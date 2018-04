"Un delincuente en riego de fuga hace aguas"

Voz 1 00:00 yo nunca en ninguna gestión de Mi vida pudo haber metido la mano le he dicho mil

Voz 2 00:15 decir de haber metido la mano lo he dicho mil veces

Voz 1 00:17 pero nunca la pata

Voz 3 00:20 yo he dicho al revés

Voz 4 00:22 mucho tiempo con con el piso Ángel otro youtuber imagínate lo youtubers viéndose

Voz 5 00:27 los precisará el show Gomera somera

Voz 4 00:30 qué que un barrio madrileño con su barra metálica hay Defourny caddie Defourny K desgastada

Voz 6 00:35 vamos a enumerar nueve pen drives tres tarjetas de memoria doce discos duros ciento veintiocho DVD's con vídeos sobre naturismo así como seis carpetas en crispadas en crispadas

Voz 7 00:46 la policía autonómica ha comenzado este fin de semana

Voz 4 00:49 Pilar las zonas más castigadas por los rabos por los rabo por los robos en el ámbito rural de la Comunitat suelas es entre el colectivo que los escritos de respuesta a la Consejería de Medio Ambiente en los últimos quince años

Voz 0827 01:00 pista en tirar balcones fuera en tirar vale

Voz 4 01:03 quienes fuera y no construcciones ilegales son las cuatro las tres en Valencia las tres en Valencia podemos cometer error iban los horrores rápido hay que emitir esta pinta esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias

Voz 8 01:20 Manzanares Tears de V humildad de vigilancia

Voz 9 01:28 estamos era el informe quinientos cuarenta y uno y lo recuerdo Isaías que al comienzo esta unidad hace un montón de años el gente aplaudieran incluyendo a nosotros compañías de la radio Madrid a día reticencia entrar en esta

Voz 8 01:39 no no me metas no ahora hay cola para entrar ahora ahora de

Voz 0827 01:43 en Salies bueno no será no sé cómo será lo de Alicante lo de Valencia fue memorable hace quince días el martes pasado Cristiano Ronaldo marcó un gol memorable también los que quedara ya para siempre en la historia del fútbol son el remate modifica lo de Cristiano una impresionante ese contó con pasión aquí en la Ser y en medio mundo

Voz 10 02:01 el para que existía algo

Voz 3 02:06 tres

Voz 11 02:10 sí bueno mucha pasión mucha emoción ahora Francino que nada comparado con la

Voz 0827 02:15 histórica narración radiofónica ya que estamos en tiempo de recuerdo aquí en Alicante de un Colombia Alemania

Voz 8 02:22 para

Voz 12 02:24 Jaime llámame

Voz 13 02:32 Juan juntas

Voz 12 02:36 la amistad dame vibra la colombiano Hugo

Voz 2 02:45 a Alemania

Voz 8 02:53 el frío ya que estamos recordando momentos para historia la radio amoral es más moral que aquella fuga

Voz 0827 03:05 por cierto también fue el telón de fondo el famoso día en que Cristina Cifuentes presuntamente defendió su trabajo fin de máster que no aparece por ningún sitio ha sido la comidilla de la semana el famoso máster presencial que según la versión de Cifuentes no requería presencia así cualquiera bueno sí confirma punto por punto lo que por error dijo el rector de la Universidad Rey Juan Carlos hace una semana que en este máster no existe ninguna regularidad

Voz 5 03:30 conforme a esta información no existe regularidad al ninguna en el título de máster de Doña Cristina Cifuentes

Voz 0827 03:39 pues parece que se confirma no existe irregularidad alguna ella ha dicho que hizo el máster

Voz 14 03:45 que yo me vea alguien esté y concluyen y máster en el año dos mil doce demostrado

Voz 0827 03:51 demostrado dicen las versiones hasta de la propia universidad son contradictorias lo hemos demostrado y mismo también algunas tan surrealistas que convierten en plausible está que el miércoles aportó el equipo de Todo por la radio

