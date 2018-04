Luis Rubiales: ""Esto no hubiese sucedido si la Liga no hubiese puesto el Villareal-Athletic del lunes"

Voz 1375 00:00 tres una menos en Canarias está por ahí Antón Meana hola Antón muy buenas hola qué tal Manu muy buenas anoche hablábamos con Juan Luis Larrea el que es uno de los dos candidatos a la presidencia de la Federación Española de Fútbol que el lunes tenía que competir con Luis Rubiales el otro candidato pero ya sabemos que no va a haber elecciones está por ahí contigo antes de unos con el debate que no somos ya el debate de los jueves está saturado el otro candidato a la presidencia la Federación no

Voz 0231 00:26 déjame que te dé las gracias a la gente de Estudio Estadio que esto suena también gracias a ellos estamos dentro de Televisión Española ha terminado la entrevista con la tele Nos han habilitado una sala para que estemos tranquilamente el equipo de El Larguero con Luis Rubiales candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol que esta mañana ha dado una rueda de prensa de unos cuarenta minutos más o menos muy vehemente calificando la decisión del TAD como ilegal injusta vergonzosa que ha presentado la cautelarísima no se la han concedido por tanto Manu a esta hora circuito Rubiales sin saber qué día le van a votar para presidente de la Federación Española de fotos

Voz 1800 00:59 Luis Rubiales buenas noches o Alan noche hermano por decir algo no que va estamos poses Elia pasado abreviado no

Voz 1 01:08 no bueno yo la indignación unos la lleva pero es cierto que ahora tenemos que toca construir no toca construir pensar entre todos juntarnos el otro candidato ha dicho que quiere que sea cuanto antes yo también lo vengo demostrando mucho tiempo y a esto se suma al Gobierno como ya parece que está sumado hice suman también el fútbol internacional especialmente FIFA pues creo que el camino eh rápido cortita y al pie no

Voz 1375 01:32 hay que pensar en positivo pero si tuvieras que dar la rueda de prensa otra vez a esta hora de la noche la que has dado esta mañana volvería a decir que la decisión del TAD es ilegal injusta y vergonzosa

Voz 1 01:45 lo vamos creo que he dicho pero no quiero tampoco porque posible y no lo he visto pero creo que he dicho que es ilegal e injusta además de manera alevosa

Voz 1375 01:54 eh

Voz 1 01:55 la situación en general es un poco vergonzosa pero vamos no estoy diciendo nada que no sienta cualquier aficionado cualquier persona que mira

Voz 1375 02:02 sólo lo lo has clavado es vergonzoso todo lo que está pasando eh de estás convencido por lo que te oigo y por lo que te veo lo que te he visto esta mañana hay por lo que por lo que has transmitido en esa rueda de prensa estás convencido de que en el fondo la candidatura rival todo lo que le acompaña tienen miedo de que tú seas presidente

Voz 1800 02:23 bueno yo no sé si tienen miedo no

Voz 1 02:25 eso habría que preguntárselo a ellos yo tengo un enorme convencimiento de que vamos a ganar y de que la mayoría de del fútbol español quiere que lidere ese cambio ahí bueno eso es lo que queremos ya que se respete es algo tan importante como la elección de un presidente no

Voz 1375 02:41 crees que no sean las selecciones por Tebas

Voz 1800 02:45 hombre desde luego si si la Liga

Voz 1 02:50 no hubiese puesto ese partido cercenando el derecho de voto de un asambleísta pues esto no habría ocurrido pero tampoco quiero ya hace verme en el pasado porque una vez que que la cautelarísima no sea aceptada como bien había explicado ahora lo que toca es remar no y en eso estamos y además impositivo estoy me encuentro con mucha energía con mucho aliento con mucho respaldo

Voz 1375 03:15 te ha perjudicado esto quiere decir tú pones ese recurso alta diciendo oye no es justo que no es justo no es no es de recibo ni es legal ni el reglamento así lo recoge que el día que se celebrarán elecciones a la Federación Española de Fútbol haya partidos de competición por eso te pones el recurso pero no pides con más explica muy bien esta mañana que se aplace las elecciones lo que piden es que no haya partido al día de las elecciones el tal lo que ha hecho es conceder te algo que tú no habías pedido dudas de la limpieza del TAD

Voz 1 03:43 a ver el Taba ha metido la pata últimamente mucho lo del Consejo de Estado lo he dicho hoy que era de primero de Derecho sin primero de Derecho tú dices como órgano administrativo se recurre a sí mismo directamente te echan de la clase entonces lo lo que ha hecho hoy o ayer pues se suma otra enorme equivocación yo creo de verdad que eh que lo hace a sabiendas de que esta decisión era injusta porque si nosotros pedimos que no se juega ese partido en ese momento no lo pueden decir que no se realicen las lecciones cuando el partido lo pone la Liga y la elección en un acto de la federación que son dos cuestiones diferentes alevosa mente injusto

Voz 1375 04:28 no sé si vas a ser presidente sigues estando convencido que lo vas a ser no sé estoy calado en no sé si llegado ese caso vas a ser un buen presidente no el tiempo lo dirá eh pero esto tiene que cambiar lo que pasa que no sé si es fácil cambiar todo esto que tú estás viendo que te está ocurriendo porque ya veremos digo si ganas hicieron un buen presidente de de la Federación Española de Fútbol pero va a ser muy difícil que tú te entiendas con te vas viendo las zancadillas que te están poniendo sólo por miedo a que seas presidente mira de lo que estoy es decir es firme es decir puede que volvamos a otra guerra hemos estado hablando tangos año seguro tú te vas a entender contenido

