El Larguero: La victoria del Atlético y hablamos con Rubiales y Jaime Nava (05/04/2018)

Voz 2 00:00 la Cadena SER

Voz 3 00:45 muy buenas noches bienvenidos al larguero noche de Europa League

Voz 1375 00:50 es más al menos por el mismo camino que la noche de Champions de ayer idea ante ayer porque si el Madrid lo hizo fácil el Turín en Turín y el Barça lo hizo fácil ayer contra la Roma hoy el Atlético no la dejó datan sentenciado pero casi casi por ahí van a ir los tiros le ha ganado dos cero al Sporting de Portugal en la ida de los cuartos de final de la Europa League han marcado Koke el gol más rápido en la historia del Atlético en competiciones europeas marcado a los veintidós segundos el dos cero la marcado Antoine Griezmann otro más del francés con la camiseta del Atlético en el minuto cuarenta así que ida Atlético dos Sporting de Portugal cero la vuelta el jueves que viene en el José Alvalade no estará por cierto por sanción Coentrao mira que han repartido han rascado un poquito el Oporto meses ya había alguna que otra entrada merecedora de amarilla por no decir alguna naranja porque alguna leña que otra han repartido por cierto aficionados del Sporting que han arrojado bengalas en el metro de Madrid antes del partido aunque hasta ahora tampoco se han registrado incidentes que preocupaban declarado partido de alto riesgo por lo que ocurrió hace unos años entre las aficiones de los dos equipos en los otros tres partidos la Lazio le ha ganado cuatro dos al Salzburgo el Arsenal ha goleado cuatro uno también al CSKA de Moscú el David y le ha ganado uno cero al Olympique de Marsella ya además de la Europa League y enseguida estoy en el Wanda Metropolitano con Talavera con Fullana y con Marta y Kiko y Gustavo que han estado comentando el partido y enseguida no lo resumen aquí en el Larguero digo que además de la Europa League Rafa Varane hoy en el entrenamiento de los de Zinedine Zidane no ha entrenado junto al resto de compañeros pero nos dice Javier red que si va a estar disponible para derbi recordamos este domingo juegan Real Madrid Atlético de Madrid hoy la Liga ha publicado las audiencias televisivas de estas treinta primeras jornadas que llevamos el equipo más visto en televisión tanto en los partidos en abierto como en como en pago contando todas las audiencias de todos los partidos de Liga el Madrid es el equipo más visto demente el Madrid no se ha dado en abierto pero el Madrid es el equipo más visto seguido de Barça Atlético el Betis que estamos decimal Sevilla seguimos menos algunas curiosidades los equipos menos visto son Éibar Celta Leganés eso en la clasificación de audiencias televisivas que ha hecho pública hoy repito la Liga de Fútbol Profesional fuera del fútbol los ojos los tenemos puestos en el Masters de Augusta hispanos han puesto como platos cuando hemos visto algo que por ningún el motivo nos hubiéramos atrevido ni siquiera a imaginar y que nos ha dejado un poco perplejos Sergio García defensor de la chaqueta verde ha perdido nada más arrancar todas las opciones de revalidar el torneo ha hecho en el hoyo quince trece golpes el peor Hoyo en la historia del máster seré yo al agua la bola cinco veces cinco esto del golf que yo alguna vez coger algún palo había ido a jugar con algunos amigos y compañeros un día te crees cree es buenísimo te desde te van la bola por parece que los profesionales también les pasa algo así a quién se le podía ocurrir que el campeón del Masters de Augusta el primer día en la primera jornada echar a cinco veces la bola al agua e hiciera trece golpes en ese hoyo quince que le dejan como digo sin opciones de revalidar el torneo vaya día para el que defiende esa chaqueta verde el resto de españoles ahora mismo lo más destacado John RAM que está a cinco golpes del líder que es el Estado estadounidense Tony final fuera del golf el baloncesto en la Euroliga hoy última jornada de la fase de grupos Baskonia siete nueve Efes Pilsen ocho uno acaban los vitorianos séptimos se medirán al Fenerbahce con el factor campo en contra para mañana el Madrid juega ante el Bronx van ver a las nueve de la noche Si gana y pierde Olympiacos no tendrá factor cancha a favor Si gana verde limpia Si gana y lo hace Olympiacos se mediría al Panathinaikos con factor campo a favor bueno un poco rocambolesco pero así están las cosas para el partido de mañana sin nada en juego ya se ha enfrentado el Unicaja al Fenerbahce ha ganado nueve uno nueve nueve y el Barça le ha ganado ocho seis ocho dos el Khimki lo del robo está quedando también para culebrón porque hoy es la máxima autoridad del rugby mundial Wall rugby ha dicho en un comunicado en su página web que quizás podría repetirse el partido Bélgica España podría repetirse va a crear una comisión independiente que va a evaluarlo todo incluida la posible alineación indebida de un jugador rumano en un encuentro de fase de clasificación así que eso que no parecía imposible puede que no sea tan imposible como lo estarán viendo para que de momento se cree esa comisión no ese comité independiente de investigación para aclarar por todo lo que ocurrió y quién sabe si veremos repetido el Bélgica España EE tenis mañana arranca la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis entre España y Alemania en la plaza de toros de Valencia con un ambientazo espectacular hoy hemos visto cómo han estado en entrenando y ayer hoy y unas ganas de tenis tremendas en un duelo de cuartos hace muchos años que España no está en unas semifinales de la Davis vamos a ver mañana qué tal arrancan las cosas recordamos que empieza a David Ferrer contra es Zverev que es ahora mismo el número cuatro del mundo a las once y media después Rafa Nadal juega contra Kohlschreiber como sea lesionado Pablo Carreño ha entraba Omar López que en principio formará pareja con Feli López con Feliciano López en el dobles pero vamos a ver qué ocurre si lo tiene que jugar Rafa oro o decide que sea Feliciano López Sergi Bruguera que es el capitán de del equipo español no se ha visto las imágenes pero la tragedia en en Mallorca cuando un coche que conducía una una mujer española se ha llevado por delante a a un grupo de ciclistas alemanes todos que estaban bueno pues pues circulando por una carretera el el accidente ha sido terrible uno de ellos está en estado crítico dos graves y los otros seis están leves pero el impacto a la velocidad a la que iría el coche para que en un impacto con personas con seres humanos y con una bicicleta haya quedado el coche que da un Porsche Cayenne coche todoterreno importante volumen haya quedado como haya quedado sea lo que ha podido ser eso de momento damos gracias a Dios de que no haya ningún fallecido aunque repito uno de ellos está en estado crítico dos graves la Guardia Civil ha realizado a la conductora un test de alcoholemia de drogas ya ha dado positivo la mujer tiene treinta años está ahora mismo detenida eh y además te recuerdo como todos los jueves que hay debate y el debate de este jueves está muy claro están ya hay ya están ya calentando en la banda Jordi Martí Marcos López Antonio Romero y Julio Pulido para debatir contigo si crees que está fracasando Pep Guardiola como entrenador desde que salió del Fútbol Club Barcelona vale vale unos dirán que no otros dirán que sí bueno bueno a lo mejor hay motivos para pensar que sí o hay motivos para pensar que no crees que está fracasando como entrenador Guardiola desde que salió del Fútbol Club Barcelona te recuerdo tres años en el Bayern uno de año sabático es el segundo Villa en el Manchester City el número para votar y para llamar nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta estalla Moraíto el equipo Julia están llevando es ya están llamando tranquilos hombre que hay tiempo para que llamáis todos pues nada con Romero com Pulido con Jordi con Marcos ya está echando hubo la centralita del Larguero para ese nueve cero dos catorce sesenta sesenta debatir sobre si está fracasando Guardiola como entrenador desde que salió del Barça once y XXXVIII una menos en Canarias ha ganado el Atleti así que vámonos al metropolitano en coche claro en nuestro coche

