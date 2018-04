Tontxu: "Esta es una magia de oficio: jamás me canso de crear canciones nuevas y convertirlas con el oyente"

Voz 1 00:00 a su hija

Voz 2 00:11 el descubrir que lo verdaderamente original en esta vida es un bebé que origina

Voz 3 00:22 no

Voz 2 00:28 quién es lo lea de un solo cinco iba a paso lento pero ha origina nadie pudo jamás escuchar más no viviendo para no cambiar

Voz 5 00:50 cambiara a

Voz 7 00:56 a andar

Voz 8 01:01 a su juicio

Voz 9 01:09 un qué cómo lo ama

Voz 2 01:26 por de la alegría de la nueva estrella on the Bridge llevara oye tú eres tú diga yo seré tu mejor aliado un futuro Perseo tipos se abrirá una trampilla tus pies sino la

Voz 7 02:03 eh

Voz 8 02:11 cuida

Voz 5 02:13 hola

Voz 9 02:17 le queda otro

Voz 2 02:30 que no caiga celosos mano ni te espían oídos se abrirá una trampilla antes sino la que has venido para pensar

Voz 5 02:49 sé que tira

Voz 2 02:54 desde que te permite de

Voz 11 03:25 original primicia Juan Antonio desde Bilbao buenas no

Voz 0020 03:30 coches todo hecho desde Madrid buenas noches buenas noches gracias por estar en Hablar por hablar gracias por esta canción por este regalo de canción original y en exclusiva también porque las canciones acompañado muchas madrugadas de Hablar por hablar con un canto en los dientes Corazón de mudanza vuelvo saldó cero sí quiero es que siempre hemos cantado a la vida o has contado la vida supongo que por eso tus canciones en este programa son un éxito seguro

Voz 12 04:06 siempre con con el aval el inevitable y necesario que es el el oyente porque nada de todo esto tendría sentido sino hubiera alguien ahí al otro lado cerrando el círculo eh identificándose con con las canciones que como bien has dicho son parte de mi vida en todas ellas el cien por cien autobiográfica Si para bien y para mal contar penas para reírme para bailar bailar no

Voz 13 04:39 bueno un poco que tras no digamos que

Voz 12 04:43 al trabajar solo camino siempre me hubiera gustado formar parte de un grupo bailar y hacer bailar pero he trabajado siempre sólo que empezar a componer canciones con con once años

Voz 14 04:57 el hilo de hecho siempre solo hay entonces en la intimidad pues

Voz 12 04:59 alguno les les sale así mismo influencias además y lo que me ha gustado siempre ha sido muy relajado y vuelves lo que hay son más

Voz 0020 05:08 así que original está compuesta dedicada a tu hija

Voz 15 05:12 si en un principio parece una una

Voz 16 05:17 canción que habla de de también

Voz 15 05:19 de la de la propia canción no

Voz 16 05:22 el original que hay en una canción es una melodía que nunca ha sido cantada en lo más hermoso que tiene el oficio de crear canciones que es inventar una canción que que no existía

Voz 12 05:35 recientemente he tenido la fortuna de presentar los premios Apolo a través de la Fundación Musical para para los músicos que crean los jingels por ejemplo que ponéis en la radio las sintonías que

Voz 16 05:51 el identificativas de las cadenas de televisión

Voz 12 05:56 bueno reflexionamos sobre el gran misterio

Voz 16 05:58 qué hay detrás de la ocurrencia de una melodía hay un señor en su estudio trabajando con su teclado con su guitarra que de pronto le viene por inspiración divina del universo es capaz de captar una melodía que no existía y que todos tenemos en la cama quizá no desde te digo a desde el soniquete de cualquier teléfono o no sé esas notas esas combinaciones eso es una cosa mágica no que que ya talentosos creadores que que bueno pues pues son capaces tienen la herramienta tenemos el privilegio don de captar cosas que están en el aire flotando lo decía en muchos maestros especialmente recuerdo John Lennon que que hablaba de este tema no las canciones parece que están a veces en el aire flota donde tú lo único que haces es convertirlas en audibles no para el resto de de de humanos eso no es una magia de de oficio es hermosísimo jamás me canso de de crear canciones nuevas y compartirlas luego con vosotros

