Nadie sabe nada: Personas cárnicas de cuerpo humano caliente (07/0472018)

Voz 0009 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe nada un programa a priori

Voz 1 00:05 de humor con Andreu Buenafuente Berto

Voz 0057 00:08 eh

Voz 2 00:21 Dios indebidos la Cadena SER nadie sabe nada una semana más bien

Voz 3 00:25 venido competitivamente cómo estás muy bien muy bien en el teatro Lara el que liga claros donde ya es como nuestra segunda casa yo viviría que podían guión camastro

Voz 4 00:35 y una botella de absenta unos óleos

Voz 3 00:40 de que buenas noches de dos representantes tabaco de mascar

Voz 4 00:44 tú sabes si viviría viviría común

Voz 0009 00:47 un artista bohemio de el París de entreguerras

Voz 3 00:51 qué bien eso es lo que pensado que viene cuando cuando estés viviendo esa aventura para que lo lo lo jodido es no tener talento para para hacer nada de lo que se supone que hacen artistas yo creo que si te jueces lo bastante de absenta te da un poco igual este globos no tener pero no me entiendes no sea comprar el estilo pero no tener nada que decir en una buhardilla y todo bien y eficacia allí nada

Voz 0057 01:15 lo dice como si no fuera habitual que eso ya es bastante

Voz 3 01:19 el aval pues estoy bastante bien en la verdad ya un poquito cansado de de los fríos de de del diez de hombre no no hace mucho frío ahora en esta época el hombre su hija o qué qué tiempo hacía hoy pero pero de un recuerdo vengo vengo de la derrota

Voz 0009 01:38 Pardo de una época no no te quiero decir una cosa de verdad no sé si compartes esta sensación que el programa es grabado si basta ya no sé que no sé qué tiempo hacemos a mi se me ha hecho el invierno largo más largo que en otras o caes yo ni cada año decimos lo mismo yo no está en este sentido cada año lo mismo que hubiera de de que el frío hoy este frío ver a lo largo del verano es irregular pero inviernos tan tan largos no tienes yo te quieres que te diga a mí no me pareció

Voz 0057 02:14 el largo empezó muy tarde este invierno pasen hombre era diciembre todavía estaba la cosita muy muy temporada cambio climático bueno pues está jodido es eh eh pero eso

Voz 5 02:28 prueba de humor es decir que hay que tomar otra manera cambio climático me quedo frío cuando que nadie cambia alcohol cambio climático buen clima no sé si es poco vamos a ver vamos a

Voz 0057 02:55 a ver si si los oyentes nos ha aplican algo de luz Vicente del Valencia que

Voz 0009 03:01 es un Yuri es un es un hombre N'Dour y puede ser el diminutivo ya de un propio diminutivo

Voz 0057 03:08 que el gurú Pad policía por y para el i Pad es como muy de la movida no estábamos aquí en Migueli con la vasca hay un no

Voz 0009 03:18 bueno no lo sé guiris y sabemos lo que es guiri que dure ya eres eres guiri y es un honor

Voz 1177 03:28 el guiri Eguiguren no no dijo nada más datos que es un chaval que son web alguien ha usado la palabra ante nadie sabe de qué estás hablando no sabemos Vicente Igual en Valencia pues bueno

Voz 0057 03:40 mira la cueva Vicente blanca de Barcelona blanca Barcelona es como un líquido para para la ropa no tiene pinta de Barcelona que no

Voz 5 03:49 o una noche que acabó muy mal y cogí estén a la una blanca de Barcelona amarillo de Madrid y lo recuerda siempre tengo la blanca de Barcelona la caza

Voz 0057 04:00 sí porque los niños y las niñas tienen tendencia a matar hormigas o para desahogarse creo porque les porque les puede

Voz 0009 04:07 quien ya ya el otro día a mira no te hable de eso come con mi hija el otro día ya no sé cuál es te digo estábamos hablando de animales ya lista inculcando que hay que amar a los animales y las plantas también fuera como sanción muy bonitos muy muy espiritual muy de con la naturaleza y me hizo una pregunta muy importante dice dos animales papado todos todos todos todos todos las hormigas en Vigo se y si hay que amar las también como se llama una hormiga de María diga bueno tampoco entró en detalles únicamente y Japón

Voz 0057 04:42 la técnicamente y respetarlas dice pero la

Voz 0009 04:44 punta heavy fue ya los mosquitos hombre ahí te toca un tema que quite te molesta mucho yo

Voz 6 04:52 un

Voz 0009 04:53 sabiendo que igual estaba inculcando algo malo en la formación de mi hija le dije a los mosquitos

Voz 0057 05:00 los límites del amor no te llevamos llevamos los límites de la

Voz 0009 05:04 dice por qué porque pica mucho es muy molesto digo esté a festiva benjamina mosquitos no hay que llamarlos igual no matarlo espera malos tampoco

Voz 0057 05:14 lo que está haciendo reformas y que muy ruidoso con un taladro Iker molesta mucho

Voz 0009 05:20 poco de cambiarlo

Voz 0057 05:20 no no no habría que Safar lo con una palas gigantes como una hormiga por rociar con gas la casa hasta que no ya eso eso es lo hablé con mi hija pero vamos que la respuesta es obvia si efectividad bueno en fin yo qué sé yo intento inculcar inculcarles también el amor por los animales y luego me siento fatal cuando el sirva un filete pero bueno ya a esta es la vida contradicción

Voz 5 05:48 Daniel de Logroño mira blanca de Barcelona Daniel de Logroño todo productos que nos arregla la vida el otro día me tome un jarabe de la tos

Voz 0057 05:55 supongo que es para datos no de la un jarabe que él crea con su propia todos a la vez común Jack guarda el aire que sale la y entonces con unos lo decanta ahí sale de ahí un jugo un jarabe el jarabe de la tos no mató bate esto sabe cómo