Voz 4 08:25 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día que te lo dan sin pagar entrada mantenimientos incluidos y seguros

Voz 5 08:33 por riesgo del pueblo no hubo Risto todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con By renting estoy contrariado también un golfo a Warrior sólo diez euros al día oferta lo por seis euros al día Golf por diez euros al día como inmigrante consulta condiciones

Voz 6 08:45 imagen punto es falso

Voz 3 08:51 el director de la DGT acaba de poner en

Voz 1375 08:55 twitter Gregorio Serrano acaba de confirmar en Twitter ahora mismo acaba de poner que uno de los heridos en ese accidente de Mallorca que lo estaba contando en la portada El Larguero acaba de fallecer así guisantes decimos que gracias a Dios porque no había fallecido ninguno uno de ellos suponemos que estaba en estado crítico no especifican quiénes pero uno de esos atropellados eh ciclistas alemanes repito lo acaba de confirmar el director de la DGT ha

Voz 3 09:18 oye decir eh once y treinta y nueve una menos en Canarias vamos

Voz 1375 09:24 Salgado metropolitano decía esta por ahí Talavera Fullana Marta Casas que está el Cholo Simeone en rueda de prensa hola Marta muy buenas

Voz 6 09:30 muy buenas noches Manu pues para el ganador argentino en una rueda de prensa de estas

Voz 7 09:35 de UEFA Europa League que se alargan mucho porque tienen la traducción simultánea y el entrenador del Atlético de Madrid que ha salido antes que entrenador del Sporting de Portugal han alterado el orden Simeone satisfecho aunque ya ha dicho que no ve para nada sentenciada la eliminatoria

Voz 1375 09:50 que todavía no va a tener que jugar el partido en Lisboa para poder

Voz 7 09:53 pasar a las semifinales de la Europa League apreciables

Voz 1375 09:55 lo primero curiosamente el técnico local escuchamos la pregunta la respuesta de Cholo todo el Atlético de Madrid favorito todo el mundo habla de que el Atlético es el favorito para ganarla

Voz 6 10:07 tiene Nador

Voz 1375 10:07 es que piensa del entre una lo digo en el día a día de P

Voz 6 10:10 de modo el partido Ahora Madrid en principio para mantener ese segundo lugar y seguir intentando acercarnos al Barcelona y posteriormente iremos a jugar otro partido de Europa League en eliminatoria donde las palabras en el fútbol cuentan poco cuenta máquina de los hechos dependerá de lo que nosotros hagamos liberada el jueves qué planeta

Voz 1375 10:34 que el Cholo Simeone

Voz 6 10:37 ahora ajustada después de la traducción podemos preguntar al llegará el turno de Lardero

Voz 1375 10:41 ahora pregunta Marta casa están traduciendo que ha hecho choro pero vamos a preguntarle ha hecho los diecisiete favorito que no lo voy a decir ni aunque vaya ganando en el minuto ochenta de la final primero viene esto lo y en el otro ir partido a partido así que nada están traduciendo la respuesta turno para Marta Casas ahora pero evidentemente nada de favoritismos dos cero dice el Cholo Simeone siguiente pero

Voz 7 10:58 hola Diego Marta Casas en directo para El Larguero fue hoy que hemos podido estar aquí el fondo hoy que hemos podido estar hablando mucho con los aficionados parece que hay una especie de de debate podríamos decir de debate en buen sentido Sobrequés más importante en esta recta final de la temporada dado que los cuatro primeros equipos se clasifican de la misma manera para la próxima Liga de Campeones sobre si es más importante el terminar segundos o es más importante en levantar este título que sería la Europa League para Diego Simeone que le motiva más que el ilusiona más que le pone más

Voz 6 11:26 la pregunta es que hay que esperar de de la pregunta que acabamos de hacer y escucharemos la respuesta del Cholo Simeone de prensa

Voz 1375 11:35 Europa League empiezan el jueves acaban el viernes

Voz 6 11:38 está que y Nador dioxinas para mí lo más importante es lo que tenemos ahora mismo el domingo y lo único que me pasa por la cabeza es acercarnos a Barcelona veré mi hermano había partido

