SER Historia: Fernando de Magallanes (08/04/2018)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 2 00:03 yo ha conseguido señal por fin nos ponemos rumbo a las islas tenías especia hacer Historia nos queda una larga de expedición

Voz 3 00:11 Enrique

Voz 2 00:13 te pido que habrás bien las orejas no me ha gustado la espiritualidad alguno

Voz 4 00:16 los antes de zarpar quiero que se me mantenga informado en todo momento de cualquier contratiempo ha repasado con el resto de capitanes las señales de fuego en caso de cualquier necesidad si capitán

Voz 2 00:28 vamos a mantener a la Trinidad encabezando a las naves hasta nueva orden nosotros vamos delante

Voz 4 00:33 en forma toda la tripulación de la prueba avisa cuando estén todos vamos a Fer el primer reto

Voz 2 00:39 cuento todavía no le ha dado tiempo a nadie a desertar serios quiero comprobarlo yo mismo por supuesto capitán da orden de no adelante

Voz 4 00:46 darnos la Trinidad capitanea la expedición que no se le olvide a nadie

Voz 0772 00:58 bienvenidos a Ser Historia en este programa de hoy el Cronovisor la primera hora vamos a dedicar a un viaje increíble al siglo XVI o no de las exploraciones también más apasionantes vamos a intentar buscar el estrecho de Magallanes junto con con el propio navegador Fernando de Magallanes para encontrar las profundas aguas del Océano Pacífico uno de las historias más sobrecogedoras de nuestra historia moderna del siglo XVI también en el la segunda hora de nuestro programa para completar las dos que habitualmente tenemos eh en Ser Historia vamos a viajar a Estados Unidos para conocer una figura de la historia de la música del del blues sus Vigo portón que hablaremos también de las mil y una noches esas crónicas de la historia de Bagdad en nuestro último bloque imperó fobia todo aquello relacionado pues con esa esa persecución que ha tenido la historia de España a través de muchos rivales políticos y geopolíticos a lo largo de los últimos siglos como siempre soy Nacho Ares y les doy la bienvenida vamos a intentar hacer un poquito más de Historia comenzamos

Jesús Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia

gracias Nacho Ares bien hallado bien hallado

Joaquín bien ilustrado

Voz 0688 02:40 conocemos eso son viejas amistades que se van fraguando no me otras año Nos conocemos pues muchísima gente no querrá mantenemos una gran amistad y en este caso serán cuatro factores muy interesantes para hasta el libro que la editorial sigue existiendo el dibujante sigue existiendo Carlos Canales sigue existiendo a pesar de que algunos dicen que es un holograma yo sigo existiendo cuántos somos cuatro cuatro palos de esta baraja que ha hecho posible que veinticinco años después salga la reedición de duendes

Voz 0772 03:06 duendes que luego se convirtió en una trilogía con gnomos y ahora ya Abbas también de ese libro yo conocía a Jesús Callejo pues hace hace veinticinco años enhorabuena tenemos que hacer algún día algún Cronovisor relacionado con con esto cuando quieras a principio de temporada con Javier hicimos una cosa de Conan Doyle hablando de las salas de Cote Inglés exacto inventamos hay alguna cosita pero bueno pero no nos vamos a desviar del te más de hoy Jesús Nuestro Cronovisor en esta ocasión va a estar dedicada una de las figuras más carismáticas de de los descubrimientos de las aventuras científicas esa gente echada hacia adelante con con una personalidad y un empaque cuál en muchos aspectos de la vida la vida que le permitió no solamente descubrir el Pacífico sino perseguir una idea lo de la la redondez no de la de la Tierra algo que incluso hoy en pleno siglo XXI lo tengo ya no todo para ver si algo que que algunos lo siguen lo siguen negando pero la figura de Fernando de Magallanes es este portugués uno de los mayores protagonistas de la historia de la navegación todo aquello que protagonizó sin con una duda sin ninguna duda estamos hablando de esos fieros y caballeros

duendes que luego se convirtió en una trilogía con gnomos y ahora ya Abbas también de ese libro yo conocía a Jesús Callejo pues hace hace veinticinco años enhorabuena tenemos que hacer algún día algún Cronovisor relacionado con con esto cuando quieras a principio de temporada con Javier hicimos una cosa de Conan Doyle hablando de las salas de Cote Inglés exacto inventamos hay alguna cosita pero bueno pero no nos vamos a desviar del te más de hoy Jesús Nuestro Cronovisor en esta ocasión va a estar dedicada una de las figuras más carismáticas de de los descubrimientos de las aventuras científicas esa gente echada hacia adelante con con una personalidad y un empaque cuál en muchos aspectos de la vida la vida que le permitió no solamente descubrir el Pacífico sino perseguir una idea lo de la la redondez no de la de la Tierra algo que incluso hoy en pleno siglo XXI lo tengo ya no todo para ver si algo que que algunos lo siguen lo siguen negando pero la figura de Fernando de Magallanes es este portugués uno de los mayores protagonistas de la historia de la navegación todo aquello que protagonizó sin con una duda sin ninguna duda estamos hablando de esos fieros y caballeros

Voz 0772 06:05 se lo merecen todas esas a las polémicas todos esos problemas mejor dicho que tuvieron a lo largo de esa expedición la vamos a recrear en esta crono ficción una crono ficción que ha preparado para nosotros Carmen Socías magistral como todas las que hace donde nos va a hacer nave Har nunca mejor dicho por la historia de Fernando de Magallanes y esa vuelta al mundo y el descubrimiento del del Pacífico vamos a escucharlo

