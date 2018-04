La chica de la curva se ha hecho vegana

pues seguimos con seguimiento me dice secundarios no serán dónde nos lleva los fenómenos paranormales equipos el obispo no abandonamos lo sobrenatural pero

Voz 6

00:56

profesor Juan N'Roses qué tal buenas tardes el profesor Juan el Rose tiene operación quirúrgica lo vetusto pactarán vuelve en latín pero sí digo que usted fue el que desentrañar el famoso misterio del fantasma del lavabo de señores del barro en Fuenlabrada sí es cierto modo contaban los clientes del bar que pues que en ese baño habitaba desde hace unos doce años un fantasma no era un espíritu de un conde fallecido que estaba encerrado y que no dejaba entrar a nadie y a mí citar ni tampoco las aguas mayores usted lo estudió lo analizó y al final nada no no no había tanta no era la puerta que iba dura yo fui para allá con mi equipo la abriendo una patada ahí ahí dentro no había nada ni fantasma ni Spirit Espírito