Voz 1375 11:55 bueno lo que viene ni el segundo puesto nada bueno o Lemos haya enseguida la sala de prensa saludamos a Talavera que estaba narrando el partido en Carrusel deportivo con Dani Garrido y compañía vamos a una más al Cholo ya voy con Talavera ver qué

Voz 6 12:07 pero se sonado por no encontrar el gol no sé si has hablado luego con él Si como una visto o Diego Costa que no ha marcado

Voz 1375 12:16 al Qal I Koke y el segundo la marcado Griezmann Si está obsesionado o no como el contra el Cholo al delantero que hoy no marca

Voz 6 12:21 mal los corrige a todos lo presionó metido diagonales corrió profundamente participo en los goles presionó muy bien como como grupo mantuvo una regularidad en todo el partido el mejor partido de Costa de Unió

Voz 1375 12:38 desde que el mejor prestigio podemos esta ahora teníamos claro Diego Simeone aunque eso sí Diego Costa se hayan marchado al poquito sería un poquito fastidiado porque no han podido ver puerta muy conociendo están traduciendo las respuesta suelo conociendo Cholo siempre te gusta dar un cariño cuando hay un jugador que no marca aunque no pero es verdad que hoy ha jugado viene ya peleado arriba y ha batallado

Voz 6 12:56 esto rayos a unos cuantos palos mano te lleva el acuerdo al que han repartido alguna que otra al equipo que en casa otra pregunta para trabajar esa es un poco más relajado

Voz 8 13:07 el uno cero estaba más extranjeros dos cero

Voz 6 13:10 ese clásico partido que antes se decía pasa esos resultados la inglés negros eh por cómo es pero

Voz 7 13:20 las opciones que ha tenido el Atlético de Madrid de poder incluso marcar el tercero y dejar la eliminatoria prácticamente sentenciada finalmente han sido dos también han tenido los portugueses opciones responde

Voz 6 13:29 siempre digo que son peligrosas porque estamos acostumbrado de de ver los partidos coperos que nunca te dejan tranquilo porque porque hay entusiasmo porque porque hemos visto miles situaciones en el fútbol está claro que el dos a cero es importante siempre y cuando nosotros lo ya salgamos a jugar el partido de la misma manera que lo hicimos haga

Voz 1375 13:48 bueno está en directo el Cholo Simeone en esa sala de prensa Miguel Martín Talavera hola muy buenas hermano buenas noches bueno pues dos pero no está sentenciado pero bueno eso es importante la que ha tenido el Sporting de Portugal al final que ese dos uno que la tenido hay que que digo el despeje de Oblak el balón suelto le hubiera sido otra cosa pero bueno dos cero no encajar en casa muy importantes

Voz 1881 14:05 es muy importante daba al dato Pedro fui

Voz 1576 14:08 los son ya ochocientos minutos sin recibir un gol es evidentemente uno de los puntos fuertes que tiene este Atlético de Madrid y además arriba que yo estoy de acuerdo con Diego Pablo Simeone hoy ha hecho un auténtico partidazo sin gol sin premio Diego Costa que lo ha tenido con esa jugada en la segunda parte tienes Antoine Griezmann arriba pues alguna a embocar in situ dejar la portería a cero tiene muchas opciones ganar no ha perdido en Liga ni un solo partido que determinar la la el la temporada en blanco perdió eso sí en competición europea hay en en Copa yo creo que bueno pues al final un partido seguramente no con tanto brillo como como otras ocasiones pero al final un resultado contundente que en esto de eliminatorias es fundamental he Pedro

Voz 1375 14:47 hoy Ana hola qué tal

Voz 6 14:49 hola qué tal muy buenas anda que salgan jugadores no

Voz 9 14:51 sí pero mira tengo una noticia para ti es que acaba de salir Diego Costa

Voz 1375 14:55 pero las dos bonitos así con él en privado y la pregunta

Voz 9 14:57 yo clara podrá jugar el domingo me he hecho Sisi Simeone me pone así que está bien de él tiene ha dicho que ha tenía un fuerte golpe pero que en principio no cree que vaya a más y que por tanto está en buenas condiciones para jugar incluso el derbi si lo considera oportuno

Voz 1187 15:12 no lo digo porque terminamos el partido

Voz 9 15:15 con esa duda de cómo estaría el el tobillo de Diego Costa después de esa entrada que ha tenido por parte de uno de los futbolistas del Sporting de Lisboa había sufrido también antes una entrada en la cadera bueno pues a Costa Se marcha bien está dominando no se iba cojeando ni nada parecido ya te digo además nos ha confirmado que está bien que puede jugar el domingo así que en principio

Voz 1375 15:32 buena noticia si es una buena noticia para el Madrid porque aquí

Voz 9 15:35 si uno tose ya tiembla Wanda Metropolitano sí

Voz 1375 15:38 no es el resto de el cuerpo técnico y en seguir

Voz 9 15:41 escucharemos a Koke que es uno de los autores de los dos goles en el diario

Voz 1375 15:45 buena noticia para todos sobre todo a los atléticos pero para todos los aficionados al fútbol que esté Diogo estar en ese derbi termina el Cholo Marta

Voz 6 15:51 no está a punto de respaldar la última pregunta ahora mismo sobre la estrategia que tenía preparada para jugar contra el Sporting de Portugal la última creo que el partido estuvo bastante claro el mayor peligro siempre ha parecido partido de pérdida de pelota de medio de los defensores de distintos equipos por qué porque lo equipos somos bastante similares en ese trabajo colectivo oí esa ese aprovechar de su futbolista es lo tuvo el Sporting en el primer tiempo en una jugada importante fuera dentro que termina cerrando bien el equipo pero defiendo bien Martins no sólo tuvimos la que tuvimos creo que el partido tuvo planteado de derecho similar

Voz 1375 16:37 el talento de

Voz 6 16:39 de y magnífico que no llevaron en esta primera parte del eliminatoria el partido por el otro lado

Voz 7 16:45 pues ahora ya sólo queda la traducción mano habrá terminado la rueda de prensa

