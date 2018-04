Hora 25 Deportes: La RFEF seguirá sin presidente (05/04/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 0919 00:15 de Madrid Europa de Europa League no el partido de ida vamos al Metropolitano venga también vamos a ver un ambientazo seguro el Atlético que recupera algún efectivo y el Cholo Simeone que creo va a poner todo lo que tiene en ataque ante el Sporting de Lisboa de Portugal allí estamos novedades ambiente alineaciones Talavera buenas tardes

Voz 1284 00:34 qué tal buenas tardes Gallego poco a poco van trajo ya al público ya están acomodados en el fondo norte los más de tres mil aficionados del Sporting de Portugal con foros Futre como embajador porque tiene une idilio tanto con un equipo al que le crió y otro en el que se hizo como uno de los jugadores más importantes el Atlético de Madrid que va a jugar como tú decías con todo con este once que ella recita Pedro Fullana muy

Voz 0684 00:58 buena qué tal me a volver Juan Pla las bajas de Felipe Jiménez ciber Sally que hoy el once formado por Oblak en portería a Juanfran Lucas laterales Savic Godín en el centro de la zaga por delante juega a Saúl con Gabi Koke en una banda corre la otra la delantera el lujo que Atlético Madrid arriba con Diego Costa hay Antoine Inma

Voz 1284 01:16 es un equipo muy parecido al Atlético Sporting de Portugal encaja poco mete también pocos goles Giorgi Jesús va a jugar con estos Marta casa es muy buena

Voz 0277 01:23 en muy buen estado muy buenos gallego con algún viejo conocido en el once del Sporting de Portugal que sale con Rui Patricio la portería línea de cuatro atrás con Puccini y Fabio Coentrao en los laterales Matti Coates a ser la pareja de centrales en el centro del campo William Carvalho Battaglia hay Bruno Fernandes una banda para son Martins la otra para Bryan Ruiz y arriba vas dos como te decía tala tres mil aficionados más de tres mil aficionados del Sporting de Portugal ya en las gradas del Wanda Metropolitano se esperan unos cincuenta y cinco mil aficionados en este estadio han ido entrando de manera progresiva en pequeños grupos siempre custodiados por los mil doscientos efectivos de seguridad que llevan todo el día velando para que no haya incidentes

Voz 1284 02:02 la mejor noticia el incidente poco a poco llegando ser metropolitano gran partido gallego nueve y cinco este Atlético de Madrid Sporting de Portugal pues ida de los cuartos de final de la Europa League

Voz 0919 02:13 vamos a ver qué pasa con el escudo del Atlético de Madrid con esa polémica real lo artificial que han montado alguno sobre el cambio la transformación la evolución del escudo del Atlético que hay a quién no le gusta Enrique Cerezo el presidente hoy y lo ha dejado claro es el mismo oso el mismo árbol igual

Voz 4 02:30 mira el debate que realmente existe en estos momentos es que estamos otro prácticamente volver a repetir lo que he dicho siento el escudo es que está nuestros está mostrado están nuestras vaya allí está nuestro escudo igual que el que hemos tenido toda la vida y el Madroño

Voz 0919 02:54 qué es es el árbol que haya que les pudo del Atlético de Madrid Fullana se espera algún pronunciamiento en la grada alguna pancarta por el momento hay algo de momento lo había

Voz 0684 03:02 esto es que se repartían en los aledaños del estadio pegatinas con el viejo escudo ya si estaban a gente para que sigan gritando a favor del antiguo escudo contra advirtió al Atleti Madrid veremos cómo se pronuncia el público durante el partido como sí hizo

Voz 0919 03:16 el pasado fin de semana por ejemplo el Deportivo de la Coruña bueno pues estaremos atentos este partido lo contamos desde las nueve en el carrusel como vamos a contar también la jornada de la Europa League de baloncesto ahí un partido ya en juego a Caja está jugando en la cancha del Fenerbahçe en el tercer cuarto los andaluces gana cincuenta y ocho cincuenta y uno aunque no tienen posibilidades de clasificación el gran partido de la jornada de Euroliga se juega a las nueve en Vitoria Baskonia Anadolu Efes los vitorianos que ya están clasificados intentan consolidar la sexta plaza para luego tener ventaja de campo en los cruces y como siempre en el inicio de programa para pañal parte de la felicidades otros mensajes de Whatsapp que hable Hall tardes