Voz 7 06:32 pero no ficciones de Ser Historia

Voz 1594 07:08 en infinidad de ocasiones a las más altas cotas de valentía o éxito les siguen una serie de acciones que no se corresponden con los mejores logros como una inercia excesiva para los humanos se hubiera puesto en marcha con la consecución del primer éxito resultara in para hable cuando éste ya se ha logrado como si no se pudiese para aspirar siempre a más para terminar cayendo estrepitosamente como si la grandeza fuera al mismo tiempo un sueño y su propia tumba como si volar demasiado alto fuera ofender a los dioses quizás al propio ser humano que un día soñó ser como ellos

Voz 4 07:50 Fernando de Magallanes y la flota de las molestias

Voz 1880 07:56 la primera vuelta al mundo se completó en mil quinientos veintidós Sevilla fue el punto de partida y la flota de las Lucas los valientes que lo consiguieron no todos volvieron a puerto pero el navegante portugués Fernando de Magallanes capitaneó la expedición hasta encontrar la muerte Magallanes consiguió el amparo del Rey Carlos I de España para descubrir una nueva ruta que les llevaría a las codiciadas islas de las especias una ruta por Oriente hoy de vamos a contar la travesía Nos encontramos a principios del siglo dieciséis España y Portugal dominan parte del globo hice reparten contratados y enfrentamientos los territorios antes nunca explorados por europeos el oro la plata y sobretodo las especias son la moneda de cambio y riqueza de las dos naciones que viven un momento de esplendor y conquista al resultado de la expedición hay que sumarle uno de los logros por los que siempre será recordada la flota de las Lucas la primera demostración empírica de que la Tierra era redonda doscientos sesenta y cinco tripulantes se despiden del puerto de Sanlúcar de Barrameda cinco navíos llamados Trinidad Santiago San Antonio Concepción y Victoria el pan el veinte de septiembre de mil quinientos diecinueve llenos de esperanza Icon un capitán general al frente

Voz 7 09:17 además

Voz 2 09:21 yo ha conseguido señal por fin nos ponemos rumbo a las islas tienes especia hacer Historia nos queda una larga de expedición

Voz 3 09:29 Enrique

Voz 2 09:31 te pido que habrás bien las orejas no me ha gustado la actitud de algunos antes de zarpar

Voz 4 09:36 quiero que se me mantenga informado en todo momento de cualquier

Voz 2 09:38 contratiempo

Voz 4 09:40 ha repasado con el resto de capitanes las señales de fuego en caso de cualquier necesidad si capitán

Voz 2 09:46 vamos a mantener a la Trinidad encabezando a las naves hasta nueva orden nosotros vamos delante

Voz 4 09:51 de forma toda la tripulación de la prueba avisa me cuando estén todos vamos hacer el primer reto

Voz 2 09:57 siento todavía no la ha dado tiempo a nadie a desertar quiero comprobar lo mismo por supuesto capitán

Voz 4 10:02 dado orden de no adelantarnos la Trinidad capitanea la expedición te no se le olvide a nadie

Voz 1880 10:08 Magallanes no se equivocaba

Voz 8 10:10 le iba a costar conseguir el respeto de todos los tripulantes acaban de zarpar parece que en la concepción ya están empezando a cuestionarlo

Voz 9 10:21 todo en orden si no hay cambios llegaremos en unos cinco días a Tenerife de allí partimos a Cabo Verde tal y como está ordenado en la al que tiene el inventario de la bodega hablado con Juan de Cartagena por el capitán de la Concepció sabe de nuestras dudas verdad hablé con él antes de zarpar que estaba muy ilusionado como todos no sé si Juan Sebastián Elcano o debería llamarle Juan Sebastian el cabo confío plenamente en esta expedición usted no es Gaspar de Quesada el vice almirante confió en expedición pero nunca podía fiarme de ese portugués Juan de Cartagena está conmigo y no es el único entiende que nuestros Reilly de la máxima autoridad una expedición como esta

Voz 2 11:05 a tales eso

Voz 9 11:09 lo quiere el éxito propio vengar su honra con los suyos debería capitanear la una español la mayoría somos españoles Castaño deberíamos serlo todos porque si de verdad vamos a romper el monopolio portugués de las especias el mérito tiene que ser español del mérito será español de esta expedición se está haciendo en nombre de nuestra corona vamos hacer distancia yo no me fiaría del portugués hay demasiadas lagunas y me temo que quiera hace historia Essen muestra cómo

Voz 1880 11:45 entre la ilusión y la desconfianza las cinco naves hicieron escala en Tenerife dejaron atrás Cabo Verde para adentrarse en el océano Atlántico rumbo a América del Sur tras una travesía de tres meses superando temporales y grandes corrientes el trece de diciembre de mil quinientos diecinueve la flota de las Lucas avista Pierre

Voz 2 12:09 mitad Vinos Tierra quiero a todos los hombres en sus puestos Si los cálculos no fallan debemos estar en las costas de Brasil ordena los navíos acercarse a la costa ni navegar dirección sur sin despegarse de ella sea para ir recomponer a la tripulación podemos encontrar el paso al sur antes de lo que pensamos hacerles las señales acordadas a las otras naves

Voz 1880 12:40 bordeando la costa los cinco navíos llegarían a una gran desembocadura la del Río de la Plata

Voz 10 12:51 capital preparados para cada cada arista de cierra

Voz 2 12:57 vamos a dividir las naves Enrique sí escondite

Voz 3 13:01 bueno medir la profundidad no pudimos sin calle

Voz 2 13:06 todavía no sabemos vamos a entrar

Voz 1880 13:09 sí estamos buscando el paso al mar del Sur navegaron por el río de la Plata durante más de quince días llegaron los fuertes vientos nuevamente las dificultades de navegación y algunos empezaron a dudar del objetivo de Matallana el secretismo de la expedición y la falta de fuerzas de los tripulantes comenzaban a preocupar al resto de capitán en el paso no aparecía comenzaron a dudar de su existencia

