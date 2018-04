"Lo veía tan imposible que ni lo soñé"

Voz 1 00:00 la Cadena SER

Voz 2 00:03 en Hoy por hoy con Toni Garrido Garitano ellos garantizo que estoy enormemente estamos el suyo solos aquí aquí no hay nadie en la pecera frente hay una o dos personas no más pero llega a vosotras y mira que Samantha está lleno de gente estéis estáis bien necesitáis algo todo bien no tan poco miel necesitas nadie así ha ido a Mario la cafetería uno San Jacobo no lo importante es que estéis bien yo estoy estoy a gusto porque es un avión poco a la hemos probado la silla es a prueba de golpes

Voz 3 00:43 esforzado dos laterales estáis bien que habéis montado

Voz 2 00:52 esto esto será raro no sabemos a qué dices esto es la Cadena SER alguna vez habéis escuchado a la Cadena Ser coche en casa pero estáis aquí se hace la Cadena Ser quizás otros más contentos que vosotras de estar aquí es una cosa un poco

Voz 4 01:07 hombre en serie ciento mucha ilusión víspera que voy a poner ya está

Voz 2 01:13 gestos de profesionales has visto

Voz 4 01:16 así pues estoy más bueno a lo que iba

Voz 2 01:21 la que se aliado con esta canción

Voz 5 01:24 ellas lo más fingir no a servir en La noche es para mí de otro lugar ya no hay vuelta atrás

Voz 3 01:32 se estrena el videoclip de lo malo lo habéis visto ya ha estrenado esta semana ahora sí exactamente una hora y seis minutos una qué tal estáis contentos

Voz 4 01:44 pues la verdad es que estamos nerviosas también porque de hecho ahora vamos a contar una cosa que hemos ido a desayunar y claro de repente ha salido justo has dado desayunando ya has llego vale qué hacemos y qué hacemos fue que hace años que ya está fuera ir a encima

Voz 2 02:03 sí

Voz 4 02:03 con prisas para para llenar y todo porque queríamos venir bueno claro que no viene aquí no sabía muchísima ilusión entonces yo como vale vamos la gente pues guay la eso pero bueno

Voz 2 02:13 me gusta mucho la idea de venir desayunamos porque es verdad que hay unas partir partiría ahora vamos a recomendar no vengan ustedes en ayunas como si fuese unos análisis entrevistas en ayunas a ver qué tal bueno es deberá para usted eso es un placer y tenemos mucho que fíjate la idea que más nos gusta de que hoy estáis aquí quiero que tenemos mucho que aprender que hay como un choque generacional en este país muy grande de gente que viven en mundos que lo mismo pero están completamente paralelos me parece que vosotros la presidenta es muy bien y toda esa nueva generación de Operación Triunfo representan muy bien mundos coincidentes no sé de dónde tenemos mucho más en común de lo que parece así que enseguida vamos a seguir hablando de lo malo de lo bueno de lo divino y de lo humano con Aitana Icon Ana siguen escuchando a Hoy por hoy de la Cadena Ser

Voz 2 03:27 no te has cargado los cascos que asciende las cosas

Voz 3 03:32 te lo dominó toda la Cabilia

Voz 2 03:35 es que no se invita a los más

Voz 4 03:37 no por no

Voz 2 03:39 qué tal la hace menos de seis meses estabais ahora mismo imagino en clásico imagino que estéis en clase en casa es imposible imaginar que la vida te va a poner en este que es imposible ni en el mejor de los escenarios de vuestros sueños posibles estarían exentos aquí disfrutando el éxito vamos a ver muchas cosas problemas bastante especial pero una vez sueña estéis con parecía

Voz 4 04:06 yo es que lo pensaba porque lo veía tan como imposible que no que no lo soy sí que sí que lo es a veces yo me ponía en la piel de el famoso en plan es decir oye hubiese mi casa jugaba aquí era famosa cuando era más pequeña pero de broma pero nunca pensé que no vivía podría estar haciendo la entrevista con no sé en una radio es que no no pensé la verdad

Voz 2 04:30 se aquí imaginarse ahora por ejemplo nosotros hablamos todas las semanas con con buen amigo que está en la Universidad Berklee College of Music que es la mejor escuela de música del planeta y él siempre nos cuenta que a los alumnos que daño antes de graduarse les preguntan cómo te imaginas a ti mismo dentro de diez años es un ejercicio académico osea es un examen donde tú tienes que hablar de ti mismo de lo que vas a hacer de dónde vas estar pues voy a tocar en Broadway con la Sinfónica de bien que es un ejercicio interesante no es decir tratar de proyectarse de creatividad de quién voy a ser yo dónde voy a estar dentro de diez años

