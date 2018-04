Esther: "Hace tres meses perdí el contacto con la mujer que fue mi amor platónico"

Voz 0020 00:00 hola Esther desde Galicia buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches

Voz 0020 00:05 al que nos cuenta

Voz 2 00:07 bueno pues en el Vall programa de de amor no entonces

Voz 0020 00:13 sí yo quería

Voz 2 00:15 porque algo tengo cincuenta años y me acuerdo yo cuando una persona quebrando una mujer sea yo conocí a una mujer cuando yo tenía

Voz 1 00:27 los treinta años bueno pues ella tenía

Voz 2 00:32 sí

Voz 1 00:33 tu pareja

Voz 2 00:35 ella tenía familia claro yo en la mía bueno pues por coincidencias por cuestiones de la vida pues empezamos a tener una amistad y bueno pues yo siempre pues sabía la posición donde ella estaba ahí la posición donde yo estaba entonces pues bueno sí o sí te has cosas pues pero día a día cogimos amistad confianza contaban contábamos quitas cosas ella fue madre en dos ocasiones que yo sepa porque perdí contacto con ella ir ella fue madre Italy yo pues empecé a sentir con la forma de de su trato hacia mi condición sexual empecé a sentir una atracción hacia hacia ella pero jamás y durante ese tiempo yo nunca me he era una persona de confianza la era una amiga pero yo sentí algo más que que una amistad que haga hacia ella no era en ningún momento jamás me me demostró algo diferente a una amistad pero yo con mi condición sexual yo claro yo sabía que ella de alguna manera era el PR sexual pero bueno no era que fuera un impedimento o fue la favor quieran cortar Ximo simplemente que yo empecé a tener unos sentimientos por el por la por el trato que yo he tenido que vive que ella tenía conmigo que era pues era una persona muy especial no solamente conmigo sino con pues bueno donde ella trabajaba como con la gente que eso relacionaba esas personas que imagino que tú logras escucharlo y ya lo tantas cosas igual que Macarena de esas personas que se llaman personas blanca más limpias curas no hay gente tóxica que hay gente blanca que que que por lo que sea te te gusta estar con esa persona que transmite buenas vibraciones estas en Onda vientos esas personas son para mí personas Blanca personas tóxicas sabemos lo que hacen hemos decidido no íbamos a traer al mal no entonces ya te digo que con el tiempo pues bueno yo por circunstancias de la vida es donde ya estaba ella estaba yo trabajando pues dejó de trabajar entonces yo ya no me pude reaccionar porque pues no me pone porque yo no podía verla en ese en ese sitio donde yo trabajaba

Voz 1 03:16 entonces se marchó

Voz 2 03:18 ella siguió su vida ya les digo que estuvo dos hijos y yo me enteré después de dos embarazos me alegré muchísimo por ella porque nunca para mi fue muy claro Bosar sus sentimientos para mí son cosa era como de alguna manera yo respetaba lo que ellas emitida eso sí con su marido sus cosas cosas tiene alguna forma como yo jamás podría demostrarle cariño afecto pero jamás de ahí pasó nada

Voz 0020 03:47 sí

Voz 2 03:48 entonces yo de alguna manera pues a mí me alegraban su situación es porque yo la quería entonces todo lo que le pasa la bueno que para ella era bueno pues a mí me alegraba bastión el toques puros durante un tiempo pues es es cuando ya se va y yo pues te perdí la la la opción de verla vía día a día o practicamente no entonces pues pasó otras situaciones yo me he encontrado una pareja estuve conviviendo con esa persona durante casi eh

Voz 1 04:21 nueve años de América

Voz 2 04:24 yo mantenía contacto con con esta persona a través de teléfono o a través de wasabi bueno quedamos en tomar algún día un café no tomamos café él te te quería cara de de su puesto de trabajo muy hasta hace el estamos mar en abril en octubre del año pasado ella tenía su guasa yo me comunico con ella a través de guasa pero ella duda hace un par de años dejó de contestar a mis bajas pero yo seguía mandando les voy a ella los leía un porque he visto de que de que los gasas llegaban y que no veía

Voz 0020 05:12 pero no respondía

Voz 2 05:14 me entrenó no responde yo le hablé le hablé pues imagínate durante varios años yo a raíz de la muerte de mi abuelo que hizo hace tres años que fue la última vez que yo hable con vosotros le con Macarena que ella dejó de de contestar a mis amistosas luego falleció mi abuela que va a hacer dos años pero siguió con sin contestar yo dice que había fallecido mi abuela pero no me contestó va a cuando yo le dije que había fallecido y abuelo me dio el pésame Iván ya digo a raíz de eso ella dejó de acudir a una pero sus huesos

Voz 0020 05:53 en todo momento de Esther seguían siendo de aquella una amistad que habían tenido nunca ningún momento usted habla