Voz 3 06:12 pues no

Voz 5 06:14 uu sabe como el alcohol como el estornudo

Voz 0057 06:16 pero no lo sabe pero se da por favor yo a veces esto no te pasa es que a veces te cornudas no huele ya a veces es un olor horrible como de perro mojado que no puedo

Voz 0009 06:29 él sí que será va porque se pulveriza se pulveriza hasta el último átomo casi la la la la saliva

Voz 0057 06:37 pero a veces no huele el estornudo

Voz 0009 06:39 oye es insoportable casi peor compete una pregunta que te quiere decir que te quiero hacer piloto ya que te en el programa de televisión hace ya un tiempo que con la con Mi con mi saliva te dice la broma de madre críticos que lo lo eso era verdad no estaba fingiendo a vale yo fijo mucho cuando trabajo es que en el programa de esas cosas que hacer menos cómodo cómodo Gaos de comedia que es un estado de embriaguez

Voz 0057 07:01 sí la verdad de la risa la risa entonces yo lo hago

Voz 0009 07:04 con el pulgar limpio así cerca de la boca

Voz 0057 07:07 entonces yo empecé a hay casco color azul

Voz 0009 07:09 no no te dijiste y que peste

Voz 0057 07:12 a final de sección entonces la gente se reía llame

Voz 0009 07:15 pedía yo me quedé Torra ya digo joder

Voz 0057 07:19 es también saliva o no pero es más yo siempre si quisieras yo hasta me debería un chupito

Voz 0009 07:26 bueno yo creo que no hay que llegar ahí no jarabe de la tos

Voz 0057 07:29 el otro día David de Logroño dice que se tomó jarabe de la tos ya hemos hablado de este asunto el prospecto ponía quedaría todos tendría todos claro tendría todos dice que el prospecto ponía que era para la tos improductiva y entonces dice alguna vez existió la tos productiva

Voz 0009 07:45 sí hombre clarito Daniel de Logroño es la que

Voz 0057 07:47 eh la que provoca esputos de la que saca flema la que hace

Voz 8 07:52 la rata trata Crack

Voz 5 07:55 para Crack

Voz 0057 07:57 bueno como un como ya ya eso que

Voz 1177 08:01 en un rascar una tubería no cómo se llama ese instrumento como un organillo una carracas le daba a la manivela Román en Griñón Leire que inglés que Lenglen

Voz 0009 08:09 yo con tu garganta Juan datos haces Kaká Kaká

Voz 3 08:13 y todo eso sale Arsenio que nunca había

Voz 0009 08:17 yo habría imaginado que asocia organillo a todos pero bueno pero son tus órganos tesis si no son los tuyos el organillo también ya vale pues productiva o no productiva yo te lo pregunta a ocho al médico tengo tos te dicen es seca a veces se seca que tú nunca sabes porque dicen que la cosa secas siempre es esa que no te ve una tokiotas y no han sido por simpatía por empatía que se pastas y el nuestro cámara estamos oyendo que hablábamos de todo se ha tenido que hacer

Voz 0057 08:41 no es no es productiva decae no tienes derecho a jarabe de la tos

Voz 9 08:47 ya

Voz 0009 08:49 mira amigo la siguiente de cuestiones lleva Vilassar de Mar y atención nos propone algo bastante interesante

Voz 10 08:54 se deba fármacos muy importante y además Alexandre el hijo además el sábado

Voz 2 09:20 me gusta porque no tienes elementos

Voz 3 09:23 para que es la canción muy pocos elementos pero es no es no es tanto una canción es un momento con

Voz 0057 09:29 Unión del artista con su público

Voz 3 09:31 a la base de público es decir no no pero cuando empiece la canción es el ocasiona bajo bueno pues que no dice exactamente FAD calienta

Voz 9 09:46 eh no podemos gracias hasta luego adiós

Voz 0009 09:51 cuando hay que dejar de mirar un cuadro en un museo me gusta un poco a la hora de cerrar tengan que cerrar

Voz 0057 10:04 pero claro pero es que me gusta

Voz 0009 10:06 mucho porque bueno todos vamos más o menos los museos no

Voz 0057 10:10 hay a mi me gusta mucho pero vamos mucho a los museos pongamos que ha sido alguna vez entonces yo si a mi me gusta los museos sí sí hombre

Voz 3 10:21 eh

Voz 0057 10:22 sí sí sí en casa hay vamos normalmente a salas de arte a ver cuadro en mi mujer pinta sí

Voz 0009 10:30 pues mira estamos música nos transporta una situación así estamos una Salado museo hay una exposición hay hay muchos cuadros a veces demasiado cuando te vas de uno porque eso es una cosa que tú decides cuando te ha llenado ese cuadro

Voz 0057 10:44 cuando ese cuadro ya no tiene nada más que decirte cuando el diálogo que ese cuadro establece contigo se ha acabado ya porque no sólo es el cuadro lo que te dice los que tú también dialogar con el cual pudiera hombre yo me echa unas tardes

Voz 0009 10:58 el dialogó con el cuadro ya hablando no virgencita virgencita que dice chiquillo ése que lleva del brazo a prima ya pues yo es que me ha recordado que a veces me siendo un poco culpable estoy con una pieza Bulut yo que se ideó van me voy a otra ya ya ya sé que estoy como traicionando un poco que si el artista estuviera allí vivo presente diría en serio que me tiré cinco veces con este óleo tú has visto la calidad de de de trazo ahora te te vasco sino en mirar el ni ni el ciervo ese de ahí

Voz 5 11:29 las

Voz 0009 11:30 un tío gasta una semana pronunciar bonito y lo que es verdad es verdad no yo no no diálogo con los padres

Voz 0057 11:39 yo no tengo que ser sincero y además los museos tengo común cierto afán completísima que me hace ir demasiado rápido como teatro que verlo todo claro entonces provocado venga visto visto

