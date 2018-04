Axel Torres: "No creo que la eliminatoria del Liverpool esté finiquitada"

Voz 2 00:00 bueno pues estamos con Axel Torres al aún hay seis en la recta final del Larguero para repasar un poco el futuro internacional has llegado de Bilbao con una aventura con con aventura incluye

Voz 0267 00:13 en el avión hasta una charla en Bilbao con mucha gente de fútbol en el bis Félix Bilbao internacional Sumit fútbol y al regresar bueno no lo que ha pasado es que el avión ha salido con retraso porque al parecer había unos pasajeros de un vuelo San Sebastián Madrid cuyo avión ha estropeado y cómo tenían que coger un enlace de Madrid a Sudamérica pues

Voz 2 00:39 Seremos tengo que esperar a que llegaran en taxi desde San Sebastián a Bilbao a los Avis montados en un avión para venir de Bilbao Madrid ya han llegado nos han dicho que eran treinta nos han dicho que han XXX pero al final sólo han subido dos o tres con el viejo truco de que eso XXX

Voz 0267 00:52 pero pero bueno hemos esperado una hora que llegaran bien nada bien bien y ya está a ver iba a decir no tenía mucho más que hacer si tenía que llegar

Voz 3 01:03 Larguero ante la llegada el avión de Iberia

Voz 0267 01:06 antes al larguero ha llegado al larguero de milagro pero

Voz 3 01:08 ha llegado inquieta la charla de fútbol quién estaban

Voz 0267 01:11 bien está Julen Lopetegui estaba Scolari estaba Roberto Martínez estaba Xavier Alonso venirme a mucha gente sin mucha gente bueno pues no sé qué te ha parecido la semana pero

Voz 2 01:24 yo creo que casi con termo

Voz 0267 01:27 en Sevilla contra el Bayern casi sobran los partidos de vuelta

Voz 2 01:30 de la Champions Devine pues te iba a decir antes de la pole

Voz 0267 01:32 Zidane quedáis por hecho que está terminada el Liverpool Manchester City no me doy por hecho este determinada no me lo creo yo no creo que esté terminada evidentemente el Liverpool es muy muy pero muy favorito con el tres cero tiene gente que con espacios pues probablemente tenga muchas opciones de hacer gol y hace gol el City tras marcar cinco todo esto lo sabemos pero yo yo así como evidentemente Juventus Real Madrid determinadas y como Barcelona Roma la veo terminada Sevilla by Hernani menos diferencia de goles pero me cuesta imaginar que el Sevilla remonte en Múnich Casimiro City no ves terminado eso es que el lo digo porque de entrada el Liverpool es un equipo que ha colapsado defensivamente bastantes veces esta temporada en el partido de ida en Premier acabó cinco cero es decir el City le ganó ya este año cinco cero al Liverpool en en Liga y el City es un equipo que sí tienen una tarde en la que realmente consigue encontrar su juego que ayer no lo logró porque el Liverpool hizo muchas cosas bien pero otras veces contra el Liverpool también lo ha encontrado te te

Voz 4 02:44 piezas somete Eric hay considera un gol pronto oí

Voz 0267 02:49 yo creo que puede cambiar ese ese partido y ese cruce mucho evidentemente no te estoy diciendo que pienso que bahía

Voz 2 02:57 ah pero que que hay alguna opción para mí del City aún si si lo pienso vaya meneo que le pegó en media hora y si no no y no hay sala vez Irak que despliegue que bueno tenía una cara Guardiola diciendo pero que me que alguien me dé

Voz 0267 03:10 vierte no además además lo curioso es que ocurrió lo que más o menos todos pensábamos es decir a nadie le sorprendió que el Liverpool si le podía hacer daño al City Se lo hiciera de esa manera y el propio Guardiola la Premier también lo sabía y lo había dicho es decir la manera de jugar del Liverpool es una manera de mucho vértigo de un robo en una zona más o menos alta de Bertie canalizar a alta velocidad con gente que va muy bien a los espacios con gente muy realmente que que cuando conduce piensa en en la portería no piensa en cadenas de pases piensa en la portería y de esa manera le hizo tres goles sobre todo con con con ese fervor con yo creo que Anfil empujando contagiando oí electricidad pura es es lo que se vio hoy la manera que tenía realmente el Liverpool de hacerle daño al City y así fue y eso que Guardiola introdujo un cambio táctico para intentar evita

Voz 2 04:05 por eso pero no lo logró ni mucho menos en tu particular ranking de las mejores chilenas de el fútbol Francesco ligue hablaba al Cholo Simeone de ayer la de Ibrahimovic la de Rivaldo Hugo Sánchez hubiese todas las que tenemos ahí en la cabeza a todos que cada uno ponga las que más les gusten una de Griezmann que hizo con la Real espectacular también hizo una Fonseca con el Valladolid que no se ha hablado mucho de ella pero fue tremenda muy bueno de todo el rango que cada uno tenga de las mejores chilenas dónde colocas a esa de Cristiano

