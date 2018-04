"Vamos a hacer esta película en la que vamos a demostrar que todos son iguales"

Voz 1 00:00 Cadena SER

Voz 2 00:08 toma o Trades no había camisas y camisetas sin mangas desde pero no había Caballero

Voz 3 00:17 he no Javier

Voz 2 00:19 Javier hola pasa pasa pasa de Elvira el viaje si acaba de meter el tú estás velocista jugaba antes de este no yo jugaba andino que citaría hoy jugado mucho el banquillo

Voz 4 00:39 no siempre fenomenal la suplencia ha sido uno de mis fuertes

Voz 2 00:42 fíjate que estando en el estudio con moqueta como son las zapatillas y la pelota va a tener velcro bota bastante bien y si yo estoy admirado ahora mismo saltando como se nota que estamos en forma porque no estamos no no se nota verdad no no no está pues sí parece que hemos dejado de fumar noche yo me siento bien si bien es una peli buena no

Voz 5 01:06 hay dos preguntas de buena yo la vi el otro día hay bastante mejor de lo que esperaba a habrá que sí

Voz 2 01:11 sí eso te habrá pasado culés que pero ha dicho

Voz 5 01:14 madre que pelicula ha quedado color

Voz 4 01:18 estoy rodando campeones que es tratado con Juan gente que después Ron plano te dice Joaquín el ocho verdad no no lo he hecho bien porque la frase está como un ya más que cuando mira la derecha

Voz 2 01:27 acaba de hacer una cosa Javier qué es esto lo habrá pasado más bien que sin darte cuenta les vas a la silla pero quita ya lo que estamos cuando baloncesto llegaba sin querer con la pierna al botón este de bajarse así a la palanca de ella a la palanca de bajar la silla es muy incómodo para las sesenta

Voz 5 01:50 pero es en la televisión este tipo de cine en el teatro diré Javier Fesser tiene una nueva película

Voz 2 02:00 campeones es un peliculón que habla de lo mejor empieza por lo peor del ser humano y acaba lo mejor está protagonizada por Javier Gutiérrez y un elenco de actores extraordinarios bueno mi nombre es Marco Montes voy a ser vuestro entrenador durante los próximos tres meses vamos a comenzar algo muy sencillo es colocarse en parejas hacemos dos calles comenzamos con un trenzado de pases fintas y tiros Allard

Voz 6 02:29 luego cambiamos de posición habéis entendido

Voz 7 02:34 bueno a ver cómo os movéis

Voz 2 02:40 ya habíamos visto Javier Gutiérrez dentro de casi todo de bueno de malo de comedia de serio

Voz 4 02:47 vestido en pelotas vimos visto sí

Voz 2 02:49 hasta ahora esta imagen harán cabeza ya voy a hacer todo el rato con la imagen de Javi Javi Gutiérrez en en pelota pero de entrenador de baloncesto midiendo uno sesenta y cuatro hayas tenido tu un poquito de valentía no no no ha sido me extrañó

Voz 4 03:04 cuando cuando me dijo eso estatura yo yo no no no me lo esperaba una sorpresa

Voz 2 03:08 no lo conociéndole dicen hicimos un corto

Voz 4 03:11 juntos justo cuando he cayó en mis manos el guión original de esta película acabamos de hacer un cortometraje juntos y Javi yo fue clarísima la la conexión entre ambas cosas

Voz 2 03:24 el resto protagonistas todos todos tienen discapacidad intelectual que viendo cómo funciona el mundo deberíamos empezar a definir los términos deberían empezar a redefinir aparte de de de viejos conceptos viejas ideas deberían empezar a definir los términos

Voz 4 03:39 o incluso o no de fines no incluso a no hacer clasificaciones tuvo el rato no poner etiquetas y mucho menos etiquetas desde desde la cosa que no sabes hacer bien porque es verdad va a estas personas con las que hemos trabajado que me encanta que extraordinarios si tienen discapacidades perjudiquen no yo hay cosas que son inútil para inútil incapaz de acero hago muy mal y hay otras cosas que hago muy bien estaría más chulo definir definir no no por lo que hacemos bien aparte aparte que es más práctico más útil y más loco

Voz 2 04:06 estas semanas cuántas es cuántos preestreno Nos llevas ya con campeones

Voz 5 04:11 pues muchas pero yo lo volvería ver ahora mismo eh lo digo así de sinceramente porque estrenar algo es sinónimo