Voz 1177 11:52 Cherie

Voz 0057 11:53 ya no mola mucho no claro que no ellos si lo que sí que hago en los museos es que me me paro en el cuadro y uno me llama la atención que sea me mola mucho entonces me Pia y el resto mal visto vistos no me gusta no me interesa para pintan mal acaba

Voz 0009 12:08 muchos rojo pruebas yo introduciría introduciría un elemento que esos guardias de seguridad que son la alegría personificada esos hombres y mujeres que están en el sillas pasando todo un día en una esquina

Voz 0057 12:23 Nos parece raro que tengan ese es es que se ese carácter

Voz 0009 12:26 con lo con lo divertido que es su trabajo que están ahí para ex el cordón no te acuerdas clase corazoncito se que ponen que la gente se abalanza

Voz 0057 12:36 es decir no se puede pues esas personas

Voz 0009 12:40 deberían por llevar un control de duración del visionado insitió por ejemplo haces que quisiera

Voz 0057 12:48 ese le quedan tres minutos exacto y que cada cuadro tuvieron tiempo estipulado por un por un comité de especialistas en arte que te dijeran este cuadro para verlo mínimo le tienes que dedicar treinta segundos sacó un minuto y medio meninas

Voz 0009 13:02 el menú

Voz 0057 13:03 nada me dio una de igual no media hora no pero en menos de diez minutos es para que te echen del Prado se cárnica veinte veintinueve minutos bien vale pues un señor

Voz 0009 13:14 no Señor Aye que tú haces un visto Guernica ahí dicen no no no no no es que lo he visto todo pues miran Marco Mira marca primero llama examinara examina venga al lado del caballo con el farol que hay

Voz 5 13:29 pues me acuerdo por no lo ha mirado aquí no se viene a mirar por encima de las cosas

Voz 0009 13:35 en una bronca buena ligados a la cultura española la verdad

Voz 0057 13:39 es decir yo creo que comentaremos que fuera más gente

Voz 5 13:42 no lo sé

Voz 0057 13:46 gracias a ver el Ángela de Córdoba dice soy la única a la que le vuelve loca el olor de las cocheras y el de los portales cuáles son vuestros colores preferidos o que más os pierden

Voz 0009 14:02 de nuevo

Voz 0057 14:02 eh coche nuevo papelería también papelería también perdería me flipa

Voz 0009 14:08 te voy a hacer una encuesta rápida pero es perdona

Voz 0057 14:11 es de las cocheras no perdona de olor

Voz 0009 14:13 pues la debería eso acertó pues si no no no no vale venga Berto va coger su nariz a una encuesta sobre estupideces la dejó cantil pero rapidito te voy a caramelizada cebolla caramelizada olores

Voz 0057 14:31 que hagan un taller de pintura colores que la gasolina

Voz 9 14:38 y es que te mola

Voz 5 14:45 trabaja olores que ofende un poquito por lo que no nación Mandarina rotuladores estás gordito olores que pone olor es que un poquito ves feliz estoy un poquito así cada una de las páginas que héroe olores que instruye deben muy bien

Voz 0009 15:07 que nutre el café

Voz 5 15:09 café olores cotidianos pero igual ponen mira de enterar cuadros y de no lo entiendo mucho entender

Voz 7 15:20 eh el pitará bien pintan niños y Morilla

Voz 5 15:24 hola amores intoxico también un poco éramos una mojada olores poco más

Voz 9 15:34 almas el joder que guay

Voz 5 15:39 con todo esto Ismael Serrano te hace una canción ya mosca hasta el olor a dentista no no que no hombre que no hablar de cómo te puede gustar consulta de dentista a él

Voz 7 15:53 no a la consulta cuando te toca algo que luego tienes así como el ese sabor

Voz 5 16:02 cómo te llamas lidiar pero porque porque

Voz 0009 16:07 no sé yo te genera algo agradable te lo juro pero que será será como ese punto de desinfectante no de limpieza moral Dine el oral dinero ahí te gusta si lo visto la cara

Voz 5 16:25 y nada mejor eso que cualquier cosa sí aprovechó para decir que tiene unos dientes estupendo perdona perdona que te mira los dientes como un caballo pero pero es verdad

Voz 0009 16:39 tanto claro

Voz 12 16:41 en bolsa de chuches

Voz 5 16:44 no si era tu la de pero bueno ya está acabar

Voz 10 16:50 hola

Voz 0057 16:57 esto

Voz 3 16:59 primero con el auricular dicho esto Deco checa que es un párking Parking

Voz 0057 17:08 un párking garaje garajes en el olor de un de un párking y el de los portales cada portal huele distinto no pero bueno Ángela de Córdoba te respeto

Voz 0009 17:20 ya

Voz 0057 17:21 en fin en Nadie sabe nada de la SER desde el Teatro Lara de Madrid

Voz 0009 17:24 Nos unos unos mete en unos vericuetos mentales muy curiosos se por ejemplo David de Pamplona dice que cuando hacemos aviones de papel antes de lanzarlo siempre les saltamos aliento en la cola de nada no no yo se lo yo se lo digo no claro es que será el morro pregunta le que verdad es que no le vuelan si David David

Voz 5 17:52 bueno mientras Sandro emula a Gila enloquecidos dime David

Voz 3 17:59 si te estás equivocando estaba hablando como por teléfono con un papel de vamos a la cola en el morro a ver cuál

Voz 0009 18:05 aguanta de dar aliento a las colas pues ese es su problema

Voz 3 18:09 yo creo que ella sacaba es venga hasta luego buenas ya está aquí no nos parece que vuelve sí que es verdad ahora sabemos que que se espera

Voz 9 18:22 que es un poco pesado

Voz 0057 18:26 explicaron no se sabe acabar amigos cosas de Pamplona todavía sigue Elvira sigue tocó la pregunta muy bien esta aquí el gag de la hablar con el papel mientras tanto yo me desplazaba esta parte de