Voz 0267 04:32 los nueve puestos hacer un ranking pero la pongo muy arriba la pongo de hecho yo soy de los pocos que creo lo he manifestado que a mí me gustó más el gol de Cristiano que el de Zidane sé que estoy en minoría con la mayoría de la gente a me gusta más el decidan ir a mí me pareció a mí me parece más difícil el de el de Cristiano Ronaldo pero bueno lo he hablado con gente de fútbol hoy Xabi Alonso preguntado hoy el me decía que probablemente le parecía más difícil el de Zidane pero por poquito me decía eh al margen de la chilena te parece ahora mismo en el favorito el Real Madrid favorito el Real Madrid eh para ser campeón seis es bueno es que a mí me parecía favorito el Real Madrid antes del Jermaine osea que que evidentemente cada vez más y yo al Real Madrid

Voz 2 05:23 por ahora está un punto por encima de los demás o no está un punto por encima de los demás au dos puntos por encima de los demás y sobre todo la sensación de que domina la competición de que es su competición de que se

Voz 0267 05:33 crece en la competición de que en donde los demás tiemblan ellos se crecen que cuando se pone tenso nerd donde hay nerviosismo donde todo está pendiendo de un hilo solo en el Madrid ofrece su mejor versión sus mejores jugadores ofrecen su mejor versión colectivamente ofrece su mejor versión y el rival no era el rival se equivoca Kelly Nick es una cosa rara que pase en el rival fallan goles claros pero pero los fallan porque hay tensión y por qué porque eso le jugadores grandes muy muy grandes pues ABC es lo lo que separa de ser grande de ser muy muy grande puede ser que en una final en una semifinal de es tu mejor versión o no la del el Madrid lo hará siempre el sol lo convierte en favorito y para mí lo convertían favorito antes incluso el Paris cuando estaba tan mal cuando lo ganó porque a mí siempre me da la sensación que cuando el Madrid ha dado una versión horrorosa este año la dado porque no encontraba el estímulo porque son jóvenes que han ganado tanto qué les cuesta ir a Girona un domingo por la tarde y dar su mejor versión en cambio les motiva sobremanera ser el primer equipo que gana tres Champions y como eso les motiva sobremanera dan su mejor versión y además

Voz 2 06:52 de dar su mejor versión empequeñece al rival y se va a retirar Buffon sino una Champions sí es una pena sinceramente no ha ganado una Champions su carrera en hubiese gustado ya

Voz 0267 07:02 ha ganado como mínimo una porque para mí ha sido el mejor portero que yo he visto en mi en mi tiempo presente digamos no en vídeos pasados a mí es el que más me ha gustado por dominio de área por transmitir seguridad o aéreo por por blocar por descolgar balones son faceta estas que yo valoro muchísimo en los porteros y que cada vez se ven menos decir estamos en una era de porteros que paran mucho que son ágiles que son reactivos que son veloces en en cuanto a ir de un lado a otro que juega muy bien con los pies de esto cada vez más pero creo que cada vez existe menos el portero dominador de juego aéreo oí Buffon a mí me parecía de una sobriedad en eso que no le he visto a nadie y me hubiese gustado que hubiese ganado una Champions por supuesto y luego el Barça sí

Voz 2 07:50 hacer un partidazo mete cuatro La Roma dos en propia puerta no se le dos penaltis que no evitar aunque podían haber sido los dos pero al final cuatro uno con un Barça un poco al tran tran no muy pendiente de no encajar no pero que es la sensación

Voz 0267 08:01 que está dando es mayor para darle acordada morada no ha habido tantísimos partidos grandes desde Barcelona eh bueno puede parecer una crítica pero hay que ser hay que ser muy bueno también para conseguir esa fiabilidad sin un juego extraordinariamente estético sino un juego deslumbrante además en un lugar como es Barcelona donde eso sea penalizado donde ha habido entrenadores que cuando han empezado a ganar sin ganar bonito au sin sin recordar la quintaesencia futbolística se les ha empezado a machacar y a partir de ahí han empezado a perder porque Martino por ejemplo el empezó a criticar cuando iba arriba cuando el equipo iba bien aquí eh bueno pues la crítica estético acabó afectando incluso a los resultados además de un año muy complicado por muchas razones no pero pero creo que Valverde ha conseguido incluso que si hay debate que que lo puede haber pero sea un debate lejano un debate que no contamine un debate que no afecte a la fiabilidad del equipo que es extrema

Voz 2 09:10 nada Chelsea hubieras apostar ahora mismo entonces Madrid Barça Bayern City en las semis nombre no City no

Voz 0267 09:19 ha dicho que no está terminada pero en sentido apostar aquí

Voz 2 09:22 pasa uno de los dos

Voz 0267 09:24 no me gustaría también te digo una cosa ayer ayer al descanso que ya iban tres cero habría apostado el City está convencido que el City igual acaba cabalgó no tres uno

Voz 4 09:37 ahí en ese caso sí que veía

Voz 0267 09:39 osea me habría decantado por el Manchester City ahora si tuviera que ponerle dinero vial Liverpool evidentemente pero te digo que no lo veo tan terminado como para empezar a pensar que que ya es un fracaso porque Chan