SER Aventureros: NOMADIC DREAMER, Viajando sola por todos los países del mundo (07/04/2018)

Voz 1025 00:30 qué tal aventureros buenos días bienvenidos a ser aventureros un fin de semana más hemos superado la Semana Santa no sé si lo hemos hecho con éxito o no pero hemos superado la Semana Santa y a partir de ahora la próxima hora os vamos a compañeros vamos a contar un montón de historias vamos a arrancar por Chile nos vamos a ir al Himalaya porque ya está Carlos Soria de nuevo en marcha en otra de sus aventuras vamos a hablar de los aludes y de las avalanchas y de lo que ha pasado porque en poco más de cinco días a pérdida la vida siete personas precisamente en la montaña y eso es lo que siempre trabajamos en este programa que sabéis que siempre queremos sensibilizados para que el sentido común prevalezca pero pero a veces la montaña también marca sus sus leyes y eso también los lo queremos contar tendremos una invitada que la tengo aquí ahora mismo mirándonos con atención de de muy muy lejos pero que lleva ya un rato por aquí osea que ya veréis la sorpresa que os tenemos lo dicho buenos días a todos los que no sintonizáis a través de la Cadena SER tanto en la Península como en Canarias qué tal a todos los que no sintonizáis en la costa este de los Estados Unidos a través de sesenta de Radio Caracol bienvenido sea Ser aventureros señor Ángel Colina usted es muy bien buenos días has podido descansar un poco estos días trabajamos pero no ha desaprovechado así no está por la tierra Luca mucha nieve

Voz 0181 01:52 pero hubo cantidad de días de sol de lluvia de viento no estoy un poquito de todo de todo pero que no estaba pensando en todo lo que estás contando que que lo hemos comentado muchas veces en este programa

Voz 4 02:02 de la gente que ha perdido la vida en las avalanchas

Voz 0181 02:06 yo creo que que hay que tener muchísimo cuidado con eso sea

Voz 1025 02:08 sobre todo porque demostrar el nivel estaba altísimo sabéis que está entre tres y cinco y sobre todo porque hay muchísima nieve lo hemos podido comprobar todos y si nos escucháis ya habéis estado disfrutando de la montaña estos días habréis visto que hay zonas de tres cuatro metros de nieve que es nieve en capas muy distintas por tanto es una nieve que no se sustenta bien que es muy fácil que que rompa todo eso con usted

Voz 0181 02:31 en esto pero supongo que las temperaturas al subir también será algún otro

Voz 1025 02:35 la lluvia caída eso nos lo contará luego que tendremos a Rocío Hurtado con nosotros que precisamente se encarga su trabajo es esa medir el peligro de aludes de avalanchas en Pirineos Chema Rodríguez qué tal está usted muy buenos días Ponseti tras esa acción bueno siempre en equipo dijo siempre estamos obra habla ya habrá que poner te sintonía entonó sintonía pero sin pero la música es la música tú ahora me dice desde que va a tu sección dando sobre esta misma música ver si ella pues hoy vamos a Guatemala a Guatemala sólo puedo adelantar que vamos a tener brujería

Voz 5 03:14 Maras secuestro exprés

Voz 1025 03:17 todo en viajeros asesino todo en viajeros asesinados te paras muchas de las cosas la sección para que Lola las la semana pasada sobretodo porque surge de tres minutos la semana pasada semana Basabe ya no sé si él es una mierda es verdad que no sé qué te tal vez se lo tengo que ganar hombre ya ya empezamos a pensar que no no iba bien

Voz 5 03:37 pues mi equipo y yo llevamos toda la semana trabajando para traer hoy una sección cañón

Voz 1025 03:42 bueno Sara será una de las protagonistas que estará con nosotros dentro un rato la tengo sentado aquí iba flipado porque claro de aquí a que ya empieza a hablar va a ver todas las burradas este programa aventura iba a decir estos tíos están fatal Zara cómo estás buenos días no penes Díez que está muy bien desde dónde bienes para que veas que la gente que viene de muy lejos

Voz 6 04:00 no yo estoy son himnos de Cannes

Voz 1025 04:03 a quién al acto

Voz 6 04:05 la mente en España en cosa mira tú

Voz 1025 04:08 en Zaragoza pronunciará

Voz 4 04:10 María de Arkansas terminan Zaragoza Zaragoza me pasa lo mismo proporcionalmente la América profunda ahí en la España profunda de un abrazo luego cuando vamos de ahí a muy bien lo primero todo el mundo

Voz 1025 04:26 dos Achille porque a estas horas hemos conexión con José Luis Angulo que no sé si está en Santiago de Chile hola José Luis buenos días

Voz 7 04:34 pues muy buenos días y estoy en en Santiago momentáneamente mañana salgo de nuevo de excursiones bueno Aquila la Semana Santa oficialmente es más corta que en España solamente viernes

Voz 8 04:44 ha vendo pero en mi caso hacen más larga

Voz 9 04:48 porque va a ser Amedo porque estás de vacaciones va a ser más larga no por no te has hecho

Voz 1025 04:53 algo que te has dado alguna vuelta por algún lado sólo ha estado en Santiago

Voz 7 04:57 no he estado estado bueno lo que decían la Semana Santa oficial aquí en Chile viernes y domingos la la la españolista un poco y salí del el miércoles jueves viernes a domingo y lunes estado pues al al sur de Chile apasionante unos doscientos kilómetros en una zona preciosa dice que Chile es un país estrecho en la cordillera bueno pues precisamente a unos doscientos kilómetros al sur de Chile está una pequeña ciudad que tenga publicó la iguana familiares que no tremenda Ocampo en un lugar que se la invernada y la verdad es hemos estado allí bueno pues viviendo casi casi como como tú y como aquel personaje que vimos tanto que viniera de Cien años de soledad ese ese documental de un tipo que se retirara el montaña cien días muy vivo en el sábado en una cabaña sin ninguna cobertura telefónica ni nada un lugar lleno destacadas de de deponer de aguas o simplemente andando caminando y bueno un buen ningún buen chute de naturaleza

