Un mes después del histórico 8-M, ¿ha cambiado algo en España?

Voz 0313 00:00 les propongo con esto del de analizar y meditar sobre lo que supone el paso del tiempo algo un poquito más modesto está a punto de cumplirse como saben un mes de la primera huelga feminista la primera huelga de mujeres de de nuestra historia es verdad que en ese plazo tan escaso de tiempo pues es ilusorio pensar que puede haber grandes cambios cambios profundos cita hombre algún gesto Se podría tampoco ha habido muchos no lo que sí vamos a hacer sí es preguntarle a Sonia Ballesteros en este mes en estas cuatro últimas semanas noticias temas que hayan surgido que tengan relación directa o indirecta con las mujeres haber de esa crónica que reflexiones no salen

Voz 1 00:43 mal asunto

Voz 1683 00:51 fue una demostración de fuerza tanta que el mundo

Voz 1913 00:54 nada con sorpresa lo que estaba pasando en las calles de Madrid Sevilla o Alicante por decir algunas después del ocho de marzo que pues si sigue la discriminación la desigualdad salarial sigue siendo igual de difícil lo de conciliar después del ocho OM la violencia machista ha sumado cuatro muertos dos mujeres y dos menores

Voz 3 01:13 una mujer de cuarenta y nueve años fue asesinada ayer en el municipio almeriense de Albox como consecuencia de

Voz 4 01:18 Laurie luto en Getafe cerca de cuatrocientas personas se concentraban esta mañana a las doce frente al Ayuntamiento

Voz 1913 01:23 para mostrar su repulsa a la mujer decidió bajar del BRIC

Voz 5 01:25 poco después una fuerte discusión con su pareja que el atropello hasta tres

Voz 1913 01:28 es veces sigue la violencia y el Gobierno no ha encontrado los trescientos millones para el Plan Estatal contra la Violencia de Género en los presupuestos aparecen ciento veinte ha habido algunos gestos como esa reunión del presidente con unas mujeres de las que supo por una pregunta que le hizo en vísperas de la huelga una senadora canaria

Voz 6 01:46 señor presidente sabe usted cómo es el día a día de una camarera de piso se empieza limpiando las zonas comunes ruedo cada camarera tiene que limpiar unas veinte habitaciones mover y hacer más de cuarenta camas en un día con

Voz 7 02:02 su intervención y los datos que ha aportado tengo que decir que me ha impactado

Voz 1913 02:07 han impactado que ayer por primera vez se reunió con ellas con las que Luis hay otras novedades en Madrid ha arrancado el primer festival de cine hecho por mujeres pero no para mujeres sino para todo el mundo entre las proyecciones un thriller francés sobre el techo de cristal en las grandes empresas

Voz 1683 02:24 ya comía ante sí Hooker que algunos tras el ocho N

Voz 1913 02:30 han aumentado los ránkings estadísticas protagonizadas por mujeres una de las últimas habla del número de directivas en Europa y sorpresa en ningún país estamos al cincuenta cincuenta y además el primer lugar es para Letonia Estados Unidos no estaba en ese ránking pero tiene otro se acaba de batir el récord de mujeres candidatas a gobernadores

Voz 1683 02:51 cuarenta una de ellas la actriz demócrata hay Antitrata Cynthia Nixon tenían ancho

Voz 1913 03:03 después del ocho de marzo ha seguido la lucha contra la trata de mujeres esto pasaba casi a las puertas de la Cadena Ser en Madrid

Voz 8 03:09 las mujeres eran obligadas a prostituirse en la madrileña calle Montera durante jornadas interminables hay seis detenidos cinco de ellos en nuestro país

Voz 1913 03:18 después de ocho de marzo ha habido nuevos datos sobre el empleo curioso el Gobierno destacaba el número de afiliadas a la Seguridad Social

Voz 9 03:26 comportamiento inequívocamente positivo del mes de marzo con récord de ocupación femenina para ir acabando podemos a cine

Voz 1683 03:38 porque ha cumplido treinta años Mujeres al borde de un ataque de nervios una película protagonizada por mujeres guapas feas altas bajas maravillosas en todas las edades que porque además a su director Pedro Almodóvar lo vimos el ocho de marzo en esa manifestación la mami de una jornada de huelga quién no ha cambiado nuestra vida pero que unió a millones de mujeres de este país dispuestas a demostrar que si nosotras páramos podría llegar a parar