Voz 1375 16:49 sin ir con nos vamos a ahorrar la traducción del portugués termina la rueda de prensa hecho lo que hoy ha cambiado el orden y que ha salido antes de antes que el técnico visitante que es como suele ser habitual pero ahora comparecerá el técnico del Sporting de Portugal a la espera de que no aspira pasa por ahí Pedro Fullana estamos con Talavera también con Kiko Narváez y con Gustavo que han estado en el carrusel hola Kiko muy buenas buenas noches Carreño buenas noches dijo está por ahí Gustavo López hola Gus muy buenas noches hoy ha dicho el Cholo mejor partido de Costa desde que volvió al Atlético estoy de acuerdo

Voz 1266 17:19 vale Gus un poquito sí

Voz 1375 17:22 este para sacando el tomate elaboráis sabía yo

Voz 3 17:24 de esa fase es una es una salió de ánimo a costa eso es bueno

Voz 0749 17:34 digo Costa vive por y para el gol de verdad que fue muy solidario que trabajo mucho de que forcejear mucho con los centrales que le gusta el

Voz 3 17:41 no pero está efectivamente pero yo creo

Voz 0749 17:44 lo que podía a nivel

Voz 3 17:47 sí individual podía algo más no

Voz 0749 17:49 erró un gol cantado prácticamente que Diogo esta no suele errar ese tipo de jugadas y creo que el Cholo le da el caramelo que necesita dijo Costa en un partido cuando no tiene gol

Voz 3 17:58 con la frase La

Voz 1266 18:01 ahora sede está todo perfecto lleno otra en otro partido y rueda de prensa seguramente que hubiese terminado no hubiese terminado diciendo mano es el mejor parcial estaba espectacular verdad ha peleado a bregado en profundidad cerrado ha incomodado sí ahí se hubiese acabado pero no ha marcado gol tampoco marcó el otro día y que lo que le hace no no es el mejor partido es el cara a Milito sí lo mensaje que suele dar el el Cholo Simeone sea la afición y a los jugadores y hoy le ha tocado con esa frase a Diego Costa lo hizo con Griezmann Luis

Voz 3 18:38 cada vez que ha con la cariño venga le digo es más incluso si se también hay alguno alguno no

Voz 1266 18:45 le sale ese cariño pero bueno que es cierto que en la mayoría de los casos

Voz 10 18:48 bueno con con algunos no les sale si hay alguna por eso es todo por por por una de las banda no por ejemplo bueno

Voz 3 18:56 a jugar arriba bueno pero no les da la de arriba pero pero es verdad que ha generado que generan

Voz 1375 19:06 hombre te digo una cosa tú ves a Acosta jugar hoy a costa jugando con la selección es que es otro es otro pero por la manera que tiene jugar el Atlético balones largos como les gusta pelear al espacio luchar meter el cuerpo estaba en su salsa es verdad que no ha sido el mejor partir

Voz 0749 19:19 el que le gusta Manu le gusta ese tipo de juego acosar gusta ese contacto otros de transformar exacto le gusta pelea con el central le gusta el forcejeo le gusta el insulto le gusta pelearse con el árbitro tirarse en la lucha el forcejeo todo eso le encanta de sanción

Voz 1375 19:34 los formatos si efectivamente es un estilo hecho para Costa Fico ustedes y en la selección española mucho más

Voz 0749 19:39 cerca que eso te das cuenta que muchas veces en la selección española aparece como que no sabe quién lugar ocupar

Voz 1881 19:44 países como que estorba en algún momento bien

Voz 0749 19:47 dio por supuesto que no saben qué momento colocarse en algún lugar porque está tan lleno de volante con tan buen pie que como es y bueno a Canon puede estar me voy para el otro lado en el otro lado va al balón tampoco puesta en Atlético Madrid los contratos

Voz 1375 20:00 eh asegurado que tenía la palabra tú pero está por ahí

Voz 3 20:03 Paulo Futre que anoche estaba en El Larguero freímos presagiaba un baño de masas en el Metropolitano que madre de medida hola

Voz 10 20:11 no está aquí pero está aquí Kiko oye pues cambiaba todo bien Cuéntame

Voz 1266 20:19 tan pues todo lo bello como Palmera o como se llame

Voz 2 20:25 bueno estoy usos pregunta un soneto Giottos estoy equipo estuvieron listado avistó aquí aún confusión propio

Voz 1375 20:41 ah vale que que la gente no

Voz 1284 20:42 déjame que no te dejan viandantes aunque no te dejará claro que te quieren

Voz 2 20:45 no

Voz 10 20:45 sí sí va a peor que yo yo que llevo allí vocalista frita cáliz a

Voz 2 20:54 es increíble cómo estáis Kiko dime dime está ex hubo más

Voz 1375 21:07 aquí está a Gustavo López están oyendo los las gustaba Gustavo dan

Voz 2 21:11 hola qué tal qué tal bávaro Gustavo como como como excusa cliente internacional con Uruguay algo algún pastos con al exterior

Voz 1881 21:22 me gusta mucho no voy

Voz 2 21:25 te niños no yo creo que porteño

Voz 1284 21:28 a cabo en la jugada del primero no

Voz 2 21:31 sí es es es larga

Voz 1375 21:33 el error que aprovecha cabreo chalet va a marcar a los veintidós segundos sí sí

Voz 2 21:36 sí sí Turquía a al portero y Patrice completó un niño

Voz 1375 21:43 incipientes digo

Voz 2 21:46 yo creo que rueda ha hecho su partido consumó su gol creo que su tiempo visado bien no creo que dossier optar a este equipo vale que es muy difícil que clave los creo que ocho va ha dicho para sentaron con él es un bocado perfecto no por nosotros

Voz 1375 22:10 pero Pablo dile como ha dicho primo como hecho hechos se te han puesto sobre ellos como como palmeras sonó qué has sentido Juan da cuenta no

Voz 10 22:18 me ha estado siguiendo Antón acabado y loco de contento también algo o primo

Voz 2 22:22 ha sido increíble increíble porque yo pensaba que a las grandes eran más bajas pero son muy enormes no le gustaba estadio gigante o son los mejores del mundo me ha impresionado mucho Augusto