Voz 1025 05:55 os ya recuperado fuerzas por todos lados

Voz 7 05:58 he recuperado fuerzas de tal manera voy a recuperar un poquito más Icomos digo mañana no sé si mañana o quizás pasado pues me vaya ya hemos hablado alguna ocasión de esa zona también al al sur hacia el camino hacia Concepción a chillar a la espera el mar de chillando un lugar precioso tanto en cualquier época del año porque en invierno sois hablando los aludes tremendo problema aventureros lo tenemos muy muy encima con esta zona de las Termas de chillones no en invierno de nieve y en verano pues obviamente de deportes de Berry de Errazti demás recordemos que aquí estamos en temporada cambiada es decir cuando en España el verano aquí es invierno aquí ahora mismo estamos yendo hacia hacia el otoño todavía se buenas temperaturas hace calor colar noche repesca pero estamos en en en pleno otoño

Voz 1025 06:44 incluye como has encontrado Chile de precios a nivel económico sigue siendo un buen destino por ejemplo nos lo planteamos para este verano no

Voz 7 06:53 sí sí vamos a ver es bueno no podemos nunca hablamos de política juntábamos de turismo de aventura bueno sí que es cierto que económico solamente la gente está entre comillas bastante ilusionado acabó el gobierno Bachelet ido asimismo sin entrar en políticas no parece que en lo económico fue un gobierno excesivamente contento con la población y ahora pues hay un gobierno mucho más el Ador definiera y por lo tanto hay una ilusión económica Chile a nivel de naturaleza sigue siendo un destino de los más principales de del mundo es decir tenemos la Patagonia teníamos en el norte el desierto de Atacama se está pues no es mucho el cubismo de estrellas es el chut desde el país del mundo con más de estaciones astrofísica es el perro lo el siempre observatorio Alma diez de los países del mundo con más con menos contaminación lumínica y por lo tanto con con más posible de que cualquier persona con un pequeño telescopio con unas salidas ya organizadas por diferentes agencias de viajes entonces era uno cielos acertante valioso del Hemisferio Sur que también animó a que cualquier persona que venga de España pues obviamente cuando mira al cielo padres no estilos diferentes palos así que a nivel de naturaleza nivel de de contacto con con en fechas con espacios abiertos con Parques Nacionales con glaciares la zona sur de Patagonia absolutamente espectacular pues yo creo que soy barato pues bueno totalmente para los bolsillos muertos un poquito en más económico pero el gran problema que tiene Chile como Argentina o como Brasil estos tremendos países que no solamente llegar a ellos sino que lo vamos a tener que movernos íbamos a tener que utilizar al menos tres cuatro cinco seis vuelos internos para poder hacer un viaje relativamente completo estamos hablando que chiles desde el norte hasta el sur son cuatro mil doscientos kilómetros una distancia vimos por lo tanto esos paseos que nos vamos hacia el norte hacia el sur necesaria durante tomar aviones y eso pues nos va a encarecer un poquito poquito oleaje

Voz 1025 08:53 si te encuentras con alguien de ADN Chile que son nuestros compatriotas en Chile diles que pongan Ser aventureros que así ya con vistamos otro otro trocito de

Voz 4 09:03 tiene algún asesino Chery a dicha Chema Caron que él siempre está en Chile hemos tenido siempre siempre siempre ahí José está por allí

Voz 1025 09:13 el viajero no porque me estáis como esta sección de aguas si lo lo estoy diciendo desde mayo

Voz 4 09:19 la serie no era con todo los hay que no entonces entonces bueno

Voz 0181 09:27 a ver a ver lo que es lo que nos cuenta estoy muy interesado

Voz 1025 09:31 de verdad bueno José Luis estábamos acá

Voz 7 09:34 pican es poner término a una una las visitas que que voy a hacer estos próximos días habéis que que bueno soy amante de los cementerios como lugar con arquitectura con escultura ahí realmente bueno hoy en día es han publicado bastantes guías de cementerios por el mundo

Voz 1025 09:49 mirando al futuro más cemento

Voz 7 09:51 Dios me cementerio general hablando de asesinos y demás pues hay gente del Cementerio General funcionando cementerio de varios en Santiago este es el más importante pues es un auténtico museo libre de hecho lo los fines de semana Domingo citas visitas guiadas y bueno pues ahí que tan importante OTAN conocida para España pues como Victor Sada que fue matado en el Estadio Nacional labios de de Pinochet de todos los presidentes que ha habido en en Chile hay incluso un panteón para los seguidores del colocó dos nuevos estereotipos destruidos más

Voz 6 10:24 sí Diago

Voz 7 10:26 hay y por lo tanto bueno no sé si habrá que seguro que los hay asesinos en serie pero sí que es bueno

Voz 4 10:31 vale

Voz 7 10:34 los atractivos que puede haber hoy en día Santiago Xavier fija como digo a un museo al aire libre que el Cementerio General

Voz 1025 10:40 muy bien pues no vamos a dejar aquí os recuerdo que son asesinos al viajero habrá algunos que se han en serie pero no que son asesinados viajeros un abrazo enorme hasta la próxima semana José Luis

Voz 7 10:50 adiós compañero no lo es

Voz 1025 10:53 si no os vamos de Chile y voy a saludar a Carlos Barrabés porque porque nuestro amigo porque es parte de la Familia carrocería está otra vez camino el Dhaulagiri ha conseguido otra vez sponsor que es Ifema el tío con ochenta y nueve años a intentar los setenta setenta

Voz 4 11:13 me perdone pero esperemos que ya ya pasa de los ocho mil setenta y nueve Estaca

Voz 1025 11:22 minuto de los dos últimos ocho que son el aula el Shisha Pangma y quería preguntarle a Carlos Barrabés hola Carlos qué tal estás hermano

Voz 0322 11:32 buenos días aquí estamos muy bien oye tío

Voz 1025 11:34 es es inagotable pero es alucinante la capacidad que tiene Carlos Soria para para seguir ese proyecto se sueño de los catorce ochomiles y otra vez eh

Voz 0322 11:44 es esto es uno de los valores de Carlos Soria pero es un valor alucinante de la residencia esta tan fuerte que tiene que es alucinante y sobre todo el compromiso no entonces son valores como como decías otro tiempo casi es alucinante el tipo está comprometido con con su relato hasta unos niveles increíbles de hecho se jugaba muchas veces la vida vamos idealmente lo que está intentando hacer es algo espectacular Él sabe que eso crea como mucha esperanza mucha gente porque él habla con muchísima gente que se ve reflejada en lo que él hace yo creo que cara al futuro está claro que la gente parece que vamos a vivir muchísimos más años Le hecho ya

Voz 10 12:27 Torre Ical no es como el primero

Voz 0322 12:30 SER evangelizador de qué hacer con tu vida en el futuro cuando seas mayor

