¿Está fracasando Guardiola desde que salió del Barcelona?

Voz 1623 00:00 a menos veinte de la mañana jueves llega al debate están por ahí los oyentes ya de uñas diciendo vuelto locos pero como que está fracasando Guardiola como entrenador si os ha ido a la cabeza y hay otros que dicen por supuesto que si este tío era muy bueno con

Voz 0700 00:18 Xavi con Iniesta con Messi dar hoy ahora que ya

Voz 1623 00:21 qué hola Jordi Martí muy buenas buenas noches sola Marcos López qué tal muy buenas noches don Julio Pulido muy buenas qué tal buenas Antonio Romero qué tal qué tal muy buenas a todos pues nada la pregunta es muy clara antes de los oyentes creéis que está fracasando Guardiola como entrenador desde que salió del Fútbol Club Barcelona que hace ya

Voz 0239 00:40 a seis años de esto sí o no no todo vuestro yo creo que la respuesta es clarísima ni el Manchester ni el Manchester City ese Gastón pastizal fichando Guardiola para ganar la Premier que eso ya lo había hecho con Pellegrini ni el Bayern de Munich y vació todas sus arcas para pagarselos a Guardiola para ganar la Bundesliga que este año la va a ganar un entrenador que está cerca de los ochenta años yo creo que

Voz 0700 01:06 Guardiola que repasa con respeto a ajeno

Voz 0239 01:09 pero que estaba de respetó lo que parece correcto

Voz 0700 01:11 no no no no que tengo

Voz 0239 01:14 yo espero pero que está a punto de cumplir los ochenta años buenos yo creo que ni el Manchester City

Voz 0700 01:18 es repito lema una vasta Guardiola para ganar la Premier

Voz 0239 01:21 el Bayern de Munich para ganar la Bundesliga además Guardiola aunque tiene claro que le pagaron para ganar la Liga de Campeones y de momento está fracasando porque no lo ha logrado con el Bayern de Munich tiene toda la pinta de que no lo va a lograr esta temporada tampoco en el Manchester City

Voz 0700 01:36 cuenta además nadie más además Guardiola

Voz 0239 01:39 se ha convertido Jordi en un entrenador más habla de Árbitros habla de dinero habla de fichajes se ha convertido en una

Voz 0700 01:46 en un entrenador tan terrenal tan terrenal

Voz 0239 01:49 que si no gana la Liga de Campeones seguirá fracasar

Voz 0700 01:51 cuánto daño hizo Guardiola por lo que estoy viendo cuenta pero cuánto cuánto daño hizo guardar argumenta el argumento de vamos no yo perdí a Marco déjame yo lo remata a remató sí sí sí no no si es fácil de rematar a ver si estoy fácil de rematar si la unidad de medida de de una entrada de la Champions que se pueden retirar todos los entrenador no la unidad de entrenador grande en la Champions y no te quepa ninguna duda sí sí pero la unidad de medida es la noche el trofeo de la galleta

Voz 1 02:23 es lo que he ganado no tocarán Guardiola

Voz 0700 02:26 los tú quieres no nos queda Guardiola cuánto gana Guardiola no no no lo sé no estamos hablando de dinero eso no no estoy preguntando por yo estoy yendo uno de los gurús del Juan no tengo ni idea porque no sé

Voz 1623 02:39 Vista

Voz 1 02:39 de hecho argumenta esta ganado Ligas con el y gente por favor no nos vencido

Voz 0700 02:46 no es que yo no miro que gane ligas con el baile que yo no miro quede que pueda ganar la Premier con el City que todavía no ha ganado yo miro el legado que deja Guardiola como entrenador el que dejó en el Barça que dejó en el Bayern y el que está dejando en el en el City es un entrenador que cambia la manera ayer dejó un legado fantástico que echar imagínate el legado no lo que pocos saber la historia de Valle de no acabó su contrato después de tres años no bueno ahora yo no no no acabó su contrato después no porque no podemos creo yo que tuvieron que tiene que Guardiola sí que echaron Ancelotti físico de septiembre