Voz 0020 07:04 sobre todo porque parece increíble que a estas alturas y después de tanta música hecha pueda seguir habiendo algo que realmente sea original

Voz 16 07:11 si esta está el listón altísimo era quejar primero el listón alto por los maestros especialmente en España y Latinoamérica

Voz 12 07:20 la

Voz 16 07:21 midan muchísimo mucho más que nosotros

Voz 13 07:24 pienso

Voz 12 07:25 desgracia la cantidad de de

Voz 16 07:29 valores de compositores buenos que que España no está el listón muy alto y luego ya que con las redes sociales etcétera ya no es que esté listo en alto sino que además hay miles de listones más que hace diez o veinte años para superar y para para medirse y para no superar no pero para así para convivir todas las creaciones nuevas si realmente imitar original pero ya está todo inventado yo recordaré siempre con mucha nostalgia ese boom de de mil novecientos noventa y cinco noventa y seis cuando tuvimos la fortuna de pillaron hueca cito unos cuantos compositores que vinimos a Madrid bueno lo duró lo que duró porque luego te realmente te das cuenta de que la industria per se como Industria necesita

Voz 17 08:13 lo nuevo bueno

Voz 12 08:17 es muy duro porque detrás de del arte hay hay personas

Voz 16 08:22 un trapo pues se puede tirar a la basura pero a una persona de basuras es es duro no

Voz 11 08:28 la radio hablábamos ahora de

Voz 0020 08:30 los premios Apolo por ejemplo de los jingels de la radio hablábamos antes de de esta juntos aquí en la entrevista que hacía diez años que nos habíamos encontrado también contigo para Hablar por hablar cierto es que para Tito la radio en su medio que Notes para nada ajeno empezaste en la radio

Voz 13 08:45 fuiste colaborador de Radio eres un hombre de radio bueno fui bueno ese fue

Voz 16 08:52 un privilegiado una suerte que tuve más en la vida de poder cumplir mi sueño que mi sueño de infancia era poder ser locutor de

Voz 12 09:00 adiós a cumplir fui muy feliz porque

Voz 16 09:08 pero realmente es que ponía los discos de

Voz 17 09:11 Javier Alvarez de Jorge Drexler y me ponía a hacer las segundas voces a mí lo que realmente le gustaban a cantar

Voz 13 09:17 estaba se estabas camufla de locutor algo algo así

Voz 16 09:23 bueno también he tenido la fortuna en estos veinte años de

Voz 12 09:27 de de conocer los dos lados de bueno los

Voz 16 09:32 dos lados sólo tres los infinitos lados que hay alrededor de la música no

Voz 12 09:38 bueno pues no sea a veces

Voz 16 09:41 te confieso que me gustaría saber menos cosas para Milan mil novecientos noventa y siete en una de las cosas que recuerdo más duras de empezará dedicarme profesionalmente a la música fue cuando cuando entregue el primer disco cuando Garay con EMI Records el primer disco en España os trae perdido absolutamente el control sobre Mika

Voz 12 10:01 están en una estantería en el en cualquier establecimiento de de los que había antes y se vendían discos pero bueno

Voz 18 10:08 están en Internet de cualquier red

Voz 12 10:12 informa superar eso es una especie de de de de exhibir ya acción hay rara que hay que pasar no

Voz 0020 10:21 es que en estos veinte años han cambiado tanto las cosas no sabe cuando empezaste de cuando venía para Madrid de cuando cantabais en libertad ocho y de repente ahora claro tenemos Spotify tenemos Instagram tenemos Twitter es lo que decías no hay uno uno se mete en You Tube hay covers de canciones de todo el mundo cantadas por todo el mundo de todos los artistas de El Mundo y uno quedaron claro no si el cambio es muy brutal

Voz 12 10:47 estamos locos estamos locos lleve a mi hija que cada vez que coge el móvil y se pone a ver sus series y dibujos animados favoritos que se lo cuento no pasa de tres segundos es uno dos tres uno