Voz 1375 22:38 sí porque el chico

Voz 2 22:41 no les de podía leer te podías ahorrar con tu compañero de al lado y yo creo que esto es el vestuario eran un método una gota todo se mirón todo esto delante de los demás no no se pueden escondido en de Navia no entonces mira estamos aquí perdemos todos

Voz 10 23:04 dime dime la verdad

Voz 1375 23:05 hay Paulo te gusta estéticamente más ahora te pregunto por la acústica como ha visto el jaleo la afición como apriete y tal pero te gusta estéticamente más que el Calderón uno

Voz 2 23:14 estoy impresionado Kia arriba sumido yo creo que no era más ademais Can no era ya cuando cuando yo temblaba no yo creo que que han unido están un poco más para fuera no no no es un infortunado Asensio pensó y o no

Voz 10 23:40 oye el homenaje

Voz 2 23:42 el asunto archivos pasto no

Voz 1284 23:45 a que se ha partido con mucha emoción ahí en la grada tal que el homenaje que bonito no que homenaje más chulo no

Voz 2 23:52 no es impresionante no creo que tengo que estar agradecido a algunos directivos al ballet al presentados Sporting solamente lo cuando mi equipo como yo años me giro en su hermano su hermana él como muchos hermanos no entonces yo creo que mucha fuerza para que esto fuese posible como como UEFA iría agradezco públicamente muchas gracias Miguel

Voz 1375 24:26 me han dicho queda da aire tienes Kiko contento y feliz como le quiere la gente

Voz 10 24:31 vaya aparte el primado

Voz 2 24:33 sí aquí aquí que igual son los dos propiciados ya hemos marcado una una época igual tres de Kiko chicos después de mi a un juguete como tuvo lugar Kiko pero somos

Voz 1375 24:54 dos símbolos y eso Pablo fuimos todo queda en manos

Voz 10 24:59 no tiene término medio prima prima prima inglés como Lolo

Voz 1266 25:04 es él sí que es un volcán y la gente se identifica mucho con la forma de ser de del primo yo me alegro y Paolo haya hecho este homenaje a la hora de que lo disfrute porque es siempre bueno que que te recuerden y él es un tipo que que merece la pena Hay y la verdad que que a mí me da mucha alegría escuchar y que él pueda vivir él lo suyo los hijo la gente que está alrededor que que muchas veces lo disfruta más que nosotros nosotros vuelva

Voz 2 25:33 muchas gracias

Voz 10 25:35 pues nada primo que está haciendo prima ahora está engañando dime cuéntame que está trabajando en un lado que le en la tele

Voz 2 25:42 ya hace muchos años en la tele como como aquí

Voz 10 25:49 oye

Voz 1284 25:51 está está siguiendo los pasos de Kiko esta sí de otros

Voz 2 25:55 eso lo que te quiero mucho hago dos partidos a la semana que tengo me tuve dama los miércoles

Voz 1375 26:03 qué te parece que me gusta mucho no

Voz 1266 26:05 pues nada lo disfrutarán de los programa que primo a mí no me gusta mucho pisa fuerte

Voz 1284 26:10 ha decidido suicidarse dos eficaz

Voz 2 26:14 no soy muy bueno hombre ella a su crack tiene una cláusula como bueno como

Voz 1284 26:22 te digo una cosa tiene cláusula de rescisión hilo de Kiko sólo lo mejoraría que estuvieran Kiko y Futre junto eso ya sería eso ya sería la leche rojiblanca o eso ya sería darle bueno Pablo te vas a te vas a Lisboa hola o de o te

Voz 2 26:35 sí que si no puedes decir que va programa de fútbol de verdad si no lo puedo decir

Voz 1375 26:46 claro que sí

Voz 1284 26:49 te queda te quedas aquí en Madrid mañana te vas y Chuck Berry vale vale pues nada que no paras un programa de la mañana

Voz 10 26:56 ah vale pues muy bien

Voz 1284 27:04 un abrazo Pablo gracias gracias chao chao chao te fenómenos Paulo Futre éste sí que es un grande pero no

Voz 1375 27:12 está claro es que jugando cuando jugó ahora un volcán pero ahora es que es igual

Voz 1266 27:17 tiene el primo tu anda bien con con la palabra no la letra igual que como llevaba el balón del igual de rápido digo primo háblame bien que no se

Voz 1375 27:26 no no entendemos ninguno de los dos comer que su titular Rayo veces tiró de director deportivo no te puede dar

Voz 1266 27:34 en la charla

Voz 1375 27:36 dado el minuto que despida Kiko ya Gustavo y creo que ha salido por ahí algún protagonista ahora lo cuenta Pedro Fullana hacemos una pausa muy rápida íbamos con ellos

Voz 11 27:43 somos cada puerta que Dreamers quedamos Iker recibimos somos cada sonrisa que arrancamos somos las experiencias que vivimos

Voz 12 27:53 en Caixabank más de diez mil empleados somos además voluntarios que trabajamos para quienes más lo necesitan

Voz 5 27:59 nos hace diferentes Caixabank Banca socialmente responsable

Voz 12 28:12 adiós Madrid ochocientos diez de onda media ciento cinco punto cuatro F

Voz 6 28:19 una secas la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo con

Voz 15 28:27 efecto de arrendamiento el tranquilo del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen Train killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 16 28:56 he tenido un hijo de este sueño pero a veces los sueños tardan un poco en hacerse realidad en Ginefiv te podemos ayudar durante más de veinticinco años hemos ayudado a miles de mujeres a lograr su embarazo permiten hacer posible al tuyo Ginefiv clínica de reproducción asistida descubre más en mi embarazo es posible punto com o en el noventa y uno cinco diecinueve setenta y cinco cuarenta y uno trabajamos con los principales seguros de salud

Voz 1375 29:19 a ver los móviles con más megapíxeles son mejor

Voz 17 29:22 pues porque tienen más megapíxeles y claro hace mejores fotos de que el chaval de turrón