Voz 1 03:23 no claro si Guardiola hubiera estado reventado en el valle de la puesto encima una oferta de renovación pero no Ancelotti y lucharon en septiembre tu nombre cuentan poco cambió la mirada del fútbol alemán entre Utah vale la mirada perdona si ya no no cambió la mirada del fútbol alemán ya vote por ahora pues seguir mirando

Voz 0985 03:43 es distinto ya sé que a vosotros que sólo mira los resultados porque claro eh sólo Mireille los resulta

Voz 1623 03:48 no son son no no no no vosotros

Voz 0700 03:51 mire los resultados y voy a acabar Jordi muy brevemente ya

Voz 0985 03:55 porque para vosotros ese arrabal para vosotros es un fracaso que el mejor equipo del mundo el mejor equipo de Europa esté quince puntos de la Liga ahora mismo verá que no es verdad que es un fracaso

Voz 2 04:07 Jordi pero te lo voy a contar yo a Marcos el legado de Guardiola en el City

Voz 1 04:11 que no vayáis ballerina que primero

Voz 0700 04:14 es el mejor del mundo esté a quince puntos de la Liga sólo vale la Champions cerramos el chiringuito no hablamos cada cada cada victoria de Champions y hasta el legado de

Voz 2 04:28 Guardiola en el City es gastarse quinientos veinte

Voz 1 04:31 dos millones de quinientos veintinueve

Voz 2 04:34 de los cuales trescientos son defensas para el año pasado caer en octavos de la Champions con el Mónaco este año estar al borde de caer en cuartos con el libre ese es el legado de Guardiola el mal camino

Voz 0985 04:47 custodia que me respondiera cinco preguntas a ver si conocéis conocéis algún entrenador desde desde dos mil trece Un que hayan mejorado ya ha hecho mejor a todos los equipos en los que ha estado

Voz 0700 04:59 eso no es bueno sobre Jordi pregunta por teléfono a su puesto en el tiempo Maldonado Guarramillas JEME por mes Jordi tiene tiene su tiempo segunda pregunta por los desde su punto de vista no pero que le han hecho mejor al equipo que entrena desde tu punto de vista porque igual con los datos obvios no no igual si le preguntas al médico del Bayern de Munich que lleva cuarenta o llevaba cuarenta

Voz 1 05:21 Jordi por favor precisamente no suele ser objetivo pero cinco pregunta soy yo soy yo

Voz 0700 05:30 dio para que luego responda a las cinco preguntas de Jordi plantea venga no

Voz 0985 05:33 nadie ha conseguido mejorar a todos los equipos que ha acogido Pepsi revierte un caso es un dato tú conoces tú no te parece mejor al Barça en juego el títulos haga mejoran sino la pregunta es después de

Voz 0700 05:46 el Barça después del Barça en la segunda pregunta

Voz 0985 05:49 qué te hago conoces alguna colección de jugadores te puede citar entrevistas de Otamendi de Sunny de química incluso

Voz 1 05:55 bueno pues vamos a una pregunta que sentimos

Voz 0985 05:59 pues te dirán que han aprendido mucho de todo

Voz 0700 06:02 plan adoptó muchísimo de la cuestión

Voz 0985 06:05 tú crees que hay algún entrenador que en este tiempo haya tenido su nivel de innovación quinta tú conoces a alguien que haya sido capaz

Voz 0700 06:15 luego besar de moldear en distintas Liga salga Jordi en distintas Qureshi quienes una pero no ponga pero una vez más es más estética que quedaba en adecuada uno ya tenía clara por favor segunda pregunta que te la última

Voz 0985 06:30 has conseguido algún entrenador que avasallen de esta forma como lo hace Guardiola en las ligas más fuertes del continente la verdad Éstas son las preguntas que