Voz 1220 03:55 el gallego los que yo creo que no entendáis es el gesto de Tití ha demostrado en cada partido lo que le gusta el teatro oí actuar con esa gestos que hacen cuanto les rozan y todo y el gesto que hizo es claramente como diciendo mira ves este escudo qué problemas pacta encima de te voy a poner otro ya está así de claro no decir que si el Barça no no como me temas pasta encima de este pongo otro tenga un saludo

Voz 0919 04:25 los escudos últimamente tiene mucho protagonismo dejad vuestro mensaje

Voz 0480 05:00 pues bien desde siempre

Voz 6 05:04 yo seguiré hasta hasta el fin del mundo bueno nada solamente hay agradecerte que me que sacan las mi mensaje en antena el hoy en el otro usted conduzco de la línea de Zaragoza moverá de Zaragoza Villamayor de los Montes compañeros esos oye así íbamos a los de los fuertes aparatito del equipo hasta luego

Voz 0919 05:33 Zaragoza mover a ir Zaragoza Villamayor que buena tierra es Aragón e empezamos pero por favor cambiar en sintonía cambia menos sintonía porque tenemos un nuevo e importantísimo episodio del culebrón de moda en el fútbol español el patrón del fútbol

Voz 7 05:59 en el capítulo de hoy se titula hoy tus interroga

Voz 8 06:05 hay unas personas que quieren mi cabeza colgada como se tiene la caminaban los toros son los ciervos etcétera detras de Stalin al que me siento un leprosos porque a mí me han echado al Indian Familia

Voz 3 06:19 fue que las mulas con la mercancía

Voz 0919 06:25 van a tener que alternar su recorrido hacia la rotas porque ese gran corrido esa gran balacera que se iba a producir el lunes en la

Voz 0480 06:33 que se ha suspendido

Voz 0919 06:35 la red el tesorero ni pundonor Rubiales serán el lunes el no nuevo patrón del fútbol español los alijos de votos los fajos de papeletas que tenían preparados las dos bandas tendrán que esperar las acciones se aplazan por una decisión judicial Antón Meana

Voz 0480 06:54 hola qué tal Gallego buenas tardes que eso tomó ayer el TAD con decidió aplazar la fecha de las elecciones Rubiales presentaba esta mañana una cautelarísima que no le han concedido y por tanto no se va a votar el día nueve de abril hay que esperar a una fecha que por ahora no encuentran me cuentan en Las Rozas que les gusta el día diecisiete de mayo irás tú del nueve de abril al diecisiete de mayo entre partidos fiestas de guardar puentes con Guerrero aficionado y que no cuadran agendas parece que hasta el diecisiete de mayo no podría haber elecciones que no enuncia

Voz 0919 07:28 festivo no se puede votar no se puede votar el resto del país vota en las elecciones bien efectivos y no pasa nada pero la federación no se puede votar ese día

Voz 0480 07:34 si encima como al continuismo le interesa que esto se dilate en el tiempo es decir que Marcelino Maté patrón de Castilla y León es sea presidente de la Federación en Rusia pues no se mojan demasiado parece que esto cuanto más se dilate más perjudica aún Rubiales que hoy decía lo siguiente una rueda de prensa de cuarenta minutos en Madrid

Voz 1346 07:54 de lo que no es que se celebren cuanto antes porque voy a ganar con claridad porque además creo en la democracia nunca en la historia de este país ha habido una un aplazamiento de elecciones sin que se haya pedido por nadie es algo increíble ilegal no sé de alguien detrás no sé quién pero no interesa lo dejes momento algunos que yo sea sabe porque porque que voy a hacer un presenta Hutton porque voy a impedir que algunos llaman paz a la sumisión porque debían pedir que campen a sus anchas y hagan lo que quieran alguno como poner el lunes un partido cabida

