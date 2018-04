"Lo que nos habríamos ahorrado con un referéndum pactado"

de un puerto de Toledo no se presenta pero bienvenida qué pasa que como no son capaces de salir del lío en el que han metido cincuenta

es ahora toda la basura va a la universidad y que intentan esa basura sobre los estudiantes que han hecho sus estudios sus grados y su máster en esa universidad están poniendo en duda los títulos y máster de los alumnos de las universidades de España por qué porque ella ella lo sacó bueno ella no lo ha hecho hice lo han dado de regaló no todos son Cristina Cifuentes que hay

Voz 10

01:55

buenos días me llamo Carmen y llamó desde Madrid quiero comentar el tema del Master de Cristina Cifuentes los que hemos hecho un máster de verdad cuanto más la oímos más comprendemos jamás ha hecho un master por ser breve diré que si no puede dar datos un compañero al que le pedían los apuntes sin siquiera puede decir que se decía que decía los profesores presencialmente porque hay mucha información que no está en el libro que el profesor sino encuentra los papeles porque no se decide anularlo el máster sería lo más coherente