Voz 10 04:05 Mundo

Voz 11 04:18 Emilia Caballero buenas tardes en la Emilia Caballero es abogada feminista y activista social fue adjunta en su momento desciende y te Greuges aquí en la Comunitat Valenciana y cofundadora de la Asociación de Mujeres Juristas Themis ha pasado un mes a casi un mes yo decía creo que con razón que no pueden esperarse grandes transformaciones esto tiene marcha atrás yo creo que sí que ha sido un hito en la madrileña el ocho m seguro

Voz 1469 04:42 mhm y supimos que por primera vez se abrían los telediarios antes incluso de la huelga con con esta noticia con todo lo que las mujeres necesitamos que se nos reconozca nueve derechos

Voz 12 04:59 todo es antiguo todos lo sabíamos todo llevamos muchísimos años luchando por las unas cosas

Voz 1469 05:04 pero yo creo que se ha enterado la sociedad iba no puede ya dar marcha atrás sí que es verdad que la marcha adelante

Voz 12 05:12 la continuar iba a continuar con mucha lucha

Voz 0313 05:15 arte en las mujeres cuáles son ahora mismo los principales obstáculos para seguir avanzando pero hoy cuáles son aparte del modelo general de de patriarcado que modelo generas

Voz 1469 05:25 de ahí es Paco Umbral obstáculos concretos es la falta por ejemplo de recursos en el tema urgente porque hay temas más urgentes que otros y el tema de la violencia de géneros un tema muy urgente la violencia contra las mujeres contra sus hijos que la edad también tiene que ver con con la desigualdad IS es un tema capital que bueno este especie de de remiendo que hicieron ese pacto de Estado que no ha funcionado no iba a funcionar que no se le aplican los recursos que se deben no va a tener un efecto rápido pero que vamos a seguir luchando por conseguirlo bien y en este momento es urgente todo lo que es la forma nación de de de los operativos de los juzgados es terrible es terrible la la victimización de las mujeres y los niños en los juzgados con los equipos psicotécnicos es terrible en qué situación están de retroceso que hace quince años no es así pero otros pesos de retroceso absoluta

Voz 0313 06:30 pero no teníamos unidades especializadas de perfección formados específicamente para esto no no no a la mujer váyase a casa que esto agasajo velará que antes de la salida

Voz 1469 06:41 no no no lo los los juzgados están actuando de una manera muchísimo peor muchísimo más machista que hace eso pues quince años el SAP y la la custodia que son perdón El síndrome de alienación parental que en los colegios de psicólogos se ha llevado adelante como algo que es realmente lo que lo que da a conocer la manipulación de las mujeres con los hijos esto ha salido pero que no existe Iker no está reconocido por por las autoridades sanitarias común síndrome existente esto está en los juzgados Yes todos los jueces lo admiten ese es el tema hilos de tipo psicosocial es lo plantean no lo llaman lo llamamos la manipulación que las madres hacen con los hijos no se tiene en cuenta el la la voluntad de los criaturas ir ahí tenemos la la custodia compartida impuesta que no existe ningún país de nuestro entorno y que cuando ha existido la han tenido que quitar como ha sido Francia Iker sin embargo aquí existe iba hacia adelante pero también la Comunidad Valenciana no digamos Emilia es un poco desolador esto de cuentas

Voz 13 08:00 a la gente pero eso no es de los que aparentemente no sepa quién es bueno Emilia Caballero es una estas historias yo cuando empecé periodismo recuerdo que era unas

Voz 1469 08:09 esas personas que ya a la que ha judías para para pedirle voz sobre el feminismo además sí

Voz 13 08:15 que esto qué que dices es muy revelado a mí me sorprende quiero decir este este mundo negativo pero yo sí quiero saber si si tú crees que hay sí que ha habido

Voz 1469 08:25 en esto del ocho EM ha sido la demostración de que hemos avanzado esto y lo de todo todo tu bagaje o el de tú el tuyo de de tus compañeras ha servido para esto no dignos que sí yo creo que lo que ha servido a ver a ver de lo que lo que hay seguido quiere decir ha habido un retroceso y feminista en el sentido de que ha habido un contra otro ataque en contraataque clarísimo Batista que ha llegado a las instituciones y seis talado entonces el el ocho de me ha servido para esa salida masiva transversal de mujeres a la calle porque no se puede aguantar la situación que eso haya servido de momento para que los juzgados empiecen a actuar de otra manera no que es cierto que los juzgados están recibiendo denuncias permanentes de las mujeres también el cierto bueno suponemos que esto llegará a hacer que se vaya volviendo a plantear que no se puede hacer lo que está haciendo las criaturas están sufriendo el hecho no tener un hogar el hecho de que con que hasta lactantes Se les da la custodia compartida impuesta hice le dice a usted la leche de es el al padre para que le den al niño sea hemos llegado a situaciones muy terribles que van a tener que retroceder en ese sentido