Voz 7 08:32 solución tajante Rubiales sí

Voz 0480 08:36 esto hace daño a la imagen del fútbol español en Europa porque a ojos de UEFA y también de FIFA que iban a mandar observadores internacionales para que el voto estuviera bien hecho les llama la atención que el Estado vuelve a meter la mano en el fútbol imponernos

Voz 0919 08:49 José Ramón Lete ya ha mostrado su disgusto

Voz 0480 08:52 el cambio de fecha te cuento que estos importante que por primera vez en la SER y el patrón del furgón noto nerviosismo en Las Rozas por parte de los que son de Larrea que ven a Rubianes con opciones serias de ser presidente que ayer fue tajante en El Larguero que no ve una victoria habla Dante de Rubiales para que termine el día muy bien adelantan los compañeros de You Sport que rechazan la cautelar de Villar que había pedido que le pusieran de presidente pues cuentan en You Sport que no que no le han dado la cautelar Ángel María Villar

Voz 0919 09:25 bueno pues sigue culebrón Larrea alias el tesorero y Rubiales alias pundonor van a seguir su guerra soterrada su tráfico de votos sus promesas a los que se unen a sus filas sus amenazas a los que se Rajan sus pesquisas por descubrir traidores la serie el patrón del furgón sigue adelante y el patrón ojito que sigue coleando por ahí que tengan cuidado los dos candidatos la red Rubiales porque lo malo de pedir favores es que tarde o temprano llega el momento de de

Voz 3 10:00 volver o pro

Voz 0919 10:04 y ahora quiero decir que el patrón de el fútbol es una adaptación radiofónica con ironía y con humor o eso intentamos al menos no estamos en contra de ninguno de los dos candidatos que gane el mejor eso sí tenemos nuestras opiniones porque les conocemos hace mucho tiempo Juan Luis Larrea representa lo más casposo y trasnochado de la Federación de Villar fue veinte años el que controlaba las cuentas de la Federación de Villar y ahora quiere seguir en el poder Event de cambio cuando le duele el culo a poltrona a directivo acomodado a cenas a comidas a dietas viajes a Mundiales Eurocopas a hoteles

Voz 0480 10:45 al caos

Voz 0919 10:46 a poltrona Rubiales hombre Rubiales hace un año iba de la mano con Villar era su niño bonito su heredero su sucesor el hombre que iba a proteger a la Federación de Villar frente a la liga de Tebas y luego cuando Villar se fue a la cárcel pues Rubiales decidió volar libre y sólo Larrea lleva mucho tiempo es un auténtico pronto audio Rubiales ha ido muy rápido como un veloz y raptor parece que gane quién gane la federación va a seguir en la era de los dinosaurios es un castigo eterno

Voz 0985 11:21 qué tiene el fútbol español veinticinco Deportes

Voz 3 11:26 Jesús Gallego Cadena SER vaya

Voz 10 12:42 cinco

Voz 3 12:45 a mí me queda un poco García uno tiene ya su edad hemos debutado García De la Morena Carreño y Gallego que te se vez Plummer a te digo ya te vas

Voz 0919 12:56 bueno ayer el Barcelona consiguió un magnífico resultado ante la Roma cuatro uno

Voz 0480 13:00 hay que jugar la vuelta pero pie y medio en semifinales y Messi no hizo su mejor partido no se vio al mejor Messi preocupados de sus molestias de su estado de forma ni siquiera al terminar el partido vimos sonreir a Leo Messi como esta Messi que ese dice el estado físico de Messi Sancio Valle buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes desde el Barça nos dicen que Messi está bien en el Barça no están preocupados por Messi es cierto que arrastra molestias molestias que le permiten jugar y hacerlo a buen nivel nos dicen desde el club como cuando salió contra el Sevilla y fue decisivo y apuntan que Messi sabe autorregularse muy bien que él mismo descansa en el campo que es quien mejor se conoce ya están convencía los de que esto irá mejor de cara al tramo final de la temporada por lo tanto nos Bitton desde el club que no están preocupados con Leo Messi