Voz 7 04:02 la verdad es que agentes secretos rusos falsificaron las actas del Master de Cristina Cifuentes en la Universidad Juan Carlos I para desprestigiar a España en una grabación captada por el CNI se escucha Vladimir Putin decir a alguien que podría ser Carles Puigdemont atención España porque tú te anime va a tener un problema yo

Voz 8 04:20 sí

Voz 7 04:21 el problema es más Cristina Cifuentes podría ser rusa llevar años como agente durmiente ya creado este pollo justo en el peor momento para el Partido Popular y por ende para España en un momento de la conversación Shoya Putin valorar el caso Cifuentes dice

Voz 8 04:36 sí OST es la hostia con disculpas a las niñas que nos escuchan hoy desde aquí en Dir

Voz 0827 04:43 esto pero lo más curioso es que la propia Cristina Cifuentes reconoció que el máster no lo aprobó la Unidad de Vigilancia puede documentarlo gracias a nuestro vigilante Carlos Jiménez

Voz 5 04:54 con el número de créditos conseguido las correspondientes calificaciones de todas ellas así como también la nota media ponderada es un siete coma cuarenta y tres por ciento es un siete coma cuarenta y tres vamos a ver vamos a ver señor

Voz 0827 05:08 Cifuentes eh no tenemos un máster en calificación de másteres pero sí la nota es de un siete coma cuarenta y tres por ciento traducido a la escala decimal que es la que suelen utilizar los profesores del uno al diez eso sería un cero siete un cero uno siendo muy generosos así que es un suspenso como una catedral bueno aquí cada cual tiene lo suyo Pedro Sánchez por ejemplo el líder del PSOE que según nos contó ensalada de palabras acusó al Partido Popular de Madrid de mear se por las esquinas fue en Onda Cero

Voz 7 05:43 las responsabilidades políticas y podemos entrar ya en el territorio de la responsabilidad penal estamos

Voz 8 05:48 ante un Partido Popular que Madrid hace aguas que Madrid se hace aguas hay

Voz 0827 05:54 es el típico error entre dos frases prácticamente idénticas pero que significan cosas muy distintas eh hacer agua es cuando un proyecto presenta debilidad o síntomas de fracaso que suponemos esa lo que se refería Pedro Sánchez pero hacer aguas es mear directamente así que esta es una vigilancia para no echar a Bogotá ya que estamos metidos en materia de riego no es lo mismo nos dice Teresa Colomer riesgo de fuga que riego de fuga

Voz 8 06:22 la Fiscalía también considera que pudo debe seguir en la cárcel porque existe riesgo de fuga Rey existe riesgo de fuga existe riesgo de fuga que suena

Voz 0827 06:32 la incontinencia urinaria o problemas de próstata que tenga el fugitivo y no es lo mismo que riesgo de fuga tampoco es lo mismo cree Mario Suárez que sea lo mismo una cortina de humo que una bomba de humo

Voz 0931 06:49 público no Gerard Gómez del Moral que sobre la propuesta de éxito que incluye la petición de dimisión del presidente de la Cámara de John de roce Torrent ha dicho que es una bomba de humo que es una bomba de humo para tapar el apoyo del partido naranja

Voz 0827 07:00 los presupuesto ahora se podría haber hecho con bomba pero la metáfora Se terminó haciendo con cortina de humo que es algo que nos referimos cuando queremos tapar algo es verdad que a veces las metáforas de las manos nos dice Frank eso lo vigilante y así es lo que venían siendo por ejemplo paraísos fiscales se convierten ahora en palmerales financieros

Voz 4 07:20 por la venta de armamento en más de setenta contratos bajo sospecha con Angola Arabia Saudí Brasil Camerún uno Egipto entre otros países que acababan en cuentas opacas a nombre de empresas en palmerales financieros

Voz 8 07:34 el spin no en sospechosos pero esta viera si el tiempo que pasó en Castellón nuestro compañero y quizás también

Voz 0827 07:42 como paraíso fiscal podría ser un palmeral financiero porque cuando uno se mete en finanzas suele Palmar es lo que no es lo mismo sin duda es el muro de Berlín el muro de Merlín nos lo dice nuestra compañera Malta Marta Valderrama