Voz 0700 06:38 o sea que yo vi el partido ayer contra el Liverpool ya el partido ayer preludio anote base no no es para una mella cabeza ayer contra el Liverpool noté a Klopp abaya apenas supera vaya vaya que lo deje lo lo reventó a Clos definió tampoco nivel del debate que tú estás hablando coger hablando de la Liga

Voz 0985 06:59 me relato Jordi te repito Jordi que la Liga no cesa Liga de innovar en distintos a Alemania como ministro es una opinión que eso es una opinión tu ya los datos objetivos son repito que el Valle reconoce carecer Brian educadora que son como también ofrece como queda en pro Green

Voz 1 07:20 el a soltar concreta a su pregunta alguna espantar augura argumento repito

Voz 0239 07:26 repito no la solidez serán para Ci repito el Bayern de Munich la solidez

Voz 0700 07:31 Bayern de Munich que fichó a Guardiola para ganar la Copa Davis

Voz 0239 07:34 fracasó no la gano segunda solidez las

Voz 1 07:37 la soledad es que al Manchester Luvis encadenar

Voz 0239 07:42 te recuerdo que fue entrenado por un entrenador al que mataba como Pellegrini llegó a las semifinales de la Liga de Campeones Guardiola todavía no se ha aproximado esa la solidez esa la innovación Guardiola ha innovado gastándose mucha pasta rajado de los árboles

Voz 1 07:58 en año y de compañía

Voz 0700 08:01 sí sí es que es que yo he

Voz 1 08:03 de los árbitros y hasta con unas declaraciones de Guardiola en el de julio yo sólo quiero hacer una pregunta puede hacer cinco porque la han quedado muy largas ayer dispuesto a Guardiola

Voz 0700 08:15 cuántas Champions perdona perdona Marcos cuantas chancullos ha ganado Guardiola con Messi en su equipo cuantos Champion usted no cuánta Champions que metimos esquivos a las digo yo dos cuanta saca no termina de Zidane con Cristiano ha dejado el mismas que fijan con Cristiano que yo déjame que termine por favor escucha Juanma

Voz 4 08:33 desde que dejó de entrenarme me imagínate cuál

Voz 0700 08:36 tasa ganados desde que dejó a Messi perfecto una mucho cuando se vaya Zidane cuando se vaya pero que dentro de muchos años al París Saint Germain no sea capaz de meterle en la final de la Liga de Campeones diremos que están fracasando pero es que de momento no es el caso estamos dado Guardiola o porque sólo Intesa la Champions porque el año pasado cuando pero exactamente me vas a hablar

Voz 4 08:56 la Liga alemana no contestó

Voz 0700 08:58 hablando de de la diga sabes quién está triunfando mucho en el Paris san Germain que está ganando la Liga con el con la gorra Unai Emery te parece que está triunfando mucho en el Paris san Germain no pero es que Unai Emery lleva dos años y no está jugando las fuentes Guardiola no cuando la Jorge hola pero a todos están Inglaterra lo que hizo regenerando o no lo que genera Guardiola bueno lo noté ayer lo noté mucha gente cuando ganaban Guardiola Guardiola no

Voz 0985 09:25 juzgó ayer emigró negro formalmente como tanta un minuto para

Voz 1623 09:28 que vayan los oyentes casi quince segundos

Voz 0700 09:31 pero Marcos que no pasa nada no pasa nada a Guardiola es que pasa por reconocer que Guardiola es un gran entrenador que fuera del Barcelona el mundo no está bueno opiniones

Voz 0985 09:42 tú que no para de Davor para mí el menor

Voz 0700 09:46 Antonio Amaya que actualmente actual es el mejor entrenador de Almoradí actual del tres al cuatro de viene no dos tres o cuatro obispo campeón del mundo actualmente el obispo de una pronta aquí una pregunta yo te contesto si quieres contesta mi respuesta pararía la temporada deciden es buenísima no para mí Zidane es ahora mismo