Voz 0985 13:48 Dani Martí no hay algo que hace indicar que Messi no está bien buenas tardes buenas tardes Jesús bueno lo cierto es que anoche nunca se vio cómodo con el dibujo del equipo Él no se sintió Jesús arropado y de hecho es el segundo partido discreto y un tanto espeso sin chispa del Barcelona y quizá así vemos un Messi más prudente ahorrando largas cabalgadas para encarar pero bueno recordemos que tiene esta sobrecarga de lo que nos hablabas anti Ovalle que ya no jugó en el parón con Argentina lo que pasa que sus números nos indican que para él es un día más en la oficina al final siete regates tres pases clave siete disparos diecinueve duelos disputados siete Tucker sufrió y fue el cuarto Jesús en intervenciones hasta ochenta y dos toques pero en fin ciertamente no tuvo el brillo que es habitual en él digamos que fue el Messi de un día más en la oficio

Voz 0480 14:41 más allá de las estadísticas que hay muchas quizá demasiados en el fútbol están las sensaciones y la sensación es que Messi no está como estaba hace mes y medio

Voz 0919 14:52 pero que el Barça ha puesto a la venta las entradas de la final de Copa y Santi parece que no hay una excesiva demanda entre los aficionados culés no no no ha puesto dos mil

Voz 0480 15:02 mientas más a la venta entradas para gente que no es socio el Barça las pone a la venta para público general porque los socios no han agotado estas entradas entradas para todo aquel que no es socio ni peñista del club proceso que se abre mañana se tienen que adquirir presencialmente en las taquillas y el periodo va del seis al ocho de abril los socios de

Voz 0919 15:20 el Barça no han agotado las entradas para la final de Copa también las ha puesto a la venta

Voz 0480 15:24 el otro finalista el Sevilla aquí

Voz 0919 15:27 que Santi Ortega hola qué tal Gallego

Voz 0480 15:29 puro del cinco de abril el diez de abril los socios del uno al veintiun mil nueve van a tener la oportunidad de conseguir esas entradas y el doce el trece de abril si sobrará que no va a ser así se podrían seguir adquiriendo así que el Sevilla se

Voz 0919 15:41 seguro que acabará con todas las entradas para la final de la

Voz 0480 15:44 Copa del Rey el XXI abrir al Sevilla

Voz 0919 15:46 que después de este partido de ida de los cuartos de final de la Champions se le ha abierto un dilema en la portería Sergio Rico pasó de su de titular a suplente jugó Soria guiará la cara que tiene Sergio Rico allá por donde va es de vaya problema que tiene la Laporte

Voz 0480 16:03 el Sevilla Sergio Rico Sandy pues yo creo que Montera lo tiene claro ha sido su hombre Sergio Rico hasta el partido del Bayern de Múnich a partir de ahora todo hace indicar que Soria tendrá continuidad e Berizzo los alternaba pero he Montera lo tenía claro con Rico hoy precisamente en un acto público han estado los dos Isora dice que se lleva todo muy bien

Voz 12 16:21 buen gol Sergio tenemos una relación no la verdad es que es muy buena o muy muy profesional muy bueno no hablamos de de quién va a Juani quién déjale jugar porque bueno entre compañeros siempre existen a su pero la relación la verdad es que es muy buena Hay que lo espero

Voz 0919 16:38 por la cara que tiene Sergio Rico que llevará en la caseta de la Cadena Ser en cuanto empiece la Feria varias veces sus Varea ABC varias veces en el Betis también son noticia los porteros hoy ha pasado por el quirófano

Voz 0480 16:49 el titular Adán Sisi y además se pierde lo que resta de temporada ha sido una doble intervención para corregir sus problemas similares problemas de pubis dos meses de baja por tanto temporada finalizada y algún problema con el club que le había pedido que aguantar hasta el final del campeonato con las molestias con un tratamiento conservador pero ha dicho el portero que ya no podía más que le molestaba muchísimo ya ha pasado por el quirófano Se acabó la temporada