Voz 1025 12:35 sí y además para mí esto lo hemos hablado tu yo fuera de micrófono muchas veces es un referente de vida no es un referente de vida que decías que la Julio la jubilación pasa por por su Britten con ocho mil eh

Voz 0322 12:47 está claro y sobre todo para la capacidad de decidir que en un momento dado jubila y que comienza otra vida esa vida pues en esa vida tienes proyecto sigues teniendo un compromiso total como otras vidas no cuando que va bajando teniendo hijos y sobre todo una cosa importantísima Él es la promesa viviente de que puedes hacer lo que quiera que yo

Voz 1025 13:12 claro que sí que da te queda te y Carlos que le tengo al otro lado señor Carlos Soria en dos en qué punto te encuentro de no sé si estás en pleno Himalaya no no sé dónde andas exactamente qué haces amigos cómo estás buenos días

Voz 8 13:27 buenos días queridos pues estoy aquí en su Kun en en el Himalaya despectivamente aproximadamente a cuatro mil setecientos si algún metro pero muy bien estupendamente encantado de la vida

Voz 11 13:39 estás en plena fase de entiendo de aclimatación no

Voz 8 13:45 sí estoy haciendo una aclimatación que ha sido una aclimatación maravillosa porque se han venido hasta hace dos días se han venido conmigo una de mis hijas y dos nietos han subido hasta bueno pues hasta tres mil ochocientos así no creas muy bien muy majos y me has sido voy a emocionante para mí muy bonito han venido tres días acompañando a los dos días que hemos estado en Katmandú es una climatización especial y ahora pues bueno estamos aquí en tu Hoon íbamos a intentar subir a estos seis mil metros vamos a estar aquí cuatro días más íbamos a subir primero un pico de cinco mil quinientos y luego vamos a llegar a seis mil metros vivir que a esta altura para poder llegar al campo base del Dhaulagiri que llegaremos aproximadamente el día dieciséis diecisiete allí nos tendréis con mejores medios que hoy sin problemas

Voz 0322 14:40 sí

Voz 12 14:40 y bueno llegar allí

Voz 8 14:43 a lo mejor aclimatado posible en las mejores condiciones para cuando haya una oportunidad pues intentar la cumbre

Voz 1025 14:50 el que suena cañón no te preocupes por la condición que que está sonando espectacular Cuéntame Ángel

Voz 0181 14:57 la a Carlos las previsiones que que tienen de pan de tiempo climatología para estos días que que vienen como está Taula

Voz 8 15:06 a estos días no pedimos ni siquiera no vale para nada cuando estemos allí es cuando aquello empezará a funcionar ahora pues hace que haga el tiempo que quiera nos da igual nosotros estábamos aclimatando no tenga que ver no no pasa nada lo lógico es que podamos subir en la primera quincena de mayo a lo mejor ojalá pero a lo mejor podemos subirá antes hubo a lo mejor después eso eso no es difícil estos días está siendo muy buen tiempo por la mañana temprano aquí por las tardes buena a partir de las once horas y dupla a partir de la una o Así empieza a nevar un poquito no mucho tampoco pero Nieva un poquito ahora quién chucu una está nevando un poco poca cosa esa es la realidad

Voz 1025 15:51 como tiene planteada esta historia el objetivo es llegar al entiendo al Daul a bajar luego te directo para alcista o o esperamos no no

Voz 8 16:01 no no no no hacemos da aula nos volvemos a nos volvemos a casa no volvemos a casa volveríamos aquí a finales de agosto aproximadamente

Voz 1025 16:11 bueno ya la época

Voz 8 16:13 época de ir al piso de déjame que ves como

Voz 1025 16:16 era algo que ya sabes que nuestra relación con Carlos Soria es espectacular a ver yo yo ahora me un poco qué tal la rodilla qué tal todo tus tú de te quejas de algo o estamos viendo

Voz 8 16:28 que nunca

Voz 13 16:31 nada menos que robar

Voz 1025 16:34 sí sí sí sí sí

Voz 8 16:37 estas sólo gente

Voz 4 16:39 el le tiras un poco la piedra por ahí entra como vibra como el PP Barrabés no sé lo que verdad dime dime dime

Voz 8 16:48 me encuentro me encuentro bien y estábamos aclimatando bien y fenómeno sito estoy aquí con con Luis pues Luis Miguel Lopes Soriano el camarada

Voz 4 16:58 sí hombre claro amigo entrañable

Voz 8 17:00 el alpinista gran persona mientras tanto se ha ido Alcalá para atar otra montaña de aquí cerca con dos amigo geólogos pues a trabajar un poco de geólogos y al mismo tiempo Luis matarse vuelven aquí en dos días vuelven aquí hacemos alguna cosa juntos pero estamos todos en la zona

Voz 1025 17:17 qué grande bien muy bien muy contento

Voz 8 17:20 siente que todo haya salido ocu nos ha costado que saliera pero ha salido y aquí estamos hidráulicas a los grandes amigos periodistas que tengo que se ha enterado medio mundo

Voz 4 17:31 tu gente en medio mundo

Voz 8 17:33 no temía patrocinador que fíjate me ha llamado hasta una violenta de Nueva York que un trabajo diecisiete años para ver si me podía ayudar en algo por si estaba dispuesta a ayudar medida creíble dio increible cómo sois los periodistas

Voz 1025 17:52 pero sobre todo porque sabes que te queremos un montón oye en Ifema vamos bien vamos con con Antonio Alonso o tenemos problema perdieron

Voz 8 18:03 tenemos una expedición fantástica fantásticas ningún problema pero está funcionando Biel demandamos cosas ya preparadas y sacando en las redes nosotros también

Voz 7 18:16 al mismo tiempo

Voz 8 18:17 es que eso lo mandamos a ello los subimos en el yo subo por Carlos Soria que ahora está bajo la insignia del tema como es lógico estamos encantados con este patrocinio qué suponen temas supone Madrid supone bueno supone muchas cosas a la Comunidad de Madrid y estamos muy contentos con el patrocinio de creo que todo va a salir muy bien

Voz 1025 18:40 Barrabés borde rojo vestimos de rojo Weise rojo ahora sí sí

Voz 8 18:43 bordeando la amarilla

Voz 1025 18:46 ya and roll a están llevado todos dime Barrabés que le quería preguntar algo

