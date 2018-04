Jordi Nieva: "Tras la decisión en Alemania no tiene sentido que los encarcelados sigan en prisión"

Voz 1727 00:00 Jordi Nieva buenos días

Voz 1 00:02 no estoy catedrático de Derecho Procesal de la Unión

Voz 1727 00:05 ciudad de Barcelona uno de los juristas que desde el primer momento discrepó de esa imputación un delito de rebelión como como analiza la doble interpretación que se ha dado incluso dentro de la justicia alemana porque la Fiscalía consideró que había rebelión esta misma semana y los jueces finalmente dicen que no

Voz 1 00:23 bueno la Fiscalía alemana fue una decisión digamos que burocráticas es decir les da trámite a la solicitud no analiza nada sobre el fondo y a partir de ahí hacer lo que en su día hizo la jugada la la fiscalía belga es decir no hubo ninguna diferencia en eso es lo que ocurre es que digamos que como los ánimos estaban un poco increpados pues de alguna forma causo esa perplejidad no pero hizo lo que tenía que hacer y ahora lo que sí que ha sido más sorprendente es lo que ha hecho la justicia alemana que conviene subrayarlo que no es que el rechace eh la extradición después de un examen detenido no no es que lo ha visto tan claro lo he visto tan claro que ya en un primer momento de entrada de plano eh un sido ya de que no hay rebelión y por tanto decir eh inadmitir a trámite dijo admitir a trámite incluso la solicitud por el delito de rebelión eh los disfraces un poco diciendo que que bueno que analizados los hechos tal y como los narra el magistrado Llarena en su en su escrito esos hechos no serían constitutivos de ningún delito en Alemania en por lo menos lo constitutivos del delito de alta traición que es el equivalente al de la rebelión y por tanto digamos que la conclusión es clarísima es absolutamente inapelable puso pulmón no va a poder ser juzgado ya por reacción

Voz 1727 01:43 Nos decía López Garrido a las siete de la mañana que esta decisión de la justicia alemana que no podrá ser juzgado por rebelión Puigdemont tiene que tener consecuencias para los otros políticos catalanes que están encarcelados aquí por rebelión lo comparte qué tipo de efectos

Voz 1 01:59 sin duda de ninguna clase es que de haber el propio magistrado Llarena dijo que no se podía separar la causa en función de que unos fueran condenados por rebelión y nosotros no bien aquí ayuno que por cierto es el principal responsable digamos de toda la acción que se está investigando que es ni más ni menos que el expresident de la Generalitat y a partir de aquí eh no tiene ningún sentido que los que están actualmente presos sigan presos por un delito que ya ha declarado la justicia alemana que no existe ahí por el cual no va a poder ser juzgado en España esta persona por tanto yo creo que la consecuencia inmediata es la modificación de las calificaciones delictivas que ha hecho la Fiscalía yo espero que lo haga lo antes posible y que a partir de ahí también tome nota del juez revoque su propio auto de procesamiento los reforme veo lo complete UAGA en definitiva lo que sea pero que quite digamos el tema de la rebelión de la violencia sobre todo que es algo que que que tu porque por más que lo mirábamos tantos juristas no lo veíamos por ninguna parte claro que ha habido incidentes claro que ha podido haber desordenes públicos naturalmente hemos visto todos pero las movilizaciones abrieron habiendo sido esencialmente pacíficas no se comprendía que entrarán dentro de un tipo de violencia insurrección al eso si es que cuando uno recuerda el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis sobre el veintitrés de febrero del ochenta y uno es que en nada se parece a lo que ha ocurrido aquí eso es básicamente lo que ha ocurrido la justicia alemana por tanto espero que esto pues que e una igual que ha hecho Alemania e una bajada en la gravedad de las medidas cautelares adoptadas contra el resto de imputados y por tanto puedan salir en libertad con otras medidas cautelares mucho más suaves

Voz 1727 03:42 malversación es efectivamente un delito mucho menos grave que lleva aparejados por supuesto como acaba de explicar medidas cautelares más suaves si lo extradita eran a España por malversación mantiene sus derechos políticos incluido en el el momento en que pueda ser condenado hasta que esa condena sea firme

Voz 1 04:02 sí sí naturalmente porque aquí ya era muy dudoso que fuera suspendido por el delito de rebelión porque en la interpretación de la artículo concreto que el trescientos ochenta y cuatro bis que permitía a suspender a alguien por rebelión de su cargo público era muy forzada porque era un artículo que todos sabemos que fue redactado pensado únicamente los delitos de terrorismo no en un delito de de rebelión pero como decía rebeldes elementos armados los rebeldes pues bien pues eh se hizo esa interpretación insisto que bastante forzada por avión siendo únicamente de acusado de malversación desde luego esa posibilidad deja de existir completamente otra cosa otra cosa va a ser que de Alemanía lo entregue realmente por la malversación que es es un examen que es bastante más delicado porque lo que ha hecho el juez español es hacerlo entrar dentro de la categoría de corrupción que es forzada y Ximo fue sí

Voz 1727 04:56 no llegarse que tampoco lo extradita en por qué no lo extradita en finalmente

Voz 1 05:00 con pregunto yo no me atrevo a decirlo pero es una posibilidad porque corrupción todo el mundo entiende que es tráfico de influencias prevaricación cohecho es una malversación de caudales públicos e es más forzado no digo que no pueda ser penalmente desde luego puede ser pero es muchísimo muchísimo más forzó y es más en el auto de procesamiento el delito de malversación no estaban especialmente fundamentado el juez cargado mucho las tintas sobre el delito de rebelión con lo cual no se al final exactamente la justicia alemana que va a hacer cosas este tema es cierto que la entrega por este delito tiene que ser más automática pero visto lo visto que ha sorprendido a propios y extranjeros e la verdad es que no se puede descartar absolutamente nada

Voz 1727 05:42 de los derechos políticos para hacer esta pregunta sería elegible presidente de la Generalitat

Voz 1 05:48 Gattuso el reelegido presidente de la Generalitat sí sí por supuesto los conserva su acta de diputado y como tal acta de diputado pues contractar diputado pues el presente otra cosa esa es que no está presente en España para ser presidente tienes que estar presente en la investidura esto sería un claro inconveniente que sigue eh seguir imputando se puso el mono según lo que dijo el Tribunal Constitucional es hubiera que para la investidura hacía falta presencia con lo cual en ese momento todavía no sería elegible ojos salvo que cambien la la interpretación al respecto que podrían hacerlo para respetar los derechos políticos repulse Ramón pero eso lo bastante menos probables sinceramente