Voz 2 06:01 sí lo que perdonamos hoy Macarena disculpa pero creen que los niños Adriano perdona que me iba a decir

Voz 0020 06:10 que que en esos mensajes que usted le envío siempre eran mensajes de aquella buena amistad es decir en ningún momento usted le contó que había sentido algo por ella ni nada

Voz 3 06:21 a a eso es lo que te iba a

Voz 0020 06:23 claro claro si vamos

Voz 2 06:27 yo empecé a comentarle lo que yo sentía lo que yo aquí en aquellos en aquellas circunstancias cuando yo viví por decirlo alguna manera el día a día su lado no pero eso lo conté después a través de dos masas

Voz 0020 06:41 sí

Voz 1 06:42 y entonces qué

Voz 2 06:46 ya le digo que que cuando yo empecé realmente a decirle todo lo que yo sentía todo lo que es lo que yo de alguna manera siempre oculte se quedó conmigo pues y luego a través también ella sabía que yo tenía una enfermedad tengo una que le comenté que me comenté a tu compañera

Voz 1 07:05 si una enfermedad mental vale sabemos

Voz 2 07:08 estoy muy X si como tenemos porque se lo que bueno la enfermedad mental sea la desea es mala icono la tengo hace veinticinco años sin prácticamente la mitad de mi vida tengo cincuenta con veinticuatro años muy caro pero bueno eso en ningún momento fue un impedimento a la hora de de nada vale lo único pues bueno mi situación personal pues no me dejó no pude seguir trabajando vale me tienen una incapacidad sino pude volver a trabajar pero lo que lo que te quiero decir aparte de porque como el anterior oyente nuestro último que ha hablado sino que lo va a decir que era un hombre Nantes que también era un nombre comer por una Pachón también que tenía una enfermedad mental que está él

Voz 0020 07:59 ah sí

Voz 2 08:00 yo también a tu compañera Le comenté que de alguna manera de alguna manera yo podía entender la situación de él que era como un amor platónico que sintió por ella que luego pero de las cosas que ella lo pasaron tal y cual también podré entenderle a él y a ella

Voz 1 08:17 si jugaré la postura de él porque por

Voz 2 08:20 pues mi postura vale entonces lo que te quiero decir con todo esto si yo referente a la persona que estamos hablando lo platónico sí yo a día de hoy yo me acuerdo todavía a esta mujer a día de hoy yo me pregunto si de alguna manera a ella les sucedió algo porque de la noche a la mañana yo ya no puedo ser su guasa se se quedó parado sabes qué guasa adquirir una pechos in bueno pues como que ya no funcionaba ese número nunca le ponen dejó de funcionar

Voz 0020 08:58 desde como desde ese octubre dos mil diecisiete

Voz 2 09:02 desde octubre de dos mil diecisiete dejó de funcionar día yo mande un guasa ya no llegaban tarde llegaban entonces yo llamé a este teléfono no funcionaba entonces a mí me queda la duda y no lo sé porque de alguna manera no tengo forma de comunicarme con alguien que de alguna manera conozco un poco su vida o qué ha sucedido si bien subraya lo hubiera sucedido algo porque de la noche a la mañana deja de funcionar el guasa

Voz 1 09:33 cuando durante muchísimos años funcionó

Voz 2 09:37 yo aunque no contestó siguió funcionando a mí también me queda la duda de que a lo mejor les pudiera suceder hubiera podido suceder algo

Voz 0020 09:45 Esther y no mantiene ninguna relación con con terceras personas que trabajarán en aquel momento como ustedes o no sé si la la podido gustar en Internet en las redes sociales

Voz 2 09:56 no no no no es eso dado pero no hay manera no hay manera lo he tratado de hacer aquí tenía un teléfono alternativo por esto de alguna manera que podía podía comunicar ese teléfono suena y suena suena ya no lo coja antes lo cogían el teléfono ahora suena y suena suena no lo a el guasa dejó incomunicadas entonces pues bueno algunas veces porque esto que tiene es como se dice en non bajones pues pienso que a lo mejor les sucedió algo que no no lo que realmente algo que a lo mejor ella por su propia iniciativa dejó de comunicar dejó de comunicarse conmigo dio su número de teléfono yo como solamente tenía el número y el otro alternativo de alguna manera a lo mejor cambio sus números de teléfono no lo sé

Voz 0020 10:48 cuando usted empezó a comentarle qué es lo que había sentido cuando habían tenido aquella amistad ella nunca respondió

Voz 1 10:59 no nunca

Voz 2 11:03 lo único cuando realmente ella empezó a darse cuenta de que yo sentía algo por ella con una canción que yo leí que sea aquello de que que yo le mandé de los secretos pero a tu lado y me dijo simplemente gracias ya le digo desacuerdo de la muerte de mi abuelo y después de hablar yo con ella yo también pase por situaciones por mi estado mental por mi situación vivida ya de Dios estaba viviendo en Madrid en vivido casi toda la vida en Madrid hubo dos años y pico viviendo en Galicia

