Koke. "Ningún derbi es descafeinado"

Voz 1 00:00 eso fue Ana que sale Koke escuchamos a Koke autor de uno de los dos goles hoy del partido del Atlético de Madrid pero luego qué ha pasado

Voz 1006 00:08 bueno ellos han tenido más la posesión y nosotros muchas veces sin balón unos nos sentimos cómodos no ha sido estábamos cómodos si estaremos contra el el segundo Bono luego luego a raíz de ahí hemos empezado pues bueno encontrar más de dar más de dos o tres pasa jugando y descansar un poco más con el balón no yo creo que bueno el equipo ha hecho un grandísimo partido y no con un buen resultado

Voz 1963 00:29 oye que al final eh los mano a mano de Diego Costa de Juanfran incluso la el resultado podría haber sido más

Voz 1006 00:35 yo se lo he dicho antes no no hemos aprovechado algunas ocasiones por todos ellos también ha hecho ha hecho grande paradas y bueno al final siendo cero noi justo al final un pequeño detalle casinos marcan los uno y si hubiese sido un resultado diferente no pero bueno lo importante ha sido que no hemos encajado al final y íbamos con un buen resultado pues es semifinales bueno no vemos que vamos a jugar contra el Madrid

Voz 2 01:00 que cometió con eso decía se siente más cómodo sin pelota que con pelota

Voz 1006 01:05 bueno en momentos del partido que el rival también tiene la pelota hay veces que que te sientes cómodo sin pelota para luego atacar bien no

Voz 1963 01:12 ah el derbi cómo se encara de dentro del vestuario porque mucha gente que dice que es un derbi un poco descafeinado para nada ningún derbi descafeinado yo creo que

Voz 1006 01:22 que da igual en la posición que que Esther juegas contra el eterno rival Alí todo el mundo el partido si tienes que elegir sexo subcampeona uno de los títulos de Europa League las dos perdona

Voz 1963 01:32 lo hizo el dos cero puedo esto es suficiente

Voz 3 01:35 el último es superior ha fallado muchas que al final

Voz 1006 01:38 lo para que no cambió todo sí yo creo que hemos hecho un gran partido no más allá de que de que el rival haya jugado bien con balón Europe que nosotros tenemos clara claras las ideas no y hemos tenido ocasiones durante el portero que que no hemos podido marcar y luego pues bueno por un pequeño detalle casi no marcan los uno y si un resultado diferente pero pero bueno no vamos a vamos contentos con el dos cero y digamos con muchísimas ganas y sobre todo a por el partido y ganarlo favorito para el grupo líquido como favorito bueno eso siempre lo decís vosotros no somos favoritos si que es cierto que bueno lo que venimos haciendo estos últimos años de Champions pues pues la gente no me por favoritos pero cualquier rival te puede ganar no entonces son ahora mismo tenemos que pensar en en pasar la eliminatoria estaba en semifinales y luego ya se verá si si seguimos favoritas no

Voz 4 02:22 cinco partidos quince goles a favor sólo dos goles en contra los números taninos hacen favoritos

Voz 1006 02:26 bueno hay grandísimos equipos también no en de están jugando la Europa League Hay cada eliminatoria diferente no entonces primero hay que pasar esta hay mil equipos

Voz 2 02:37 si en estos momentos de la temporada el equipo saltó dosifica viendo qué tal está llegando con pocos miembros con lesiones con sanciones aunque sea inconscientemente hay momentos en los partidos que decir hay que parar un poquito

Voz 5 02:50 bueno en hay momento cuando llevas un resultado amplio que que al jugador hay veces que se relaja por decirlo así aunque aunque no es que se relaje pero pero hemos intentado dosificarse en él

Voz 1006 03:02 la medida no porque siempre quiere ir a por más y va a marcar más goles no pero bueno me tengamos un una plantilla corta temo grandísimo jugador así que cualquiera que juegue lo va a hacer bien el domingo un solo en el derbi el domingo la ultima para que yo creo que que esos partidos te motivan por sí solo sí Iván transporta al partido hoy iba a ser un partido muy bonito con cuatro puntos de ventaja el Bernabéu bueno como te he dicho antes es la posición que estén no son nueve partidos tan especiales que piensas que esté cuatro puntos arriba no sino piezas en ganarlo

Voz 4 03:35 imagino que la primera ese segundo por encima el Madrid eso también le ponen al al vestuario no

Voz 1006 03:39 más al vestuario también ha al aficionado no siempre tiene que estar por encima del Madrid bueno tenemos una una bonita oportunidad Hay lo vamos a a luchar y vamos a intentar conseguirlo gracias gracias