Voz 3 18:38 de del Teatro Lara

Voz 0009 18:40 porque estás dos chicas esta cuando ya habíamos acabado lo de los olores las manos de Amur que no se acabe esto está así que nosotros digamos muy guay como quién sois Andrea

Voz 7 18:51 Ana que que daría tiene que ver más con lo de las todos

Voz 9 18:55 sí sí

Voz 7 19:00 echando contamina obsesione habría que ya sabe quiénes

Voz 5 19:04 tienen una amiga tiene una amiga que ya sabe quién es claro eso es que tienen

Voz 0009 19:09 pues mira cara

Voz 7 19:10 que tiene una extraña obsesión con espoletas espinillas

Voz 13 19:14 pero no sólo ella sino que nos manda vídeos se va

Voz 5 19:20 por favor que venga que esto tenemos que contarlo

Voz 7 19:25 ella sabe quiénes queríamos saber porque hemos visto en Facebook recientemente una especie de juguete de silicona que no entendía no teníamos ni idea está hasta qué grado llegaba esta obsesión por ahí

Voz 0009 19:37 en una fila por explotar su espinilla hasta el punto de

Voz 7 19:39 es crear juguetes de silicona que están rellenos como tiene un puse especial

Voz 14 19:44 incluso pastelerías que Astre pasteles rellenos de crema como una espinilla entonces

Voz 5 19:51 hombre no

Voz 9 19:56 personas pues no somos personas pero a ver El

Voz 5 20:01 los gritos de no nos dan una respuesta

Voz 0057 20:05 bueno muchas gracias muchas gracias les hemos colocado cerca de la puerta por algo no bueno yo creo que en alguna ocasión hemos hablado de este asunto en el programa yo creo que yo lo que dije si seguía pensando igual que pienso hoy es que la el la espinilla es lo más cerca que estás de usar el plástico de bolas con tu propio cuerpo de ahí el placer el placer que te al Petar el plástico de bola vocal con tu cuerpo

Voz 0009 20:42 mira yo no sé qué me hablas porque gracias a Dios he tenido siempre una muy buena calidad de cutis nunca has tenido una espinilla nunca me no me lo creo y lo juro por Dios

Voz 5 20:52 bendito que haces de cerca

Voz 0009 20:55 no sería mirarme mira me quitó las gafas

Voz 5 21:01 yo no lo confunda con punto negro eh eh cuidado

Voz 0009 21:07 punto negro sí porque mi mujer dice que no sé cómo puedo ir así por la calle que una diana que tengo mira yo yo pero donde va déjame que es lo peor un punto negro no es una espinillas

Voz 9 21:20 sí

Voz 0057 21:23 no claro él él no tiene porque como no sabía que se llamaba así pues ya no tiene nada me refiero

Voz 0009 21:28 va a la espinilla de de pubertad

Voz 3 21:30 de de de acné juvenil y un gran no

Voz 0009 21:33 nunca perdón Dermot o dermatólogo

Voz 3 21:38 tiene que aprender a perder también perderlo

Voz 0057 21:41 no sé yo guiones espinillas como todo el mundo

Voz 0009 21:46 eso es asqueroso verdad llena ha dicho que claro que nos mira Pinilla tiene razón pero es humano también corre una cortina sonora ibamos beca cocina

Voz 16 22:00 al Andrea de Valencia Deportivo

Voz 0057 22:04 de qué hago mi cama quince Andrea de Valencia ya me hago la misma pregunta qué lado de la sabana es el que tiene que tocar la piel el derecho o al revés el derecho no hagas la cama el derecho hecho y luego cuando giras lo que es obra para hacer así dar la vuelta sobre la manta también queda el derecho

Voz 0009 22:31 hay que que la mímica con las

Voz 5 22:35 esta imaginaria que está siguiendo yo iba muy bonitos muy eso que decía

Voz 0009 22:44 a ver si sabes qué hacer con las manos poner un edredón el relleno vamos a hacer una pausa en la publicidad quienes para el Valencia que nadie se vaya a la cama por el amor de Dios estamos la verdad eh a gente para todas las está el borrego eh ya las Isabel Borrego estamos buena o la asiste al cardenal también le llaman ya qué es eso de antes de comer y te despierta tu hambre y con el estómago todavía dormido pero hambriento le metes alimentos tenía la modorra de después de comer y otra vez a dormir

Voz 0057 23:15 es decir decía hasta que te estalle una arteria una exacto ese es el límite

Voz 17 23:24 con Andreu Buenafuente Berto Romero la grada potente los oyentes porque y los oyentes presentes cárnicos aquí

Voz 3 23:36 después como cárnicas de cuerpo presente cuerpo humano caliente que están aquí cada vez es más larga la de pero nosotros no pica de cuerpo humano hay un montón de personas cárnicas de cuerpo humano caliente con pelo brazos que están aquí son también los cazo en el programa tío porque esto es lo debería decir la voz esta de este hombre la caliente lazos y pelo sobre nada

Voz 0009 24:04 con personas cárnicas

Voz 3 24:06 tanto caliente el gran Miguel Ángel Jenner sí sí si se lo voy a pedir que lo vea por la calle muy bien no es negro va venga

Voz 0057 24:15 la hora de Zumaia dice que cada vez que preguntas alguien tienes chicle te respondes sí quiero si tengo

Voz 3 24:22 estándolo trabajando se oye tan regaló un chicle antes no sí sí sí

Voz 0057 24:30 la persona que me lo ha regalado una persona normal árnica caliente no me ha dado me ha dado dos chicles de canela de la marca Picos red seamos que son unos unos unos chicles perdón unos chistes unos chicles americanos de canela que además son pican Tito se me flipa y aquí no sé dónde se pueden comprar yo creo que no hay en Amazon en compras en Amazon y te llega todo no todo oye yo creo que encontré en el Corte Inglés de aquí de Callao creo que arriba en la parte está del gourmet abrió el sitio de chicles de la pena