Voz 1 10:04 bueno ahora es buenísimo

Voz 1623 10:09 uno quisiera hola Martí buenas noches dime dime hola esté hay otro Martí y además perdona ya ya de más de dónde llamas Martí

Voz 5 10:21 yo llamo a Barcelona pero ella Mallorca

Voz 1623 10:23 a estas hay que llamar de Barcelona vale muy bien cuántos años tienes más que te digo trece añitos esta mañana al cole no

Voz 6 10:32 no no no no como no

Voz 1623 10:35 llamo muy que es verdad que hay te están de vacaciones es verdad esta semana esta semana tienen semana o sea que te han dejado costar más tarde oír El Larguero y estás en el debate bueno para ti Martí de Kiki poderes Martín

Voz 5 10:47 yo el Barça del Barça tú crees

Voz 1623 10:49 pon orden aquí que estos cuatro no se enteran de nada tú crees que Guardiola está fracasando como entrenador desde que salió del Barça

Voz 5 10:57 yo creo que no porque hay hay emprendo la consiguió revolucionar tanto Bayern como en este momento

Voz 0700 11:08 por favor Manu la verdad que Dahl voces que has lateral el cable política Iratxe la cosa se está poniendo fea Butra guiño cortado esta esta esta llamada no vale no que se recupere porque el hilo era muy

Voz 1623 11:27 bien que lo estaba explicando el chaval está a punto

Voz 0700 11:29 tener trece años sostenía tumbados en la lo no el llamar la revolución es que yo no hace falta que la recupere y bueno bueno sí estaba dejando total uno mano otros ciclos ha pasado otra llamada a ver si recuperamos la esperanza de que está por ahí nulos Zalla hola Marta

Voz 5 11:46 bueno pues que yo creo que hay que por un partido no se puede considera el fracaso

Voz 0700 11:53 Guardiola totalmente yanquis

Voz 5 11:55 sí estaba conciliando que guardia darme kipá el equipo más grande de Europa junto con el Barça ahora por un partido vamos a decir que es un fracaso

Voz 0700 12:05 irá cable

Voz 1623 12:07 que se Paradis no está fracasando Guardiola como entrenador pero lo veo bastante fuera de la Champions yo sí que contenga será puesto chungo con lo de no de Santo voto para Jordi Martí para Marcos López Palop mismo Martín Partido Martí T nada Martín tres del Barça es la primera vez que entras en El Larguero que está emocionado eh oye qué bien habla si esto te prepara válido tras prepara tu solo

Voz 5 12:36 no más reñidos

Voz 1623 12:39 bueno pues te queda al que vamos que en plena si te has quedado de lujo oye Martín gracias por llamar que disfruta el día de vacaciones que queda mañana ahí gracia hombre chao hasta luego

Voz 0700 12:51 muy ha explicado hombre la verdad es que si hace falta que las llamadas sean demasiado objetivas no vaya a ser el voto para Jordi para Marcos uno cero hola Enrique

Voz 7 13:02 hola no

Voz 1623 13:04 estás hombre perdón de ondas

Voz 7 13:06 pues aquí estoy dedica los de casa

Voz 1623 13:08 en el salón de casa qué se está en el salón de casa y dónde está tu casa en qué ciudad no pierde en León buena te hace frío Radio no hace un poco fresco

Voz 7 13:15 bueno si se toca los cuatro grados

Voz 1623 13:17 Pepa cuando estamos sobre sobre

Voz 7 13:20 el pelo pero hemos estado cuatro seis y ocho bajo cero

Voz 1623 13:23 vaya primas Barrio Húmedo vaya prima eso es un dato a Pita se trate bello bueno sí señor tengo yo por ahí un amigo Óscar Guerra que cada vez que va ponemos tibios pues bueno si lo ha hecho buen envite buena pasivo la cocina señor crees que está fracasando Guardiola como entrenador desde que salió del Barça