Voz 1 05:11 no era otra a otra guerra porque tengo la experiencia en el pasado de que he podido cerrar acuerdo alguno muy costoso lo importante es que cada uno respete al otro respeta su competencia y eso es lo que quizá hay que marcar al principio quizá juez texto un poquito al príncipe después de verdad vamos a trabajar lo mejor para el fútbol sí sabemos respetarnos cada uno donde estamos vamos a construir cosa buena yo me quedo mucho con esa reflexión que acaban de hacer riqueza mañana hacían todos lo medios procedentes por unanimidad y Antón hasta allí lo puede corroborar que yo veía que que era una injusticia tremenda lo que había ocurrido no entonces me pareció acertado explicarlo y estoy contento por haber dado la cara en un momento difícil pero esto no va a acabar beneficiando entrar

Voz 1375 05:56 eso te iba a decir si se arrepiente haber puesto ese recurso porque si no hubiera puesto ese recurso el lunes había elecciones y cómo estás tan convencido de la victoria

Voz 1 06:02 el goles por goleada pero una victoria holgada

Voz 1375 06:05 creo que es todo lo que estás contando te arrepienten ese recurso hombre

Voz 1 06:09 lentamente el resultado pues no ha sido beneficioso pero es que si no pongo ese recurso a lo mejor juegan tres partidos el lunes a todo árbitro el fútbol sala también él no sé nada serio no es una cuestión de posicionamiento de comisión de filosofía de democracia sólo una persona que no demócrata se le ocurre poner un par donde hay una un asambleísta que tiene razón eh es verdadera

Voz 1375 06:33 eso pero ocurra Luis eso ocurre porque esa persona que tú dices que no es demócrata que te refieres a a Javier Tebas que es quién pone los horarios tiene un acuerdo con la Federación por el cual le paga tres millones y así el tiene la sartén por el mango de los horarios si tú fueras presidente más

Voz 1 06:47 cierto que la Federación fuera expresidente mantendría ese ese acuerdo es cierto que la Federación eso tendremos que hablarlo no pero lo cierto es que la Federación también ha pasado de en todo tu de puntillas porque la Federación en su reglamento contempla que para casos excepcionales ellos pueden modificar es porque lo sabes

Voz 1375 07:04 por una mayor presión Claro que más causas

Voz 1 07:06 de fuerza mayor parece que tiene que haber una nevada no pero no es únicamente eso no unas elecciones El acto democracia democrático por excelencia entonces una falta de respeto al fútbol español Iván a ver ya por lo menos pues parece que estamos buscando una sintonía de del Gobierno que creo y me consta que están enfadados y que quieren buscar una solución por el ridículo tan grande que supone esto también de de de de FIFA que está muy metida desde el principio

Voz 1375 07:31 qué fecha propones

Voz 1 07:33 la primera en la que pueda votar todo el mundo y eso comporta que como los clubes delegan su voto si un club puede delegar su voto hay que pensar en todos los asambleístas que físicamente puedan acudir hay fecha antes de lo que se está diciendo porque o puedo asegurar hoy ha hablado con el Gobierno he hablado con FIFA ninguno de los dos toleran ni permiten que esto se va llamado mes eso es una locura cuál es y cuál es esas habilidades si hay posibilidades el dieciséis hay sé que hay posibilidades dentro de de seis meses

Voz 1375 08:05 lunes dieciséis hay posibilidades salvo que pongan un partido el lunes

Voz 1 08:08 no hay un partido igual al Huesca pero pero hueca ya y además yo quiero agradecer porque me pueda pero no hay ninguna voy dentro de primera ninguno no no hay nada más no hay asambleísta si no se manda un árbitro Asamblea que ya sería el colmo de la de de del despropósito pues el Huesca sabe perfectamente yo he hablado hoy con un representante muy legitimado del Huesca que me ha dicho no te preocupes nosotros mandaremos un representante aunque Huesca juega porque están preocupados también los clubes la mayoría ya porque no se en la tele

Voz 1375 08:36 lunes dieciséis sería un buen día vamos a ver si se producen ahí las elecciones si no crees que crees que cabe la posibilidad de que no se celebren hasta después del Mundial

Voz 1 08:47 mira si no sé si se celebran ya después del dieciséis una o dos semanas más tarde ya mucho de aspiraciones ya hay gente que empieza a sonrojarse y hoy adiós muchos medios que al final Antón presente me agradeció que sea tan claro la aspiración porque han visto cosas raras por ejemplo que el TAD fallaba el jueves que tú lo saben glosado en mano que fallaba el jueves ante una llamada de uno de mi abogado diciendo oye que vamos a quitar algún recurso han adelantado la decisión al miércoles hombre pidió es que esto ocurra en España la verdad es que no no es agradable no sé si si

Voz 1375 09:22 tras un buen presidente pero me da la impresión de que alguien tiene miedo y le preocupa que Luis Rubiales presidente lo que no sé por qué

Voz 1 09:30 sinceramente a una persona pacífica dialogante y desde luego sí soy una persona honesta y que va a mirar lo mejor para el fútbol no lo mejor para otros intereses

Voz 1375 09:39 debe tranquilo Antonio no

Voz 0231 09:40 sí le veo tranquilo Bongo cansado ha sido un día bastante largo

Voz 1 09:43 en un poquito cansado hice ir a preguntar

Voz 0231 09:45 Luis si cree que esto le puede dar más ventaja todavía sigue en sus quinielas cree que la distancia que usted siempre ha defendido que va a ser amplia puede ser mayor porque el fútbol piense es que ya no saben qué hacer para que no gane Rubiales el están poniendo la zancadilla más de la cuenta

Voz 1 10:01 parece que mucha gente está llegando a esa conclusión yo mantengo que he hecho un trabajo durante estos meses cara a cara con mucho asambleísta y la mayoría al fútbol español va a estar conmigo y el cambio en paro