Voz 0322 18:52 no si es que tal vez por porque ruta basa su vida

Voz 10 18:55 bueno

Voz 0322 18:56 es que me vais a bueno pues Carlitos

Voz 8 18:59 las normalísimo que es maravillosa hay que la conozco muy bien porque he estado muchas veces aquí pero pero sí por la ruta normal por la ruta normal absolutamente que ya es bastante complicada ya sabes

Voz 10 19:11 símbolos problemas se ha dado de hablar

Voz 8 19:14 a echarse el campo dos y lo largo que insta a ir a la cumbre porque hay que cruzar toda la travesía que en esta montaña de la cumbre es difícil no todo el mundo llega a la cumbre

Voz 12 19:24 cumbre

Voz 8 19:25 en otoño pasado norma dejamos de ocho mil cincuenta metros de visibilidad nos habíamos equivocado de curricular nos costó más lo que hicimos que hubiésemos llegado a la cumbre pero no pudo Esther pero aquí estamos dispuestos y estoy seguro de que lo vamos a conseguir además

Voz 0322 19:44 pues enhorabuena ya antes porque la verdad es que sólo tener el valor de ir esta montaña de salud alucinante es increíble cómo cómo te has preparado mentalmente porque la verdad es que una montaña en la que ya varias veces pues has estado te ha costado con conocer la dificultad has hecho algo especial

Voz 8 20:03 bueno pues algo especial he intentado algunas veces poner el campo tres más salto sólo lo conseguí en una de las ocasiones que estuvimos allí dos días con un viento horrible y el último tuvimos que bajar este año pues también prepararme físicamente me he preparado pues como siempre me preparo pero queremos intentar tener este campo alto para que es aproximadamente mil quinientos sesenta agua Steve para que el día de la cumbre esté a un poco menos largo y puede dar tiempo a subir y a bajar bien

Voz 1025 20:36 eso es lo que tenemos en mente y lo que queremos hacer pero no

Voz 8 20:39 yo ya sabe estoy muy bien que la que manda es la montaña

Voz 1025 20:42 como siempre tenemos en la cabeza y lo vamos a ver

Voz 8 20:44 es dar muy bien venga lo estaba

Voz 0181 20:47 pensando Carlos yo siempre te siempre te veo te noto muy feliz no en en tus expediciones pero tengo la sensación de que en esta

Voz 14 20:54 te veo como especialmente feliz me equivoco

Voz 8 20:57 hombre es que de estar aquí con mis nietos y con mi hija me ha dado una inyección de moral fantástica con una amiga que es hija de un amigo de toda la vida que también jugaba y venían a la montaña de niños con mis hijas y luego otros amigos que han venido también y bueno estoy muy contento porque todo ha cálido tenemos patrocinador una vida es bella orquestales estómago de ir a montaña

Voz 4 21:23 la vida es bella

Voz 1025 21:25 de ahí estaremos muy pendientes ya lo sabes cómo siempre Carlos que es un lujazo poder hablar contigo ahí estaremos muy muy atentos a todo lo que vaya a hacer durante las próximas semanas así que mucha suerte en el da pero insisto te vamos a estar dando la tabarra en ser aventurero semana sí semana también

Voz 8 21:45 de esta barra nada sabéis que no os tenéis siempre a ti y a todos los demás periodistas que espera disposición encantado de estar con vosotros

Voz 1025 21:53 un abrazo enorme cuida te mucho amigo recuerdo a Sito hiato ya Luiz ya toda la tropa

Voz 8 21:59 muchas gracias un abrazo para todos también un abrazo Carlitos Barrabés

Voz 15 22:05 bueno habrá que pagarlo abrazo luego bueno

Voz 4 22:08 no es decir nada

Voz 0322 22:12 lo te irás de pavo

Voz 4 22:15 firmar para llegar ahí a los setenta del mayor luz puedes hacer lo que quieras vamos a ver yo sé que es muy buena gente pero perdió el otro día hablamos de llegar a los setenta y nueve si llegamos bastante de ella como dice Chema dice mi futuro está cada vez más cercano a pues cuidado cuidado no no pero

Voz 0181 22:39 es admirable lo que eso es un es una persona excepcional las sedes primero no sé no sé

Voz 0322 22:47 estoy muy de acuerdo es que el puedes hacer lo que quiera pero es mentira no es una cosa que les dicen ahora los niños tú puedes hacer lo que quiera dice bueno depende nos has nacido en un barrio con las maras no pues igual ante la opera un poco lo que sí que ejemplifica este tipo de personas tan excepcionales

Voz 7 23:05 es que la la grandeza y no

Voz 0322 23:07 bueno lo que realmente si tienes las oportunidades y tienes si sabes moverte dentro de esas oportunidades desgranó que realmente merece la pena vivir la vida que hubiera logrando

Voz 0181 23:17 efectivamente porque no solamente ya es decir voy hay estuviera montañas de ochomil

Voz 1025 23:21 es decir llegar a esa edad ya no subir

Voz 0181 23:23 montañas pero decir que te has cuidado lo suficiente como hace Carlos estar físicamente bien para poder hacer muchas cosas que se pueden hacer si te mantienes dos ochomiles

Voz 4 23:31 no es la leche con treinta y cuatro uno uno uno

Voz 7 23:37 a veces me pero este que está haciendo es

Voz 15 23:41 claro claro y que ahí vais a nadie salvo cuatro Lincoln bueno Carlos Barrabés cuida te mucho hermano venga estoy muy felices tal lo vamos a hacer una

Voz 1025 23:53 mínima Pablo VI seguimos con más historias estás en Ser aventureros

Voz 16 24:01 los

Voz 0785 24:44 no olvides tu historia ni tu destino Bob Marley de la SER

Voz 17 24:52 la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera partida parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato oiga porque hemos de emplearlos funda tontería como esta de la corta si es demasiado largo

Voz 18 25:09 a nombrar

Voz 19 25:14 pero se está is Gutter y Facebook Twitter arroba Ser aventureros Facebook busca nos por ser aventurero

Voz 1025 25:28 me hace mucha gracia cuando hablamos estas historias porque miró a Chema ahí y me pregunto Chen con setenta y nueve porque claro Carlos tiene afición la montaña tu la fotografía yo también soy muy de montaña pero Chema Chema solo hace que

Voz 4 25:40 pero lo lo la villa hago más cosas

Voz 1025 25:45 te aseguro que algunas de ellas es seguir haciendo con setenta y nueve en serio pero bueno tú te ves como que como asesino en serie a los setenta y nueve veo pues bueno así que a lo mejor el que no está consistente no eres tú