Voz 0919 17:09 otro jugador tocado después de la jornada de Champions Varane en el Real Madrid con ese cero tres de la ida la vueltas cómoda pero qué pasa con el central francés Javier Herráez hola hola qué tal Gallego me cuentan que no es nada que Varane va a poder jugar los dos partidos hoy lo dosifica no ha entrenado con el resto de compañeros pero Varane jugará

Voz 0480 17:26 con Sergio Ramos el partido frente al Atlético de Madrid el próximo miércoles el partido de

Voz 0919 17:32 vuelta frente a la Juve no jugará Sergio Ramos gestos Sanz

Voz 0480 17:35 dado jugará Vallejo con Varane porque recordemos que Nacho está lesionado el resto están todos bien frente al equipo rojiblanco veremos a Bale veremos a Lucas veremos Asensio

Voz 0919 17:45 mañana vuelve la jornada de liga con el partido final que juegan en Riazor el Deportivo de la Coruña y el Málaga el penúltimo y el último la última hora de los dos equipos antes de ese trascendental partido empezamos por los gallegos Adrián cada Lola has hace mucho viento parece por Coruña la última hora del Málaga el colista que si mañana no gana está en segunda Enrique Aparicio buenas tardes hola buenas tardes y aquella

Voz 13 18:09 nadie hace cuenta lo que tienen claro es que si mañana pierde con el Deportivo de la Coruña adiós ya segunda división en cualquier caso José González Jerez llegar dentro de dos jornadas a enfrentarse al Levante a cinco puntos de desventaja vamos a ver si lo puede conseguir dos novedades en la convocatoria vuelven rica y Keko el equipo va con dieciocho convocados

Voz 0919 18:26 así novedades en el equipo de Seedorf en el Depor Adrià

Voz 1284 18:28 ah bueno pues prácticamente gallego mismo equipo que el que perdió el otro día ante el Atlético de Madrid Navarro vuelve por el sancionado el niño hay optimismo sobre todo en lo que va de que la situación es que lleva el Depor sin ganar desde el nueve de diciembre vamos

Voz 0919 18:41 a recordar también que aparte del Atlético de Madrid Sporting de Lisboa Héctor se juegan otros tres partidos de cuartos de final de la Europa

Voz 14 18:47 Live en el Emirates Arsenal CSKA con ánimo real titulares en los gunners el Lazio Salzburgo en el Olímpico de Roma Luis Alberto también titular en el conjunto la le en Alemania quizá la eliminatoria más igualada entre ley y Marsella compite con arbitraje español Pita Undiano Mallenco de todas

Voz 0919 19:02 partidos y del partido en el Calderón desde las nueve toda la información en el carro

Voz 0480 19:07 el seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 3 19:57 Jesús Gallego Cadena SER

Voz 19 20:05 ahí

Voz 0919 20:13 baloncesto Euroliga está jugando el Unicaja en la cancha del Fenerbahce en Turquía empate a sesenta y nueve último cuarto de partido no se juega nada el Unicaja quién se lo juegas el Baskonia ya a las nueve recibe en Vitoria el Anadolu Efes buscando consolidar la sexta plaza en esta las

Voz 0480 20:30 edificación para estar entre los ocho mejores de Europa

Voz 0919 20:33 ya la tienen pero mejor ser sextos que bajar de ese puesto vamos a ver cómo está el ambiente allí Kevin Fernández buenas tardes hola Gallego buenas tardes pues y ganar hoy tiene premio doble

Voz 20 20:43 primero evitar al coco al gigante ruso del CSKA de Moscú porque si gana Baskonia mínimo será séptimo pero podrá aspirar a ser sexto si mañana Zalgiris Kaunas pierde en la cancha de Olympiacos te cuento lo deportivo que el Baskonia suma seis victorias de manera consecutiva en la Euroliga es el equipo de Europa más en forma pero tiene una baja como es la del alero letón Janis timba enfrente el Efes último clasificado ocho derrotas seguidas parece rival propicio para que el vascuence aseguro es el séptimo puesto de momento media entrada en el Buesa Arena nueve minutos y medio para que arranque este Baskonia

