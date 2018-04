Play Segunda: La Segunda con Pelayo

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com leí segundo con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos el capítulo ciento cuarenta y ocho de Segunda y bienvenidos a la jornada treinta y cuatro de la Liga un dos tres una jornada en la que se juega el derbi aragonés más importante de toda la historia porque tanto Huesca como Real Zaragoza llegan en puesto de play off los de Rubi eso sí con un partido menos los dos llegan conociendo de subir a Primera División algo que sería histórico para Aragón y sobre todo sería histórico para de Huesca que nunca ha jugado en Primera la expectación es tal que la Romareda se va a llenar para la que podríamos llamar la batalla del Ebro nadie puede asegurar que vaya a subir el que gane el derbi pero sí podemos vaticinar que el que se lleve debe nuestro puntos va a salir moralmente reforzado que ganar un derbi no significa que te vaya a ir mejor en los partidos que vienen Un claro ejemplo es el último derbi asturiano lo ganó el Oviedo dos uno el pasado cuatro de febrero y desde entonces el Sporting que perdió ha jugado ocho partidos ha ganado siete y empatado uno una racha que le ha llevado a ser líder de Segunda mientras que en esos ocho partidos siguientes el Real Oviedo sólo ha sumado seis puntos una victoria tres empates con cuatro derrotas por lo que el que gane el derbi aragonés va a subir a Primera es imposible saberlo predecir o vaticinar lo hice apuestas hay muchas posibilidades de que falles va a subir el Huesca va subir al Zaragoza no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos la segunda con un equipo de Primera con Sandra Martínez Diego Pino a los mandos arranca a Play Segunda pues a ver la semana pasada a Yoma Cake Jordi que no estuvo en el programa que me fui de vacaciones que aproveche para descansar para tomar un respiro Yeclano estuvieron Si Paco al frente del programa Tú yo estuve estuve porque yo siempre estoy nunca falto siempre estoy la verdad es que tú nunca fallas hoy no ha fallado como han dicho al jefe del coger vacaciones ahora nos toca a nosotros

Voz 1643 02:26 sí pero la verdad es que han hecho huelga sin avisar subdirector uno subdirector dos cooperen pero esto no esto esto esto es un cachondeo que eran de Jarque al mando hombre si hay alguien al mando no no yo estaban mandos a diez días ahora mismo no sé de quién manda en este programa pero ahora como estamos tuyo vamos a decir lo que tenemos y hacemos la órbita de programa y luego ya vemos vamos a ello venga como bien el programa ciento cuarenta y ocho en

Voz 2 02:50 en el ascenso vamos a analizar con José Luis Oltra tres partidos el nuevo líder el Sporting reciba el Reus atención especial además al derbi aragonés entre el Real Zaragoza Huesca y última hora del Granada y del Osasuna con ambos luchando por una plaza en el playoff además conoceremos la última hora y el estado de Pelayo

Voz 1643 03:07 bueno después de ese incidente que sufrió jugador del Albacete el pasado sábado en la concentración en Huesca Inés vamos a pasar por Tenerife porque Radio Club ha adelantado esta semana que ya hay luz verde para renovar era el banquillo a Joseba

Voz 2 03:19 ah y terminaremos con el Consultorio de nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana

Voz 1643 03:28 vamos a empezar con los horarios de los partidos de esta jornada treinta y cuatro en la Liga un dos tres que arranca este viernes a las nueve de la noche con el Cádiz Almería continúa el sábado a las cuatro de la tarde con dos partidos Barça B Cultural Granada Osasuna a las seis de la tarde se juega él Zara voz a Huesca y el Alcorcón Numancia ya las ocho Se cero al sábado con el Albacete Rayo el domingo arranca a las doce de la mañana con el Nàstic Valladolid a las cuatro de la tarde en Lugo Real Oviedo hoy a las seis tenemos dos partidos Sporting Reus y Córdoba Lorca y a las ocho de la tarde se cierra la jornada como diría Ales los jueves en Segunda en el mejor estadio de la Liga con dos tres en el Tenerife Sevilla Atlético partido que se juega en el Heliodoro

Voz 2 04:09 sigue el XXXIII jornadas después el Sporting tiene cincuenta y ocho puntos y es líder después el Rayo Vallecano con la misma puntuación y el Huesca ya fuera del ascenso directo tiene esos también cincuenta y ocho puntos aunque eso sí con un partido menos después en play off el Cádiz cincuenta y seis y con cincuenta y dos el Granada y el Zaragoza por abajo XXXVII el Barça B y el Almería decimoséptimo y decimoctavo descenso cultural XXXIII XXXII para para el Córdoba cierran farolillos rojos

Voz 3 04:34 el Lorca y el Sevilla Atlético ambos tienen veintidós asigna a la jornada treinta y cuatro lo digan dos cero una jornada que vamos a analizar desde ya empleo según seguida Play Segunda en Twitter Facebook