Voz 4 26:00 madre mía bueno tenemos que invitar a Sara la hemos presentado en el arranque de él

Voz 1025 26:04 programaba una chica que un buen día Arkansas para llegar a Zaragoza y la gran pregunta es qué hace una chica de Arkansas en Zaragoza

Voz 6 26:12 bueno es que encontréis trabajo ahí entonces me quiere durante años ha ido volcó después hicieron este años pues te platea Diane Harpo era mundo Soba

Voz 1025 26:21 pero con tu vas en Zaragoza si pan

Voz 6 26:24 sí siempre hay en Zaragoza eso

Voz 1025 26:26 que no porque te gustó Zaragoza quiero decir

Voz 6 26:29 bueno está en trae siempre desde entonces

Voz 1025 26:35 me Pepa eh porque trabajadas en Zaragoza donde trabajaba no no no

Voz 6 26:40 bueno yo enseña enseñaba inglés pero ahora no estoy ahí porque bueno tengo mi piso y Mi oficina giras desde ahí bueno ahora Benito mis Chávez va en cosas porque yo soy conferenciante

Voz 1025 26:53 sí bueno

Voz 6 26:56 anoche en cursos y talleres ensanches hay un montón de cosas si necesito un sitio fijo para estar

Voz 1025 27:03 te has encontrado alguna vez en tus cursos de coche a un señor de setenta y nueve años que haga cimas de ocho mil metros negado pues es buena en conferencias te motivador desde luego continuar ejecutivos todo esta gente que sí sí sí que que era visitar sí sí sí Nos ves futuro a nosotros lo que realmente te Mostra

Voz 4 27:22 todo para ver qué podíamos pero aquí somos muy golfos

Voz 1025 27:31 sí porque vemos vemos que todo toda la información has viajado por medio mundo

Voz 6 27:37 sí en ochenta y cinco países Soba IMI es viajar a todos los países

Voz 1025 27:43 siempre sola siempre bueno a veces

Voz 6 27:46 este encuentro con alguien en el camino pero siempre empiezo solo

Voz 1025 27:49 las olas sí

Voz 6 27:51 me encanta de experiencias viajan toda es algo espectacular porque antes tenía un montón de mi de viajar y ahora voy totalmente hallazgos cosas

Voz 0181 28:01 viajas en sistema de viaje como es autoestop trenes aviones

Voz 1025 28:05 claro un poco

Voz 0181 28:08 he visto una chica que ha dado la vuelta al mundo en auto stop

Voz 6 28:11 pero bueno fue Simeón quince yo empecé haciendo autostop con más de doscientos coches por más de veinticinco países saludó a otro Estado ir la gente y pensaba

Voz 1025 28:26 era muy muy boca muy muy muy peligroso pero no es menos peligroso de lo que pensamos o no el susto que bueno es si a veces si había una un caso tan

Voz 6 28:38 tenía mi cuchillo tengo uno pequeñito bueno bueno estaba puedan noche hijo es que no se no rompió mucho en esa persona pero no hay que usarlo

Voz 4 28:51 pero bueno si no lo dejó claro el otro partido es que solamente recordad este un brazo pero

Voz 6 29:03 es que comience mi viaje quería beber una aventura entonces no me preocupaba mucho pues da seguridad a principio lo bueno es que esté cuando tenía veinticinco años y ahora dijo me voy carente pero a mí me encantan las aventuras entonces hago muchas cosas es decir ahí a otro Estado también duermo Honda cacereño desconocidos en una página web que Mc Cain es un hecho el cambio de posturas pues todos los países ya llevó ochenta y cinco países acaban haciendo surfing desconocidos

Voz 1025 29:39 empezaste a tremendo empezaste en Arkansas o no o Juanjo empezaste cuando ya estabas aquí en España

Voz 6 29:47 no es que se escaños en España y bueno viaje bastante por España

Voz 1025 29:53 quince te gusto España por algo en especial los España que siempre quería aprender español porque tiene familia o amigos pero escuchan Nara en España pueden suele ser

Voz 0181 30:05 el desconocido hay yo vine aquí sin saber

Voz 1025 30:07 ni una palabra en español cero te costó una semana no no no

Voz 6 30:13 y es que después de un año la gente y siempre merecía nunca vas a aprender es muy raro

Voz 20 30:20 desde Quito muy fuerte y que nunca pasa aprender bienvenido

Voz 4 30:24 España siempre ha eh

Voz 6 30:28 esto es todo lo merecía Masip de chip porque a esas esa todo eso

Voz 1025 30:33 en total empezaste a viajar a partir de entonces

Voz 6 30:36 sí bueno yo empecé bueno viajan a España alas o sea Fermín a decir la excesiva

Voz 4 30:43 tenía abril

Voz 1025 30:47 cosas ir es pues bueno

Voz 6 30:49 ocho de Cutura pues empecé a viajar bueno empezarían a Marruecos doblegó por toda ropa y bueno hacia Suramérica Centroamérica África Oriente Medio bueno

Voz 1025 31:05 hasta hoy sigue obviando dar me parece muy bien

Voz 0181 31:07 algún país especialmente difícil te resultó para ti

Voz 20 31:11 fue vio

Voz 6 31:13 no en este momento no es decir no no he de pájaro tanto a dos países muy muy especiales para mí todo vía en Emery pisadas no hay tiene muchos problemas bueno alguna vez me vieran en Haro Juana porque tengo muchísimo en sellos de mi pasaporte buena

Voz 1025 31:33 pero que aduana En la tuya desde cuando volvía a casa en cambio en Milano enserio en Miyagi me he hecho email echaran que te echaron y echaran de Cavia si a Líbano que tiene una cara de Siria pero no me lo puedo creer que había un error entonces está todo claro

Voz 20 31:56 aquí no podría comunicar mi porque no hablan español y tampoco hablan inglés

Voz 4 32:00 sí sí claro estos italianos

Voz 1025 32:03 quién sino aquí no estoy tiene han dado quiso velero porque porque te Charo de lo explicaron no nosotros explica

Voz 6 32:10 no es que no podrían explicar entonces bueno decía que bueno había bastaron dos día es es que estoy haciendo para un para ahora insiste en que había pasado dos días Mike Mills ven Tenerías

Voz 1025 32:25 por ello pero eso sí claro eso yo es ya en sí

Voz 6 32:29 pero es que tengo un visor aunque esto y tramita no ahora en ocasiones bueno me echaran yo fui a Nasser

