El punto de vista jurídico no es político

Voz 1910

00:00

buena parte de los juristas españoles discreparon en su momento de la calificación como rebelión de los delitos presuntamente cometidos por Carles Puigdemont al frente del Gobierno de la Generalitat por considerar que no había existido el requisito de violencia es exactamente lo que ha venido de decir el Tribunal alemán que ha estudiado la solicitud de extradición presentada por el juez del Tribunal Supremo no existió violencia en medida insuficiente como para que se aprecie delito de alta traición el equivalente alemán a la rebelión así que ya está claro cuál es el límite de la estrategia del presidente Rajoy al dejar en manos de la justicia en la solución del problema planteado por los independentistas catalanes ese límite es la malversación de fondos públicos desde el punto de vista jurídico el Tribunal alemán debe pensar que es un delito lo suficientemente grave puesto que está penado en los dos países con condenas de cárcel e inhabilitación para cargo público no hay duda de eso pero es también evidente que el punto de vista jurídico no es el punto de vista político políticamente los independentistas han recibido la decisión del Tribunal alemán como un balón de oxígeno justo al contrario que el Gobierno que la recibió casi con desconcierto si no se complica el plano judicial Puigdemont que curiosamente ya no puede delegar su voto en el Parlamento catalán porque ya no está en la cárcel podría ser extraditado a España de manera muy rápida en manos de los independentistas catalanes está ahora la iniciativa considerar posible alivio de las penas de cárcel para todos los procesados como un paso positivo en la dirección de un acuerdo para elegir otro presidente se encargan Generale y poder así levantar el ciento cincuenta y cinco o por el contrario empeñarse en reproducir el camino seguido hasta ahora un camino que deben calibrar con cuidado porque los laterales asoma el enfrentamiento civil entre catalanes