Voz 1643 04:54 con toda la fuerza llega el Sporting de Gijón que ganó en Almería uno tres sumó su sexta victoria consecutiva es líder momentáneo de la Liga aún dos tres a la espera de que se juega el partido aplazado entre Huesca y Albacete donde Baraja vuelven a ocupar la primera plaza un lugar que no pisaban desde La Sexta jornada vuelven a puesto de ascenso directo después de veintiún jornadas suman siete victorias en los últimos ocho partidos que son veintí dos puntos de veinticuatro posibles es el Sporting es líder provisional a falta de que se conozca la fecha para disputar el partido entre Huesca y Albacete después de ese incidente de Pelayo Novo en el hotel de concentración del equipo oscense el pasado sábado finalmente ese partidos a jugar el próximo jueves el día doce de abril se recupera es Huesca Albacete el jugador asturiano de el Alba Pelayo Novo que se precipitó al vacío desde un tercer piso que se encuentra hospitalizado en Zaragoza donde vamos a estar dentro de unos minutos para conocer el estado del jugador en el Rayo mantiene de momento la segunda plaza tras su empate con el Cádiz empate a uno mientras que los de Cervera se quedan cuartos son serios candidatos al ascenso directo ya que están a tan solo dos puntos de la segunda plaza y han conseguido puntuar ante los dos primeros de la tabla sus perseguidores que son Granada y Zaragoza están a seis puntos al mismo de la zona de ascenso directo el Granada porque perdieron el colista tres a dos K murciano por cierto que han vuelto a ganar dieciséis jornadas después y los maños volvieron a la senda del triunfo tras su tropiezo ante el Sevilla Atlético y esta victoria en León ante la Cultural Porcel por cero uno Icon El décimo sexto gol de Borja Iglesias el Real Valladolid ganó al Reus lo hizo por uno cero gracias al gol número veintiséis del Pichichi Jaime Mata que deja al equipo pucelano a un punto del play off justo por delante del Numancia que tiene los mismos puntos que el Valladolid un Numancia que acabó con la espectacular montada del Córdoba de José Ramón Sandoval ganando dos a uno Osasuna perdió en casa contra el Tenerife cero uno los de Diego Martínez siguen tropezando en El Sadar hilos de Joseba Etxeberria se colocan a tres puntos del play off presentan su candidatura para intentar volver a Primera después de haber ganado cinco de los últimos seis partidos otro que falló fue el Lugo que cayó derrotado en Tarragona ante el Nàstic tres cero la primera victoria del año en casa de el Nàstic les separa al mismo seis puntos del descenso lo mismo ha hecho el Alcorcón ganó al al Oviedo lo hizo en el Tartiere en el descuento ya empieza a ver de lejos la zona roja los de Velázquez que están ocho puntos por encima de la Cultural tras sumar dos victorias consecutivas y a pesar de que tiene la salvación casi imposible el Sevilla Atlético se llevó el duelo entre filiales ganó al Barça B por tres a uno hilos azulgranas pueden complicarse el final de temporada cuando parecía que ya estaba más o menos en la zona tranquila así con esos datos llegaba los a la jornada treinta y cuatro de la Liga un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera y hoy estrenamos El tercer técnico de la temporada aunque en realidad es el primer entrenador de la historia de Play Segunda porque como sabéis hace dos semanas lo decimos aquí hoy vuelve José Luis Oltra segunda me pongo de pie para decir José Luis Oltra buenas tardes

Voz 1414 08:02 hola buscar el que está de pie soy yo agradecido y contento devolver

Voz 5 08:06 a estar con vosotros son programa

Voz 1414 08:09 referencia para esta categoría que es muy bonita y que no tenía espacio y que vosotros lo diste y además lo habéis mantenido en el en el tiempo y muy bien por cierto y como digo encantado y aprovecho porque yo creo que hoy ya que me da la oportunidad de estar aquí pues lanzarle un mensaje de apoyo de cariño toda la fuerza del mundo a a Pelayo Novo el que esperamos que tenga pronto una recuperación y toda la fuerza todo el ánimo para él y para toda su su familia para todo el Albacete que estarán pendientes

Voz 1643 08:38 acababa hacer público el Albacete hace un ratito además que para el partido de este fin de semana van a saltar al campo con camisetas de apoyo precisamente a Pelayo Novo Oltra preparado tres años después para analizar otra vez la Segunda División

Voz 1414 08:51 preparado oí bueno pues poco está nervioso porque ya sabes como saben es entrenar paso menos regular vieron mal eso ya depende de de gustos pero comentar pues es más más complicada pero ya ya sabes aquí pero estoy dispuesto a contestar lo que me preguntéis

Voz 1643 09:07 hablar saludaba muy bien y encima saber mucho así que vamos con la con la primera siempre decimos que la segunda es la liga más igualada posiblemente de toda Europa pero tú recuerdas alguna liga que se tan igualada por arriba como lo está la actual de ahora

Voz 1414 09:22 no no no la verdad es que el la el rasgo que caracteriza a esta categoría es la igualdad es los pequeños detalles si es que todo está pues eso vagar uno decía muy igualado y que ganar cuesta sangre sudor y lágrimas pero es que estar en la jornada treinta y cuatro que vamos a empezar con tres equipos empatados con cincuenta hecho con el Albacete que yo creo que es el que marca porque tiene un partido menos y tiene cuarenta lo puntos si ganara sería cuarenta y siete que estaría sólo cinco de de los puestos que dan derecho a jugar el playoff estamos hablando del puesto K perdón tres se dice Ezcaray es que esto no es no es tan normal hay muchos equipos que todavía bueno techo en esta jornada no hay ningún partido en el que no haya algo en juego indigno tú en primera he casi todos los equipos también se juegan algo porque todavía queda mucha competición pero tú es por ejemplo el Valencia pues el Valencia no gana tiene muy lejos la la Champions por lo tanto no pasaría nada el español gane o pierda ni dice juegan el descenso ni tampoco tiene opciones por arriba esto es un partido que sí que se juegan algo pero no no tiene tanta emoción como tú cualquiera de los clubes de Segunda alguno de los dos equipos está jugando algo algo importante salir de la parte baja de la que quema hoy llegará a la parte alta que te da la derecho a a competir por el objetivo más alto no

Voz 1643 10:42 eso es así esos algo que sólo pasa en en Segunda y decía yo al principio del Zaragoza Huesca es el derbi más importante de la historia y quizá el partido está

Voz 6 10:53 jornada donde los dos

Voz 1643 10:55 ese son los dos únicos se juegan algo por la parte de de arriba en los dos están en play off estar en dinámicas muy diferentes Label Huesca se puede decir que es a la baja la de Zaragoza qué bien al alza

Voz 5 11:07 el es una lástima que el Huesca no pudiera jugar con el Albacete porque hubiera

Voz 1414 11:11 se hubieran visto cosas para el propio Huesca y también sabes íntimamente entrar en esa pelea por la parte alta o o no sobre todo porque a los dos equipos un poco el ritmo el Huesca venía de un gran partido el día del del Cádiz pero no ha podido tener continuidad el Zaragoza está en clara línea ascendente con una segunda vuelta espectacular que si no fuera por ese entre comillas tropiezo con el Sevilla pues estaría consolidado ya entre los seis primeros que sigue entre los seis primeros que es un derbi que ya de por sí tiene pues muchas cosas muchos alicientes y muchas cosas en juego que no son sólo los tres puntos sino el orgullo y el el tener la primacía en el en el el fútbol aragonés cosas que son que son más importantes de lo que podemos ver en los que no somos de de la zona pero para ellos es muy importante pero es que luego clasificatoria mente hablando deportivamente hablando es un partido que tiene pues mucho interés y yo también

