López Burniol: "Ahora los independentistas tienen la sartén por el mango"

Voz 2

00:08

yo yo yo creo que sí es decir estoy totalmente de acuerdo con el análisis jurídico que se acaba de hacer el profesor nieva pero a mí lo que me deja verdaderamente sobrecogido son las consecuencias los nacionalistas a partir de ahora tienen la sartén por el mango yo creo que acabarán haciendo Presidente en el marco legal y hay que respetarlo acá los Puigdemont ahora bien la segunda parte es la siguiente el tema catalán puede desestabilizar a toda España en un momento de debilidad enorme del Gobierno de ausencia del presidente del Gobierno al que podríamos llamar y a él ausente en segundo término con el desplome del partido de los que sustenta el Gobierno aprueba por la corrupción y en tercer lugar reconozcámoslo también Pepa por una erosión del prestigio de todas las instituciones sin excepción ninguna es decir el riesgo que en estos momentos tiene España como entidad histórica como proyecto político es muy grave es enormemente grave y luego quisiera decir una cosa muy muy particular y muy personal los catalanes que somos partidarios de preservar la unión con España claves hacia dicha estamos llegando a la conclusión de que al final el destino quedará sólo en nuestras manos es decir que nada podemos esperaría de la reacción del Gobierno de España y que por tanto esto se dilucidará antes o después en una votación y que por tanto ya no nos queda más armas que la palabra libre y nuestro voto Juanjo López Burniol un abrazo buenos días un abrazo buenos días