Voz 16 11:09 no sé qué pasará en su cerebro igual esto es bueno dentro de veinte años dicen pues mire tenemos a niños y dotados no sé a mí desde luego me parece que cualquier obra

Voz 12 11:20 y lo que se hace con tan

Voz 16 11:23 estos sacrificio porque hay que decirlo así no no estoy exagerando ahora no se deja la vida detrás de una canción para bien y para mal que vuelvo a repetir que para momentos divertidos y duras pero acceso una canción y luego te das cuenta de que para hacer esos tres cuatro minutos

Voz 12 11:41 de

Voz 16 11:42 qué le trae textos de una estructura una me lo una armonía un estudio no sé cuantos músicos grabarlo con los mejores equipos del mundo para que luego lo escuchen tres segundos en MP3

Voz 13 11:55 tres hagan así terrorífica es durísimo durísimo para el creador

Voz 16 12:02 no son no son tiempos buenos porque bueno afortunadamente queda a un público que que si separa a escuchar lo que además parte de ese públicos y se reúne en programas como éste por noche tienen otra

Voz 0020 12:16 otro tempo pero lo que pasa en el durante

Voz 16 12:19 el día es una locura pero bueno en fin

Voz 0020 12:23 supongo que que como reflexión de todo esto también al menos nos quedarán siempre los conciertos en directo no que supongo que ahí es donde el público de nuevo vuelve a conectar con lo que es un músico lo que están adelantado músico

Voz 12 12:36 sí

Voz 16 12:37 antes de venir a la entrevista estábamos cenando y hablando de la hacia la robótica acción ésta que está viendo que iba a dejar un cada vez más ya estamos sufriendo un montón de puestos de trabajo si no sé creo que que no nos cargamos primero el derecho a reunión que son derecho que tenemos los seres humanos que a través del voto electrónico y demás la Sociedad General de compositores lo discutíamos no nosotros tenemos derecho a reunirnos habernos a mirarlos a los ojos que estar y no te digo que a tocarnos

Voz 18 13:11 porque es necesario pero pero sí a estar ese derecho de reunión más no votar electrónico y es que claro que está en Alicante pues pueden votar desde allí

Voz 16 13:21 bueno pues igual

Voz 12 13:22 hay que venir a Madrid a ver qué tal esta uno se creo que que yo creo que vamos mal pero bueno

Voz 16 13:34 no sé o distinto vamos distinto y yo no estoy me estoy haciendo viejo

Voz 0020 13:41 o porque la paternidad te conecta muy bien ahí por obligación que actualiza mucho claro no queda otra que eso es lo que te mantiene claro no puede querer ser un romántico pero claro va a tener una niña poniendo yo tengo quince

Voz 12 13:56 mira el nuevo disco que vamos hacer Se titula XXXIII porque tiene once canciones de tres minutos exactos cada una

Voz 0020 14:04 es posible hacer una canción de tres minutos exacto

Voz 16 14:07 sí sí igual hace años no pero uno va cogiendo tablas si trabajo bueno con compongo con una herramienta de edición que que bueno pues te lo tienes todo visualizado en la pantalla entonces

Voz 12 14:23 sí sí ha sido capaz de

Voz 16 14:26 componer canciones además que acaban

Voz 12 14:28 todo en el dos cincuenta y ocho tos cincuenta y nueve ya en el tres hace sí bueno creo que que

Voz 16 14:39 todas las grandes canciones que y me han gustado salvo que hablemos de sinfónicos como Chaikovski o o jazzistas como Chet Baker vital que sí les puedo escuchar una obra de ocho de quince y de media hora o podría estar todo el día con el Ripley no pero pero grandísimas canciones son bien corta si no tienen mucha dificultad armónica tampoco saque que realmente todas esos factores no no condicionan el resultado de que una obra sea brillante hasta el cumpleaños feliz de sencillo y es maravilloso nos gusta a todos y lo vamos a andar siempre

Voz 12 15:16 que es la sencillez a veces está está al alcance de de de lo de lo cotidiano y de hacer algo simple simple sencillo sencillamente sencillo menos es más