Voz 5 12:05 sacado como como partido de la jornada luego hay algunos como el Granada

Voz 1414 12:09 Osasuna que me parece en partidazo como Lugo Oviedo que también va a aclarar mucho para para ambos equipos el propio Caixa Almería de mañana viernes es muy buen partido y luego con la parte baja Barcelona cultural es el partido que puede definir a los dos equipos duros sobre todas cercanas a presión en cuanto a situación en cuanto a muchos aspectos pero yo si tuviera que destacar un partido estoy contigo Oscar el Zaragoza Huesca por todas las connotaciones de lo que suponen derbi pero además por el momento de la temporada lo que suele dejar de secuelas un partido de está índole lo que supone para la clasificación y para el resto de de los equipos el resultado de este partido

Voz 1643 12:46 el derbi aragonés que se va a jugar el sábado a la sede de la tarde hablamos ahora del Barça B cultural que se juega el sábado a las cuatro y que es un partido importante por la zona baja donde en la jornada pasada han ganado Lorca el Sevilla Atlético que estaban prácticamente defenestrados tiene muy difícil la verdad seguir en Segunda División así que se puede decir que dos plazas por decidir con al menos cuatro equipos en la pelea y con opciones a la irregular cultural al Córdoba a pesar de que esta última jornada un frenazos a gran racha dejando al

Voz 1414 13:16 los luego nociones porque están a cuatro y cinco puntos respectivamente cuatro en la Cultural y cinco el Córdoba en el Almería y el Barcelona que todavía va a haber muchos enfrentamientos muchas partes en los que se jueguen muchas cosas y claro que prefieren que ganar mucho calculado hoy para llegar a cincuenta hace faltas cuenta pero para llegar a cincuenta tendrían que ganar seis de los nueve partidos que quedan lo tienen difíciles estadísticamente hablando pero bueno el va viene de ganar ahora mismo presidente cuatro partidos seguidos y luego empatara otro es decir que está en esa dinámica buena la Cultural le falta enganchar esa dinámica y luego oye ahora mismo no dependen de ellos porque Barcelona Almería Nastic Alcorcón que son los equipos el propio Reus logró que un poquito menos aunque está empatado con el Alcorcón

Voz 0047 14:03 son equipos que están que dependen de ellos

Voz 7 14:05 es que eso es una ventaja pero que todavía tienen que ganar

Voz 1414 14:08 también tres cuatro partidos que hablamos de ganar como es esta categoría insisto que ganar un partido que hasta cuesta muchísimo y cuando entrase yo creo mucho en las dinámicas en las inercias que está hecha racha pero donde no ganar no sabes por qué no ganar nunca he cuando rachas coge perdón la racha de ganar pues a veces con la dinámica sólo ganas está todo por decidir qué es lo bonito de esta categoría yo no me atrevería a mojar ni por ninguno ni por arriba ni por abajo ni para ascenso directo ni para para descenso porque no porque no me atrevería porque no aunque conozco los equipos y la categoría no me atrevería bajarme por nadie pero es verdad que le doy opciones a cultural y a Córdoba pero tienen que hacer un final muy muy bueno que vista la trayectoria pues es complicado pero no imposible y tienen capacidad por equipos en y Construcciones y demás no

Voz 1643 14:58 no te quimeras en segunda practicamente bueno hacerlas es fácil acertar es prácticamente imposible yo te he visto en buena dinámica e José Luis te visto en forma tú me ves siempre con buenos ojos

Voz 8 15:09 sí es verdad que yo no parece que es algo bueno

Voz 1643 15:11 la verdad

Voz 8 15:12 los oyentes eso lo que tienen que jugar pues tenemos toda la semana para que los oyentes te juzguen y sellos que juzgan claro

Voz 1643 15:18 eso bien la próxima semana volvemos José Luis Oltra muchas gracias ya el jueves que viene

Voz 1414 15:23 me encanta o disposición un abrazo

Voz 1643 15:25 pues vamos a hablar ahora de alguno de esos partidos más atractivos del fin de semana que algunos son los que acaba de comentar el míster José Luis Oltra antes del derbi aragonés permitirme cavea vayamos a Gijón porque en Gijón está el nuevo líder de la Segunda División el Sporting que recibe al Reus el domingo a las seis de la tarde Gijón David González muy buenas hola Óscar muy buenas un partidos Sporting en Reus para que baraja va dos bajas importantes no una la del que mueve al equipo oí otra la del que marca goles sí lo es que parece que cuando todos

Voz 0480 15:55 sale de cara el cómo está saliendo al Sporting desde hace un par de meses hasta los que salen mejoran el rendimiento de los que

Voz 6 16:02 que están fuera porque

Voz 0480 16:05 la verdad es que el está saliendo todo muy bien al Sporting lo que pasa es que si es verdad que preocupa especialmente lo del ataque porque Michael Santos el otro día se llevaba la mano atrás en un sprint en el último partido en Almería al final son dos tres semanas de baja pero es el máximo goleador del equipo es la auténtica referencia goleadora con dieciséis tantos teniendo en cuenta que empezó la temporada jugando fuera de puesto porque le ponía Paco Herrera en la banda izquierda ante la ausencia de un futbolista para ese puesto los números son extraordinarios veremos es la gran oportunidad para enano a uno de los fichajes del mercado de invierno que tiene ahora pues dos o tres partidos para demostrar cositas que ya ha ido apuntando los menudos que ha tenido pero ahora ya con con en Cuidad y efectivamente en el medio campo también la ausencia de Sergio Álvarez es algo preocupante porque es titular indiscutible pero también es verdad que ahora baraja además estar trabajando mucho mejor con el equipo tiene fondo de armario tiene de quién tirar llegó en el mercado de invierno Hernán Santana que es el que parece que jugará IT de Nacho Méndez al que también ha ido dosificando y luego hay una circunstancia también llamativa y es que el siguiente partido después de el de este fin de semana es en Valladolid Iggy Tian es un central que llegó