Voz 0919 21:14 el Anadolu Efes también juega hoy el Barça no tiene opciones de clasificación recibe en el Palau al Khimki ruso cómo está el ambiente hola buenas tardes

Voz 21 21:23 no no tengo buenas tardes Bono triste final para el Barcelona en esta fase regular segundo año consecutivo que queda eliminado este año desde hacía varias jornadas flojo ambiente aquí en el Palau el aliciente vuelve par sogas que ya está sentado en el banquillo indiferencia en la salida de versó quedar a la pista Ivano poco más no juega Kevin Seraphin no juega tampoco Sanders el Barça esquina buscará ya lo que es la liga el Khimki puede ser séptimo octavo quedan ocho minutos para que envio

Voz 0919 21:50 si mañana juega el otro equipo aparte del Baskonia que se ha metido entre los ocho mejores de Europa que es el Real Madrid que recibe a los alemanes del van ver en el Palacio de los Deportes cómo afrontan el partido los de Laso Andoni De la Torre hola

Voz 0995 22:03 tal gallego pues si el Real Madrid se lo juega todo mañana por la cuarta plaza contrabando lanzó de como bien ha dicho con la baja confirmada de Campazzo que sigue con su sobrecarga en la rodilla los de Laso que deben ganar y esperar a sus rivales cabe la posibilidad de que en ganando el Real Madrid lo consiga cancha para ello Panathinaikos tendría que ganar hoy en Milán que Olympiacos ceder mañana con Zalgiris se ha hablado mucho esta semana de posible viscoso desde los griegos para dejar puertas al Real Madrid pero Laso cree que los tres equipos intentarán ganar sus compromisos Pablo Laso

Voz 4 22:30 pero siempre pienso en el fair play de de de los equipos no la situación es bastante entre comillas sencilla no consiguió y el paran ganan Milán pues nosotros tenemos que ganar mañana y que el Olympiakos ganará si queremos ser cuartos confía en que los dos equipos para intentar ganar ese suelo paralímpico seguro

Voz 0919 22:48 sí de la Euroliga vamos a la NBA están cerquita cerquita los playoff y los jugadores empiezan a llegar acusa cuando la temporada larga temporada regular Javi Blanco no

Voz 0480 23:00 pues que hablar de una lesión alguien importante se pierde los playoff buenas tardes

Voz 11 23:04 qué tal Gallego pues si una noticia que ha conmocionado a la NBA Kylie Irving no va a volver a jugar esta temporada el base de los Celtics pasará el sábado por el quirófano porque tiene una infección en la rodilla lleva casi un mes sin jugar en Boston confiaban en que pudiera llegar a los play off pero no va a ser posible y ahora sin y la verdad es que las opciones de la historia de la histórica franquicia

Voz 0919 23:24 reduce el muchísimo además recordar que a principio de temporada

Voz 11 23:27 ya se lesionó Gordon pues aquí casi ya pensando en la próxima temporada en lo deportivo anoche los Pellicano de Mirotic ganaron y siguen en la pelea por meterse en la postemporada impusieron a los Grizzlies con veinticinco puntos del hispano montenegrino Marc Gasol en cambio estuvo muy discreto los Spurs de Pau Gasol perdieron contra los Lakers pero parece que igualmente tienen pie y medio en los leyó el doble doble Paul con once puntos y doce rebotes a los que dieron un paso de gigante fueron los Raptors ganaron a los Celtis prácticamente aseguran la primera plaza de la Conferencia Este muy buen encuentro de Serge Ibaka con quince puntos para esta noche tres partidos a las dos Washington Cleveland con Calderón a las tres repentino tacón Riki a las cuatro y media Minnesota Denver con Juan