Voz 2 13:39 pues sí también suele ser cantando probarlo puede ser era agua dulce

Voz 7 13:53 no estaban en el primer intento había fracasado capitán manda en este escrito de parte de Juande en Cartagena parece que la tripulación está empezando en inquietarse algunos marineros se les han congelado las extremidades que parece que la humedad constante que se mantienen débiles a partes tripulación

Voz 2 14:13 salir de este río vamos a continuar la ruta aquí que no tenemos nada que hacer hemos venido a explorar lo inexplorado no es tiempo de queja Saura ordene a las naves que saldrán de la bahía se pongan rumbo al sur sin despegarse de la costa encontraremos el paso

Voz 7 14:30 esta otra cosa

Voz 11 14:32 si esta noche quiero el inventario de los avituallamiento es de todas las naves vamos a empezar a racionar los víveres la travesía puede verse

Voz 7 14:43 son pasos a lo mejor no hace falta que una mina hemos la comida toda

Voz 2 14:48 es fundador de Enric o también tengo que recordar ante quién es el capitán general de la expedición

Voz 1880 15:00 esta noche los tendrá toda la reunión se convirtió en una demostración de desconfianza por parte de algunos de los altos mandos de los navíos tras más de medio año de travesía sin haber encontrado todavía el paso al Mar del Sur Magallanes y la flota de las volutas se dotaría sin remedio con el invierno austral las aguas congeladas las bajísimas temperaturas el temporal Dielo impedían avanzar a la expedición Magallanes instala en la bahía de San Julián al sur de Argentina su cuartel de invierno

Voz 7 15:37 sí

Voz 2 15:44 aquí en su nuevo cuartel

Voz 1880 15:45 general los marineros se tomarían con animales que ni sabían que existían Pingüinos fue casi moluscos fueron parte de su alimento el racionamiento de comida y los cinco meses encallados estaban pasando factura entre la tripulación Juan de Cartagena capitán de la Concepción está a punto de tomar una decisión que cambiará su destino

Voz 1077 16:09 se lo hemos podido hacer nada por él no podemos seguir así lo su presencia en estas condiciones todo que podamos en la marcha cuántas bajas llevamos demasiadas capitán son las cuatro días no voy a consentir ni una sola baja más vas a hacerles llegar lo que te voy a dictar ahora a Gaspart de que Saray Juan Sebastián Elcano hasta aquí hemos tenido el portugués no nos consultó a la hora de parar y nosotros tampoco vamos a hacer para tomar el control de esta expedición

Voz 9 16:56 en capital la San Antonio y la victoria han llegado a un acuerdo se declaran en rebeldía y a partir de este momento desobedece las órdenes de Magallanes este es el momento Juan cuáles son las exigencias que han acordado algunos hombres quieren regresar a España dudan de la existencia del paso de la debilidad les está haciendo pensar que van a morir en el fin del mundo lo primero que vamos a exigir en este motín será el fin del racionamiento de comida si los portugueses no quieren comer que no lo hagan

Voz 2 17:29 pero no quiero ver a ningún tripulante más masticando acuerdo

Voz 9 17:33 más dice la nota que si estamos de acuerdo mandemos nuestras exigencias a la Trinidad que Magallanes altere que ha perdido la autoridad sobre tres te las naves

Voz 1880 17:43 vamos en medio de la situación más adversa desde el inicio de la travesía el dos de abril de mil quinientos veinte se produce el Motín en la bahía de San Julián las peticiones de los amotinados llegarían rápidamente al capitán general los amotinados se habían hecho con el control de tres de las cinco no

Voz 2 18:06 no iban allí camino pero no

Voz 3 18:10 enfrentando escúchame bien Enrique esto es lo que vamos a ver si capitán vamos a mandar a dos negociado negociadores fingiendo que quiero llegar a un acuerdo en esa conversación cuando estén confiados negociando lo que ellos creen su Víctor

Voz 2 18:27 otro grupo de hombres abordando el barco apoderándose

Voz 3 18:29 a ellos

Voz 2 18:31 los amotinados van a entregar las armas si pagar caros semejante despropósito piensa en quiénes son los mejores hombres que tenemos porque quiero reunirme con ellos inmediatamente

Voz 1880 18:43 el plan de Magallanes consiguió que los amotinados entregaran las armas y se rindieran las consecuencias del motín iban a cambiar la historia

Voz 2 18:52 llegamos en el momento del juez yo Fernando de Magallanes Capitán General de esta expedición y en nombre del monarca Carlos I de España con del no a la pena de muerte un portugués y no puede con de mea nada se olvida señor de que aquí las leyes las pone el capitán general yo tengo todas las autoridades un alto para juzgar un motín semejante con una sentencia acorde a la gravedad de sus actos cogerle ya vamos a proceder a la ejecución por lo que a usted que respecta con Juan de Cartagena después de su valiente liderazgo no te cuyas condenar a muerte le voy a condenar al con mucho mejor que ha habido aquí termina su expedición si yo estuviera bien no llegaría a ningún lado Sotheby's obra ya que ahora mismo está ahí

Voz 1880 19:59 Carlos Gravina

Voz 2 20:02 el ex señor de Cartagena la máxima autoridad ha dictado sentencia antes pude quedarse a ver cómo termina el espectáculo de su gran amigo Gaspar de que sabes pues bien en cuanto pase el temporal y podamos avanzar zarpar egos de nuevo recuerdo a todos los que aquí las órdenes las doy yo el capitán general de la expedición están ustedes sirviendo a la Corona española se les recompensará por ello no quiero ir ni una sola queja más yo otra cosa no quiero navegar con cadáveres en los latinos tienen los amar