Voz 10 29:26 sí a dos megapíxeles te da igual por quién lo inmundo

Voz 18 29:28 de verdad exponer los mejores píldoras de Instagram

Voz 19 29:31 entonces tienes que escuchar llega Caixa raras el putt

Voz 1375 29:35 enología para la gente que sólo sabe disfrutar con

Voz 19 29:38 la tecnología

Voz 17 29:39 pero a ver si tu móvil lo tiene megapíxeles no vas a poderes

Voz 1375 29:43 cerradas ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 17 29:47 vuelve el festival más refrescante del verano Enrique Bunbury Crystal Fighters verde mono todo Juanito mande de Miranda The Cat Empire cuántico muchos más seis y siete de julio la mejor música en directo al aire libre en Ifema Feria de Madrid abone los ya a la venta en esta más información en festival Río babel punto com

Voz 20 30:16 recibe la primavera con un treinta por ciento de descuento en una selección de lencería y corsetería de la hace Lauren fases sólo hasta el veintinueve de abril en los ocho días de El Corte Inglés y además tres por dos en una gran selección de ropa interior medias calcetines elegiste marcas como dices lo que sólo para darle

Voz 0664 30:36 hola soy Antonio Resines tú sabes que a partir Lunada vamos perdiendo memoria sino bueno pues te aconsejo que tome de memoria de memoria ayuda agilizar tu mente de acordarse de todo recuerda de memoria de Memory Defar motos sí

Voz 4 30:47 el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día que te lo dan sin pagar entrada mantenimientos incluidos

Voz 5 30:55 Dorrego llegue el pueblo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con By renting estoy contrariado también un golfo Warrick por solo diez euros al día oferta Polo por seis euros al día Golf por diez euros al día como inmigrante consulta condiciones hemos bajen punto

Voz 6 31:08 es falsa

Voz 0239 31:09 El Larguero con Manu Carreño

Voz 3 31:19 doce y uno de menos encarnaría este recuerdo el teléfono del debate de los jueves lleva seis años Guardiola como entrenador desde que salió del Barça la pregunta es si está fracasando Pep como entrenador desde que salió del Fútbol Club Barcelona nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida con Jordi Martí con Marcos López

Voz 1375 31:34 Antonio Romero ICO Julio Pulido nueve cero

Voz 3 31:37 dos catorce sesenta sesenta y contigo enseguida en aparte

Voz 1375 31:39 equipos como siempre en el debate del Larguero cada jueves

Voz 3 31:43 estaba lector González fuera del Wanda Metropolitano había preocupación partió alto riesgo fundamentalmente no ha pasado nada grave Héctor hola muy buenas

Voz 22 31:51 qué tal Manu acaban de irse ya los aficionados del Sporting de Lisboa en la más absoluta calma prácticamente en silencio penados por esa derrota dos cero escoltados por decenas de miembros de la Policía Nacional hasta mil doscientos dispositivos hoy aquí en el Wanda Metropolitano hoy recordemos que la previa hemos visto imágenes preocupantes en el metro es como hinchas portugueses han lanzado bengalas y botes de humo también ha habido una pelea en la previa entre aficionados portugueses entre ellos mismos unas seis meses saldado con cinco heridos leves y dos detenido pero nada ahora ya en los partido absoluta calma y los tres mil seiscientos que han venido algunos ya de camino a Lisboa en autobuses y otros se quedan hacer noche aquí en Madrid esperemos que sin ningún incidente como hasta hasta ahora

Voz 1375 32:33 es decir que lo lleva lo lleva en los genes cuando no ves a nadie del equipo rival de metes un sopapo al que tienes al lado hay que pegarse con alguien que sea con el de un equipo ella está bueno había preocupación por lo que pasó antes en el metro pero afortunadamente sin incidentes al acabar el partido ni durante el partido hasta luego Héctor adiós Manu en pide paso enseguida a Pedro Fullana querer está a punto de comparecer por hay un jugador del Atlético en Talavera tenías la palabra ante sobre lo de Costa y estamos hablando del delantero

Voz 1576 32:57 pues de esto último que has dicho y las últimas noticias que me dicen es que hay tres heridos que se han sido trasladados al Ramón y Cajal dos con la cabeza abierta y otro con un hombro en esa pelea entre aficionados portugueses entre ellos madre entre ellos

Voz 1881 33:10 el portavoz del metropolitano bueno pero me dicen que

Voz 1576 33:13 las imágenes que se BN bastante de sangre y bastante escandaloso ya te digo tres han sido traslados incluso a

Voz 1375 33:19 Pita Lisa para un día que no hay enfrentamiento entre aficiones casco en la cabeza entre que eso es una cosa

Voz 1576 33:24 así son así son estos tipos en cualquier caso y luego decíamos de del del partido bueno pues yo creo que al final eh a Costa le da mucho a este equipo creo que Griezmann es fundamental la primera parte ha estado un poco apagada basar delegó en la segunda parte ha dado un auténtico recital Israel funciona lo de arriba Manu muy mal se llega al Atlético Madrid para no sacar los partidos porque fíjate otra vez

Voz 1375 33:45 sí porque habrá hecho jobar en el último segundo

Voz 1576 33:48 todo lo que te da este Porter lo que te da cobertura gran partido de Diego Godín cabe destacar también a otro futbolista Manu vs Juanfran lo decíamos en Carrusel sale de una lesión tres semanas parado

Voz 1375 33:59 total que tienes problemas que de la enfermería

Voz 3 34:02 te suena la titularidad de su partido

Voz 1576 34:04 lo que más que serio

Voz 1375 34:06 y luego que no Kiko y busque como se nota también cuando éste está bien eh

Voz 1266 34:10 para mí

Voz 0749 34:10 fundamental ese lo mismo que Godín como un termómetro en la defensa algo que ese es un jugador fundamental es verdad que después de la lesión parecía que le costaba algo pero hace un par de partidos está muy bien es el que te da el salto de calidad de cuartel campo para adelante es el que te puede alimentar a Grima que te puede dar el último pase