Voz 7 13:43 bueno yo creo que no sabe es que para mí son mejor entrenador del mundo al abismo ha hecho Jabo mecánica en el Barcelona verles jugar ha sido el Madrid es jugar la final

Voz 1623 13:56 no solamente eso formal del toque de pelota algunas

Voz 0700 14:02 es a partir a partir del Barcelona es no entrar yo te lo juro decía que se expresa con el material feliz

Voz 7 14:12 gracias a su papel además pues está haciendo el suyo no quita que tenga dos tres años un poco flojo a para para para porque sobrepasa coaccionando el mejor escribano y borró eso es a lo mejor tiene ahora hubo unos chavales que no acaba de encajar la pelota la costa de cuesta dos tres acciones de paso de Barcelona

Voz 1623 14:35 pero que no está fracasando vamos de fracasar

Voz 7 14:38 nada es muy inteligente es un acierto

Voz 1623 14:41 yo lo digo yo lo dice un madridista dice no pero hay que disfrutar Guardiola

Voz 7 14:48 ahora poco a poco yo soy madre y será siempre llamado di claro eh voy cumpliré con mi madre y me ha hecho feliz verles jugar al fútbol a me gusta el fútbol jugar al fútbol a esa gente a mí me a mí me enamoraba como amiga mucho

Voz 0239 15:03 lo que hay en Madrid que es tras no no no

Voz 0700 15:06 no rompa el cable que estas del que ha hablado para el cable

Voz 1623 15:15 otro otro Mahdi judía pensado

Voz 0985 15:17 sabe alguien más con voto el dos cero hola Jesús hola

Voz 7 15:21 cómo estamos muy bien que viendo la tele escuchamos ustedes

Voz 1623 15:25 ah muy bien las dos cosas a la vez luego dicen que no podemos hacer dos cosas a la bebida lo oyendo oyendo la radio viendo la tele claro que sí equipo eres hombre por favor que pregunta tengo un año duro esta no acaba un año duro pero bueno ya vendrán tiempos me juego buen

Voz 7 15:42 de está esta igual ya unos pocos años en Primera en Segunda ya está igual que siempre

Voz 1623 15:47 pues ya está pero la afición no falla nunca eso está claro bueno siempre se pienses de Guardiola tú dime qué piensas de Guardiola crees que está fracasando como entrenador pues profundamente

Voz 7 16:00 por qué porque hombre no lo tenía es fácil Galán Messi vale los que tenía pero ahora con el aquí aligerar las Pío pase para demostrar lo en verdad fue el Barcelona Champions ni nada estás con Romero y con Pulido clado ahora ahora masaso ahora

Voz 1623 16:23 no muy bien pues ya está ya está ya está pero sí que es que es que claro

Voz 7 16:29 sí se puede explicar más alto pero no más que teniendo a Messi es muy fácil jugar esa tenía Barcelona Xavi Puyol madre mía eso es todo

Voz 1623 16:38 eso es mía Iniesta Agus que eso Valdés está solo

Voz 0985 16:45 bueno a muchos de estos que has mencionado los hizo hoy le por ejemplo propio Busquets

Voz 7 16:50 que Gerena la Alavés a Liga

Voz 1 16:56 yo yo quedado sin palabras no no pero yo lo porque la pregunta a pie

Voz 7 17:02 ha quedado claro ese venga ese venga a la Liga hace Sampe

Voz 1623 17:06 no ha quedado claro gracias Jesús por el voto un abrazo hasta luego chao chao gracias por llamarnos y por escucharnos dos uno para Jordi para Marcos hola Manolo como estamos Manolo que ustedes pues muy bien aquí esperando te estamos

Voz 3 17:21 cómo se está perdóname donde ya Ropero sí

Voz 1 17:26 te lo voy a dar la Nouriel Cynthia oreja terminar quinto pero que Marinis lo había Emmanuel quieres volver aquí descolgar y volver a llevar varones

