"Cifuentes, Ciudadanos, la Universidad y la decencia"

una presidenta autonómica Cristina Cifuentes que ayer dejó claro en sede parlamentaria que recibió trato de favor de una universidad pública donde cursó un máster una universidad pública la Rey Juan Carlos que todavía no ha desmentido ninguna de las presuntas irregularidades en este Máster que han hecho públicas dos medios de comunicación Un partido el Partido Popular al que pertenece la citada presidenta autonómica Kelly arropa sin fisuras y que encubre cualquier tipo de corrupción y otro partido Ciudadanos que se promociona como el que más lucha por la regeneración pero que sigue apoyando a la presidenta autonómica del Master sospechoso Éste es el escenario ahora mismo en este país con elementos nuevos de esta tarde pero que hasta ahora no modifican nada ni la actitud de la presidenta sospechosa ni del partido que él apoya Ciudadanos elementos como una de las profesoras que aparece como firmante del acta del Trabajo de Fin de Máster que reconoce que ella no la firmó o como la decisión de la Universidad de remitir el caso a la Fiscalía por la comisión de un presunto delito pero insisto a esta hora ni la presidenta ha dimitido mil ciudadanos ha dicho que se suma a la moción de censura por decencia pero sobre todo por dignidad democrática Cristina Cifuentes no puede permanecer ni un minuto más al frente de la Comunidad de Madrid Ciudadanos no puede seguir apoyándolo los cálculos electorales de esta formación condicionan sus movimientos pero cuando el desprestigio de las instituciones no es que sólo está en juego sino que está seriamente deteriorado los cálculos electorales deben aparcar se dar prioridad a la regeneración democrática no hay ningún argumento que pueda justificar la actitud del partido de Albert Rivera y luego está la universidad también hay que exigir responsabilidades seguro que todos ustedes recuerdan esa rueda de prensa inmediata tras la publicación de la primera noticia sobre el máster el rector un profesor y el director del máster calificándolo sucedido de un mero error de transcripción de las notas ahora el caso está en la Fiscalía hice demuestra que todo lo que dijeron entonces era falso este país tampoco se merece esta universidad no sólo la directamente afectada la Rey Juan Carlos I no la universidad en general que hasta ahora tampoco ha salido en defensa de su honradez quién se pone a regenerar la Universidad Ángels Barceló