Voz 2 04:19 cuando de conceptos

Voz 5 04:20 poco voy a estrenar me llaman meriendas llama la merienda has tenido muy bueno el preestreno es un invento para que la película empiece a tener vida empieces a crear si cree si crees en la película empieza a crear prescriptores no gente que que que vaya contando que la película merece la pena

Voz 2 04:40 es otra fragmentado bueno

Voz 7 04:43 yo tengo novia envió aludiendo si tengo novia tengo dos dos en los mismos meses pero que no te son dos y no que la misma bueno que cada uno elija una pareja ya está

Voz 2 04:55 como has hecho el castillo pues ya

Voz 4 04:58 hemos hecho con la con la ayuda impagable de todas las asociaciones de personas con discapacidad intelectual aquí en Madrid y con club deportivos de baloncesto yo me choca además de con muerte completo además de casi seiscientas personas a las que hemos hecho una prueba con un texto aprendido

Voz 2 05:15 seiscientas persona sienta sesenta épico

Voz 4 05:18 lo personas durante dos meses y medio pero claro es que es un casi sin ya no sólo no es un cásting en el que estás buscando quién va a interpretar unos personajes que ha escrito es un CAS tienen que a mí me permite meterme de lleno en el mundo este alucinante de las personas con discapacidad el actual ir reescribir completamente el guión a partir de la realidad y a partir de todo lo que he aprendido hay quinientas casting y sólo diez de ellos en la película pero

Voz 5 05:42 la verdad que están prácticamente

Voz 4 05:44 de todos en ella a través de gestos miradas expresiones

Voz 5 05:47 ideas y mil cosa experiencias que te belleza aprendido cómo somos un poco no

Voz 2 05:53 paralelas cuando imagino de te metes en ese mundo tienes una idea que estoy convencido que ahora es otra a mí mismo proceso tumbas Up tú Javier Fesser ya eres otra persona radicalmente mejor cómo empezaste con más acá en PC

Voz 4 06:08 como sacando pecho diciendo vamos a hacer esta película en la que vamos a demostrar que todos somos iguales

Voz 5 06:14 en cuanto te empiezas a bucear todos somos hijos sí pero yo ya digo oye

Voz 4 06:21 somos somos iguales vamos a hacer esta película de todos somos iguales ignoramos a tratar todos de la misma manera dirigir la realidad te demuestra el día uno que todos somos distintos pero maravillosamente distintos no

Voz 5 06:32 y esto es que además lo normal de imagínate yo pensaba yo pensé

Voz 4 06:35 de qué haces una película en la crítica dice una película normal si esto es lo peor claro es que no

Voz 5 06:40 lo que ocurre es que a la peor sí es muy normal ayer hablábamos pero fíjate la normalidad pero si hablamos por ejemplo de los moderados

Voz 2 06:48 no te que hay movimientos políticos Suecia hasta el partido moderado y como tal los moderados no han aportado nada tu vida haciendo nosotros los moderados somos dos que conquistó no no nadie entonces la normalidad ya mordidas la Federación decir esas cosas no no llevan a a nada bueno pero imagino que en el proceso de aprendizaje también el de reescritura porque tú habrás escrito

Voz 4 07:10 consenso que aquí

Voz 2 07:13 la eso quiero ni el más ingenioso de los

Voz 4 07:15 mira los guionistas Sunny el guionista que es trabajando ahora para para Cristina Cifuentes sería capaz de hacer algo tan ingenioso quitar origina sobre estoy viva

Voz 2 07:26 no no hacía yo esperemos dar

Voz 4 07:28 la segunda temporada pero pero no no no no podrías nunca he con tu imaginación y con tus recursos llegar algo tan brillante tan vamos tan auténtico como lo que te afectara realidad en el mundo de discapacidad en el mundo de lo que sea no a mi me encanta cada vez más beber de la de la realidad y utilizar la lo lo que se que es contar historias para para darle voz a otros es bueno contar historias que no son las que se ocurrió incluir sugerir que

Voz 2 07:51 dos mundos son algunas brillantes excepciones todo el mundo es bastante onírico delirante lleno de personajes y utilizas eso para mostrar realmente la realidad vi puramente sea la mejor de las demás herramientas es mucho más fácil y lo hemos hablado en alguna ocasión explicar lo que está pasando ahora mismo en el planeta hacia donde vamos quiénes somos como especie digo desde la ficción que desde la portada de un periódico explicar la sociedad española plenamente requiere de un ejercicio de ficción donde un actor interpretando a Mariano Rajoy o sería mucho más fácil de entender esas realidades de la ficción se sin duda que desde el mundo real