Voz 7 17:32 no hombre como muy gorda

Voz 1623 17:35 vale que lo tengo a la pulpa

Voz 3 17:37 la escopeta

Voz 0700 17:42 Manolo antes del descabello una pregunta competición Catí como aficionado al fútbol te gustaría ganar siempre me dijo que una pregunta antes del descabello cuál es la la competición que a ti como aficionado al fútbol te gustaría ganar siempre año tras año

Voz 3 18:02 pues a mi me gusta ganarlo todo pero que los GAL

Voz 7 18:05 Barcelona

Voz 1 18:07 a la misma pregunta uno

Voz 0700 18:11 a con esto de los toros

Voz 3 18:18 es la puntilla

Voz 1623 18:20 venga

Voz 3 18:21 pero lo que yo quiero decir que que que aves que equipo gana no hay competiciones si nació el Barcelona

Voz 0700 18:30 pero el matiz otra vez

Voz 3 18:33 seis ellos ya estoy viendo lo limpio la educación que tiren deportiva con la boca eh Mortirolo el caminito supo han visto pasar de todo ámbito una buena gente que tuvo Guardiola en su equipo no humoristas bueno tuvo mucha gente buena

Voz 0700 18:50 una cosa que a partir de la pregunta no lo han publicado sus capullos en internet decía o como se merece de Barcelona pone tras el Barcelona después del Barcelona

Voz 3 19:02 igual que tú al Madrid

Voz 0700 19:06 no lo digo yo lo entendí que la pregunta que dice entendido toda si queréis no pero

Voz 3 19:14 me gusta que Guardiola yo pienso que no que no ha fracasado lo que pasa que que si hay que que coger y me di que se lleva la Champions como Call me ha entrenado a cualquier pero

Voz 1623 19:26 porque luego intachable un día un árbitro chungo

Voz 3 19:28 te pitan para este acuerdo que Costa ha habido o no te lo pitaron al equipo que hace el tío y la manera de jugar que tiene

Voz 1623 19:37 claro entonces Manolo por concluir la pregunta está fracasando

Voz 0700 19:44 ardió la como entrenador desde que salude desde que salió del Barça

Voz 3 19:48 pienso que lo perfecto voto para Jordi

Voz 0700 19:50 para Marcos yo lo hacía con el teléfono de Manolo Manu que me divierte mucho más debatir poner que con

Voz 3 19:54 durante su mandato tú me llamas cuando quieras roto

Voz 1623 19:58 tras tomar otra estocada punto te lavas las tocada pues sólo las tocada pero nos queda la quinta llamada que nos la hace Ana hola Ana buenas noches buenas noches hombre llama

Voz 8 20:10 desde ganas de Donosti pues no sé si desde el Madrid Barça o de ninguno parrafadita en las real del Barça

Voz 0700 20:17 de la Real por ese orden

Voz 0985 20:19 es que bueno como selección pinta tenía una única selección que tus gustos futbolísticos que son bonitas selecciones

Voz 9 20:28 que te están haciendo la pelota Ana vamos vale me gusta que me darle la pelota

Voz 1623 20:33 bueno pues aquí tienes a dos bebés el voto

Voz 0700 20:35 seguro que sea buena pero ya no no no había aunque yo aunque no lo de no no sé si porque esa voz tranquila sosegada después de de la tormenta de de contente Marta Romero de actores

Voz 1623 20:49 bueno Ana te hubieras entonces crees que está fracasando Guardiola desde que salió del Barça como entrenador

Voz 9 20:54 bueno mira yo opino que Guardiola es un grandísimo entrenador pero como lo hizo en el Barça no lo ha vuelto a hacer

Voz 6 21:04 el Barça era

Voz 9 21:05 un equipo indestructible con Guardiola

Voz 0700 21:08 sí señora

Voz 9 21:10 a mí me hacía mucha gracia ver a Piqué con la manita así diciéndole al Madrid al Real Madrid que les habían metido ya cinco litos ya que el fútbol de toque tan bueno yo no he vuelto a ver que Guardiola ahí ha tenido los éxitos que tuvo con el Barça