Voz 1880 20:47 tras cinco meses en San Julián con sólo tres naves tras encallar las ampliar desertar la San Antonio los tres navíos ponían rumbo al sur hasta llegar al estrecho de Todos los Santos lo que hoy llamamos el Estrecho de Magallanes tras XXXVIII días de travesía sin poder fondear enfrentándose a fuertes corrientes olas de varios metros y un complejo laberinto de canales por fin tras algo más de cien leguas en dirección oeste

Voz 9 21:15 el capitán ha caído al mar del el

Voz 1880 21:18 de ocho de noviembre de mil quinientos veinte la flota de las volutas acababa de atravesar el paso del Atlántico al mar del Sur Magallanes y su tripulación lo habían conseguido

Voz 3 21:29 habían cruzado el Estrecho no me lo puedo creer capitán lo hemos conseguido Enrique hemos llegado al mar del Sur por el oeste sabes lo que eso significa que estamos cerca de las islas no hubo algo mucho mejor significa que hemos encontrado la ruta alternativa las especias aquí comienza nuestra conquista sabes cómo vamos a llamar a este mar Mar del Sur

Voz 11 21:55 no vamos a llamar pacífico

Voz 3 21:59 es la primera vez que navegamos en paz desde que salimos de España

Voz 11 22:03 cuestan calmar caso un regalo de Dios

Voz 3 22:06 que nos trae la paz que necesitábamos para culminar nuestra expedición todavía tenemos que llegar a las Lucas y regresar a España pero hemos encontrado el paso Enrique lo hemos encontrado

Voz 1880 22:20 Magallanes nunca supo que es estrecho llevaría su no ni tampoco lo que se avecinaba tras el que acababa de bautizar como mar Pacífico tras tres meses sin tocar tierra con el hambre y el Bhutto mermando a una muy debilitada tripulación

Voz 10 22:41 un año y medio después de su partida la flota de las Lucas llegaría un archipiélago desconocido

Voz 1880 22:46 cada vez más cerca de las preciadas especia la isla de Cebú y subrayó von fueron clave en este punto de la travesía

Voz 3 23:08 es las fértiles cual estamos a un paso de las especias la isla va a ser nuestro centro de operaciones estos días desembarcar aquí ha sido cómo desembarcar en el paraíso capital me preocupaban seguir perdiendo hombres en ese cómo están los ánimos de la tripulación en una videoclub es el momento ahora de fortalecer aquí la influencia de la Corona española todavía no sabemos qué nos vamos a encontrar y eso es lo primero que un capitán tiene que hacer ningún plan infalible

Voz 12 23:41 sabe que Enrique Mission viviente

Voz 3 23:44 entiende su idioma ha podido hablar con ellos hay que tener cuidado puede que para ellos sólo seamos una amenaza y estamos muy mermados capta el gran Juan Sebastián Elcano no va a rendirse ahora no la conquista de Territorio también formó parte de nuestra expedición católica vamos a hacer un Bautismo más igual aquí en la isla cuando mañana el Domingo de Ramos que mejor día que podemos hacer con el resto con los que no quieran bautizarse lucharemos contra ellos como hemos hecho con las islas vecinas en unos días vamos a cruzar a la isla matando aquella los interesa posicionarnos de su lucha contra ellos no seremos bien recibidos allí se niegan a pagar el de Bhutto pero no sabemos con el control del archipiélago de que nos vamos a encontrar el matarlos necesitó sólo cincuenta el poder de la víscera allí el jefe lo que va a hacerlo sabemos todavía pero nosotros tenemos que Tones Ballesta cañones está usted seguro que usted también debería estarlo mantenga la circulación con fuerzas hasta entonces Moya buscar cricket quiero saber cómo van los preparativos de la misa de mañana

Voz 1880 25:15 nadie pudo detener al capitán general en el ataque de Marta se llevaría a cabo el veintisiete de abril de mil quinientos veintiuno cincuenta hombres se enfrentaban a un ejército de unos mil quinientos indígenas armados con lanzas y flechas el primer contratiempo llegó antes de abril fue

Voz 2 25:32 no podemos aguantar más capital está pero no podemos acercarnos más corta las otras naves

Voz 10 25:48 dispararon más de media

Voz 1880 25:49 ya o en van desde esa distancia no intimidaron a los indica esperaban con sus flechas lanzas el momento del cuerpo con muchos la lucha fue a muerte las flechas de los guerreros de ganar la batalla cuerpo a puerta cincuenta contra mil quinientos tras un baño de sangre el capitán mira Magallanes se quedó alza la isla de Manhattan un grupo de guerreros comandados por el jefe terminaron con la vida de Fernando de Magallanes no fue el único que murió en aquella batalla pero el veintisiete de abril de mil quinientos veintiuno la nota de las Lucas perdió a su capitán general Fernando de Magallanes encontró el Estrecho que unía al océano Atlántico con el Pacífico y así demostró a los reinos de España en Portugal una ruta alternativa las especias la expedición volvió a Sanlúcar de Barrameda no sin antes quemar la nave Concepción dejar en Filipinas a la Trinidad la nave victoria cruzó miles de millas con las bodegas llenas de especias y el constante temor a ser atacados por piratas o por los portugueses ahora sí estaban navegando en las aguas de son Eneko capitaneados por Juan Sebastián Elcano el seis de septiembre de mil quinientos veintidós con sólo dieciocho tripulantes llegaba al puerto de Sanlúcar de Barrameda la expedición Magallanes Elcano acababan de dar la vuelta al mundo

Voz 13 28:07 Fernando de Magallanes Illa flota de las molestias en esta ficción han participado Francisco rocas como Fernando de Magallanes Jon Brod como Enrique cuán Megías como Juan Sebastián Elcano José Bustos como Gaspar de que Sada Raúl como cuán de Cartagena Carlos Piñeiro y Juan Mejías como marineros guión de Carmen Socías con la colaboración en el programa de juegan ocho

