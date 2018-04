La representación en España está barata

Voz 1389

en su primer acto público desde que trascendió se publicó la tensa escena con la Reina emérito a cuenta de la foto con la princesa en la catedral de Palma Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días no muchas personas poquísimas porque tú las has contado yo he estado monitorizamos los movimientos de la de la reina después de la crisis para saber en qué ha quedado esto he pasado el vivido yo creo distinguir hay dos o tres voces dos o tres voces que de repente San arrogado un poco la la la representación del pueblo o también le han endosado la representación de la han endosado no o sea que cuando decimos un grupo de personas son tres logro que son tres voces las que se escuchan ahí evidentemente es una deja de ser noticia porque es un supuesto secuestro realmente brindada por los monárquicos y sin ninguna duda que ocurra esto siempre siempre es noticia pero es verdad que está muy barata la representación en España no es la primera vez que ocurre fíjate también una paradoja cuando son trescientas personas las que están abuchean al Rey son trescientos radicales son tres o cuatro personas gritan a la reina son el pueblo aquí también hay una aquí también hay una vara de medir pero pero esto está ocurrido también el ámbito político nosotros estamos viendo el vídeo este que está paralizado de una señora que sale de una misa en Catalunya hay dice que no han tenido nada que esto es una vergüenza que Palma de Mallorca de repente esas para cometer en España ha visto fijaos lo que es España no dicen los independentistas al contrario también ocurre se coja la persona más ridícula que que haya en el ámbito independentista endosa ya la representación de Catalunya está de pueblo catalán y esto y esto está ocurriendo y es muy peligroso porque como me estabas tú diciendo ahora fuera de micrófono Se traspasa esa responsabilidad se traspasa esa presentación lo que está en crisis ya es la representación institucional está barata la representación porque la representación está en crisis no es eso lo que está en crisis buen fin de semana buen fin de un beso