Voz 0009 25:01 no se puede comprar todo todo menos el propio Amazon claro claro claro tú puedes sentar en Amazon quiero quiero comprar

Voz 0057 25:09 estoy que me dices como imprimir Internet parecido

Voz 0009 25:12 pero igual lo está estudiando hombre Si

Voz 0057 25:15 por eso porque no no pues el chicle me han me gusta tanto que lo está comiendo antes de empezar el me lo he pegado aquí para para continuar luego con él mismo muchas gracias que me dices no lo hacéis esto chicles sí pero se secano no bueno pero lo con la saliva se vuelve a según yo lo dejo aquí pero no lo dejó sean no lo ve dejó en una vez si la la cucharilla de plástico café luego aquí mucho mejor hombre entonces ahí está aséptico totalmente y luego venga a Chipre para dentro todo el Moha catalán no no bueno sí no sí sí si Cataluña no pero es quién tiene que ver con el tópico no es que esté chicles un bien preciado bien Estados Unidos me lo ha regalado mi amigo que no me llama sí voy ahora que dices eso que crimen de confianza

Voz 0009 26:02 debes tener con alguien a para darle tu propio chicle

Voz 0057 26:05 de la boca si alto si no pareja familia o nada de eso pero que es como hay la boca ah vale gracias gracias gracias Gloria de Villarrobledo Si una palabra estuviese mal escrita en el diccionario como lo sabríamos a no nos habríamos te mete una dudan en cuerpo y todas están mal escritas en el Diccionario no hombre Arturo

Voz 0009 26:33 Pérez Reverte lo sabría

Voz 0057 26:34 Arturo Pérez Reverte y se había enfadado habría destruido a alguien

Voz 0009 26:38 Sada vestido de Rimbaud ya digo Noomi de Granada cuántas personas tienen que saber un secreto para que deje de ser un secreto

Voz 0057 26:47 una en este país una cuna aunque lo sepa una dejas de obsequiar sí sí sí

Voz 0009 26:53 yo tengo un amigo que es tan refractario al mundo secretos que dice que no quiere ni pensar en las cosas para que nadie se entere están desconfiada que dice creo que incluso lo que pensaba alguien lo ya lo ha oído cree que hoy en sus pensamientos

Voz 5 27:14 de es de Moncada i Reixac por no es posible que aclare eh o Moncada os vale vale

Voz 0057 27:21 porque que no es posible hacer el gesto de tragar más de una vez seguida cuando no tienes nada la boca

Voz 3 27:29 por qué ese gesto ocho tres veces ya que soy un superhéroe pero queda que lo dice como habilidad L

Voz 0057 27:36 lo que no es posible hacer el gesto de tragar más de una vez si no tienen la boca pero que se puede fíjese puede

Voz 3 27:42 a ver bueno no puedo ahora

Voz 0009 27:45 eso uno

Voz 3 27:48 no le falseados he mentido hecho dos no era verdad pues no lo sé pero gracias por mi introducirnos decidido muy importante este tema eh vamos a trabajar lo durante la semana y te decimos algo eh

Voz 0009 28:02 Pau de Teruel porque en las películas series encienden la ducha un buen rato antes de desnudarse soy la única mortal que espera dentro desnuda pasando frío hasta que se calienta el agua

Voz 9 28:14 hombre pues sí

Voz 5 28:16 sí yo soy de esos también si yo me meto dentro

Voz 0009 28:20 Nos

Voz 5 28:23 no entiendo no entiendo la gente si la gente se ha ido no la gente es más lenta que nosotros no entiendo la relación

Voz 0009 28:35 no porque el Opus maneja una serie de recursos mortificáis para reactivar su fe entre los que se encuentra ducha con agua fría eso dicen

Voz 0057 28:46 ah vale vale nueve no lo voy a pillar yo veo a los sitios

Voz 0009 28:49 en la que el cutis muy buena

Voz 0057 28:52 puede ser por ducharse con agua fría

Voz 0009 28:54 yo saco qué hago yo me me hago de frío yo me hago de frío llegó a veces te quieres que te cuenten en la directo relacionado con el frío

Voz 0057 29:04 yo tengo un problema con las duchas en todos los pisos los que he estado yo las calderas siempre me la juegan siempre

Voz 0009 29:11 claro hay hay un momento que siempre me sale

Voz 0057 29:14 día y luego muy caliente y siempre yo siempre me he duchado muy mal eso está siempre es como hay que me que me coge lo que está esperando oye y cuando vas a un hotel

Voz 0009 29:25 el agua es la fuerte contigo

Voz 0057 29:27 el Concilio caliente flipa viviría allí ya pero tú tienes buen Atutxa en tu casa no lo has invertido fuertemente un buen chorro nunca

Voz 0009 29:35 contra un buen chorro espetó a mí me había dicho

Voz 0057 29:37 una vez me he comprado la mejor alcachofa que si una alcachofa que te cae la catarata

Voz 0009 29:42 bueno no no no exactamente eso sí que mi mujer me regaló una vez que es cuando vi que había Morente nosotros no

Voz 0057 29:48 bueno alcachofa para mi cumpleaños me regaló una carta

Voz 0009 29:50 jefe de ducha

Voz 3 29:51 a vivir que pues bueno estamos mira qué cosas se vivía hay juntos si se si se la regaló a él

Voz 0009 29:58 porque la que bueno no no no si no porque voy a que me quejaba desde la ducha la ves

Voz 5 30:04 hay algo parecido

Voz 0009 30:06 el catalán cuando dejado lo hago en catalán Ignasi hucha de mierda que puede se ponía Call Call en los agujerito entonces salía como el de actualidad no dicha loca no lo cuánto ha sufrido Wu la ducha mucho más que gofada eh más que goza y un día dicen mira mira mira que allá arriba cuando llegue en para mí aniversario digo arriba donde dice Hideo cuadrado