Voz 2 28:33 por no

Voz 13 28:33 producción Fermín Agustí realización y diseño sonoro Carlos Hurtado dirección del episodio Carmen Socías esto es una ficción no obstante está pasando en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad punitivo no

Voz 0772 28:54 Jesús la historia sobrecoge aún no se lo ponen los los pelos de a punta de de intentarse meter un poco en la en en esa historia con esos problemas que tuvieron en aquella época yo lo comentaba aquí en una ocasión All cuando hablamos de ejemplo de la de la carrera espacial en el siglo veinte Nos vamos a Houston Texas los astronautas esta gente en el siglo XVI no finales del XV con con Colón eh en por ejemplo en en Huelva era como el Texas de la época de los avances tecnológicos que había en aquel momento para que las las naves los barcos pudieran de realizar ese tipo de viajes era único era unos avances realmente extraordinarios que permitieron pues que muchas de estas aventuras muchas de estas de persecuciones de de ocasiones de lo desconocido no de un sueño pues se convirtieran en realidad hombre no

Voz 0688 29:46 calidad ten en cuenta Nacho que en aquella época estamos hablando de que los dos grandes países que gobernaban el mundo occidental era Portugal y España tenía las mejores flotas los mejores barcos de hecho la galeones un intento español entre otras cosas no a parte del voto del botijo y de la siesta también lo fue la fregona Jubany que también ya sobre le ponían palos como es el caso del galeón van fuera de bromas es cierto que los pocos que podían ir allá más allá de de ese mar tenebroso que era al Atlántico eran los españoles y los portugueses porque tenía la capacidad técnica hay marítima para hacerlo el problema es que había a piques entre ellos sí es muy importante ponernos en antecedentes de que en aquel momento el Tratado de Tordesillas que en mil cuatrocientos veinticuatro es decir dos años después del descubrimiento que marca ese territorio conocido para que veas lo poderosos que eran estas dos naciones se marca en ir reparten el mundo como les da la gana y entonces ese ese Tratado de Tordesillas es lo que en parte justifica este viaje que hace Magallanes por qué piensa que se puede llegar por otro lado en las Islas de las especias hasta ahora la sílaba especia lo normal era ir hacia al este doblando el Cabo de Buena Esperanza I y claro eso los españoles no podía nacer porque corrían peligro ahora hacia al oeste pero para llegar al oeste ya que descubrir un paso paso marítimo que se intuía que había leyendas que había viejas crónicas que hablaban del y ahí es donde empiezan poco toda la odisea por una parte porque considera Magallanes que eso va a ser pues un tributo y una fortuna para el imperio español y por otra parte porque tú lo has dicho al principio se demostraría ya de una forma fehaciente que la tierra es redonda hizo que el Tratado de Tordesillas pues efectivamente fija bien los límites hasta el punto de que las especialistas estás de Lucas también pertenecerían al Imperio español pero para eso hay que ir allí hay que demostrarlo ya que jugarse la vida

Voz 0772 31:41 pues si te parece como siempre tenemos aquí el teclado de nuestro Cronovisor ya preparado para comenzar ese viaje en el tiempo a donde nos propones ir en esta ocasión pues

Voz 0688 31:51 Nos proponemos una fecha emblemática precisamente porque pone ese punto y final a la expedición estamos hablando del ocho de septiembre de mil quinientos veintidós

Voz 14 32:12 es

Voz 7 32:15 adelante pase Jesús Callejo les está espera

Voz 0772 32:19 Aranda frontal CRAM avisaba

Voz 15 32:21 no no no no

Voz 7 32:34 estamos puerto

Voz 0772 32:36 imagino que Sevilla por estos momentos que estoy viendo aquí aquí cerca y la gente está vitoreado a ese barco este grupo de barcos que entran pero la razón de de esos vítores cuál es porque claro muchos de ellos vienen realmente famélicos en el aspecto es bastante

Voz 0688 32:56 viene bastante bastante mal bastante mal los dieciocho que que se salva ante esa petición regates de doscientos sesenta y cinco que parte no hay incluso otros que eran doscientos setenta propone poniendo que fueran sin T5 que al final sólo sobrevivan dieciocho eso te da idea de la dureza eh en este día el ocho de septiembre están llegando con un barco remolcó remolcado eso estamos viendo dos barcos por una parte el que ha hecho toda la circunnavegación que es el Victoria buen nombre uno de los cinco que partieron en su momento eh han estado hace muy poquito hace dos días en Sanlúcar de Barrameda que es donde llegaron y ahora justo dos días después pues están llegando aquí a Sevilla remolcado pero aquí están Laws autoridades locales están los oficiales de la Casa de Contratación de Indias en Sevilla está lleno de público porque ella sabía que hacía dos días es que habían arribado al puerto de Sanlúcar por lo tanto ya les está esperando pero lo que va desembarcando tú fíjate en las cara las expresiones son tremendas han pasado las de Caín han sido muy duras todas

Voz 9 33:58 estas aventuras bueno y hay dos

Voz 0688 34:01 caras reconocibles por una parte la de Juan Sebastián Elcano por otra parte la Antonio afecta la sorpresa la estamos viendo ahora porque están preguntando qué día es ellos tienen recogido en hubiera a bordo que es el siete de septiembre se están dando cuenta Nacho que el día que han llegado es el ocho de septiembre no la cuadra el diario de bitácora en diario de abordo tanto el Del Cano como el de piqueta y que lo vienen registrando perfectamente no cuadra les había sucedido lo mismo que recordábamos

Voz 0772 34:32 hace unas semanas con Fini Foc a favor de los dibujos animados de de la novela la vuelta al mundo en ochenta días pero en esta ocasión llegan un día más tarde porque en vez de ir por el este cómo había ido fines Fox van por el otro