Voz 14 09:49 el problema es que ahora a de acciones necesitan gestos y claro el primer gesto no lo encontramos en los Presupuestos Generales del que vamos a pacto se habían eh

Voz 1469 09:59 a los padres Gerhard millones pacto que era el remiendo

Voz 0313 10:02 salieron ciento veinte cien

Voz 1469 10:05 todo veinte ochenta es lo que el PP los Presupuestos Generales han aprobado eh y lo demás que lo hagan las comunidades autónomas osea no se ha hecho nada de lo que tenía que hacer y las medidas que se adoptan ahí pero es que tenemos más más problemas tenemos la prostitución como trabajo ahí es otro problema tenemos los vientres de alquiler que es otro problema tenemos lo que las que están planteando que es más general tenemos la brecha salarial que la brecha salarial no sólo que el mismo trabajo cobren menos sino que aquellos el feminista dos tendrá vagabundos son más precarios osea Emilia yo está el embudo social luego el embudo social osea que me gustaría tenemos alguna chavalillos jóvenes por aquí porque las que ya vamos teniendo dejó determinada edad y me incluyo bueno conocemos el asunto no pero claro ahora mismo hay una situación poco engañosa porque un año la valía de trece catorce años pues ve que estudia con sus compañeros incluso a lo mejor saca mejor nota que ellos digamos que hay una etapa vital y una etapa vital en la que todo funciona de repente sus empieza a echar claro que habría que dirigirla es su mensaje no no solamente para que no se resignan sino para que en en una etapa en la que todo parece que funciona porque porque para eso la sociedad patriarcal lo lleva adelante para

Voz 15 11:23 creer que todo funciona tanto es así que

Voz 1469 11:26 quieren que tiene en la misma libertad los diques

Voz 15 11:28 dos hombres Hilal deberían detener

Voz 1469 11:31 pero no la tienen y luego nos encontramos con esos problemas de violaciones de tal dicen a claro como tú sales ya hacen es lo que te da la gana claro porque tendría que poder hacer lo que les da derecho pero no puede hacerlo

Voz 0313 11:45 pero yo quiero yo sigo llorando yo quiero yo quiero contraponer un un relato que es que es complementario lo que está diciendo Emilia Portman traen bajonazo

Voz 16 11:53 no no no no no no no yo no yo no quiero

Voz 0313 11:57 no solo negándose uno subrayando la existencia y la pervivencia de toda esta lista de problemas hay otra realidad en paralelo que hace diez quince veinte años no es noticia hacía de hombres fundamentalmente comprometidos con la igualdad comprometidos con los derechos es la justicia la política en el periodismo en la cultura es incluso en el deporte con eso también pesa hay también forma parte del del paisaje no no no

Voz 16 12:20 no hay además hay que no estamos deprimidos ponerlo valore por día

Voz 1469 12:23 más hay que poner en valor de manos tres estamos muy en este momento y reconociendo a los aliados que tenía

Voz 0313 12:31 además hoy ser mayor Auxerre machista es hace uno tres rancio hace unos años ahora Porfirio y hoy no hoy estuviese no es una cosa antigua carca IPC meter el dedo ahí en eso

Voz 1469 12:45 para que nos vayamos abajo en este mes

Voz 16 12:48 menudo has empezado a no

Voz 1469 12:50 los pecados de la problemática con la que no lo sé porque es lo más urgente dentro de lo más urgente está que el canon universitarios reconozca la perspectiva de género mientras el canon universitario no rico no la perspectiva de género poco vamos a poder hacer bueno ese es una cuestión pero en un mes lo que sí que se produjo ha sido en en en todo el territorio nacional ha sido nuevas incorporaciones nuevos colectivos de mujeres feministas a la lucha final Estremera en este evento me que los Il te voy a hablar pues de lo que conozco más cercano ya que estamos en Alicante pues Alicante acaba de crear un nuevo un nuevo colectivo que se llama Asamblea ocho m de Alicante porque nace de de lo hecho de menos pero se ha producido en Valencia ese yo hace ya se está produciendo en toda España un nuevos Collet divos de lucha o gente Jarabe von gente muy joven con organizaciones muy jóvenes de de chicas y chicos muy jóvenes que están poniéndose a la lucha feminista por conseguir los espacios que corresponden a las mujeres ya los hombres

Voz 0313 14:07 pero un poquito más tranquilo para tomar un poquito de aire que esto no ha terminado aquí seguimos enseguida esto no ha terminado todavía