Voz 0958 05:05 vosotros no en diez cinco en la mitad en cinco años donde os imagináis Aitana

Voz 2 05:12 cinco años

Voz 4 05:14 ese año estas preguntas normalmente no sé qué decir si de verdad seguiré sin saber qué decir porque creo que es todo tan incierto yo nunca hubiera dicho por ejemplo que estaría aquí el año pasado entonces es decir por decir realmente no lo sé a mí lo que me gustaría es pues se ir con la música poder viajaran muchísimas partes para cantar la música que yo haga los discos que saques y sacó más de uno que ojalá que funcionen bien que la gente le gusta y le transmita hay que yo pueda empezar a componer más y todo eso es lo que yo día pero pero vamos que me he ido yo muy por arriba

Voz 6 05:50 no es igual eh yo

Voz 7 05:53 yo evidentemente es inimaginable verte en esta situación al al pensar y no en tu vida pasada entre comillas con tu rutina hay decir bueno pues ahí estamos aquí entonces claro mirar hacia el futuro habiendo me sorprendido tanto con todo lo que ha pasado es como que yo prefiera esperar a que la vida me sorprendo sin hacer ningún tipo de expectativas de esa manera estar contenta con todo lo que me pasa

Voz 2 06:18 pues eso está muy bien eso es una maravillosa posición por cierto que ayer se estrenó una serie fugitiva protagonizada a Paz Vega que tiene una una canción muy buena antes empecé la serían puesto una canción muy buena

Voz 2 06:39 a voz en fugitiva a ser ayer escenario a Televisión Española y Aitana afín perdiese confirmó cuál va a ser el Single

Voz 8 06:46 tu disco

Voz 4 06:52 bien

Voz 2 06:53 el club han contado que te vas a ir a Los Ángeles que eso no es una ciudad esos un barrio otra barrio y hay en coche todavía tras los Angeles el disco

Voz 4 07:02 si no grabar el disco entero pero sí que a lo mejor vengo con algún as canciones ya grabadas allí y que esa sería la idea la verdad tampoco se va en plan hay que esto se va un poco más a ver cómo funciona todo a ver cómo vamos progresando todo y progresando pero si la idea es que se ven algunas canciones

Voz 3 07:20 vaya bola

Voz 2 07:21 y al base a Los Ángeles a ver si tenemos idea sabes si hacemos una bola las me gusta mucho la la parte vamos a disfrutar esto vamos a cada momento porque es verdad que luego guía de planes y planes y planes y lo de lo de enfrentarse al directo porque también esa tiene que ser mucho cantar en casa amigos pequeños círculos en algunos entornos de confían de Comillas a presentarte en el Palau Sant Jordi o a confirmar para el veintinueve de junio macroconcierto benéfico en el Santiago Bernabéu que es un sitio grande no quiero que además mucha gente estaba en el ganado alguna vez

Voz 3 08:04 hoy os ibais al Bernabéu Barahona

Voz 7 08:08 dar butacas

Voz 3 08:09 no si yo digo que es grande ahí tengo un poco de miedo

Voz 7 08:16 eso era una enorme pero da mucho respeto

Voz 3 08:20 va al fútbol la respeto para luego esto ya es diferente cantar a tu enorme público en público normal no hay nadie más normales pero digo entre un

Voz 4 08:34 por ejemplo se o ante un gran público campeón otra forma la forma de cantar yo considero que hay alguna au ochenta mil personas ciudad quiero decir si entonces

Voz 6 08:49 a ver que cambian pues no

Voz 7 08:51 medios el tipo de Sony o sea el tipo de sonido a que se que sale al exterior a lo mejor en un teatro pues no necesita cierto tipo de micrófono tenía que si la necesita en un concierto grande que es decir tienes que utilizar unos y ni él pero la forma de tu interpretar tu canción y sentir la y cantar hoy regalarles hola gente es igual

Voz 2 09:08 no hablamos hacen segundo perdón sobre vosotros estáis ahora misas actuando casi de pegamento generacional hay gente que tiene ya una edad que no sabe lo que es el reggaetón no sabe lo que es el elector latino depende llega a un grupo de gente aparece la tele y empieza a funcionar muy bien de pegamento probablemente sea de los pocos que una madre y un niño y una niña Un chaval se sienten juntos es de las pocas cosas flamante que comparta pero por contra Aitana por ejemplo lo has hecho sentir muy mayores pero debo decir este momento de Aitana

