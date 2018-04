¿Qué demonios es la producción radiofónica?

Voz 2 00:00 un informe que para zarpar

Voz 1494 00:09 cosa que me que me gustan mucho estrés enseñaron a los oyentes cómo funciona la radio que hay detrás por ejemplo los tú siempre que trata un tema Francino que sean tú presentas habían al teléfono que está relacionada con ese tema va a veces sí a veces no siempre esto no es una casualidad esto está hecho adrede no sé por ejemplo un tema hay goteras en la Universidad Juan Carlos I por ejemplo no tema que podíamos tratar juntos pero sí entonces tú dices llamar al fontanero a Juan Carlos I sí lo que Mari buenas tardes buenas tardes plantígrados Mari muchísimas gracias sólo era para esto eh

Voz 2 00:43 vale pues la gente puede pensar

Voz 1494 00:45 esto es magia no Hinault señor detrás de esta llamada esta respuesta pues hay una cantidad ingente de llamadas que el equipo de producción televisiva de producción trabajado a trabajó muchísimo para que tú digas Chema Ali bueno hasta ahora desdicha para Diego hola buenas tardes Francino vamos a mostrar al oyente como hace esto vale desde el origen cogemos una noticia por ejemplo la crisis política entre Estados Unidos y China algo así gordo de no íbamos a inicia una serie de llamadas íbamos a ir tirando del hilo tiraron a ver hasta dónde no llega entonces cuando encontremos interlocutor al más válido posible Éste es el que va a tener Francino en antena y más o menos cómo funciona no os movéis Francino lo tiene todo hecho pero porque detrás hay un montón de gente Brando duro no vamos a empezar con un número que tenemos de una oficina gubernamental de Washington para iniciar este este viaje de producción radiofónica a Washington llevando lejos

Voz 4 01:41 ya no puede al no más

Voz 2 01:43 dígame hola buenas tardes

Voz 1494 01:46 mire llamó de la Cadena Ser que es una emisora de radio de de España si quisiéramos hablar con alguien que proporcione información rigurosa sobre la política exterior de Estados Unidos

Voz 2 01:56 a la espera de que quería hablar exactamente eso

Voz 1494 01:59 a de la crisis con China Andes crisis diplomática económica quiere si no que ya se lo he dicho la crisis Conchín si me podía usted pasar con alguien o me dice con quién debería hablar para obtener una información fiable o no conmigo conmigo mismo ya no se ofenda pero los me podía pasar usted con con el departamento de Exteriores por ejemplo o con un supervisor único a supervisar adiós ok de acuerdo me puede decir con quién estoy hablando

Voz 2 02:25 pero el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump Donald Trump dueño la primera pero estoy pero qué fuerte el primer número de Trans ya pero bueno pero no me lo puedo creer con quién esperaba bien y yo estoy

Voz 1494 02:40 tenía un número de teléfono deuda así que no sé yo pensaba que que hay que quitar daría muchísimo

Voz 2 02:46 no viene con el que viene con algún nombre bueno cosas número de punto tras ellos hay otra novedad que fuerte que ha dado a primera

Voz 1494 02:58 estoy buenas estoy un pelín su voy a decir un pelín decepcionado siniestrado un poco de

Voz 2 03:03 fraude lo de de de lo de China no no no no

Voz 1494 03:06 por eso no no no es usted soy yo no soy yo yo quería demostrar a los oyentes de la Cadena SER lo difícil que es tener a los protagonistas joder y está sido coser y cantar primera llamada para Donald Trump es una idea equivocada

Voz 2 03:19 la difícil dice cogemos puto teléfono llamar a la gente digamos que es una cosa discos sólo me podéis poner un tema

Voz 1494 03:31 qué tema quiere lo bueno

Voz 2 03:34 tocaba me vine para ilustrar la muerte de arriba pero bueno pues nada con el Réquiem de Mozart matamos la