Voz 1643 17:13 cedido por el Valladolid al Sporting

Voz 0480 17:16 hay cláusula del miedo no podría jugar ese partido salvo que el Sporting pague cincuenta mil euros y que pasa que Álex Pérez llega con cuatro amarillas al partido contra el Reus Si Vela quinta se perdería ese encuentro con lo cual

Voz 1643 17:28 lo normal es que hay que medirlo todo Kalex Pérez

Voz 0480 17:31 descanse también este fin de semana para evitar el riesgo de que no se pueda jugar en Valladolid por ciclo de amarillas Iker y Tian no pueda jugar tampoco por la cláusula el miedo

Voz 1643 17:39 vaya lío que tiene baraja todas las cábalas que tiene que hacer para el once de la próxima jornada para un partido que eso va a jugar el domingo a las seis de la tarde Forner Gijón ante el Reus sí que no lo contará en Carrusel David González David muchas gracias ya este fin de semana

Voz 0480 17:51 y espero que la semana que viene sigamos en las alturas

Voz 1643 17:54 pero eso ya depende de los resultados hasta luego adiós ahora sí vamos con la última hora de ese derbi aragonés ese Real Zaragoza Sociedad Deportiva Huesca que se juega el sábado la sede de la tarde en una Romareda que parece que se va a llenar Zaragoza Santis hay muy buenas Huesca Luisa varía sola

Voz 9 18:08 puedes se llena la Romareda para llevar

Voz 1643 18:11 al equipo de cerca del ascenso directo Sandy

Voz 10 18:14 ese Bayona se a en La Romareda queda menos de mil entradas e practicamente Pomés asegura por qué el Estadio Municipal de La Romareda volverá a registrar un lleno que no ocurre desde el año dos mil quince en aquella promoción de ascenso a Primera del Real Zaragoza contra la Unión Deportiva Las Palmas en el que el equipo entonces Barranco Koplowitz estuvo a punto a un pasito a no ser por siete minutos en el partido de vuelta en Las Palmas de subir a Primera División por lo tanto este partido Zaragoza Huesca va a ser el primer lleno después de casi tres años en La Romareda

Voz 6 18:47 el Huesca que viene de no jugar ante el al

Voz 1643 18:49 acepté aunque ya hay fecha para ese partido ese jueves doce de abril suma seis encuentros sin ganar aunque la buena noticia Luis es que ante el Cádiz volvimos a ver otra vez el Huesca de siempre

Voz 9 19:00 sí es es un poco la ilusión no que queda aquí de después de haber perdido parte de casi toda la ventaja que tenía el equipo en la clasificación con muchos de los perseguidores que el Huesca fue más reconocible en Cádiz que ya han vuelto todos los jugadores que estaban lesionados incluso el no haber jugado el fin de semana ha permitido que se haya recuperado Gallart por ejemplo que hubiera sido duda o casi casi seguro bajan el Albacete también a Kapo que ojo lleva cuatro meses para recuperarse de una operación de menisco y que ya está también entrenando con el grupo Ivo Melero que también han atravesaba problemas en los sitios y que está recuperado y lo ha dicho precisamente Rubi que tiene ya a todo el equipo y que está sin duda la mejor noticia para afrontar estas jornadas porque al Huesca todavía le quedan diez con muchos puntos en juego hoy con esa necesidad ahora de no fallar si no quiere verse fuera de los puestos de ascenso

Voz 1643 19:45 pues que estoy preparado para vivir

Voz 11 19:47 sí que es un día fantástico que puede haber un derbi es un derbi aragonés

Voz 12 19:53 en lo más alto de la clasificación los dos equipos es decir los dos equipos con opciones de ascenso eh creo que es una fecha señalada de la recordaremos mucho tiempo y obviamente si conseguimos la victoria pues la recordaremos aún mucho más

Voz 9 20:07 ese es el pálpito el que tiene Rubin decíamos de cara al que va a ser este partido que se jugará en una Romareda como decía Santi llena también con dos mil seguidores prácticamente del Huesca

Voz 1643 20:17 decía que ya no tiene tanto al bajar como hace unas semanas lo que le falta ahora

Voz 6 20:23 Luis es que jugadores como el hecho como Melero

Voz 1643 20:27 que vuelvan a ver puerta trae porque por ejemplo mucho no marca desde enero cierto que se ha perdido bastantes partidos por lesión pero hay que recuperar esa racha de goles que es la que le tenía arriba

Voz 9 20:36 sí reapareció ante el Sporting dio un poste en el Cádiz dio la asistencia de gol que luego marcó Txemi y en el caso de Melero pues también ha perdido las dos últimas jornadas ya reaparición Cádiz por sanción pero lleva más tiempo sin marcar también la verdad es que todo esto está haciendo que el Huesca haya bajado esas prestaciones que a todos no sabían encantado de que parecía que era un equipo que se iba a pasear pero como la segunda es tan larga que ya se venía diciendo pues ahora se ven en una situación en la que casi casi no tiene posibilidad de fallo tiene más poesía de fallo que otros pero la verdad es que como se descuide el Huesca se puede ver fuera de esas posiciones de ascenso directo

Voz 1643 21:09 bueno es Rubi recupera jugadores Nacho González en el Zaragoza Santi tiene una baja segura hay una duda

Voz 10 21:15 sí la de Wood segura con una rotura muscular que le va a impedir estar el próximo sábado en el derbi la duda de Alberto Benito que practicamente está despejada porque también cayó lesionado en el Reino de León en este caso lo tan sólo Sneijder sobrecarga y bueno prácticamente alargó la semana está entre algodones ollas entrenado y todo hace indicar que estará Alberto Benito el ex del Reus en el lateral derecho e imprescindible su presencia porque además Julián del Basel otro altera el derecho a la plantilla veía la quinta amarilla el pasado fin de semana ante la Cultural Leonesa por lo tanto

Voz 1643 21:48 va a tener eso sí que modificar

Voz 10 21:50 el centro la defensa por la baja de gripe porque veía la quinta amarilla en la última jornada de Liga y todo hace indicar que ese centro la defensa lo ocuparán Mikel González Verdasco por lo demás vuelve Íñigo Varas que se perdía el último partido ante la Cultural Leonesa hombre y prescindible en el centro del campo en las operaciones de ataque de el Real Zaragoza ir ante la baja de buf E F vas apunta a titular en esa mediapunta para enganchar con Pombo Borja Iglesias un Zaragoza que lógicamente en numeroso en caso de querer ascender directamente tendrá que ganarle al Huesca para seguir pensando con esa opción

