo hemos dicho eh vive en México con con su marido que está en fin cargaditos de dinero con sus hijos una casa con con verjas muy altas con con mucha seguridad salen a la calle guarda espaldas está lo del secuestro que lo acaban de escuchar eso no no desveló nada relevante pero está el secuestro ya a las primeras de cambio en el arranque de de la serie claro de de este arranque de lo que decía antes de ficción y realidad Sebas a lo que ocurre en México en lo que sigue ocurriendo por desgracia casi a diario hemos invitado a asomarse momentito a La Ventana al jefe de informativos de Méjico primitivo Olvera buenas tardes

Voz 5 06:45 pues Carlos muy buenas tardes y un saludo pastillas hacer el Oriente de la ventana

Voz 0313 06:51 me gusta me gustaría que que contaras qué explicaras a los oyentes de La Ventana que les aclarase es que esto no es ninguna exageración de los guionistas de la serie no los ricos en Méjico o no sólo los ricos viven muy preocupados por evitar los secuestros

Voz 5 07:05 si no solamente los ricos el secuestro se ha convertido en un tema que abarca a todas las clases sociales es decir que es un problema que heridos todos los días Acció todo el zumbido según las cifras oficiales la Carles de al día por lo menos

Voz 0313 07:21 al día

Voz 5 07:23 eso es lo que señalan las cifras oficiales sin embargo la falta de confianza en las autoridades la corrupción los mecanismos que tiren la denuncia ante el Arsenal cuerpos policía cocidos cuerpos de Justicia también editan que conozca el total la cifra real mi plagios secuestros en México sentimos que he traído el sesenta y tres por ciento de las víctimas no denunció el simple sencillamente por temor a que esta industria no es mucho el secuestro a lo largo de los últimos años yo diría que de las últimas décadas ha abastecido de personal de los cuerpos de seguridad de policías corruptos de agentes que después Booker coaligo una corporación e incluso dentro de las corporaciones se han dedicado a formar bandas que operan en todo el país efectivamente quiénes pueden Elkin en él los recursos económicos para comprar seguridad lo hacen en una creciente número yo también que ha florecido en los últimos años valores impresionantes de cerca de treinta mil millones de pesos no

Voz 6 08:36 al año y que bueno pues

Voz 5 08:38 es algo que va llevar fortaleciendo

Voz 0313 08:41 o sea que esas caravanas de coches blindados de guardaespaldas de rejas de seguridad no es nada ficción sino que es real como la vida misma primitivo yo quería preguntarte con lo que nos cuenta ese los secuestros este fenómeno es algo aislado en Méjico Bono está el tema de las drogas por descontado pero la violencia en general ha aumentado o ha decrecido en los últimos años

Voz 5 09:01 en realidad todo crecido en el último año al quién es lo estiman que que decreció entre el quince y el veinticinco ó ciento autoridades no lo han señalado aquí pero sí algunas organizaciones como Mexicanos unidos contra la delincuencia Observatorio Nacional Ciudadano han señalado que sí ha decrecido en los últimos dos años delito de secuestro porque además también se han puesto en marcha diversas medidas para vivir un delito que es considerado de alto impacto las XXXII Procuraduría la XXXII policías de El País me refiero a las policías estatales están ya poniendo en marcha diversos mecanismos comunidades realizadas para este fin nos aunque en el camino todavía es largo porque el problema de fondo es la corrupción y la impunidad

Voz 0313 09:54 muy bien primitivo Olvera jefe de informativos de Dobleu México un abrazo muy grande compañero eh

Voz 5 09:59 gracias muy buenas tardes

Voz 7 10:02 oye Joaquín yo tengo barbaridad Dios ideada por saber bueno primero por verla esta noche habrá pierdo y luego pues saber cómo has conseguido un reparto como este no parece serie de televisión padece de una súper producción de de cine porque no sólo está Paz Vega sino está Pedro Mari Sánchez Roberto Álamo de Charo López y merece Mercedes Sampietro así que yo haya visto sí me parece

Voz 0964 10:26 yo unos actores es que hay aquí no conocemos tanto como Julio Bracho aquí ahí es una persona muy conocida sencillas bueno esto es un talento el productor que en este caso es Bernardo que gestiona muy bien ese tipo de cosas y luego yo creo que la historia les interesó a todos Charo hacía mucho tiempo que no hacía televisión verdad yo con Mercedes he trabajado mucho en Cataluña porque ya sabes que has ido pues como la estrella del culebrón Riera tenía muchas ganas de hacer televisión a nivel español Roberto Álamo es un hombre que se implica si es que el personaje Le gusta hace un personaje especialísimo lo veréis a partir del segundo capítulo muy especial muy ambiguo se divierte mucho haciéndolo Bono yo creo que cuando cabrón si Roberto Alamo apostaría pero no sus cositas creo que se van descubriendo no no personaje fascinante yo creo que bueno pues cuando la historia pilla los actores entran hay muchas veces que tú le ofreces historias a los actores no los tienes porque no les acaba de enganchar la historia de esta vez yo creo que logramos con la historia ICO lo que teníamos a mano enganchar le Simón no es suerte hemos tenido

Voz 2 11:38 y no hay en casa firma berciana si bien la última y por el juez Del Bosque en el fondo del mar

Voz 0313 12:00 el IVA esta noche en Televisión Española Joaquín Oristrell hay muchísimas gracias amigo gracias mucha suerte caiga de ser las no trate a las del pronto