Voz 1643 34:27 es el que te da esa salida limpia también desde atrás

Voz 0749 34:30 es un jugador determinante y yo creo que es junto con Gabi la prolongación del Cholo en la mitad lo usa en banda izquierda en banda derecha como doble pivote un poquito más adelantado como luso el partido anterior bueno yo creo que es eh Koke para el Cholo es super importante para el equipo también lo que

Voz 1375 34:46 nota el equipo cuando Koke está bien

Voz 1266 34:47 sí porque todo es mucho más fluido necesitan menos toque la línea de presión del equipo rival pues se orienta bien fíjate lo quince minuto que tuvo ante el Deportivo de la Coruña jugando por detrás del del punta hace haciendo de Griezmann ir destacó no porque necesita un mucho menos tiempo girar y eso le cuesta más trabajo al equipo rival a la hora de de replegar fue lo ve todo muy fácil apuntó quiero dos rápido a a día o costado o de cartero a la hora de dársela a Griezmann no que yo creo que sólo do grande no beneficiado a la hora de detener a a ese futbolista lo comentábamos los partido que hicimos en Telecinco con el tema de Alemania y Argentina sobre todo mucho más dinámico y y la verdad que mucho más más fresco

Voz 1375 35:34 sí sí eso lo nota él

Voz 1266 35:36 el equipo me parece un jugador imprescindible es uno de los soldados de del Cholo decía ahora Agus con el tema de de Godín de Gabi no hay duda de que la adaptación que tuvo eco que llama la atención que era un jugador que estaba hecho de pequeño a a lo que jugar con la selección española el tener veinticinco el ochenta por ciento de posesión de balón y sin embargo con el Cholo Simeone se ha adaptado a lo

Voz 10 36:00 a mí me parece un jugador que cuando estás

Voz 1266 36:03 estoy dinámico es top total si se lo ha dicho

Voz 1375 36:05 también el Cholo en la rueda de prensa de destacando el partido de Koke Griezmann ha dicho el Cholo Simeone mira me pide paso fue Ana que sale Koke

Voz 1006 36:11 vamos a Koke autor de uno de los dos goles hoy

Voz 1375 36:14 el partido del Atlético de Madrid

Voz 1006 36:17 pasado bueno ellos han tenido más la posesión y nosotros muchas veces sin balón Nos nos sentimos cómodos no has ido estábamos cómodos si hemos contra el el segundo gol no luego luego a raíz de ahí hemos empezado pues bueno encontrar más Dharma de dado tres pases jugando hoy descansar un poco más con el balón no yo creo que bueno el equipo ha hecho un grandísimo partido y no con un buen resultado

Voz 0749 36:39 que al final eh anómalo de Diego Costa de Juanfran incluso la el resultado podía haber sido más amplio

Voz 1006 36:46 se lo he dicho antes no no hemos aprovechado algunas ocasiones en puerto de ellos también ha hecho ha hecho grande paradas Si bueno al final siendo el cero no y justo al final un pequeño detalle casinos marcan los uno y Ibex ha sido un resultado diferente no pero bueno lo importante ha sido que no hemos encajado al final y íbamos con un buen resultado hubiese semifinales bueno no vemos que vamos a jugar lo mismo que el Madrid precisamente con eso

Voz 12 37:12 se siente más cómodo sin pelota que con pelota

Voz 1006 37:15 bueno en momentos del partido que que el rival también tiene la pelota hay veces que que te sientes como sin pelota para luego atacar bien no

Voz 0239 37:23 hoy el derbi cómo se encara desde dentro del vestuario porque mucha gente que dice que ve un poco descafeinado

Voz 1006 37:30 para nada en ningún derbi confinados yo creo que que

Voz 1375 37:32 igual en la oposición que que estés jugar

Voz 1006 37:35 Nos rival si todo el mundo creo no es el partido

Voz 3 37:37 mira que elegirse subcampeón el título de Europa League

Voz 1006 37:40 las dos porque perdona porque

Voz 23 37:43 dos cero poder ser suficiente salida hacia el Athletic muy superior ha fallado muchas que al final ha tenido que aparece hablar para que no cambia todo no

Voz 1006 37:50 sí yo creo que hemos hecho un gran partido no más allá de que de que el rival haya jugar

Voz 1375 37:55 o bien con balón Europe que nosotros tenemos clara

Voz 1006 37:57 claras las ideas no y hemos tenido ocasiones durante el portero que que no ha podido marcar y luego pues bueno por un pequeño detalle casi no marcar en los uno y verse un resultado diferente pero pero bueno no vamos vamos contando con el dos cero hoy digamos con con muchísimas ganas y sobre todo a por el partido y ganarlo favorito para los grupos líquidos el favorito bueno eso siempre lo decís vosotros no que somos favoritos si que es cierto que bueno lo que venimos haciendo estos últimos años Champions pues pues la gente no me por favoritos pero cualquier rival te puede ganar no entonces son ahora mismo tenemos que pensar en en pasar la eliminatoria estaba en semifinales y luego ya se verá si si seguir

Voz 9 38:32 los favoritas son cinco partidos quince goles a favor sólo dos goles en contra lo números terrenos hacen favoritos

Voz 1006 38:37 bueno hay grandísimos equipos también no en que están jugando la Europa League si cada eliminatoria diferente no entonces primero hay que pasar esta ahí me

Voz 1375 38:47 pues el equipo es auto dosifica en estos momentos de la

Voz 9 38:50 temporada el equipo auto dosifica viendo quizás está llegando con pocos miembros con

Voz 12 38:54 lesiones con sanciones aunque sea inconscientemente hay momentos en los partidos que decir que hay que parar un poquito

Voz 18 39:00 bueno en un momento cuando llevas un resultado amplio que el jugador hay veces que se relaja por decirlo así aunque aunque no es que se relaje pero pero hemos intentado dosificarse en él

Voz 1006 39:12 a medida no porque siempre que desea ir a por más si ya forma a marcar más goles pero bueno lo tengamos un una plantilla corta tenemos grandísimos jugadores y cualquiera que juegue lo va a hacer bien el domingo sólo estás el derbi del domingo