Voz 6 22:28 sí indudablemente

Voz 10 22:30 puntuar obrar para también mantener esa plaza que en estos momentos ostenta de promoción de ascenso a Primera división por lo tanto mucha ilusión después de una primera vuelta horrible en La Romareda que hubiera sido este Zaragoza si al menos hubiera mejorado algo sus números en la primera parte del campeonato pero en Zaragoza que quizás no como en juego las últimas jornadas pero sí con resultados está llegando muy al tramo final de temporada

Voz 1643 22:55 yo en Huesca que tiene una ventaja la próxima semana es que tiene nueve puntos en juego tres partidos en apenas ocho días de lo que sea capaz de sumar va a depender su futuro de cara al ascenso directo ese Zaragoza Huesca que se juega el sábado a las seis de la tarde y que Santi Sáez y Luis Díaz nos contarán en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER Sánchez hay muchas gracias luego saludos hasta luego ya desde el partido el sábado a las cuatro de la tarde hay un partido con enfrentamiento directo por la zona de play off y es que el Granada recibe a Osasuna en Granada

Voz 8 23:28 Alberto Flores hola Alberto muy buenas Óscar qué tal en Pamplona vuelve a

Voz 1643 23:32 la segunda ola Javier Laquidain buenas tardes

Voz 0888 23:34 Dall Oscar qué tal segunda muy buenas aprobó un placer que esté para que otra vez lo que haga falta

Voz 1643 23:39 su afán a fallan auguró española de casa te pasa con Osasuna

Voz 0888 23:42 sí sí sí falla estoy tipo yendo demasiado sí sí estoy esto ya con el equipo

Voz 6 23:48 viene de fallar el que viene de perder Alberto

Voz 1643 23:51 ese el Granada perdió con un Lorca que está practicamente

Voz 6 23:53 descendido y ahora tiene Pedro Morilla además tres dudas para el partido del fin de semana

Voz 0047 23:58 sí bueno dudas que se va a quedar en una sola la de Mathieu Saunier dudas hasta última hora tiene dos bajas confirmadas la de Adrián Ramos que no llegar Machines por sanción hay de consolidar son las mismas que tiene la afición del Granada con el propio Pedro Morilla porque la verdad que no está cuajando no está dejando buena sensación es el primer partido fue una victoria contra el Numancia en la que ya no convenció lo del otro día contra el Lorca pues te puedes imaginar un partido que el Granada tenía que ganar si O'Shea supuestamente el Granada cambiaba de entrenador porque entendía que tenía que mejorar defensivamente blanco no llegan L'Horta que había metido ocho goles en los últimos diez partidos y es algo nada eso un ambiente malo el que hay ahora mismo la ciudad de la Alhambra y muchas dudas en torno a un equipo que como se despiste un poco a ver peligrar a esos puestos de playoff

Voz 1643 24:48 yo ya lo dije en privado y no tengo problema de decirlo en público el Granada echando a Oltra puede que cometiera un error y un equipo que va a jugar playoff casi seguro veremos si ahora acabar la temporada entre los primero por nosotros encantados que hemos recuperado para Play Segunda y estamos tan contentos en Granada ya veremos está contento Safin al de temporada en no están contentos tampoco se en Pamplona Lucky porque Osasuna de perder otra vez en casa como viene siendo habitual en toda la temporada esta es un rival directo como es el Tenerife aunque ha dicho el presidente que a pesar de tanto al trabajo todavía se confía en Diego Martínez

Voz 0888 25:21 sí sí confianza absoluta decía ayer que no tiene ninguna

Voz 1414 25:25 duda en el entrenador que va a acabar la temporada que

Voz 0888 25:27 a los partidos que restan hasta final de de la liga regular y que confía en que el equipo se meta en playoff todo ello como dices después de otra derrota en casa El Sadar es sin duda la asignatura pendiente del equipo de Diego Martín que sin embargo a domicilio lejos de Pamplona es el mejor visitante con esos veinticinco puntos los mismos que equipos como el Zaragoza pero con un partido menos los rojillos por lo tanto ahí se agarra la afición de Osasuna en que esa buena imagen de el equipo de Diego Martínez a domicilio

Voz 7 25:57 José pueda volver a ver este sábado el Oscar

Voz 0888 26:00 tienes en Granada frente a un rival directo eso sí lo tendrá que hacer sin tres jugadores importantes por lo menos titulares en las últimas jornadas uno indiscutible como es el mediocentro Lucas que no tiene sustituto natural aunque en principio el argentino Arturo serial que les Suppli en el medio centro otro en el lateral derecho como Lillo también por acumulación de amonestaciones lo mismo que Torró que en principio sería suplido por Javier Flaño la otra duda es quién va a ser el sustituto de Robert Ibáñez lesionado que va a estar tres cuatro semanas de baja tiene esa banda derecha en principio por lo que han seguido durante la semana Diego Martínez podría ser Quique el que dejará de ser el delantero centro para ocupar un puesto en la banda ya hice abriría la opción de que los David Rodríguez pues Xisco pudieran ocupar la punta del ataque del conjunto rojillo así que no he finales por delante la primera ante un rival directo como el Granada para intentar volver a Osasuna está a dos puntos de esos puestos de promoción que como mínimo es el objetivo que se marca el conjunto rojillo como así lo decía el presidente Osasuna Luisa Balcells la primera cita el sábado a las cuarto de la tarde en los que

Voz 8 27:04 Granada Osasuna un partido que hace

Voz 1643 27:06 la hasta hace ocho meses un partido de Primera División ahora los dos luchan por volver a la Liga Santander Alberto Flores hay muchas gracias ya está el fin de semana en Carrusel ha sido a la jornada treinta y cuatro la Liga donde usted una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Segunda con el resto de compañeros de la Cadena SER como todos los jueves vamos con las noticias de la semana que empezar por pasarlo por Albacete para saber cómo está Pelayo Novo el jugador de El Alba que nos daba el susto el sábado pasado después de caer desde un tercer piso en el hotel de concentración de Huesca todos muy el Espanyol se ha volcado en mandarle ánimos y en enviarle apoyos en la Albacete de hecho este fin de semana va a saltar al campo con una camiseta de apoyo a su jugador última obra cómo está Pelayo Novo que está todavía ingresado en el hospital de Zaragoza más Sevilla muy buenas

