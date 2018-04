Al final echaremos de menos a Villar

Voz 1375

buenos días Pepa el próximo lunes estaba previsto que o Juan Luis Larrea o Luis Rubiales uno de los dos fuera presidente de la Federación Española de Fútbol pero no lo será ninguno de los dos todo porque Javier Tebas presidente de la Liga de Fútbol Profesional sabiendo que no se deben poner partidos y que no debe haber competición en un día en el que hay elecciones colocó el Athletic de Bilbao Villarreal justo el día de las elecciones es sólo recurrió Luis Rubiales uno de los candidatos el TAD le dio la razón se la dio parcialmente porque lo que dijo es que no puede quitar el partido pero sí puede cambiar la fecha de las elecciones así que estamos ante otro ridículo otro más de todos los dirigentes del fútbol español que siguen dando una imagen lamentable en España y fuera de España espero por el bien de nuestro fútbol que el siguiente lunes el día dieciséis de abril sea el día para votar porque sino lo colocan en esa fecha apenas quedan días ya antes del Mundial podemos estar así vete a saber hasta cuándo con la mano de Tebas detrás en dando todo lo que puede todo este tinglado al final van a conseguir hasta que echemos de menos aviar hasta luego Pepa