Flequillo: el asesino silencioso

Voz 0779

01:07

sí porque el flequillo engaña mucho sabéis parecía algo simple hago inofensivo pero no crees que está ahí que que iba a su bola y nada más lejos y no andas con ojo te come la tostada que bueno que están ocupando espacio así como un gato gordo espacio espacio espacio tú lo vas dejando y cuando te quieres dar cuenta pues ya toma el timón de tu vida se ha quedado con tu cara se quedó con tu cara y entonces eh titulares se ha quedado con tu cara tú cuánto tiempo llevas te flequillo X X v cuánto es el número de veinticinco en veinticinco informaciones antigua Roma amable pues XXV cinco años correctos y cinco años con flequillo hace sonó tipo Terol que ocurrió una mañana de abril bueno pues un día por error que aceite de oliva en el pelo y Gomera la ensalada esos días que locos que no quiero las una nueva suena no no sé si es así que para sujetarlo claro no tenía gomina tenía o aceite me lo he echado para atrás a lo fascista italiana apretaba o y cuando me me miré al espejo vi la magnitud del desastre vivo no la mitad de mi carrera era dirá fuera catastróficas Saras