Voz 0020 15:31 este XXXIII de de menos minutos de canción igual número de canciones no pero eso sí lo hemos respetado tiene once canciones que viene a ser la media de un disco

Voz 16 15:39 yo en casi todos los discos a mí me encantan con once canciones no no sé por qué ahora también como ha cambiado como estábamos comentando el tema de Spotify pues ya pues pues se pierde un poco ese concepto disco

Voz 12 15:51 el pero bueno como sé que hay un público

Voz 16 15:53 lo que sí lo valora hay que quiere escuchar una obra porque yo personalmente cuando escucho a compañeros y no sigo sigo subida porque te están contando su vida a través de las canciones no

Voz 12 16:07 creo que hay gente que se separa Hay

Voz 16 16:09 disfruta muchísimo de esos treinta y tres minutos de esas once canciones que resumen pues más o menos en el último año dos años de la vida de de la autora el que es

Voz 13 16:21 está discos está grabando ahora sí estamos

Voz 16 16:24 cuando poco a poco con una producción de Diego Montoto con con músicos fantásticos que quería trabajar con ellos es desde hace muchísimo tiempo

Voz 12 16:34 sí lo eh a la batería hay Iyad

Voz 16 16:37 bueno una excelentes músicos que que cuando está el disco Weise disfrutar mucho

Voz 0020 16:43 no sólo tenemos que hablar de XXXIII porque esta noche tenemos que hablar de más proyectos a solas es otro disco recopilatorio esto sí que es la vida en canciones

Voz 12 16:54 ese disco lleva un año en un disco duro y por fin gracias a al tesón que hemos tenido todos para los que hoy cuesta muchísimo sacaron

Voz 16 17:07 ahí tenemos tanto tantas herramientas para hacer producción que claro hay hay sobrecarga de produce que por fin un año después eh vamos a publicar

Voz 19 17:18 gracias a Mueve tu lengua

Voz 16 17:20 esto leal

Voz 12 17:22 de mis amigos de Pedro y Diego Ojeda

Voz 16 17:26 Podemos a publicar un disco maravilloso que que también le pusimos muchísimo cariño porque Hunter

Voz 19 17:31 Javier Álvarez a Mercedes Ferrer hay más Serra

Voz 16 17:34 no a Luisa miro a raíz Allen se vino María fue un regalazo que me hicieron pues pues compañeros y amigos que que son un poco los que han seguido la estela de de lo que pasó en Madrid y de lo que hicimos en Madrid en mil novecientos noventa y cinco noventa y seis Pedro Guerra Javier Álvarez

Voz 12 17:55 para ello

Voz 0020 17:58 todo esto se va a plasmar en este disco en a solas así que llevamos ya dos discos de los que hemos hablado treinta y tres a solas pero es que te hemos hablar también un libro

Voz 16 18:09 para un diario no sé si llamarlo el libro me da mucho soy muy pudoroso sirve además he sido tan criticó con con con con con cualquiera que se aventura a escribir un libro o una poesía me parece que que a veces eso somos muy muy valientes son son una recopilación de recula

Voz 12 18:28 los vale pasa que bueno pues si no tiene música está escrito un libro me inspiró muchísimo leer instrumental de El pianista sinfónico James Rossi mientras leía su libro me inspiró para escribir el mío dije coño que que forma más

Voz 16 18:51 bonita de contarlo con qué naturalidad con que perspectiva no puedes escribir y contar nada yo pienso con veinte años y con veinticinco salvo que bueno hay algún planeta muy joven

Voz 12 19:01 ay pero pero yo creo que que tiene

Voz 16 19:05 vivirlo y para contarlo yo creo que ya lo ha vivido todo cuarenta y cinco años si tengo suficientes recuerdos como para recopilar los en un en en un libro que además están venga a decir que Escrivá más porque es muy corto se le se le rápido pues hay gente que se lo ha leído en el metro en una horita y pico entonces pero yo tampoco quiero poner más cosas haya contado lo que cuento oí bueno el que el que está interesado me conocerá un poquito más y comprenderá un poquito más mis canciones mi exposición en todos estos veinte años veinte años de de disco