Voz 0688 34:47 exactamente exactamente lo cual prueba también indirectamente que la tierra es redonda y que y que está rotando rota alrededor de del Sol entonces el que tu viaje lo vagas tanto antes como ahora hacia el este hacia el oeste indica que si vas hacia el este gana que es lo que hizo Magallanes pierdes un día por eso no cuadra estampado también del calendario Julia no te que estamos emitiendo XXII todavía el calendario gregoriano le caigan unos cuantos años hasta mil quinientos ochenta y dos que es cuando se hace la reforma pero no da igual el hecho es que se quedan perplejos porque te bueno dentro de todos los misterios del dentro de todas esas peripecias que les han sucedido lo último que esperaban encontrar es que bueno con todos estos vítores además están agasajados con todo tipo de honores con comida con bebida porque la necesitan pues lo que no sabían es que habían perdido un día de su vida que van yo creo que les da exactamente igual el hecho es que ya son muy importantes estamos leyendo ahora por ejemplo la crónica que hace pida Z que se va a publicar dos años después de esto que estamos contemplando ahora eh empiezan la crónica cuanto llega este día diciendo gracias a la providencia ellos estaban convencidos que gracias adiós gracias a los santos gracias a San Telmo porque también aparece en los mástiles de sus barcos durante la travesía pues todo eso es lo que hace que estas dieciocho personas pocas pero las suficientes para dar testimonio de una de las grandes gestas de la educación española y portuguesa a pesar de que los portugueses hicieron todo lo posible para que esto fracasara

Voz 0772 36:15 vamos ir desarrollando poco a poco en los minutos que tenemos de de Cronovisor contiguo Jesús Callejo en la historia de Fernando de Magallanes vamos a escuchar para ir introduciendo unos en en esta historia un fragmento de un documental la conquista del mundo de Magallanes de Televisión Española vamos a escuchar a José de la Fuente les es antropólogo y nos va a poner en antecedentes de cuál era el escenario político el escenario social el escenario geopolítico y económico de lo que se fraguó durante esos años del primer tercio del siglo XVI la importancia que tenía el el hecho de intentar llegar a alcanzar a las Islas de las especias como decías antes por por el oeste vamos a escucharlo es la era de los grandes descubrimientos

Voz 1193 37:00 desde que Colón descubrió América para los españoles Vasco de Gama les enseñó la ruta de la India los portugueses estableció una lucha sin cuartel entre las dos grandes superpotencias navales

Voz 9 37:12 de Occidente Portugal y Castilla a partir de ahí

Voz 1193 37:16 unos minúsculos productos como las especias tenían un valor estratégico incalculable quién los terminase eh quién controlase la ruta hacia las especias dominará el mundo

Voz 17 37:29 Magallanes era

Voz 1193 37:32 como portugués iba a ser el jefe iba a mandar sobre un armada castellana ahí está realmente en la clave de la cuestión y Magallanes hubiese sido castellano hubiese sido además de la nobleza castellana probablemente no hubiese habido ningún tipo de problemas como las creo

Voz 19 37:58 esa figura de Magallanes como pionero y sobre todo para intentar

Voz 0772 38:02 en buscar nuevas rutas económicas en definitiva la investigación en este caso el el hecho de intentar buscar esas nuevas rutas va más allá de de de un hecho propiamente científico no como la actualidad que montó todo tiene una causa no se busca siempre una mejor dicho un una causa para generar un un efecto no la

Voz 20 38:23 el la la Illa de de Magallanes de

Voz 0772 38:26 el de alcanzar por el Oeste no solamente permitía una nueva ruta pero también explorar nuevos espacios como así fue no encontrar el océano Pacífico el mar Pacífico y como ellos lo denominaba en un primer momento porque no sabían la inmensidad que tenían delante de ellos

Voz 0688 38:42 bueno se llamaba el mar del Sur en aquel momento que es de que descubre mil quinientos trece Vasco Núñez de Balboa pero cuando atraviesan en ese estrecho en estrecho de Magallanes que no lo tienen se llama al estrecho de San Lázaro proponer un nombre es ya sabes que iban poniendo nombres de de Santos ir cuanto llega allí ve que están pacíficos habían pasado tan mal fíjate que en ese estrecho de Magallanes están y más menos que tres meses y veinte días una de las peores etapas te subiera de bueno les votó el hambre los motines ya de todo no y cuando llegan le ve que ese mar del Sur están pacífico que lo bautizan así sea que bueno durante unos pocos años de por lo menos desde mil quinientos trece hasta mil quinientos veintidós seríamos de una manera distinta pero lo mismo le pasó también al cabo de las tormentas que al final lo bautizan como el Cabo de Buena Esperanza para que bien esto es la importancia que tienen los nombres porque a la gente le daba miedo atravesar doblar ese cabo que está al final de miedo Dario

Voz 0772 39:33 ya también la exploración de del Oeste por esa idea lo hemos comentado que va bien mucha gente cree que creía que la tierra era plana que iban a llegar al final de del océano iban a caer al vacío

Voz 0688 39:44 es actos actos a tan breve ten en cuenta que el miedo las supersticiones estaban bueno pues de una de una manera como muy frecuente por la cantidad de de relatos que había de sufragios es bueno si pese pensaba que más allá de las líneas conocidas pues la mayoría de las relaciones eran costeras no entraban en alta mar ahí ya ocurrir cualquier cosa desde una gran tormenta por eso morían muchísimos hasta encontrarte pues eso con enemigos que que tú no calibrado de hecho la muerte de Magallanes especialmente por eso por una especie de comprada de de prepotencia como diciendo Bargalló a esta gente de la Isla de Baztán ya estamos en las Islas filipina pues yo puedo ganarles porque llevan al final su estrategia no yo convierto al catolicismo al relleno duelo de una de las islas consigo vencer a su enemigo y a partir de ahí pues voy expandiendo mucho más el imperio las relaciones comerciales les sale mal la jugada no porque luego no contaba con la la capacidad bélica que tiene este tipo de distrito Bush eso le pasó a mucha gente no no sólo ya Magallanes sino a muchísimas personas tanto en Sudamérica como en la parte de Asia donde no calibró bien por eso prepotencia

