¿África se parte en dos?

vaya tarde llevamos son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias por si faltaba poco vamos a contarles lo sé si lo saben en que una una grieta una enorme grieta de varios kilómetros abrió hace unos días en el suroeste de Kenia África Bono las imagen sus las han visto son son impresionantes han dado ya la vuelta al mundo de hecho y claro a quién más quién menos le surge la de la pregunta obvia y ese está partiendo el continente africano dos hay hay para tanto como para pensar en algo parecido a eso vamos a preguntárselo al vulcanólogo del Colegio Oficial de Geólogos José Luis Barrera José Luis buenas tardes hola buenas tardes lamentó que la pregunta sea así igual es un poco bestia directa pero claro es que las imágenes para los que no entendemos mucho de esto son muy impresionantes se está partiendo África o o sí

pues la separación que se está produciendo en lo que se rija africano sobre todo en la rama oriental es la más cercana al indicó que pesa tiene un movimiento de entre seis y siete milímetros al año la estimación que hace a futuro es que dentro de diez millones de años ya se estará inundado todo ya de agua dice separará dudas a parte de África queda no sé cómo en una isla algo así como siete veces más grande quemada

esto esto se puede perdone de las preguntas son de pura ignorancia hecho eso puede parar o en todo caso es es es conveniente intentar algún tipo de medida para evitar que ocurra algo no o es imparable

la velocidad a la que se produce están mínima no es una escala humana es escala geológica por lo tanto y además las fuerzas que están influyendo ahí son tan enormes que nadie se plantea parar la dinámica corticales lamenta

Voz 1

02:53

yo creo que ha debido haber más no me las conozco en detalles pero esta grieta respecto a lo que es el ritmo africano entero que va ángulo de las FARC allí en el en el sur del mar Rojo baja hasta practicamente Tanzania acordando Tanzania Car siete mil kilómetros pues esta grieta de un kilómetro por cincuenta metros de profundidad y uno al diez metros y metros de anchura pues esto es una cosa ridícula no es nada pero está asociada a la dinámica de la apertura del Rif africano de la separación