Voz 5 08:26 yo añadiría yo añadiría desde el humor que es desde luego pero eso ya no

Voz 2 08:31 eso ya sacaba a nada aquí

Voz 4 08:33 que hay que insistir en decir olvida este mundo que dice poco onírico y que tú lo detectas en algunas cosas que he hecho en esta película es es que

Voz 5 08:43 lo que es la película más anclada en la realidad

Voz 4 08:47 que yo he hecho pero sin embargo hay algo en la película que nuestros personajes de dibujos animados pero dio cuando digo dibujos animados lo digo mayúscula y con montón de respeto porque son personajes que representan sentimientos que a mí me afectan y que me que me toca muy de cerca no es que no sé también tengo la sensación de haber está trabajando con niños Hinault por qué por inmadurez sino todo lo contrario sino por esa súper capacidad para emocionarse con todo para ilusionarse con todos no no sé yo venga estamos hablando de de de personas es otra de las cosas que ha cambiado mi mente claramente y mi idea está pasando de personas que no hay que incluir en la sociedad porque porque por por justicia no soprano que hay que incluir urgente mantengo Hedren de la sociedad porque de verdad que tienen que aportar cosas que son fundamentales no es que nos venga bien es que sin esas no no no vamos a ningún lado

Voz 2 09:35 bueno hoy se estrena campeones en los buenos bueno en todos pero también en los buenos cines vamos a seguir hablando con Javier Javier Fesser yo soy la única persona del mundo que se alegró del fracaso de este hombre soy la única persona del planeta que sea real es real seguirá vamos a contar por qué pero yo soy tengo que decirlo y las cosas y no me arrepiento yo soy la única persona que sea Allegro de fracaso

Voz 2 11:21 de ese hombre nominado al Oscar de la Academia de Hollywood por veinte y la gran idea allá que te fuiste a los Ángel en en este mismo estudio todo Maze

Voz 6 11:32 eso sí pues hace catorce años doce doce años doce es más es más hace diez

Voz 2 11:44 seguimos preguntando ayer la semana pasada bueno total que no mina Javier Fesser al Oscar al mejor corto por Binter y la gran idea que es un grandísimo corto el título reflejaría además el contenido de la calidad de de esto en este mismo estudio oye qué suerte vas mañana los Angeles S ilumina Si ganas el Oscar yo voy en pelotas de aquí a la Puerta del Sol que no fue era joven Javier era joven e inexperto

Voz 4 12:14 era invierno

Voz 5 12:16 gente joven y aquí estábamos en en entonces a cuatro pero de esas cosas que uno dice que no es poco

Voz 2 12:23 era en ahí ahí deja gracias a Javier lo tomo en serio lo que me llamaron me dicen oye que Javier ya tiene todo esto es la noche como lo hacemos como hacemos el cómo

Voz 5 12:36 se entera de la humanidad pero como que no me probable que gane el Oscar tendrás que ir desnudo desde Gran Vía hasta la Puerta del Sol que son quinientos mete nada sólo nada no

Voz 4 12:49 el espectáculo con tanto atención no

Voz 2 12:53 la noche de los hechos

Voz 4 12:54 tú tenías preparado unión mucha pena lo hagan los carteros juró o Tony por eso porque yo que hablo muy mal inglés me había preparado me había preparado perfectamente traducido siguiente discurso es americanos somos sensibles entonces tú imagínate llegas allí cortometraje cortometrajista pena hoy yo lo que iba a decir es es un día muy feliz para nosotros pero también es muy triste porque hay un amigo en España claro en este momento el mundo piensas hasta murió es amigo no antecede la terminal que mantuvo esta promesa y creerme en Madrid ahora mismo cojo

Voz 5 13:26 sí sí yo eso reputación yo creo que hubiera sido yo creo que ha sido momentazo yo claro

Voz 2 13:32 que menos me aquí ahorramos Aliste imagen esa desgraciada invita a la gente si le les ahorramos tener unas vuelta promete

Voz 5 13:41 espera alguna de esas cosas no me porque luego las cosas que son campeones

Voz 4 13:49 que hay que pasa de nuevo

Voz 5 13:51 el festival de enero ya

Voz 2 13:57 hoy se estrena campeones de Javier Fesser

Voz 1 14:00 conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido resistencia a la autoridad no no no no que esté interesado en trabajar con un equipo como el interesado sería la palabra equipo tampoco