Voz 0700 21:31 pero no está claro no sabor o para Romero y para pulir votó para Romaric para tú crees Ana que Guardiola ha fracasado como entrenador después del Barça como otras veces no

Voz 9 21:44 no no no no fracasar no Guardiola es un grandísimo entrenador eso que yo soy pero la etapa con el Barça fue bueno por favor

Voz 1623 21:54 ya irrepetible irrepetible entonces en nuestra urna para quién es el voto a la pregunta concreta de está fracasando Guardiola como entrenador desde que salió del Barça

Voz 8 22:05 sí

Voz 0700 22:07 ha hecho bien yo de la papeleta en el si o no

Voz 9 22:12 ya fracasar porque claro estar siempre a la altura que estaba que estaba en el Barça eso es muy muy complicado de sostener mucho tiempo no lo sé

Voz 0700 22:23 ando flojea

Voz 9 22:26 si el Barça es lo mejor del mundo era lo mejor del mundo que habían entrenadores y ahora pues pues no está esa misma

Voz 0700 22:35 este arsenal ahora es terrenal habla de la borrasca

Voz 1 22:38 pero a Ana dime dime a quién le doy el voto

Voz 0700 22:43 a ella llamaría fracasar ha dicho saca la tinta yo no

Voz 1623 22:50 el voto para Jordi para Marcos

Voz 9 22:52 es decir padres Jordi vale

Voz 1623 22:55 si tras un beso Ana gracias y buenas noches pues es el último voto sin

Voz 0700 23:02 sin quemar

Voz 1623 23:05 de qué como tú cuatro uno de esos sitios en Internet cuatro mil quinientos votos mientras estabais hablando cuatro mil quinientos metros la pregunta está fracasando Guardiola como entrenador desde que salió del Barça en redes sociales internet cuarenta y ocho por ciento de los votos si cincuenta y dos por ciento de los votos no

Voz 0700 23:22 todo esto como les muy apretado muy apretado muy bien cuatro uno muy apretado

Voz 1623 23:28 está ahora ya es el Torres que estaba oyendo sí está diciendo vaya vaya vaya nota tú crees que está fracasando Guardiola desganado

Voz 0700 23:34 lo cual Axel un día sólo un día MI5 cinco verdad me te en este es el que te iba a decir cuál es la competición cuál es la competición más importante a nivel de clubes si parate a nivel de clubes bancos cuál es la competición más importante a nivel de clubes si vamos a ver la que tiene más prestigio es la Champions League ya está pero con pero no es la competición

Voz 10 24:05 vamos a competición eliminatoria en los en una competición de regularidad el el factor es decir los suelen decir incluso lo ha dicho Mourinho muchas veces sin

Voz 0700 24:15 bueno a veces sí lo ha dicho Mourinho ya me quedo mucho más tranquilo

Voz 10 24:18 pero digo para ponernos en las antípodas de Guardiola he dicho muchas veces Mourinho que la competición que demuestra que no es el mejor es la abigarrada

Voz 0700 24:26 es una liga regular la Champions League

Voz 10 24:28 necesitas muchos factores para ganar puede ser el mejor vino a ganar

Voz 0700 24:32 puede ganó Chile ganó puede ser el mejor y perder Mateo por ejemplo es un voto no pueden pegar yo sé que es pegarme contra una pared pero lo voy a intentar porque tú crees tal y treinta segundos para el tú tú crees que el Bayern el City firman a Guardiola para ganar la Liga locales no podemos ser el City en el City no va sobrado de ligas locales bueno la ganado Pellegrini sí de Champions

Voz 10 24:56 la ganado Pelegrín ha ganado Mancini y desde entonces ya antes de ellos nadie hacía

Voz 0700 25:01 en cincuenta años que no ganaban alguna pregunta barro Romero maravillas

Voz 1623 25:10 el fuerte viento

Voz 0700 25:12 adiós a los