Voz 0020 19:42 sí pero porque un cantautor escribe un libro porque a veces con una canción no es suficiente

Voz 16 19:47 esa es otra lenguajes otro código en una canción tienes esos tres minutos y una melodía que respetar hay como demasiados

Voz 12 19:54 condicionantes no es eh estas muy ceñido no ponen propia

Voz 16 20:00 este momento los arreglos en la canción El libro es absolutamente amplio como la palabra en Si entonces explayarse me plateado y he sacado al modo terapéutico muchísimos recuerdos no ha sido casi como una pues una catarsis que se dice no

Voz 0020 20:20 claro es que al final autobiografía siempre suena autoterapia no

Voz 16 20:25 cinco años una autobiografía sino no se son recuerdos ya está pero yo creo que al que me ha seguido estos veinte años ahí va a comprender es decir a ver esto

Voz 13 20:37 porque claro sólo han pasado muchas cosas el libro se titula a quién quieres más a tu padre o a mí es quedar callada para que digas algo todo este título que nunca

Voz 12 20:50 es que nunca he hablado de yo estoy acostumbrado esto que lógicamente no de de este libro

Voz 17 21:02 pero no nunca ha hablado de ningún libro

Voz 16 21:05 y menos de estuve me da un poco de pudor porque no me atrevo ahora mismo por ejemplo acabas de decir el título a quién quieres más a tu padre o a mí

Voz 12 21:16 y ahora mismo aquí en antena con sabiendo la cantidad de personas que no no te juro que yo no me atrevo a contarte porque ese título

Voz 0020 21:29 pues entonces lo vamos a leer y que cada uno saque sus propias conclusiones como dice Ana Pastor no pudo

Voz 16 21:37 primera entrevista que me pasa esto en mi vida

Voz 0020 21:42 esto es hablar por hablar ya que cada uno cuenta lo suyo y claro sacamos siempre a la mesa Nos movemos ahí con unos límites de de emociones que nos ponemos

Voz 13 21:50 pero en unas horas dedicadas a casa

Voz 0020 21:53 a leer tu libro estamos pendientes también de que nos cuentes cuáles son los próximos conciertos que hasta donde yo sé

Voz 16 21:59 Nos vamos a Zaragoza por fin que bueno ni me acuerdo la ulterior fui a Zaragoza

Voz 12 22:06 el veintidós de abril en el Teatro del Mercado

Voz 0020 22:09 vamos pasa mañana no faltan a veintidós de abril

Voz 12 22:13 luego vamos a Sevilla que siempre ha sido una ciudad que no sé por qué pero me me ha hecho sentir bien y meses

Voz 16 22:20 ha sido muy querido supongo que será olas el mapa se coincide es vas a cinco de mayo en el teatro de Triana hacemos el seis de mayo al día siguiente el sábado cinco de mayo Sevilla el seis vamos a Málaga a la cochera Cabaret y luego tenemos el ocho de junio en Valencia que también tengo una pendiente con los valencianos que desde aquí aprovecho públicamente para pedirles disculpas porque el último concierto que que tenía ahí lo tuve que suspender y entonces había gente que se enfadó

Voz 0020 22:50 bueno pues volvemos siempre estamos

Voz 16 22:52 bien estamos vivos vamos a repetir ya está bien

Voz 0020 22:55 Tontxu XXXIII a solas a quién quieres más a tu padre o a mí toda tu gira de conciertos

Voz 16 23:01 sí somos vecinos así que cuando queráis necesitéis un cantautor

Voz 17 23:04 por lo Guardiola conmigo muchas noches de necesitamos no lo hagas tan rápido pues pues ya te digo que estoy ahora vueltas

Voz 12 23:11 esquina hay igualó ya sabéis que siempre he sentido y he sido parte

Voz 16 23:15 de de todas de todas la de toda la Cadena SER desde los cuarenta que empecé allí con toda la ilusión está todos estos años en Madrid que me he sentido muy querido aquí en esta casa

Voz 13 23:25 siempre ha sido parte de Hablar por hablar porque tu canción

Voz 0020 23:27 también ha sido parte así que gracias