Voz 1817 27:59 hola Óscar buenas tardes pues Pelayo Novo evoluciona favorablemente de sus fracturas y sigue en la UCI del Hospital Clínico de Zaragoza de momento los médicos no se atreven a dar fechas ni plazos para que sea trasladado a planta el futbolista asturiano del Alba recordamos tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de más de seis horas de duración tras precipitarse desde un tercer piso en el hotel de concentración del Albacete en Huesca por cierto que desde el fin de semana el fútbol español se está volcando el completo con Pelayo y la afición del Alba ha puesto en marcha numerosas iniciativas para apoyar al futbolista por ejemplo la Peña Curva Rome lista los aficionados a que porten un lazo blanco y lo puedan colgar en balcones y ventanas y además en el partido del próximo sábado ante el Rayo Vallecano en el Carlos Belmonte los jugadores del cuadro manchego saltarán al terreno de juego con camisetas de Pelayo que estarán firmadas por aficionados del equipo blanco además espera que en el minuto dieciocho del partido haya una ovación por parte del público del Carlos Belmonte

Voz 1643 28:49 Albacete Rayo con camisetas de apoyo a Pelayo Novo es veremos y comenzó Zulia por fin enfrentándose al Rayo Vallecano porque el dominio del Albacete a Vallecas zoofilia dijo que estaba lesionado y no jugó aquel partido el Tenerife es junto al Sporting el equipo más en forma de las últimas semanas desde la llegada de Joseba Etxeberria ha pasado en ocho jornadas de estar a once puntos del play off a ponerse a tiro de un partido está sólo a tres puntos del sexto clasificado la verdad es que ha hecho números de acceso directo a recortó un punto por jornada en el Heliodoro están tan contentos con Joseba Etxeberria que Radio Club Tenerife ya ha adelantado que hay contactos para renovar al entrenador cuenta no y muy buenas

Voz 1371 29:29 buenas tardes Oscar parece un secreto a voces que Joseba Etxeberria va a renovar su contrato por el Club Deportivo Tenerife tiene compromiso hasta el próximo mes de junio ha sumado diecinueve de los últimos veinticuatro puntos en juego tiene al conjunto blanquiazul muy cerca de la zona de play off y aunque el acuerdo no se va a oficializar en breve si es verdad que hay la voluntad por parte de la directiva de emprenderla negociaciones cuanto antes lo avanzado esta semana Radio Club Tenerife Concepción quiere el presidente ya la dicho a al director deportivo Alfonso Serrano que tome las riendas de la negociación y el propio llover ya se ha ocupado de dejar claro que quiere continuar había dudas aquí en la isla por cuanto el se pensaba que podía ser un candidato claro a ocupar el banquillo del Athletic Club de Bilbao la próxima temporada han muchas especulaciones con respecto a si iba a seguir Ziganda si va a ser reemplazado por el Toto Berizzo o por Mendilíbar parece que Etxeberria de momento no está en la terna del conjunto rojiblanco así que su futuro está el Club Deportivo Tenerife iracundo también que ya está colgado el cartel de no hay billetes en las taquillas del estadio Rodríguez López ni una butaca disponible para el partido del domingo contra el Sevilla Atlético se nota que chirría está haciendo las cosas

Voz 13 30:31 que a lo quiera o que ha de crisis cruda a dudar

Voz 1643 30:48 vamos a pasar consulta con el doctor los Sergio Sánchez nuestro compañero de Movistar Plus que todas las semanas se pasa para el programa para responder a las preguntas de los oyentes ya sabéis que podéis preguntarle por dos cauces a través de nuestro Mail Play Segunda arroba gmail punto com a través de Twitter usando el hashtag almohadilla ya consultorio Blair segunda todos los jueves en el programa Sergio o responde será Sánchez de Canal Plus muy igual

Voz 7 31:12 hola qué tal muy buenas Oscar

Voz 1643 31:13 preparado para traer nuevas preguntas de estos oyentes que ya sabes que alguno te hace sacar la bola de futuros luego a ver si adivinan lo que nadie es capaz de saber

Voz 7 31:22 vamos a ver lo lo intentamos hace muy aproximamos esto como el precio justo aproximarse lo máximo posible que Custo que ya es de es un poco Juno y es de mí

Voz 1643 31:30 el ex del mes de nuestra época y yo diría que de qué de qué estamos hablando

Voz 7 31:33 te estoy hablando pues bueno pues expedientes tienes que deciden supermercado cuánto costaba si te pasaban no valía si te quedas fuera bajo el que no se acercase pusiera que ganaba son para esto lo añadimos para explicación que con en en esta época bien

Voz 1414 31:48 eh a cuento Duro duro no

Voz 1643 31:50 por qué va ese programa pero ya te digo yo duro que la pasta de dientes ahora es más cara que cuando se emitía el montó con la voz de de Joaquín Prat bueno yo decía todo esto porque la primera pregunta que tenemos la hace oso cariñoso cariñosa sí tiene poca por Twitter de arroba Guerrero de María te hace que la bola la la calculadora Hay que pongas todo tu empeño de Espírito en adivinar cuántos puntos necesita el Huesca para entrar en el play off no vale responder lo de un punto más que el séptimo que eso ya me lo sé yo