Voz 9 09:45 la verdad es que la veía muchísimo yo tenía no sé cómo se llama mal consejo a las claras estas las tíos estoy pareciendo demasiado joven más bordas los los los discos estos Gordos

Voz 3 10:00 además es que soy

Voz 4 10:03 tres que hace poco colgada en Instagram impuso encima lo hice con con el efecto este VHS y arriba salía en plan VHS Illera como venga ya lo pones que no sabía lo que era

Voz 3 10:16 entonces Aitana

Voz 0958 10:18 que es un walkman

Voz 4 10:22 dime que sí lo sabes me suenan porque seguramente me lo habrán dicho alguna vez pero es que ahora mismo voy a decir cualquier cosa además una ver algo de música

Voz 0958 10:31 no era un para jugar al fútbol

Voz 2 10:34 sí era una cosa te pones para jugar al fútbol y remataba de cabeza

Voz 0958 10:39 cuál de

Voz 3 10:41 de pared pues va a ser la música ha sido pues claro que la válido mal a ver qué

Voz 0958 10:48 los electro duendes

Voz 3 10:53 ahí me perderé yo también

Voz 2 10:55 también

Voz 3 11:01 sí

Voz 7 11:03 no

Voz 0958 11:05 y es que hay tenemos problema generacional

Voz 4 11:07 bueno claro es que yo era yo

Voz 2 11:10 en mi caso no que es muy fácil en el caso de que el foco hicieran volar que es lo que sea para ahí para ir bien sea entonces ejemplo cómo vamos vestidos hoy no sé si por ejemplo una camisa de vaquero western que lleva el sueco

Voz 4 11:27 a vosotros os gusta como vais vestidos

Voz 2 11:29 sí oye la más importante vale ya intuíamos que iba pero pero es verdad que uno tiene que ser muy seguro sabéis qué día es hoy

Voz 10 11:40 seis de abril

Voz 0958 11:43 hoy hace cincuenta años cincuenta años que Massiel ganó Eurovisión nos vamos a ir a ese momento

Voz 10 11:52 cincuenta años vivía pendiente de esta canción

Voz 12 12:11 a mí yo solo qué día diga nostra la vida eh la el viernes

Voz 10 12:35 era Villegas fantástico estribillo cincuenta años desde que España ganó Eurovisión como nos va de maravilla estoy ahora estamos Baer increíble

Voz 4 12:54 yo siempre estoy haciendo los primeros y si no del top tres pero más bajo no Easy diera el caso de que fuera más bajo pues bueno no pasa nada es que aunque yo lo digo en quedara en los últimos son increíbles que vamos a quedarnos

Voz 3 13:06 hemos ni de broma pero que son increíbles pero yo hay fíjate estoy de acuerdo contigo da igual

Voz 2 13:12 de de de posición yo creo que eso Festival que celebra la música que durante un rato no vamos a que nos vamos a reír

Voz 13 13:19 Nos vamos a emocionar vamos a ponernos hoy

Voz 2 13:22 me parece que en sí mismo el exitoso estar ahí no más allá de esa ahí después cómo intervienen tantas cosas yo fui a Eurovisión un año intervino hay tantas cosas que yo creo que con que vayan y lo haga muy bien y se lo pasen bien y que dice tener experincia eso ya es suficiente un poco lo mismo que vosotras

Voz 4 13:37 sí de una lo consideró

Voz 7 13:40 además Amaya al freno tienen absolutamente nada que demostrar ya por lo menos considero que ya se han ganado a todos los españoles y consideró que los españoles tienen que estar orgullosos de lo que llevamos este año Eurovisión

Voz 10 13:53 entonces tienen que disfrutarlo ya vosotros qué vais a hacer ese día

Voz 4 14:00 yo voy a ir con ellos si yo no sé si por y que bueno en mí me invitaron

Voz 14 14:09 bueno y lo agradezco muchísimo es tarea en no se debe estar exactamente en una sala supongo viéndolo y ya está no soy así que no sé si será él pero

Voz 0958 14:21 me será fantástico verte chateando por más que ellos que ellos

Voz 2 14:27 bueno no sé si conocéis a Jaime Altozano GM es un famosísimo conocidísima youtuber que tiene cientos de de miles vamos a retomar la canción de lo malo porque vais a vais a ver qué sobre una canción que hemos pero antes velas las que mejor lo conocéis seguro que todavía y recovecos como para poder iluminar el camino de de lo malo acercamos el micrófono estás ahí no aquí está ahí ese pedazo de ese piano se quedó todas las semanas con Javier del Pino sigue debido a que no lo de esa finas con la canción de de lo malo tiene mucho más que es la que estamos escuchando

