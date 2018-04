López Garrido: "La causa por rebelión contra los independentistas queda muy tocada"

Voz 1

00:27

los oprimidos la rapidez con la que lo cual no han dicho no han permitido contenido al efectivamente hay en España Jena Alemania para querella rebelión no que se llama alta predicción en Alemania hace falta el requisito de la violencia una ruidosa real o la violencia con capacidad de plantarle cara al Estado ir de poner en peligro el sistema constitucional eso es lo que los jueces alemanes no han visto que exista o haya existido España de ese tipo de violencia algo se que no cabe admitir siquiera admitir el estudio ya de inmediato de la posibilidad de extradición por esa razón por tanto no no extrañado por el contenido sorprendido algo por la rapidez estar hay que tener en cuenta que el tribunal ha tenido que enfrentarse a esa decisión por razón de que él estaba impidiendo las cautelares la libertad provisional Ícaro en cuanto que la teniendo que entrar a ver la libertad provisional o no ha tenido que entrar a ver la gravedad o no del delito de hecho iba con un momento en que han decidido que no cabe la extradición por esa razón de que la rebelión lo Kerman considerado es que cabe la libertad provisional que es lo que anuncian ustedes hace un momento que se va a producir esta mañana