Voz 0772 40:58 eso no me lo contaba hace unas semanas Guillermo Fesser hace un par de meses claro que tenemos la idea de cuando los occidentales el mundo anglosajón llega a EEUU a luchar con los indios ellos van con su palo de fuego las copete entre disparo y disparo tú tienes que cargar tienes que meter la pólvora tienes que limpiar y tal ese ese lapso de tiempo el indio tal lanzados eso te

Voz 0688 41:19 claro pero es lo que les pasó a Magallanes osea cuando llega Filipinas que es uno de los momentos claves de su expedición eh lo que no contaba fíjate did tenía cincuenta hombres iban perdiendo hombres no a lo largo de la travesía iban perdiendo barcos lo que no contaba es que en esta isla de Pakistán con la que es el famoso indígenas por cierto le han hecho una estatua Drake como la rebeldía hacia el imperialismo occidental y tiene allí su estatua en esta isla de Filipinas bueno pues lo que no contaban es que claro cincuenta hombres por por muchos más que Tones que James por muchos cañones que lleves en barcos prácticamente no les hacían daño porque yo era en mil quinientos mil quinientos cáncer vaticanas con las con dardos con machetes le machacaron al negarle dejaron allí troceado los demás se fueron como pudieron pero eso fue un poco por prepotencia por no calcular bien los riesgos los daños sobre todo por infravalorar la capacidad bélica que tiene tus enemigos par pues eso es lo que hizo que no terminara la travesía también pudo haber muerto por Bhutto pudo haber muerto por la rebelión esta que hemos escuchado perfectamente en esta afición cantidad de cosas pero sí es cierto que hubo dos momentos claves en esta expedición por las que los pasaron mal por una parte cuando estuvieron en la bahía de San Julián al sur de de Argentina por otra parte cuando tienen que pasar ese estrecho de Magallanes aparte Israel se les hizo muy estrecho es su supervivencia y los que llegaron a sobrevivir desde luego sí que daban gracias a la providencia

Voz 0772 42:44 fíjate que estás hablando de todos esos problemas de gestión del del viaje los peligros las incomodidades en definitiva vamos a escuchar un nuevo fragmento de este documental La conquista del mundo de Magallanes de Televisión Española a Pablo Walker es un historiador argentino que nos cuenta precisamente todos esos detalles

Voz 21 43:02 antes de hacerse a la mar llena los barcos de todo cuanto precisa para este día

Voz 1920 43:08 los barcos serán sumamente incómodas situaciones de higiene eran desastrosas de hecho en el viaje de Magallanes de doscientos cinco tripulantes que partieron de España regresaron vivo solamente dieciocho es decir la la tasa de mortalidad esté como consecuencia de las enfermedades y las condiciones había a bordo eran tremendamente altas de Motta que no había en el barco en hoy en ningún tipo de de como día para para que sea como ven los tripulantes solamente el capitán gozaba de algún tipo de confort

Voz 21 43:36 los marineros duermen amontonados entre cajas bidones sacos y velas expuestos al frío el calor y la humedad sin protección alguna

Voz 19 43:53 estaba viendo aquí ahora un un mapa que me

Voz 0772 43:56 Nuestra Jesús Callejo a nuestro crono náutica del viaje de Magallanes que yo lo he estado viendo estos días no para documentar un poco por la sobre la historia pero desde luego vaya vuelta eh ella vuelta y luego nos quejamos porque para ir a Australia tardas casi veinticuatro horas haciendo escalas aunque ahora hay un avión más rápida lo que tarda apenas quince y lo hace en en en vuelo directo no pero esto es una aventura estos solamente lo consiguen los los verdaderos héroes a la pregunta es ellos llegan desde España hasta el extremo sur del continente americano que está de por sí ya muy lejos muy lejos eh descubren ese buenos red descubren ese estrecho de Magallanes eh qué información tenían ellos de de de todo aquello sí que es cierto que que habían pasado ya en mil quinientos veinte cuando comienza esta aventura pues casi tres décadas no desde el descubrimiento del continente americano no siempre se habló también de que el propio Colón tuvo tuvo algunos mapas algunas fuentes de información se habló incluso de del mapa de Pili es que pueda haber sido también una de esas claves no para poder acceder a estos lugares qué información tenían los marinos en aquellas

Voz 0688 45:12 tenían mucha información más de las que suponemos lo que pasa es que la cartografía Nacho tú lo sabes bien era materia reservada el tener una cartografía perfecta de los puertos de las tierras que no habían sido descubiertas oficialmente sobretodo estas rutas que te llevaban a las especias pues hombre era una información de oro o no sé dónde estaba pues eso en la no hemos cada donde estaba el clavo y poder acceder de una manera mucho más segura esa cartografía existía el problema es que no se revelaba lógicamente no

