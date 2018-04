Jaime Nava: "World Rugby le ha dado un tirón de orejas a Rugby Europe, creo que se va a repetir"

Voz 1375 00:00 a ver que eso Well Bélgica España hace unos días sí sí sé que hubo una tremenda un todavía no lo he leído en entonces nosotros protestamos porque nos jugábamos el pase al Mundial claro como perdimos allí contra Bélgica la Federación Española protestó hay que repetir el partido que muchos dijeron sí claro van a repetir el partido porque lo diga pues otro por vuestra cara bueno pues hoy para sorpresa de todo el mundo Wall rugby la máxima autoridad Rubén mundial ha dicho que abren un proceso concreto dedicado exclusivamente a analizar lo que pasó en ese partido y no descartan que se repita el Bélgica España que tiene pelotas está Polly Jaime Nava al capitán de la selección española de rubia hasta ahora hola Jaime hola buenas noches cómo estáis pues parece que no era sólo una fantasía hay una ilusión del equipo español de rugby no

Voz 1650 00:46 no no claro bueno esto no juntos no no hemos elevado la voz para que simplemente porque es una pataleta

Voz 1 00:55 sí porque consideramos que hay que que

Voz 1650 00:59 sí reclamamos algo que sin alcanzable vamos a ver es lo que nosotros no todo es lo que lo que pedíamos es simplemente justicia una justicia que no se dio en el partido contra Bélgica un partido que no se debió de haber celebrado en aquellas condiciones sí bueno básicamente lo que su que hoy es que Wall rugby

Voz 1 01:23 o el rugby

Voz 1375 01:25 pues está dando para comprar lo lo lo más difícil Jaime parecía esto no que ocurriera esto precisamente una vez que ha dado este paso la la Federación Mundial de rugby probablemente se abrió una puerta a la esperanza de que de verdad se pueda repetir algo raro están viendo en todo lo que ha rodeado ese partido no

Voz 2 01:43 ese es que vamos a ver es que es escandaloso si es que ha sido un escándalo a nivel mundial un deporte como el rugby con estos códigos estos valores que suele presuponen no podía no podía dejar pasar esto es lo que sucedió en Bélgica fue un auténtico atropello fue en un partido en el que

Voz 3 02:07 E M es que no se dieron

Voz 1650 02:09 que el principal es circunstancia

Voz 2 02:12 de imparcialidad que tienen que dar desde la figura

Voz 1650 02:16 desde la figura del árbitro que es

Voz 2 02:17 es que es que está ahí para

Voz 1650 02:20 para para para para dirigir un partido

Voz 2 02:22 eh para impartir justicia por igual a los dos equipos y resulta que ahí se presentan unos Tio con uno conflictos de intereses brutales

Voz 4 02:31 con una con una labor muy con

Voz 2 02:33 es que aquel día era hacer que Rumanía estuviera clasificado para el Mundial punto esto lo ha visto todo el mundo todo el rugby mundial está está consternado ante estás ante esta situación precisamente porque se han violado uno de esos principios fundamentales de este deporte que es la la honestidad y los valores y los códigos de los consistió hablando por supuesto que no se puede dejar pasar esto

Voz 1375 02:59 de como habéis entrado y que que habéis dicho que que habéis hablado entre los compañeros el entrenador ideal que como como Zidane

Voz 2 03:05 mira ha habido algún intercambio de mensajes pero si tal y para nosotros yo creo que es lo que ha sucedido y es muy importante Ojo cuidado no podemos tampoco bueno claro y eso puede dar por hecho eso es no se puede dar por hecho pero de verdad que de verdad que lo que sucedido hoy es muy importante por qué

Voz 1650 03:24 pues porque el el máximo organismo y el rector de de

Voz 2 03:29 del del grupis que en este caso es Ball Rumpy como la hola mi padre eso es gol no se está dando apoyo moral no acuñar es básicamente esto es papá y mamá en está acogiendo Arrúe diciéndole si está dando un tirón de orejas hay que no oye

Voz 1375 03:50 qué pasaba aquí se oye

Voz 2 03:52 que qué es esto que ha pasado fíjate la trifulca que esa montado hemos hecho hemos hecho nuestros deberes hemos visto lo que ha sucedido nuestro veredicto me siguiente este partido bajo nuestro punto de vista se debería de repetir todo es ahora mismo la pelota en el tejado de rugby seguro

Voz 1375 04:10 bueno vamos a ver qué pasa no sería sería no sé si se va a repetir como dice Jaime Nava el capitán de la selección no hay que lanzar las campanas al vuelo pero Jaime como se repita ese partido

Voz 4 04:22 me imagino cómo es esa bueno vamos a ver yo yo sinceramente que no

Voz 2 04:29 yo quiero vagar por la compostura pero todavía pero realmente yo creo que lo que ha dicho y hubo rupias muy Cano e IS partido tiene pinta de que se va a repetir a muchos lo único lo único lo único que queremos es que se haga justicia queremos que se celebre un partido de rugby bajo condiciones normales punto y que pase lo que tenga que pasar luego es verdad que hay unas líneas de investigación abiertas por tema de de alineaciones indebidas de reclamaciones de unas naciones a otras etc que eso pero esa de otro costal pero cuando para nosotros lo importante lo importante sobre todo para Wall rugby es que ese partido se repita porque porque porque porque no pagadores del rupias sino pisoteados no eso puede pasar eso sí nosotros obviamente cogemos esa circunstancia no es aprovecharla simplemente y vamos allí con la cabeza alta íbamos a jugar un partido rugby que es lo que no se jugó hace hace ya tres fines de semana compradas