Voz 15 15:02 el otro

Voz 2 15:07 ayer Jaime nos enseñaba que la canción tiene mucho más de fondo lo de lo que parece no GB

Voz 16 15:12 si os voy a contar que algunos de los intríngulis de Music Net que tengo yo de de lo que me gusta a mí de lo malo vale de cómo funciona el ritmo a ver el ritmo de lo malo lo que más me gusta de lo malo es como empieza vale que es cuando Ana empieza con la parte de voy a salir no más fingir no más servir la noche de otro eso porque mola y escuchar qué es lo que hacen mis dedos hechas Carlos dedos al ritmo de lo quería la percusión sería voy a salir no más fingir no más servir la noche Fahmi no de otro ahí los dedos están marcando el pulso vale normalmente en un cuatro por cuatro se dividiría todo en cuatro y sería un dos tres un dos tres mientras la melodía tendría que ir algo así no más salir no más fingir no más servir la noche Fahmi no de otro tenía que estar marcando los cuatros pero ellas lo que hacen es que van juntando hay las sílabas para que se quede marcado a tres Varea tres a ver si lo oímos sería no más salir no más fin la no Cespa mes de OC vale cada tres antes de las y los exactamente y entonces se junta ahí el tres y cuatro y es lo que le da toda la gracia ya esa estrofa cuando entra hilo que la edad y el interés musical a la canción no es una canción cualquiera

Voz 10 16:36 vosotras esto lo haces intuitivamente lo que no es eficaz hoy

Voz 4 16:42 canción eso sí que no sale solo es si si eso sí sí

Voz 2 16:48 sea de una forma muy natural toma esa canción eso es porque mola

Voz 16 16:52 esa es una de las razones por las que mola otra de las razones por las que mola es porque es una canción de reguetón pero el reggaeton aparece a mitad de la canción aparece en el estribillo parece cuando Aitana canta la parte de tira por qué te toca a ti perder esa parte vale es cuando aparece el ritmo es reggaeton el ritmo reggaetón

Voz 10 17:12 no sabemos cuál es cuál es tu vas tú

Voz 16 17:20 el reggaeton no bueno pues el atún con pan no aparece en la percusión no aparece en el bajo no aparece en ningún sitio hasta que no empieza a cantar Aitana cuando empieza a cantar y tan es cuando dice tira porque te toca a ti te Eto'o Katy Patum Patum Patum Patum es la voz la primera que trae el reggaeton a la canción antes de que lo entregan la percusión bajo y entonces es el primer anuncio de que esto va a ser un reggaeton hasta entonces podía ser cualquier

Voz 2 17:50 la verdad es que nosotros con con Jaime alucinados cada semana porque nos empieza a explicar qué hay detrás de las canciones que hay detrás es la música que hay detrás de dar valor de Star Wars y te das cuenta que que es mucho más complejo es mucho más emocionante y mucho más sencillo pero cuando empiezas a bucear ahí empiezas a dicha te das cuenta que la música es es un universo en sí mismo tan complejo como el que les está contando Jaime ahora mismo lo malo tiene el estoy intentando averiguar cuántas visitas lleva ya aquí está queréis saber cuántas visitas a nuestro

Voz 10 18:19 me imagino no

Voz 2 18:23 sea para lo de Internet ya sabes tú imagino verdad

Voz 10 18:26 no

Voz 0958 18:30 son las diez y media bajo

Voz 10 18:32 voy a doce millones

Voz 7 18:37 pero que también en streaming

Voz 2 18:40 a doce millones Ésa es la audiencia de hoy todos los días presiona tanto hace millones de visualizaciones Ana Aitana deberá no sentimos muy orgullosos de todo lo que hacéis hoy estrenáis el vídeo y es muy buena idea que que se pegamento generacionales esté representado por gente con tanto talento como vosotras de verdad sí que toda suerte el mundo que os vaya hacen os vais fenomenal con lo que habéis dicho antes con esa forma de tomarnos las cosas nos vaya fenomenal esta es nuestra casa esperamos veros muchas veces aquí presentando muchos discos muchos conciertos muchos homenaje muchas covers mucho lo que queráis tenéis sentimientos suficiente para hacerlo muchísimas gracias

Voz 4 19:19 ella es bueno invitarnos

Voz 2 19:22 la hacernos menos tanto gracias

Voz 5 19:25 me temo que era un chico