Voz 0772 45:42 era información muy sensible concreta

Voz 0688 45:45 como que dejó a Baviera sea así tú traficaba con esa cartografía secreta tan todos los portugueses de los españoles de los alemanes de los italiano tuviera corría peligro porque era secreto de Estado entonces qué información podía tener Magallanes estamos lado de especulación pero especulación bueno basada no en cierta realidad su socio era rifa Leiro hiel los dos habían hundido un poco su investigación en los distintos manuscritos que conservaba apoyar desde Enrique el Navegante por los portugueses no lo olvidemos y luego pues por otras vías que les llegaba sobre todo de Venecia donde había una escuela cartografía es muy importante ese sabe que el caso de Juan Soler es un navegante que ya estuvo por esos lares y mil quinientos dieciséis iba buscando este estrecho de Magallanes a toda eso ya se sabía incluso contaban que había mapas mapas que no han llegado a nosotros por desgracia de es la teoría de Gabi Menzies Campbell Menzies establece en una teoría bastante sugerente desde el punto de vista en su libro mil cuatrocientos veintiuno eh el año que China descubre el mundo él comenta que los chinos ya estuvieron a una cartografía que luego se perdió bueno pues por los cambios de dinastía que partes esa cartografía tuvo acceso el Infante Don Pedro que era el hermano de Enrique el Navegante Ike esa cartografía que consigue en Venecia la lleva hasta Portugal en Portugal unos pocos privilegiados acceden a este tipo de información según Gabi Menzies ya digo porque es es un mapa el lo llama el mapa del mundo de mil cuatrocientos veintiocho que no nos ha llegado nosotros fíjate en qué fecha estamos hablando pues en ese mapa es de que había una descripción de prácticamente todo el mundo conocido incluido incluido el estrecho de Magallanes que lo llamaban la cola de dragón o el Cabo de Buena Esperanza que le llamaban la cabeza de África de una cosa ni otra sabía descubierto en aquel momento entonces claro que fue de este mapa para luego a dicen en el caso del Pili Rice un mapa de mil quinientos trece no aparece el estrecho de Magallanes pero sí aparecen muchos elementos geográficos que oficialmente no había sido descubiertos quiere decir que se estaban pasando una cartografía secreta casi prohibida casi maldita que poco a poco pues fue transmitiéndose de boca oído caro aquel que lo reflejaba pues tenía un punto a favor pero un punto a favor siempre y cuando no saliera veinte en las cortes en las que te habían pagado no para hacer esa cartografía al final alguien Sabah de la lengua ese tipo de información papas tanto que logre paso a Colón lo sabía perfectamente en qué iba a descubrir nuevas tierras había Care America el pensaba que era lo otra parte de Asia pero pensaba que estaba contrato una ruta mucho más accesible por el oeste el caso de Magallanes igual porque hay una indiscreción de PIB Gazeta en ese diario de abordo te con contando donde él ya dice que cuando están atravesando este estrecho de Magallanes ya otros habían intentado encontrar este paso eso quiere decir que ya había alguien allí o les había llegado el rumor que lo habían intentado eso posiblemente lo hubieran atravesado lo que pasa es muy difícil pero ahora ves el estrecho de Magallanes y datos que bien no como puede ser que no lo encontraran buena aquellos un laberinto está lleno de peligros de arrecifes era muy complicado ir hecho incluso una vez que se descubres estrechas Magallanes no es transitable porque ya España no le interesa saber todo una expedición casta cinco barcos practicamente se carga a doscientos sesenta y cinco marineros y luego no le interesa para nada porque por entonces ya Cortés había conquistado en Méjico lo que era todo el imperio no azteca Illa económicamente le era más rentable estar en médica que ir hacia las especias

Voz 0772 49:01 estamos escuchando te un poco el el el la idea quizá de esa semejanza no que

Voz 7 49:07 qué relación relaciona vamos

Voz 0772 49:10 con la carrera espacial no en la carrera espacial en el en el siglo XX la sofisticación los avances tecnológicos y la información sensible lo que sí que que se daba en todos estos eh en todas estas investigaciones en todos estos itinerarios era algo realmente espectacular yacía que una potencia como fuera en aquella época en España o Portugal pues llegar hasta donde hasta donde llegó o no pues con bueno pues a aventuras es que en definitiva son son aventuras no aventuras realmente sobrecogedoras

Voz 0688 49:42 totalmente totalmente había que tenerlos bien puestos para hacer una pintura de estas porque ya no era una cuestión de dinero porque es verdad que luego escenas de Magallanes antes de esa leer consiguió por parte de del Rey de Carlos I pues una serie de privilegios Emir ser gobernador tener diez Mou títulos honores eso está claro no pero tú no te juegas la vida de esta manera sólo exclusivamente por el dinero te lo juegas por la fama porque luego eso dejaba bien colocada tu familia no por los títulos que le que te da vagina Tel caso de Del Cano pues le le llenan Leonores no porque cuando él llega ya a cumplir su misión pues él obtiene todo tipo de de beneficios quinientos ducados de oro por ejemplo un escudo de armas es muy llamativo es tu porque hay mucha gente que no se fija en este detalle en el escudo de armas que alega Carlos I a Juan Sebastián Elcano Ascó vasco de los de entonces en la primera que es la parte de arriba del escudo de armas hay un órgano el orbe tiene una inscripción la adscripción dice

Voz 22 50:41 el primero que me circo amigo

Voz 0688 50:44 entonces dices bueno que bien ser el primero en algo en aquella época donde bueno no era tan fácil bueno pues ese era el objetivo que se buscaba no tanto conseguir oro no tanto pues en fin consiguiera aventuras sexuales con las nativas era la idea de pasar a la Historia pasará a la historia ocurría antes ahora después por eso existe el Libro Guinness de los Récords no voy para que hay gente que pasa a la historia por motivos muy estúpidos

Voz 0772 51:07 sí tenemos que hablar de eso porque sí eso no sé qué sobrecogedor promete nada escuchándote no con con esa reflexión que hacías de de ser el primero en algo no a Armstrong fue el primero en llegar a la Luna Elcano fue el primero en en Circus navegar la la la tierra todos esos mitos que había en aquella época la Iglesia también imagino que estaría muy muy metida no solamente de conocer nuevos espacios para evangelizar pero vuelvo a lo mismo de antes no se cayeron los mitos de que la la tierra era plana o con todavía continuaron y pensaron que estuvieran dando vueltas alrededor en una bañera no gigante como si como si no hubiera pasado nada