Voz 0057 30:31 pero eso eso era como un spa hostia que hay pero le faltaba potencia y entonces caía como un chirimiri en sí

Voz 0009 30:39 era como estar en una fuga vivir en San Sebastián pues eh

Voz 5 30:43 pero bueno

Voz 0009 30:44 oye te quiero con toda la está muy rápida relacionada con las duchas naturales que me Fast FAS Fax bética

Voz 18 30:52 o es que pueden acelerar

Voz 0057 30:55 la sensación

Voz 18 30:58 esto es selva

Voz 0057 31:01 joder donde fue es que había antes como Sanchez Dragoa sí sí sí yo creo que Sánchez Dragó Si juntas todos los viajes que dice que ha hecho te salen tres vidas

Voz 3 31:12 las que tiene él espera que en esto era la no en la selva de Juan

Voz 0009 31:18 el país hombre siempre selva Tasmania no América Centroamérica Nicaragua Guatemala Costa Rica vale gracias sirve de Costa Rica no sé que dije siente eh bueno pues nada de te llamaran en una barca muy grandes dice ahora vamos a ver unas cataratas que yo ya dije por aquí no yo cataratas no me gusta me yo no soy hombre de cataratas dice el el que la llevaba pero la vemos de abajo arriba que no llevaba al límite

Voz 5 31:51 para la boda hubiera catarata ahí te lleva arriba nada

Voz 0009 31:56 que lo ves como un horizonte claro esta catarata allí bueno era un barco turístico de esos donde vamos todos metidos con flotadores que sí que si te cae al agua y te deseo lo mejor porque en fin te ponen un acoso no corcho de colores en fin vengan aparentó digo tira para dentro el tío Pacer la broma ponía la el el barco de los turistas muy casi dentro debajo de la catarata no en el chorro fuerte que tuviera desfigurado la cara

Voz 5 32:24 pero si te borra los rasgos

Voz 0009 32:27 muerte a un metro donde ya pasamos de llovizna a un poquito intensos la broma que hacen allí pues mira la cosa que la que bonita que bonito el mundo Aday grita como de miedo pero lo tienen calculada de que pasa este duchas hasta el día que el verano hasta que llega porque lo que no sabían es que yo no soporto no puedo con el agua fría ducha esto es la la la catarata es la lucha de la naturaleza estemos de acuerdo no vale entonces me mete allí o cofuncionarios no la puede regular es un despilfarro de echar una catarata como duchas donde estoy me mete ahí Icomos sería que entonces yo cuando el agua fría me dan una lucha no pillo no pilló pedal sea mi diafragma no pillo no pillo diafragma

Voz 3 33:25 si estás en casa hace te sales

Voz 5 33:29 bien te has estás dentro del agua fría si te anula si te puedes quedar ahí como yo no y todo quedó como un acordeón roto

Voz 0009 33:38 ya entonces a qué pasó que yo estaba dentro del barco se mete qué listos son que a profesionales se porque el él me miraban con el rabillo ya de repente me mira más ir porque yo estoy

Voz 3 33:48 a ver dejaba Almozara is

Voz 0009 33:51 coño claro todo el barco pasaba por la ducha yo estaba hombre y además no podía hablar porque es como espasmódica bodegas que dice está mal yo

Voz 5 34:07 pues hasta

Voz 0009 34:09 entonces eh tiraban la barca para atrás vaya rollo la bronca de todos los polígonos querían que seguir con la si la gente prefería disfrutar osea hubiera comprado disfruta yo morir identificó veinticinco por uno

Voz 5 34:27 es que veinticuatro todos lo estamos pasando bien claro

Voz 0009 34:30 hice yo y mis amigos un amigo yo serio eh no puedo expira m dice el hombre que eso fue lo más humillante Le dejo en la otra orilla entonces lleva la barcaza uno a una orilla en una Kika

Voz 5 34:47 la pequeña rica no realidades por favor que fue muy humillante como el así de Dita de nadie me bajo me pongo Quique allí todavía tenía la resaca del

Voz 9 35:00 en ella se metiera vídeos disfrutar

Voz 0057 35:22 alguien levanta la mano vamos a ver si está relacionado con esto último o nos habla de gatos o de espinillas Eduardo

Voz 19 35:33 a mí me pasa una cosa el otro día en clase me estaba quedando dormido algo normal

Voz 12 35:38 eh

Voz 19 35:42 estaba tomando apuntes entonces un amigo mío Dios toques porque estaba tomando apuntes dormidos

Voz 12 35:49 qué que dicen

Voz 5 35:54 la mezcla mezclan realidad y sueños

Voz 0057 35:57 ejemplo la claro la clase de que era de gestión empresarial tú imagínate que los apuntes pone para manejar un equipo de gestión empresarial a el Unicornio no usa su gran pene sabes yo qué sé

Voz 5 36:12 lo mejor es que estaba tomando bien los apuntes

Voz 0057 36:15 pues el control no es lo más y mejor Tomás los apuntes que cuando estás despierto pues las venía siempre para no

Voz 19 36:26 a vosotros os ha pasado alguna esta algo así que estéis haciendo algo dormidos sigáis haciéndolo

Voz 9 36:31 pues eh

Voz 0057 36:35 gracias a meditarlo buena pregunta qué nivel quiere vivir

Voz 0009 36:40 más alto el de nuestros seguidores de verdad tomar apuntes durmiendo yo nunca había visto me encanta estas pantallas eh diera para ellas repara en dos pantallas muy grande

Voz 0057 36:52 pantalla aquí delante que ponen DVD Player para que esto para que todo el público asistente sepa que si queremos podemos poner un DVD

Voz 0009 37:00 pero no lo vamos a hacer radio pero tenéis esa información y en la radio que se pone canciones musicales está en la que vamos a poner right now