Voz 1025 32:37 día a día no no no no no me lo que ellos querían que yo estuviera para siempre para bien si cuentan una cosa adulto solo no no

Voz 20 32:50 en lado loca vas a volver

Voz 6 32:53 claro es que voy a volver pero ahora quiero a estar aquí en España para hasta que tengo mi vista debía viajaron

Voz 1025 33:02 todos estoy viste mala suerte porque son muy muy acogedores seguramente hace quedar incluso sólo los barcos

Voz 21 33:09 vaya para acá

Voz 1025 33:14 cuando viajas qué es lo que es lo que te interesa pues que es que buscas era básicamente Greco tú eras quién

Voz 6 33:22 días oyendo fuera más sostenible y ahí orando a Esquire ahora Medio Ambiente y también conectar con diferentes culturas por eso me encanta tanto causó Fein porque pues cuando estén es ver cómo que hacen en al día que comen cómo viven subiría herido

Voz 1025 33:41 al final para que la gente que no lo conozca lo sepa está simplemente integrada dentro de la familia es un miembro más

Voz 6 33:47 el dato es de costes que antes yo tenía la mente muy cerrara porque su aire ya yo lamenta haber ahí son poco cerrara

Voz 1025 33:58 me da a mí les puede ser de cualquier niño

Voz 0181 34:00 el quiero decir que puede tocar una familia muy adinerada como te puede ser una familia muy humilde muy sencilla

Voz 6 34:05 exacto es que yo yo estoy Beckham también les muy humildes y también muy ricas en no antes es que bebieron más claro entonces encara experiencia gerente ya pero cuando una cosa porque

Voz 1025 34:21 ah y hasta cierto punto es fácil comunicarte con los dos idiomas que habla el inglés y en español pero pero entiendo que hay muchos sitios en donde lo tendría más difícil no donde no

Voz 6 34:31 la acción nuevo perpetrado es de pereza plan mucho con las manos esto esto que hago en muchos sitios es que es verdad que es vean algunos escasos en una casa inoportuno así es como bueno a dos cuando es manos pero es más complicaron ovaciones pero bueno nuevamente pero encontrar a alguien que habla puedo menos en poco de inglés pero no se me yo prefiero estar con alguien que tiene un nivel más alto porque si no es que no me estar en silencio

Voz 1025 35:06 a mí me dice

Voz 6 35:08 dos

Voz 4 35:10 pues no protagonista hoy

Voz 1025 35:13 sí aquí en Ser aventureros por cierto salas si la gente quiere verte tienes charlas pronto Bashar

Voz 6 35:18 bueno de diez semanas me voy a dar una charla sobre y sostenible pero yo pongo todos misa Ventures en el gran en San uno de número uno cuando aún Marek clima M O M A T IIC You rima que R

Voz 1025 35:37 pero

Voz 4 35:39 m Arenys o que va Jeremiah Juani single es distinto pero

Voz 1025 35:46 el número en One ON

Voz 6 35:49 no uno uno es es es mejor conoce Espanyol que digan porque si no estar ella

Voz 0181 35:56 quieres dedicar cuando seas mayor no

Voz 20 35:59 bueno pues

Voz 6 36:02 no dos se une conferenciante que viajan

Voz 1025 36:05 pero sí tenemos

Voz 6 36:08 es cierto esto que quiero hacer para para el siempre me encanta dados medios de comunicación de de conectar necesidades también yo tengo Face por qué no en la página web no Marc Cheema punto com yo pongo todo ahí todos tú eres irlandeses teorías de gran pongo

Voz 1025 36:30 pero sí está claro voy bien de pues sábado que nos ha acompañado con buen día salía de Arkansas al voto a casa no que piensa tu familia de esto

Voz 6 36:40 piense que soy una persona muy invoque porque ellos no tienen pasaportes es que es que ellos nos viajan

Voz 1025 36:47 cero uno cero y les mandas fotografías de toro estás haciendo o no si también diga ocho esto

Voz 6 36:54 a mi madre y vestían loca bueno tienes hermanos si tengo una mano que tiene treinta y un años que vive en Arkansas bueno tiene todavía más

Voz 14 37:06 tiene pasaporte no no no

Voz 4 37:09 tiene para ellos

Voz 6 37:12 es que Cannes es mucha gente no viajan entonces ellos viajan a través de mis experiencias y esto es lo que pasa en Arkansas votó

Voz 5 37:20 a Trump no mentía

Voz 1025 37:23 bien pues siendo ahí estuvo menos tú tan terrible noticia ya que estaba en Zaragoza me voy votado Sarandon muchísimas gracias y mucha suerte

Voz 6 37:33 bueno muchísimo que llamáis tú

Voz 1025 37:35 la chica Arkansas ha pasado hoy por ser aventureros vamos también no te vayas que vas a ver los peligros que corren el mundo u eh vamos con la sección de loco venga dale

Voz 2 37:50 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 4 38:03 a ver voy a has visto cómo se llama tu sección absorbido cómo se llama día asesinatos viajando ni leches yo he oído viajeros

Voz 1025 38:15 o no ya ido viajes y asesino no viajero

Voz 4 38:19 vete a arreglar dos cosas a ver dónde

Voz 1025 38:22 vamos tenemos viajes vamos a Guatemala bien vale tenemos asesinos vale donde es que en Guatemala no faltan en Guatemala habéis oído hablar muchas veces con una historia muy recientemente otras otras veces Saidi hay días que hablo de de historias que pasaron en una historia real

Voz 5 38:41 mente muy actual porque estos cinco individuos han sido detenidos hace apenas unos días

Voz 1025 38:46 y en Guatemala se ha hablado de las maras se encontraron en ocasiones incluso si tú viviendo con un con una o con un grupo de la Mara Salvatrucha o sea hablado algunas veces también de brujería Guatemala es un es un país donde donde no solamente el chancanismo o las religiones en críticas de origen maya qué tal sino que la santería

Voz 5 39:06 sea o o el SAT animo más más profundo y arraigado en Guatemala está muy muy muy metido por otro lado se habló también de los secuestros exprés es verdad en Guatemala

Voz 1025 39:17 sí se quedan en México se dan

Voz 5 39:20 en Guatemala en Guatemala serán bueno pues qué pasaría si juntamos estos tres elementos sacamos sacamos a unos a cinco tipos cinco asesinos cansé detenidos la semana pasada