Voz 0480 24:07 gracias Javi vamos a hablar de rugby estamos pendientes de que la Federación Internacional decida qué pasa con el Bélgica España ya sabéis el partido que perdió la selección española de rugby en Bruselas y que por ahora no les deja fuera del Mundial el arbitraje de

Voz 0919 24:22 un colegiado rumano perjudicó claramente

Voz 0480 24:25 España y los españoles tienen que ese partido se repita noticias de hoy sobre la posible decisión de la Federación José Antonio Vera buenas tardes

Voz 1026 24:34 hola Gallego buenas tardes pues más allá de ese partido porque lo que parecía un encuentro en si al final va a ser un quilombo bastante más importante de Wall rugby cansada de que Ruby Yuri no haga nada es que lógicamente es el ámbito de vergüenzas ha hecho un comunicado en el día de hoy ya avisa que va a generar una comisión de conflictos independiente en un principio iba a estudiar el Bélgica España rojo e han dicho que no fue neutral el procedimiento en el cual se dirigió al árbitro que no se tuvo en cuenta la reclamación de España además llegó a decir que esto sería un hito sin precedentes que repetir el partido sería lo mejor para el beneficio de el interés de este deporte pero como después ha habido denuncias sobre qué jugadores eran elegidos sonó si eran o no legales de todos los países incluso alguno de España que está señalado aunque desde la Federación se asegura que los papá les están en regla Woods rubia dicho lo voy a estudiar todo van a estudiar todo el proceso entero los dos últimos años con Christopher Quinn han a la cabeza tiene que montar su gente en esa comisión de conflictos independientes dentro de muy poquito decidir qué hacen con todo ese conflicto esta noticia sin duda alguna es buena para España en cuanto a las sanciones para los jugadores implicados en el lío los castigos lo va a poner u Villoro ya una buena manta de departió aunque

Voz 0480 25:37 a ver si lo estudia han bien irreal

Voz 0919 25:39 pido tenis Miguel Ángel vive Reding ya tenemos emparejamientos para la eliminatoria de Copa Davis que comienza mañana en la plaza de toros de Valencia ante Alemania

Voz 22 25:48 a precios mañana once y media de la mañana empezarán David pero no en contra Alexander el B desea cayó del equipo de Pablo Carreño por un problema en un dedo así que dentro a Bautista entrada Mar López si después segundo partido y Rafael Nadal que va a Washington mete contra Filippo pues con ahí van a ser partidos complicados muy complicados los dos y lo más importante es saber cómo estás Rafa Nadal reflexión porque tiene que estar bien tiene jugadores y no se tiene que volver a lesionar porque ahora empieza a defender muchísimo el museo justo es en lo que queda de temporada

Voz 0919 26:24 desde mañana España Alemania Copa Davis en Valencia vuelta al País Vasco que ha pasado hoy en la carrera Javier

Voz 0889 26:30 hola muy buenas el esloveno Rolling ha ganado la crono individual del O2 ha invertido veintidós minutos y veintiséis segundos para recorrer los diecinueve kilómetros y medio Gorka Izagirre ha perdido un once Mikel Landa uno dieciséis con lo que ahora mismo están en la general respectivamente a uno cuarenta y dos ya uno cincuenta y uno mañana sale de Vitoria se llega Éibar tras recorrer ciento sesenta y cinco kilómetros hoy con

Voz 0919 26:53 piensa el Master de Augusta de golf José Antonio Duro han salido ya algunos españoles al recorrido pues siempre ha comenzado ya tenemos a todos los españoles en juego evidentemente todas las miradas puestas en Sergio García ganador del año pasado flamante chaqueta verde

Voz 23 27:05 el vigésimo torneo consecutivo para el de Castellón que no empezado muy allá uno sobre el par en el hoyo trece ha terminado Chema Olazábal dos sobre el par acaba de empezar el partido de Cabrera Bello que es el estelar con Dustin Johnson y Rose y ojito con John RAM el mejor europeo ahora mismo busca el número uno en esto es lo negó va como un tiro está en el par del campo aunque acaba de comenzarla

Voz 0919 27:22 esta semana cerramos el programa con Cayetano