Voz 2 37:47 la equivocado hay muchas

Voz 5 39:03 pues aquí estamos en la radio en la SER o en la radio convencional

Voz 0009 39:08 sí o estábamos en sus sólidas día bocas

Voz 3 39:12 es cuestiones estar dentro de ustedes pero exacto exacto dentro de su

Voz 0009 39:17 cabeza que es muy inquietante nunca es pensaba ya no ponerte unas auriculares esos pequeñitos que hay ahora decir que lo que Cacau tengo aquí dentro

Voz 0057 39:26 ya ya no vía yo soy de otra generación ya claro claro eso ya lo mejor de sí mira eh

Voz 0009 39:35 un comunicante que dice no me cabe el nombre o sea todo menos la de final no me cabe dice el pantalón se llama así porque va de la panza al talón

Voz 12 39:53 salón panza

Voz 0057 39:57 los no avanza los carros de Sevilla

Voz 12 39:59 la boca mi teta

Voz 5 40:06 no admite una camiseta que fuera desde los

Voz 0009 40:10 hechos hasta los pies por dónde andas con escote bañera sí especie de túnica no las camisetas de los payasos de la tele Gaby Fofó Miliki gran larga larga llevan camisetas

Voz 0057 40:21 vendían en hace poco en HB Gemma o Zara o algo así unas camisetas que han y cualquiera de los poderosos

Voz 0009 40:26 tele que el propio Fito uno de los a de los por dos Four FAO fallero

Voz 0057 40:33 en el más beligerante de ella no era el superviviente

Voz 0009 40:36 se me han Emilio Aragón esto

Voz 0057 40:38 vivo y bien si es verdad Emilio

Voz 0009 40:41 te queda nada aquellos míticos puso eso dijo a mí me recuerdan a nuestras camisetas a mí no me han dicho nada que también Zara poder Si vas a vender ropa de payasos eh

Voz 0057 40:53 lo sabes no sé es que no contra el sistema no sé si se podía registrar una camiseta no lo sé pero bueno todo nuestro apoyo a era esos iniciativas

Voz 20 41:05 Carlos de Sevilla dice Si no hubiese existido Cristo en qué lugar de la era humana estaría el año cero

Voz 0057 41:09 en el tuyo Carlos cuando cuando naciste tú hubiéramos hecho ahora sería el año pues treinta y los año que tú tengas puede Carlos

Voz 0009 41:19 Adrián excepción aguas Adrià Casanovas una medusa puede picar a otras medusa

Voz 1177 41:25 eh eh eh sí eso es

Voz 5 41:27 llaman hacer el amor Guillermo de Valladolid

Voz 0057 41:31 yogures con trozos aberración evolución jugar a ser Dios es quererlo quererlo blande quererlo duro árabes

Voz 1177 41:39 a mí me parece a mí no me gusta a mí me

Voz 0057 41:42 yo me quita mucho el your pero un día esto vuelvo con fuerza ya

Voz 0009 41:47 Jorge de Burgos como se llama la parte suave del velcro es decir velcro se llama ambas partes o solo la parte rugosa os sólo a la suave son pesados tenido

Voz 0057 41:58 son dos tres pesaba hasta hasta planteando recibió todo el cariño te lo digo dos Bell CRO Bell es la suave CRO es la fuerte se nota porque su nombre

Voz 9 42:09 no no y cuando se abraza hacer

Voz 20 42:16 el número de Huesca un clásicos y un vampiro muerdan zombie zombi se convierte en vampiro o es el vampiro que se convierte en zombis

Voz 0057 42:23 al esto es un clásico sí si esto lo escuchado muchas veces que me igual siempre igual me da pereza entrar porque es que a ver si nosotros están muertos en Bagdad sólo es uno más podrido que el otro sin realidad darle tiempo a uno para que se pudra más no no vamos a ganar nada lo que me mola mide los vampiros te lo he dicho en alguna ocasión es que son super poderosos pero pero es que los Matas con nada sea eh bueno pues nada a ver bala plateada no no eso es para hombre lobo

Voz 5 42:58 para aplacar al vampiro del vampiro en principio no abordaba la plateada un vampiro no se queda igual e no hombre no lejos de la tarde

Voz 0057 43:07 claro pero que el vampiro es un miedo súper poderoso o te venden todos los El príncipe de las tinieblas ajo como esa comer un poquito de alioli gazpacho un gallito

Voz 0009 43:20 el gazpacho ya lo tienes sino muerto

Voz 0057 43:22 lo para espantar la UVI Cruces Cruces que el con lo puedes hacer con los dedos ya es atravesado océanos de tiempo a las toma por los dos

Voz 5 43:37 qué te Pires mío Gallito y luego abrir la ventana sea lo puede matar a la mujer

Voz 0057 43:44 empieza así

Voz 5 43:45 no está durmiendo entra abre la ventana tomó Porcuna Conde tu madre no he estado real la pira nadie sabe nada después de estas elecciones que no está de de Clásicos populares del Misterio Fantasy mil Berto Romero que habrá coger el micrófono ahora es sellar será ahora no sólo no podemos poner no hay nada oye Berto una idea muy locas nadie de hoy

Voz 0009 44:18 mientras tú estás así con el micrófono entre la gente yo con el micrófono el me voy a la calle a Kaká

Voz 3 44:24 hacer hablemos lo antes dime dime a ver

Voz 0057 44:28 qué pasa con alguien si no me escucha yo me pongo a hablar con alguien no te escucho estaremos los dos hablando la vez serán soportable para dar persona lleva razón en eso eh no no sé yo he tenido la idea salga la Chacao Si compró a lo lo cobra otro idea pero qué no hacemos nosotros hacemos esas personas y luego nos vamos a la calle si es que está Hansa estar aquí que yo también los tengo muy vistos aquí vamos a la calle ante y luego la persona que ya está