Voz 1025 39:34 que lo han sido

Voz 22 39:38 es sí

Voz 5 39:40 habían ido a asesinado todavía no se sabe es tan todavía sacamos sacando cadáveres pero han asesinado a bastantes personas ya veremos ya veremos a cuantas con ritos satánicos ellos lo he Pepe no secuestrada eran eran mareos secuestrado van a a gente pedían Cate pedían rescate por ellos durante varias durante varias semanas a veces sencillamente los mataban antes pedir el rescate son muy habituales de que porque no tienen medios es decir cuando tú no cuando uno tiene medios para mantener una personas secuestradas lo mata lo que hables es las la secuestra la metes en el vehículo la asesinas la Matas latidos por un barranco en tierras donde sea in luego en pienso pedir rescate P I piden una cantidad pequeña para que es lo que hacen bien a lo mejor quinientos dólares te hacen un secuestro ese tipo quinientos dólares seiscientos la de la familia pensada ese dinero porque cree que va a recuperar rápidamente el Granca y luego vuelven a pedir otra cantidad o pide entre mil luego piden cinco mil hasta que la familia de Haider dinero en ese momento ya descubren que descubren que no sencillamente ese rompe la comunicación a mí no tiempo estos tipo realizaban ritos satánicos con la con no con las víctimas

Voz 1025 40:54 por ejemplo Pío se entonces lo que no sabemos eran viajero

Voz 4 41:01 ah amigo pero no está claro que que que claro que de hecho ya se ha dicho si él estaba estaba esperando claro eso es lo que no vale cualquier ya hechas eso cuando ya hecho la se ha la asunción porque hasta aquí

Voz 1025 41:17 puedo contar más no pero sí

Voz 4 41:20 ahora mismo pero no porque vamos a ver tu sección

Voz 1025 41:23 vez viajeros asesino

Voz 5 41:26 pues la podemos cambiar no no no porque

Voz 1025 41:28 la sección que presentase y ha triunfado durante semanas ya pero ahora no publicó Mi público estar pidiendo un giro

Voz 4 41:36 ah claro pero voy a dar yo como director del programa te voy a girar la silla para el otro lado era posible que me estoy portando malos no no pero tienes que intentar como te lo diría yo yo creo que los oyentes no lo que el

Voz 1025 41:49 sí se se ajuste a tu sección va Easy cambiamos el título la sección no seguirlo los viajes y asesinos no la Rodríguez de era aventura pero no tendría cabida en Guatemala Se da mucho también es linchar a los delincuentes cuando la población Villalba el todo no no no no

Voz 4 42:10 vale sí sí sí es verdad que será el linchamiento

Voz 1025 42:13 pero cuando algunas cosas que ves robo de niños

Voz 4 42:15 el material agarrado la red de niños

Voz 1025 42:21 venga que nos vamos dejamos la sección de Chema gracias a Dios pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a estar hablando de aludes y avalanchas que yo no sé que el año

Voz 4 42:31 yo les daré todo mal que ahora viene nada Gregory

Voz 25 43:44 que admiten propinas diseño quienes hay cinco dólares y allá pues no los gases porque quizá te los pido algo

Voz 19 43:58 era aventureros está en Twitter Facebook Twitter o va a ser aventureros Facebook busca nos por ser aventurero

Voz 1025 44:10 bueno pues al principio en el panorama y os contábamos la cantidad de personas que han perdido en poco más de cinco días la vida en la montaña no sólo en nuestro país sino fuera de nuestro país pero que eran compatriotas y es que la montaña están muy delicada y las avalanchas están siendo el pan nuestro cada día desde hace ya bastantes semanas y el nivel de alerta aludes está muy alto para que entendáis todo esto hemos decidido llamar a Rocío Hurtado es ingeniero de Montes es coordinador del centro al Gürtel tiene más de diez años de experiencia trabajando en el mundo de la consultoría de los riesgos naturales así que Rocío que tal estar buenos días

Voz 10 44:49 hola buenos días entre otras cosas es buena amiga

Voz 1025 44:52 que estoy encantado de desacuerdo ha a Rocío nosotros tenemos una campaña ya en aventurero semana Semana de por favor sentido común responsabilidad que la montaña está muy delicada realmente te queríamos llamar hoy porque es que está muy muy delicada no hay mucha nieve todavía ir las temperaturas no cambian mucho de la nieve es muy inestable

Voz 10 45:15 sí sí es agradezco mucho que se me machacón es con esto porque este invierno o por lo menos principio de primavera no nos está poniendo las cosas nada fáciles hay mucha nieve todavía hagas cotas más altas las temperaturas suben y bajan y eso hace que la nieve pues empieza a movilizarse rápidamente

Voz 1025 45:32 con lo cual nos encontramos que Si salimos estos fines de semana

Voz 11 45:35 a a la montaña si decidimos caminar au o hacer esquí de travesía no

Voz 1025 45:43 la estamos jugando según por donde vayamos

Voz 10 45:46 eso es lo primero que tenemos que hacer es llevar siempre el material de seguridad eso es lo primero y lo segundo informarnos de las condiciones de la metió de la nieve porque en función de eso vamos a planificar la actividad y no al revés lo que no hay que hacer es decidirá porque yo mira Dani

Voz 8 45:59 tú

Voz 10 46:00 y a ver qué tiempo así no es que me lo primero el tiempo y la nieve y luego ver con eso que puedes hacer

Voz 1025 46:08 tú tú tú crees que es una buena idea por ejemplo tal y como está la nieve estos días hacerse una excursión Navas neto bajar esquiando

Voz 10 46:16 no no para nada según estoy mirando la predicción parece que el sábado va cala el pulpo el pulpo en forma de agua al pulpo en forma de nieve pero es una buena

Voz 1025 46:28 muchísimo cuando

Voz 0181 46:29 en uno de los accidentes últimos la policía del cantón a avisó de los tres chicos

Voz 1025 46:38 el dinero de galones

Voz 0181 46:40 ese salirse de la pista y hasta qué punto es Se permite eso de de las pistas hasta qué punto hay una responsabilidad porque lo ves a gente si tiene un problema hay que ir a buscar esa gente lo que pasa rodeado eso es como si

Voz 1025 46:53 de cada uno no te avisan pero allá por si te metes en ese jaleo nadie

Voz 9 46:58 te diré dato que se tiene en cuenta lo que pasa es que esa gente tiene un problema

Voz 10 47:04 eso ya sí de la normativa que hay en el país el rescate de si lo que vamos lo que no puedo hacer dudar al rescate una persona pero está claro que habrá que ver si se ha cometido alguna imprudencia o negligencia a la hora de esa accidente