Voz 2 14:17 creo que no he trabajado a ver que merece la pena sirviente no no te sirva a ti como individuos para para declarar tú lo has hecho muchas veces los echemos con Mortadelo y Filemón me hiciste con el con El milagro de P Tinto vamos a escuchar un fragmento de milagro de P Tinto

Voz 7 14:30 a tu hijo tu pero no debe sabe gozar negro a los hombres de Romagnoli los egipcios los indios los pueblos Arabia negros los cántabros es morena que finales de enorme

Voz 2 14:46 no de los más grandes enorme todas las películas que han te han formado como persona además se pero claro cualquier trabajo que que hace es compasión te te educa que forma te cambia de te te transforma las películas claro es es su privilegia es un trabajo que

Voz 4 15:02 yo cada día me pellizco eh porque es un trabajo que te acerca a a lugares ya personas que luego motorista no va a llegar en la vida no a mí lo que me me lo que amo el cine lo que me innatas películas es la oportunidad que me de ponerme en la piel de otro de pronto es que vas al cine Yves Las tortugas también vuelan de pronto puede llegar a sentir lo que siente un niño en un capón refugiados en el Kurdistán recogiendo minas con la boca porque tienes brazos lo vives ahí sientes algo parecido a lo que eso no tiene precio no entonces necesitan tener uso pensar que con alguna de mis películas alguien de puede pasar algo parecido lo que pasa a mí no que te inspira es es mejor persona ahí te apetece que los demás también estén mejor porque algo te ha saltado empezado a pensar en otra forma sobre la misma vida no y sobre todo es un trabajo que te lleva de aquí para allá conociendo en profundidad cosas es una suerte

Voz 2 15:57 no no no no me imagino un trabajo más hermoso vamos a escuchar a la ganadora de veintiséis medallas olímpicas protagonista de tu corto servicio técnico

Voz 9 16:06 el sí pues acelerada porque José Luis viene a comer con su jefe no tengo una de sus propusiese antes a las dos la una ya están aquí y voy a ver que preparan

Voz 2 16:19 es haciendo de madre si teléfono si éste se cortó donde trabajas cumbre con Javier Gutiérrez y ella aparece vuestro amor porque tú eres esos directores que va incorporando lleva una mochila muy grande trece tiene gente que te acompaña ahí es difícil para ti para los actores y para el equipo dejar de trabajar contigo volverse a encontrar creando familias puertas parte bueno como aquel que tenía novia siento los puerto es es es parece que es lo normal no gente

Voz 4 16:48 de que que con la que conecta así con la que establece es lazos de amor porque desde el único que se trata de lo que es el amor es lo lo más verdadero que existe pues es normal que quiera seguir ahí al calor de la hoguera no hay cuando hay que yo creo que sobre todo cuando se comparte esa es que el el sentido el humor sentido el monolítica significa que me gusta el mismo chiste significa que hay una mirada hacia al mundo que con la que no se tendemos fácilmente no eso es lo que más lo más conecta las personas yo creo

Voz 2 17:16 pero dices el sentido el humor yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora como sociedad como país lo digo completamente en serio es que no sabemos reírnos de nosotros mismos es decir hay serios problemas evidentemente hay situaciones comprometidas las que se iban en cada casa en cada en cada comunidad de vecinos en cada pueblo en cada ciudad pero hemos perdido esa condición de saber reírnos de nosotros mismos

Voz 4 17:39 bueno pues yo recomiendo campeones cada ocho horas yo creo

Voz 5 17:42 a ver campeones dos veces durante la primera semana no porque si no no no

Voz 4 17:48 coincido con eso te ríes de optimismo bastante

Voz 2 17:52 al hilo de la ternura porque todas tus películas hay una parte no lo parece Tous el hombre viril y vamos a pero hay mucha ternura en tus entre películas