Voz 0009 44:54 la de pie allí aprendan presenta ocurrió

Voz 0057 44:56 sí bueno

Voz 0009 44:58 vale pero con una esto que luchar

Voz 5 45:01 muy buenas

Voz 0009 45:02 el rastro oye lleva eso y unos pantalones como si porque como de señor mayor no como d'Esquadra hijos CSS ir pensado más como arreglado casa arreglar yo qué sé muy bien venga a ver dime amigo pues que yo leí hace tiempo que

Voz 21 45:18 no la gente pensaba que los vampiros existían una trampa muy común era bueno una creencia muy común en la que a los vampiros luego

Voz 0057 45:24 estaba la mierda humana venga Gavà

Voz 5 45:27 va va va va a centro Ana José las cacas para que luego el vampiro donde nadie me parece curioso Venga niño cada someterle oye son de las leído en Internet claro es verdad seguro tras verdad lo

Voz 0009 45:45 lo contra vaya páginas ya parece sí que sí que es verdad que había gente en algunas regiones que pensábamos que estaba la mierda que Habanera Los perros pues los perros se come el ser mal aliento todos los cerros

Voz 9 45:57 eh

Voz 0009 45:58 el perro se come el perro déjate de Microsoft venga dame no le pregunta cómo se llama

Voz 9 46:09 es el marrano van a decir rara

Voz 3 46:18 hay muchos ratos de Mollet y yo pero esto no es que esto los creado tuvo que el público así marrano espérate que quiere cariño que el ahora a esta estamos ya en la calle este la policía está la policía está la policía es una grúa muy grande

Voz 1177 46:37 vamos a ver qué está pasando esto Exterior del Teatro Lara de Madrid no una pequeña pausa digamos de nadie clásico uy mira hay una empresa de materiales de construcción e pavimentos de azulejos si Galiana ha cortado la calle con dos cojones para no sé qué movida ya no puede pasar a alguien la llamó la poli hostia para hallar un policía hay un policía es hijo de muy atractivo que está diciendo y entonces el operario que español

Voz 5 47:04 dice usted que le diga a Caballero

Voz 1177 47:07 pues ya tiene que estar en la SER donde se producen a noticia si si si esto va a traer consecuencias graves a mí me da miedo ir a hablar soy yo no va a pasar pero gracias a la policía por fin desactivan lágrimas en la calle recupera su tránsito sabes a quién secó Rubio que está hablando por teléfono eh eh le vamos a decir adiós jaleos

Voz 0057 47:29 hasta luego adiós adiós un saludo lo hemos oído interrumpir le sólo saludar

Voz 0009 47:34 es la salida a la calle más improductiva se escucha o no se ha salido seca e que imagina es que nos quedamos dentro nos perdemos esto venga chicos cada vez está que ven oye tengo otro experimento Berto que hacer dejar la puerta abierta por si a lo que tienes frío vale pues nada a ver si te da la mano lo haremos en Verona pues se a ver cómo tierra plan que somos los tres

Voz 5 48:04 pero qué opinión os merece las teorías sobre la Tierra vuela

Voz 0009 48:10 la Tierra bola también muy bien yo sé que algún programa semanal hablando de gilipollez pero tengo limite el periodo me gusta porque ha hecho un planteamiento diferente no sí sí sí tienen alguien yo te normal seguimos adelante últimos minutos del programa esto se acaba amigos

Voz 2 48:27 está claro

Voz 0057 48:29 sobre Suiza que hay detrás de las hacemos un carrusel rápido respuesta rápida trabajo carros de Suiza que hay detrás de las salidas de emergencia de los túneles una escalera enorme que te deja en medio de la montaña alguien ha visto una salida desde fuera del túnel eh

Voz 2 48:50 juntos

Voz 0057 48:54 en Bélgica Darío o de Alicante porque el pegamento no se pegado el bote del pegamento porque está recubierto de anti pegamento una sustancia que lo repele bajó Fabri esté Fidel Lanzarote después de cuantas veces te deja de hacer gracia algo a la quinta temporada un programa de radio por ejemplo se J de Panamá porque los espejos

Voz 0009 49:13 vierten las cosas en horizontal pero no

Voz 0057 49:16 no en vertical no se llevo gafas no puedo ayudarte a mí me lo invierte todo Chile te escucha puede estaba haciendo una seña joder a ver hecho Cote ver derecho queda mata personas con y Cote o Beret habéis probado a poner por delante sea habéis probado a poner las palabras por delante en la primera parte de cualquier tipo de refrán ir por detrás en la segunda ejemplo aquí en madruga por delante Dios le ayuda tras

Voz 5 49:53 aquí en a buen árbol se arrima del

Voz 0009 49:56 ante buenas son darle cobijo

Voz 5 49:58 la verdad a buenas horas mangas verdes no a buenas horas

Voz 0057 50:03 las por delante mangas verdes por detrás

Voz 5 50:05 funcionan todos eh si a ver sí sí

Voz 9 50:09 bueno tío buena idea buena idea otro refrán

Voz 5 50:12 el hombre y somos por delante y en el camino nos encontraremos por detrás en casa del herrero por delante

Voz 2 50:27 en juego está la raro

Voz 22 50:33 estoy

Voz 5 50:36 hablaba incluso

Voz 9 50:39 los buenos días cinco enjuta son algunos de los

Voz 0009 50:46 Víznar militar Nízar

Voz 3 50:49 quizá que susto cría quiera Aída Nízar no Nízar vuestra vida fuera un videojuego que videojuegos sería hombre yo jugaba eso mucho Call of Duty la violencia no estoy abrazaba dando de nuevo la vaga

Voz 0009 51:11 se abrazaban no pueden los tenemos que ir qué lástima porque quedan aquí un mono

Voz 0057 51:15 tú nos dejó una para os dejo una para pararles esta semana acuerdo eh enano mufti hice las mujeres chinas expusieron chinas esas bolsas europeas

Voz 23 51:42 más es más que

Voz 24 52:24 ahora

Voz 23 54:43 más