Voz 1375 39:26 ah no yo creo que esos partidos

Voz 1006 39:28 sólo si iba a entrar fuerte del partido y va a ser un partido muy bonito de ver con cuatro

Voz 1375 39:34 puntos de ventaja al Bernabéu

Voz 1006 39:37 bueno como te he dicho antes es que da igual la posición que estén no son no partido están especiales que que no piensas que este cuatro puntos arriba o no sino pienso en ganarlo

Voz 1375 39:45 me imagino que por encima el Madrid eso también el funeral al vestuario no

Voz 1006 39:49 más al vestuario también ha al aficionado no siempre tiene que estar por encima de del Madrid bueno tenemos una una bonita oportunidad hay y lo vamos a a luchar y vamos a intentar conseguirlo gracias

Voz 3 40:00 esa Koke como digo a uno de los autores de los dos goles en el día de hoy buen partido de Koke o qué bien hoy no sólo pensando en Europa sino también evidentemente en el partido del derbi del próximo domingo en el campo si bien en el micro Kiko si ahí ha estado ICO

Voz 1266 40:14 con la muleta y el capote pero es cierto mano que una cosa es cuando comenta el fútbol con la bufanda yo te cuando tiene la camisa ya hay prioridades y es obvio que como jugador y entrenador es el rival a batir y sobre todo por la afición vas a salir a ganar eso es una obviedad pero si hay alguna que otra prioridad de aquí a que acabe la temporada Neptuno Neptuno no se ve con ese puesto

Voz 1375 40:41 está claro ganaron títulos siempre es Gustavo a quedar segundo está muy bien ETA no sé que el derbi pero ganar un título y un título europeo aunque no sea la Champions porque vamos no hay muchas oportunidades en la carrera un futbolista no

Voz 0749 40:52 pues todo del teléfono al Cholo y se lo tiene que comentaba

Voz 10 40:55 eso no lo antes de que lo que que es arremetió Koke cuatro hijos si algo relajado dices bueno no era lo que yo crear

Voz 3 41:02 no lo no entiendes esa el Cholo quiere dejar de de

Voz 0749 41:06 de de jugar para ser tercero él quiere un puesto más si pasa por por sacar algo positivo en el Bernabéu es a la realidad pero es verdad que después al final de temporada lo que computa no es el puesto clasificatorio sino un título y el título lo lo puede obtener el Atlético Madrid con con lo que no peligra

Voz 1881 41:24 favorito y creo que va a ir a competir de tú a tú

Voz 0749 41:26 tu frente al Real Madrid frente a cualquier equipo SL ponga el Cholo no entiende otra forma que no sea competir tú levantas

Voz 1576 41:33 tú lo humano queda segundo por delante de un equipo que está concienciado para quedar por delante tuya con el Real Madrid no te voy a decir que que temporada sobresaliente pero una temporada sería tornar ya muy buena para Atlético logré logre como hasta el público con el tema del escudo tal ha habido mucho ruido no bueno pues el agua

Voz 1375 41:52 ha habido algún cántico no por ahí si la gran animación sobre todo

Voz 1576 41:55 yo el fondo sur pero bueno al fin y al cabo yo creo que esto es una cosa

Voz 1375 42:00 para que ha vuelto a resurgir ahora seis meses de bueno te mira a los canes

Voz 1576 42:02 lo escucha los cánticos

Voz 10 42:08 a ver algo parecido a lo que la última de cero cuando este escudo no se toca

Voz 1576 42:14 sí sobre todo como te digo la grada en el fondo sur en donde están los aficionados radicales del del Atlético de Madrid igual aunque en cualquier caso ya lo hemos sido explicando que puede que no ha sido lo más idóneo con todos los cambios que ha habido en su día o inoportuno pero bueno yo haciendo un drama no

Voz 1375 42:31 bueno tampoco la que se les retoca el escudo Kiko mira lo has Clark mira lo que ha dicho las vamos pero ni de coña mira lo que hay yo Pérez esta mañana el escudo

Voz 24 42:40 lo que está nuestro eso está están no está

Voz 10 42:44 a raya allí están nuestros Budú igual que el que

Voz 6 42:47 hemos tenido total la vida esto dicho

Voz 1375 42:49 aficionados del Atlético al micrófono de la SER

Voz 0985 42:52 que eso sentimiento de pertenencia del que tanto habla el Cholo Simeone necesita de los símbolos Si vuelve les

Voz 10 42:56 escudo será más fuerte también ese sentimiento de pertenencia

Voz 0985 42:59 no porque me gusta este tumor modo

Voz 25 43:01 creo que hay que acoplarse a los nuevos tiempos es un escudo pues más bonito moderno y creo que no cambia la esencia de los que somos atléticos

Voz 8 43:10 lo que bueno al viejo porque por lo menos por lo menos que pregunte o por lo menos que pongan

Voz 1375 43:15 su mirando para dónde está mirando toda la vida yo no yo en persona

Voz 26 43:18 es que no me importara el no el cambio al nuevo escudo nuevos tiempos no lo habrían Ángela me dejó a mí tampoco me importa el cambio al fin y al cabo se está respetando la esencia del de los cubos sigue teniendo pues las rayas

Voz 1375 43:30 tras pues hombre

Voz 1881 43:32 el antiguo me gusta bastante

Voz 1375 43:35 a todos los gustos pero es un poco exagerado el tema

Voz 1266 43:38 sí sí sí fijará escuchando o son del mismo equipo

Voz 1375 43:42 Juan Revenga Atlético Madrid o está escuchando uno

Voz 1266 43:44 se oyes eran diferente os serán el rival pero es cierto que también a día de hoy mano con el tema de las redes sociales la fuerza y el poder que tiene eso hay un tirón que que no lo lo había de antaño a mí en el momento en el que se cambia de nombre del estadio todo yo creo que podrían haber aguantado o hacer un pequeño no referéndum entrecomilla entre siento o los ciento veinte mil simpatizante o no pero es que tampoco me parece como