Voz 7 32:22 bueno eso eso seguro pero además yo creo que bueno echando un vistazo pues tiene cincuenta y ocho puntos el Huesca y hay que decir que le quedan diez partidos no me quedan nueve porque por desgracia se tuvo que aplazar el encuentro frente al Albacete así que yo creo que calculando cómo están los perseguidores cincuenta y un puntos que tienen equipos en los que residen como puede ser el Numancia el Valladolid que está justo fuera de play off pero sólo más inmediatos perseguidores yo creo que con tres victorias le puede valer de esos treinta puntos que quedan conseguir tres victorias bueno yo creo que puede ser suficiente conseguir nueve puntos porque sería sesenta y siete Paul que con cincuenta y un puntos los perseguidores tendrían que sumando cinco victorias en nueve partidos que ellos sí que les nueva les quedan nueve serían de cinco victorias sólo dejaría cuatro sin ganar que yo creo que está bastante bien no serial so Martín qué punto no iríamos a los sesenta y seis al Numancia por ejemplo tiene cinco partidos en casa pero le queda en el el rivales como puede ser el Oviedo propio Valladolid el creo que también Osasuna entonces es muy difícil con los enfrentamientos directos que hay incluso quien equipo saliéndose y haciéndolo muy bien sume más puntos no podría ser incluso se fuera a los dieciséis con algún punto mal bueno con un tercio de los puntos que le quedan yo creo que seguro que está en play off lo sesenta y ocho puntos está en predios pero creo que puede ser suficiente incluso contra el Viktoria más

Voz 1643 33:43 yo voy a dar otro dato que me ha hecho Luisa esta mañana en Huesca están convencidos que con cinco victorias sube a primera directos luego veremos qué pasa porque hay que ver también en no ocurre lo has partido Saray muy importante ganar a Huesca este fin a Zaragoza

Voz 7 33:57 claro es que eso depende por ahí las cuentas yo creo que van también depende de quién gane no me de ese lo hablábamos en el otro extremo con el Córdoba igual te puedes permitir derrotas con algunos equipos como por ejemplo si hubiera perdido contra el Oviedo que no lo hizo que al final empató o perder contra el Numancia igual te lo puedes permitir no te lo puedes permitir entre comillas el Córdoba ahora mismo puede permitir pocas cosas pero podría permitírselo pero no te lo puedes permitir contra rivales directos porque entonces ahí sí que te dejan tocado pero yo creo el Huesca si consigue tres victorias más

Voz 8 34:27 yo procuro Story of lo tiene asegurado es que no sé quién a sólo tres puntos son los tres puntos que tú no ganas y los tres puntos que te lo son

Voz 1643 34:34 que vi hace cuenta que pierdes seis puntos la siguiente pregunta no llega por Mel hace Gabriel Ramos Valdivia yo creo que es de Granada porque él pregunta como el Granada si puntúa el sábado ante Osasuna puede ser el mejor local de la categoría y en cambio fuera de casa sólo ha ganado tres de diecisiete partidos en lo que se pregunta Gabriel es que falla es el planteamiento es algo psicológico que le pasa al equipo de Diego Martínez

Voz 7 34:59 hombre el el Granada no se rockera

Voz 1643 35:03 eso dice Martínez el equipo de Morilla estaba yo siempre examen Osasuna que es el que falla en casa

Voz 7 35:08 ese después el Granada yo creo que fíjate que es algo curioso porque niñas ya que empezado apostando ya prácticamente durante toda la temporada que luego le costó el puesto a José Luis Oltra con la derrota en Oviedo la derrota más extraña que puede decir no porque el equipo va ganando en un error pues consiguió empatar el Oviedo que el final el partido pero le ha pasado lo que ha puesto por delante con el gol de machista en Lugo se puso por delante también un Oviedo en Lorca consigue empatar por dos veces y termina perdiendo al final la sensación que da es que es un equipo que no termina de rematar la faena no de que no es un equipo contundente a la hora de aprovechar sus oportunidades cuando está por delante y eso ha hecho que sigue convierta ya en un bagaje psicológico que al equipo lo está lastrando que sabe que cuando va por delante de pueden remontar hay equipos que saben que ponen por otro te en caso por ejemplo el del Cádiz es muy difícil que consigan hacerle hacer un gol que consigan ganarle pueden empatar pero ganar muy complicado sin embargo yo creo que el Granada no remata la faena no es un equipo que sea contundente en las áreas entonces al no ser contundente en el área pues esto te penalizan mucho que encaja un gol es muy difícil que Montes pero es que incluso poniéndose por delante es un equipo que a veces parece que se va de los partidos que no viven noventa minutos concentrado noventa minutos de intensidad sino que se deja llevar y claro lo igualado que estaba todo sabemos que aquí hay un momento en que te desconectar pues es fácil que le den la vuelta a la tortilla yo creo que la cabeza juega mucho oí quizá más que en la cabeza aunque es el aspecto mental también la falta de contundencia que tiene el equipo que hace que cuando parece que las cosas están más o menos controladas se despista el partido lo termina pagando muy claro

Voz 6 36:46 ya estaba pensando

Voz 1643 36:48 la frase que has dicho es un equipo que le falta contundencia las áreas y digo tiene Adrián Ramos tiene a José Luis

Voz 8 36:53 lo tengo como le falta luego tanto gol qué tal buenos delanteros pero luego hay que llegar arriba llegar pero está interna

Voz 7 37:00 es que fíjate hoy leía un periódico era pero leía hablaban con algo así como José Luis está estancado no que que le está costando el veintitrés goles que marcó la pasada temporada ardían Ramos ahora lesionado y fijaos que justo era cuando cuando Oltras Ebay es destituido cuando decía que había cogido la forma en que parecía que Adrián Ramos poco a poco luego se vuelve adhesiones al no que que va fuera si te das cuenta este Granada es dependiente totalmente de machismo de Darwish machista sin machismo te cuesta una barbaridad así que ganar el último partido en casa pero como lo gana uno cero en el ochenta y nueve con una gran acción individual el disparo de Javi Espinosa tanta dependencia de un hombre solo de del Granada lo que debería tener cuatro cinco jugadores que marcando las diferencias que eso es al Rayo termina Trejo tiene Raúl de Tomás cuando uno está en ellos está Embarba sin embargo una granada de los jugadores que deberían ser determinantes sólo uno lo está haciendo que es Darwin machismo