Voz 1 11:43 y entonces

Voz 2 11:45 todas la situación que me rodea de alguna forma pues ya no tiene no tiene con qué sostenerse a hacia ella y aparte de que yo con los mensajes cuando yo empecé a decir realmente lo que yo sentía ella dejaba de sentir y todo lo que sucedió ella también de alguna manera estuvo en esas focas poderosa estuvo en esas circunstancias que yo viví en Madrid hasta aquí pero de una forma usar es como si tú yo os ha perdona como si es que no se haya como como si usted yo

Voz 0020 12:21 no no podemos puede tú te dejarme Esther

Voz 2 12:24 sí muy yo una manera pues es consciente de mi vida eres estas viendo Mi vida vale situaciones que yo he vivido problemáticas por mí porque ha estado tú lo estás viendo eres presente no es que te lo digan sino que se les has dicho yo en ese momento que yo estoy viviendo esa situación problemática o difícil si vida pero tú te mantienes al margen sabes estás pero no está yo te veo que te veo porque no veo fantasma un real pero de alguna manera no contactar conmigo entonces yo había cosas que me descolocado luego de alguna cualidad como que discuto discutía como no me contestaba que discutía yo sola

Voz 0020 13:11 claro

Voz 2 13:12 entonces como que algunas cosas les reproche algunas cosas les dije por las situaciones que hay que hay que yo viví no luego ya la cosa como que se calmó muy ya día ya les digo que que en ningún momento yo tuve respuesta en este hace prácticamente casi tres años va a ser bueno ya no ya no va a hacer porque ya dejó de comunicarse dos años y pico prácticamente jamás jamás jamás pusiera que pusiera hablar algo que hablara igual que guasa manda es menor Bages mandas por dos bandas how Dios manda que ese artículo puedes mandar lo que quieras vale todo lo que yo les podía mandar sobre cosas que haya cosas que a mí a lo mejor de alguna manera me gustaba es como si tuviera una comunicación pero sin una respuesta

Voz 1 14:14 BM comprando sí sí perfectamente este entonces eso ahora

Voz 0020 14:20 Esther ahora que que no saben nada de Hilla que se Whats App no funciona

Voz 1 14:26 pues quizá incertidumbre la lejanía sentimiento

Voz 2 14:36 de dolor porque no sé lo que ha sucedido porque no sé dónde metí la pata donde me pasé donde no me pasé porque como jamás me contestó a nada de lo que yo escribí fuera bueno podamos a lo pueda regular fuera como fuera una temen un tremendo esas sosiego con no sabes lo que les sucedió así les sucedió algo entre comillas que no se pudo reparar que yo no y que yo no lo sé eso es la eso es quizá lo son todos esos tipos esas todas esas sensaciones que pueda tener

Voz 0020 15:19 Esther pues muchas gracias por por haber compartido su historia se imagina que ella escucha esta llamada

Voz 2 15:28 pues en parte me alegraría porque de alguna forma es como dar una explicación a muchas cosas que jamás ella me contestó no sé su opinión de alguna manera siempre dije que si me hice daño nunca quise hacer sólo en circunstancias a lo mejor no me eximen que mi enfermedad no miro y me que me culpo actividad con ciertas cosas que yo haya podido pero que siempre le deseo lo mejor

Voz 1 16:02 y que siempre respete su vida tu familia trabajo sus cosas

Voz 2 16:11 y que de alguna manera

Voz 1 16:13 yo no sé si tuve la

Voz 2 16:15 culpa de quererla o ella tuvo la culpa de que yo quisiera o no lo sé me personajes que es lo que escuchaba

Voz 0020 16:25 nueve Esther Le estoy dando las gracias gracias por haber llamado Esther

Voz 1 16:31 pues nada más entonces no cuando quiera nos cuenta un poquito más

Voz 2 16:37 bueno pues nada saludos desde el norte iraquí bueno que es bueno que lo que un solo solamente un pequeño apunte

Voz 0020 16:47 sí sí

Voz 2 16:49 pienso que el amor sea Platón y conozca platónico lo que hay que darse cuenta de los sentimientos que uno tiene es son los que la persona de tus sentimientos pienso que lo importante es lo que tú sientes otra persona te corresponde mucho mejor si se queda de un amor platónico es un amor pero el sabor sea platónico sea platónico hay veces que muchas personas no se pueden tocar pero se quieren se sienten en la distancia que cuando alguien fallece en el amor el amor platónico digamos que tiene etiquetas pero es amor

Voz 1 17:27 es más bonita reflexión Esther

Voz 2 17:32 gracias gracias por llamar buenas noches