Voz 4 18:05 no realmente es que se me ha metido un algo en el ojo

Voz 5 18:09 el otro día el estilo lo había

Voz 4 18:12 no señor hecho y derecho que es tuvo o ya se sabían los mocos de lo que lloró yo al final le digo yo como como broma no joe como lloraron hoy me dice no que se ha metido algo en el ojo eh les deja había no mocos es la ternura la tener una una cosa inevitable cuando en el caso del del de las películas que estás retratando personajes que los crease escribiendo les las vida rodando hay como puedes dar vida a un personaje al que no quieres es que es que me parece imposible no como puedes contar algo de verdad de alguien que no quieres yo mortales Filemón les quiero tal manera por eso me dejó Ibáñez meter mano en su mundo porque vio que es que a sus hijos las quería que por cierto tu te voy a contar una cosa que me he pasado preciosas dice el primer mortales Filemón Ibáñez lo único que me gustaba es que Filemón además sea protagonista porque para él es Mortadelo es más llegó a verbalizar una cosa tan doloroso para mí como dijo Mortadelo y el otro hijo en la segunda película sobre Dios sobre lo dio volvía a decirme lo mismo no es es me gusta todo creo que todo está bien pero vuelve a ser un Mortadelo y Filemón más protagonista yo yo lo decías que para mí lo es es más de hueso después de verla a la película de animación con él en Barcelona

Voz 6 19:25 me dijo Francisco Ibáñez te voy a decir una cosa Fesser este Filemón tiene su punto Es momento bonito no será

Voz 4 19:35 yo he mamado de de de mortales filmó en Le debo muchísimo Ibáñez no

Voz 6 19:39 de pronto yo le he dado le

Voz 4 19:42 demuestra una imagen de sus propios hijos universo donde ha visto cosas que antes pues yo que sé pues pues pues nada visto crecer

Voz 2 19:48 tenemos la idea de realmente Ibáñez con ese mundo donde analiza o desde la victoria en el Mundial a la Donald Trump durante sea mucho más fiable lo que proyecta Ibáñez en ese libro sobre la victoria de una también Estados Unidos y lo cuenta

Voz 5 20:04 que la crónica aquí el niño es más real lo de iban los también el papel

Voz 2 20:09 los protagonistas y quién realmente son las protagonistas muchos insiste en que Doctor Watson realmente es es protagonista no pues no

Voz 4 20:18 pero a veces la mirada al obvio candidato

Voz 2 20:20 no pero realmente es la voz en la sombra claramente

Voz 4 20:23 yo yo estoy totalmente de acuerdo yo siempre he sentido que Sancho Panza desde luego era el personaje que a mí me interesaba Don Quijote me interesa mucho pero realmente con el que yo enfatizó con el que siento es lo que le pasa Sancho Panza son cosas que pasan a mí yo voy a Don Quijote o por ahora no me ha pasado es que no sé si

Voz 2 20:41 ahora qué hacemos ahora mismo tenemos a la audiencia de hoy por hoy en la calle asesinos que hay ahora después se escucharán Javier después hablar de de campeones que se estrena hoy en cines ahora como nuevas Aíto yo te digo también la gente tiene subida Javier no tiene porqué ahora dedicar dos horas este fin de semana

Voz 4 21:00 pero a mí me pasa trabajando yo cuando voy a rodar lo que en otros que me parte el día es bonito rodar pero es que al final no lo puedes el coche al taller ni recoger a los niños

Voz 5 21:10 yo soy hija una cosa hay un making of

Voz 4 21:12 hay que hay mucho me equino pero sabes que hay una hay además hemos hecho ya dirigido Álvaro Longoria que es uno de los productores de Campeones ha dirigido un un documental que ahonda en la vida particular porque tiene sentido

Voz 2 21:28 qué vocabulario se dice una voz

Voz 10 21:30 la acaba acababa en Honda la moto

Voz 4 21:33 pues te muestra la onda claro

Voz 11 21:37 que te muestra el IVA

Voz 4 21:40 la vida a las familias el entorno de personas que son extraordinariamente distintas y es verdad que a mí me me pareció tan emocionante conocer estamos hablando de de superhéroes estamos hace hablando una película que con protagonistas que tienen un ochenta por ciento es capaz

Voz 5 21:56 intelectual del les en la película hacer lo que hacen despierta desde luego en mi tal admiración que todavía no me lo creo

Voz 2 22:02 sí ser campeones es la última película de Javier Fesser protagonizada por Javier Gutiérrez escena hoy mismo en los cines no me negarán que este programa les informamos vez contamos las cosas que pasan les hacemos los planes del fin de semana les hablamos además como programa siciliana con sinceridad como problema es que no se no se protegidas Javier hombre es un placer hablar contigo toda la suerte del mundo y gracias porque estas cosas tan buenas tan buenas que ponerse en evidencia que en este país por más que algunos se empeñen en gente muy buena haciendo cosas muy buenas

Voz 4 22:34 es te has quitado de la lengua

Voz 7 22:37 de verdad cuando estos que ahora estamos también lucido

Voz 5 22:41 nada porque era mía