Voz 1025 47:23 eso ya ahí ya la responsabilidad y en esta es verdad que estamos supongo que conlleva mucho peligro ahora mismo no sé si es que hay mucha nieve verdad este año Rocío

Voz 10 47:31 eso es este año ha nevado mucho en cambio el año pasado en esta misma fecha apenas había nieve por eso yo creo que el problema es que la gente se confía y recuerdo a los últimos inviernos y no es lo mismo caen ya no es diferente tienen hemos que siempre mira alrededor y bueno pues ver qué condiciones Hay y no sacar conclusiones obvias ni a una vez que pase por ahí no pasó nada o Push igual tuviste suerte o lo hiciste bien pero bueno habrá que seguir viendo no ya

Voz 1025 47:59 tienes tienes alguna algún truco a simple vista de si vas por una zona de nieve que te tengas que da la voz de la digas Oui esta nieve me doy la vuelta

Voz 10 48:10 sí la verdad es que hay cosas que puedes mirar Daniel te dan un montón de avisos del esos grita a la cara mente pero tienes que estar con los ojillos abiertos para verlos pues desde los principales son que está soplando el viento que está soplando el viento podemos encontrar placas de viento eso es el primero

Voz 1025 48:30 cuando el viento media vuelta

Voz 10 48:32 media vuelta digamos que tendremos que vigila Si nos vamos a los tratamientos que son donde nos formaran las placas tenemos que vigilar que el interacciones vamos el siguiente es que empieza a nevar a nevar a nevar y pasa de ser divertido que tengo diez centímetros a nuestras que yo y humedad que tengo cincuenta una cantidad de nieve así de golpe

Voz 1025 48:51 sí es peligrosa también

Voz 10 48:54 además signos por ejemplo un calentamiento muy rápido es lo que va a pasar estos días de primavera nieva en cuestión de doce horas

Voz 1025 49:03 pero si no sube la temperatura aquí

Voz 10 49:05 veinte grados eso la niveles sienta fatal son pequeños y nos quedamos viendo pues esas bolas así como como si fuera ensaimada es que empiecen a rodar por la lava eran pecamos saber Chus letones eso ya nos está avisando que qué puede venir algo más gordo o no si si estás escuchando tronar no esperes a que llegue la tormenta para saber qué vas a mojar pues si te estás dando avisos pues si no te metas ahí debajo evita esas hasta la nieve avisa mucho

Voz 1025 49:32 muy bien pues me quedo con esa frase oye Ercilla estaremos muy pendiente tiene todas las previsiones quedéis un abrazo enorme si alguien quiere ver el estas previsiones son de las puede encontrar

Voz 10 49:42 si las pueden encontrar en la página web de Alarte www punto al norte punto ahí tenemos los boletines colgado

Voz 1025 49:51 pues ahí los veremos un beso enorme cuidado te mucho

Voz 10 49:53 a vosotros hasta luego

Voz 1025 49:56 la cosa importante a decir que tanto se llenan la boca luego nuestros políticos de hablar estas cosas

Voz 14 50:02 faltan medios faltan puntos de control que por favor

Voz 1025 50:06 ya que invertimos inventamos un poco en la montaña y a lo mejor vamos

Voz 5 50:11 cuántas vidas que te pasó que me que me ha servido mucho esto porque tú has dicho voy a hablar de aludes y avalanchas ya has hablado de aludes y avalanchas

Voz 1025 50:19 estuvo cuando quieres es decir que que yo eso lo aplique a mi sección ya pero te voy a decir una cosa que todavía no ha entendido llevamos veinticinco años yo soy el director ya ya ya ya se venga ahora cambiamos de tema fíjate ya verás

Voz 28 50:35 el espacio la última frontera es hasta alcanzar lugares donde no no pero

Voz 4 50:46 hombre no me pises por favor la cabecera de orina que nos ha caído un chino en la cabeza porque a pesar de que ha caído en mitad del Pacífico que va ya pero ha dado igual y eso es lo que me hace gracia si puedo hablar de lo que quiera no él hablo

Voz 1025 51:02 donde se habla de la paz

Voz 0882 51:04 a ver la la primera estación espacial china ha caído en el Pacífico Sur a la cabeza pero como decías tú ha contaminado ya que es una sustancia altamente tóxica es decir que los jueces sí sí lo habrán notado ahora las ballenas y os voy a llevar fíjate al la última frontera nunca mejor dicho

Voz 1025 51:24 el telescopio espacial Zabel

Voz 0882 51:26 ha descubierto la estrella más lejana vista hasta ahora está a catorce mil cuatrocientos millones de años luz

Voz 1025 51:36 fíjate que ahí difícil que ya hemos vivo estudió efectivamente eso sí hay te ha conseguido si no es la estrella

Voz 0882 51:45 más distante la han puesto el nombre un nombre muy bonito la han puesto el nombre de Ícaro porque era era ahora lo explico era una estrella gigante y muy caliente tenía una temperatura de once mil grados centígrados es decir dos veces la temperatura de de nuestro Sol digo era porque esta estrella está tan lejos o estaba tan lejos de nosotros que ha tardado tanto en llegar la luz a la tierra que ya desaparecido de hecho se calcula que esta ya desapareció hace Noemí

Voz 1025 52:12 mil millones de años y que lo hemos visto ahora

Voz 0882 52:15 hasta ahora además de manera casual porque estábamos mirando otra cosa una expresión de una supernova con el Havel de repente boom brilló una fuente de luz muy importante Spain empezaron a estudiarla vieron que era que era una estrella la han puesto el nombre de Ícaro una estrella que ahora la luz ha llegado la tierra se ha visto pero que ya desaparecido hace nueve mil millones de años fíjate en la inmensidad que ha tenido que recorrer salud para dar

Voz 1025 52:40 aquí muy muy interesante

Voz 0882 52:42 porque nos está hablando para qué sirve todo esto pues para conocer cómo era el Universo cuando cuando era un bebé no que es cuando se establece empezaba a formar no pues estaba en estas estrellas gigantes tan calientes más de once mil grados osea que hay nieve poca bueno pues bien ninguna

Voz 1025 53:00 están qué te ha parecido Gemma eh eso eso suena sección espacio y ha hablado del espacio es claro habla cuando el Microsoft se ha dicho espacio vale y ha dicho que se lo visto que me ha parecido que sí que sí tengo la sensación que con Chema estoy en el primer día gracias otra vez aprenden nunca este tío