Voz 1643 37:55 diecinueve hasta cuatro partidos todo Adrián Ramos está lesionado y es baja esta jornada de José como tú dices este año está en sequía no tiene esa racha y ahora han nombrado a Raúl de Tomás voy a contar una aprovechan al programa de Play Segunda lo voy a contar porque no ha salido pero Raúl de Tomás ha podido tener una operación para marchar un equipo de Champions y en Inglaterra aunque al final no acongojado de momento veremos lo de acabar jugando la próxima temporada y hablábamos de goles del del Granada De Gaulle este quería preguntar Alejandro García por Twitter arroba a GH cero siete ocho seis yo no sé si la pregunta viene a colación del golazo que ha marcado Cristiano Ronaldo de de chilena en la Champions no pero alejados de pregunta que gol que haya narrado Sergio o que hayas visto en un campo de fútbol es el que más recuerda el que nunca va a olvidar

Voz 7 38:39 buf uf uf uf es el edificio visto muchos he visto en muchos he visto alguno por ejemplo recuerdo en el Marchena con el Deportivo de La Coruña muy importante para él pero si pensamos en el que me ha dejado una huella yo te diría en uno de Pablo Cavallero fíjense llegas a saber cuál es

Voz 1643 38:55 sí uno que le marcó al Girona

Voz 7 38:57 con la Girona al Girona con el Lugo porque estábamos ya en el tiempo de descuento hice acababa un ascenso es que quitaba un ascenso a un equipo que para eso fíjate el Girona donde está ahora porque se está hablando y además sólo ganas de de qué manera Pablo Machín que incluso va el seleccionador Lopetegui a pedirle consejo con alguna en alguna cuestión pero lo que les ha costado sufrir para llegar hasta allí porque eso fue tremendo es que yo me acuerdo en el campo que se hizo un silencio la carretera parecía que los coches separaban y todo el mundo se echó a llorar porque era el final de un sueño de forma tajante cortaron la la ilusión a todo el estadio a toda una ciudad con ese gol bueno incluso la celebración sus costaba ver como el jugador del Lugo tienen que hacer ha marcado pero cómo celebraban ese gol a los jugadores del Girona apoyados sabes Espert llorando o a mí ese ese gol no son olvida jamás porque me pareció me pareció por lo impactante y por lo que supuso

Voz 1643 39:51 fue un auténtico mazazo aunque me ha decepcionado Serge más defraudado

Voz 8 39:55 que iba a ser un claro a decirme Pablo Insua en Anduva el acceso a la que estaban Bustillo ahí pero si que no son pelota no

Voz 7 40:06 todo pero de impactará que impactara te digo yo que el otro

Voz 1414 40:09 te te pone los pelos como escarpias

Voz 1643 40:11 la verdad es que fue algo histórico y para la Segunda División el que yo digo de Pablo Insua que dio el ascenso a la gané fue algo histórico para gané para Leganés y sobre todo para mi que yo sé que es el gol que he visto en un campo quién olvidar en mi puñetera Villalobos lo tengo claro

Voz 7 40:27 por cierto que adelante no sé si tenemos alguna pregunta más de alguna pregunta más

Voz 1643 40:31 no no ya ya sólo así me salgo el alma se quiere preguntar

Voz 7 40:34 era lo que quería lo que quería es bueno durante toda la semana yo creo que ha impactado mucho no pero que que no se olvide no que está Pelayo en el hospital

Voz 1643 40:42 ves eso sale del alma mandarle

Voz 7 40:44 abrazo fuerte a él a su familia de toda la fuerza en el mundo hay has esta fuerza Pelayo pero vamos a ver si todos conseguimos en esta jornada pues el mayor en la mayoría de los estadios posibles el minuto dieciocho en Albacete se va a hacer se va a dar un aplauso es el dorsal que llevan el alba todo el mundo pues para mandarles ánimo porque hay que decir que el chaval sigue ahí peleando sigue peleando por salir adelante yo creo que demandamos un aplauso entre todos estos la gente el fútbol no no más allá de los clubes de los aficionados pues le echar una mano se lo puede ayudar y seguro que desde donde esté puesto recibe esa energía es impulso cuesta nada no que llegue el minuto dieciocho y en el campo que sea pues que es el triunfo de aplauso para para animarle y mucha fuerza apelar

Voz 8 41:23 con esa iniciativa Sergio estuvo

Voz 1643 41:26 porque leído en Twitter que a quién ha dicho hay que hacer como dices esas grandes tener todo dieciocho que es el dorsal de Pelayo aplaudirle

Voz 7 41:31 sí pero igual de qué de que llegue es una iniciativa

Voz 1414 41:33 el Albacete yo lo leí que el IVA

Voz 7 41:36 sí lo iba a hacer el Albacete en la en el minuto dieciocho y creo que no extenderlo más sitio no porque hacer lo que me parece que es algo bonito y que bueno que sienta el aliento de toda la gente

Voz 1414 41:47 pues sí cenas que yo puse bueno vamos a ver si entre todos conseguimos

Voz 7 41:52 que se extienda en el mundo del fútbol pues le mando un abrazo a toda la moto porque yo te voy a decir una cosa me está gustando mucho cómo está actuando el mundo del fútbol en en este tema me está gustando una barbaridad por eso creo que hay que mandarle un abrazo y a su familia de todos los que están con él y como no nos cuesta nada que en el minuto dieciocho y todo va a estar en el partidazo en el Zaragoza hago esta gira es lo que es la Romareda aplaudiendo minuto dieciocho Un minuto para darle ánimos al chaval

Voz 1643 42:18 pues claro que sí son un bonito gesto una gran iniciativa que ha nacido en Albacete que ser que ha plasmado en redes sociales y a la que animamos a todos los oyentes de Play Segunda que vayan a un campo de la Liga en dos tres este fin de semana así que fuerza Pelayo y mucho ánimo al jugador de el Albacete ya que hasta el próximo jueves que disfruta mucho de la jornada sobre todo de ese Huesca Albacete aplazarlo que se va a jugar daban el próximo jueves que iba a ser un gran partido en el que si el Albacete gana ojito se puede quedar muy cerquita del off de no digo no

Voz 7 42:48 vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasaba así que bueno la semana que viene comentado comentamos todo muchas gracias

Voz 8 42:54 lo dicho fuerza Pelayo pues está dentro de una semana Serge muchas gracias un abrazo adiós

Voz 1643 42:59 ahora vamos a conocer no la noticia de una semana la noticia de todo un mes porque vamos a anunciar quién gana la camiseta de el mes de marzo en nuestra liga de mundo