Voz 16 07:56 pero mira es que este hombre amargado y tener que aquí todo el mundo

Voz 8 07:59 siempre longitud y árabes

Voz 16 08:01 en el levanta el muro de Merlín que le levanta el muro de Melilla

Voz 3 08:04 de ahí a meter

Voz 8 08:10 bueno en esta baso en Supervivientes que no es desde luego un dechado de gente que hable muy bien

Voz 0827 08:15 no deseamos tampoco que el mago Merlín habitaron castillo amurallado pero el muro al que pretendían referirse al que pretendía referirse esta mujer creemos que era el de Berlín la fiebre vigilantes extiende la mayoría de las corrección de unos llegan a través de nuestro correo ya veces como Teresa Colomer nos avisan de otros vigilantes que vigilan presencialmente no como otras que corrigen en directo es el caso de Andreu Buenafuente y Berto Romero está oyente que les

Voz 11 08:43 aclara el matiz que separa aunado nodriza de una matrona

Voz 15 08:47 las matronas las matronas serio el la matrona Se llamaba matrona no amas de cría sí que tú no me amas de cría no amas de cría bien bien por lo que sea Si tú no podías amamantado al sí por lo que sea tú no podías amamantar si querías Samantha aquel que sea todavía señoras que se dedicaban a hay una gozosa siempre dispuesta no sé si alguien sí

Voz 5 09:10 ella Madrid nodrizas Madrid nodriza

Voz 0827 09:14 bien está vigilante en directo las mujeres quema montaban o que amamantan a los hijos de otros son nodrizas las matronas son las que ayudaban y ayudan a parir a las mujeres

Voz 17 09:28 cada celosa

Voz 0827 09:29 muy ibamos a disipar un error frecuente Francino qué pasa ya pedir disculpas a la Legión por lo que pudiera pasar nuestro vigilante César Alba nos llama la atención sobre una equivocación muy extendida en estos días en los que hemos hablado visto y oído

Voz 8 09:45 a cantar a cuatro ministros lo que considerábamos el Himno de La Legión una cosa que no gustó a Ortuzar

Voz 3 09:58 Nos de la lesión déseles Nos de las

Voz 0827 10:00 acción que cuatro millones el Himno de La Legión dijo Tony y lo hemos dicho la verdad es que muchas informaciones aquí en la Ser y en todos los medios pero César nos dice que el Himno de La Legión es otro

Voz 8 10:10 no es ésta que es el novio de la muerte sino la canción del legionario que es esta así que quede claro eh bueno en fin que

Voz 0827 10:23 Nos fuimos con la música otra parte como en este otro momento de todo por la radio que corrige José Antonio Barrio Nuevo polémica

Voz 4 10:30 hola gusto o muerte con Javier Coronas Icon

Voz 2 10:34 desde Navarra hola hola

Voz 15 10:39 viento canario Isa ciento canario y

Voz 2 10:43 bueno vamos a ver

Voz 0827 10:44 se ve que arman nuestra muchos crucigramas porque Isa no es viento canario sino que es una canción canaria y esto es lo que origen nuestros vigilando

Voz 18 10:56 ah sí su calidez sí son

Voz 0827 11:16 aquí como is caemos todos Santa hasta Antonio Orozco también un servidor como no José Oscar Herranz y un señor llamado Carles Francino me corrigen con toda la razón una redundancia innecesaria la de recortes a la baja

Voz 19 11:32 en el acuerdo de dos mil dieciséis Se pactaron trescientos cincuenta millones de euros para este año en el acuerdo de presupuestos para dos mil dieciocho figuran cincuenta

Voz 8 11:40 los trescientos menos recortes a la baja hay recortes a la baja en algunas partidas recortes a la baja

Voz 0827 11:47 Adif Francino me dicen que no tienen constancia histórica de un solo recorte al alza es siempre los recortes suelen ser a la baja tienen toda la razón y además Francino qué leches de recortes

Voz 20 11:57 el no son recortes eh que modelo

Voz 0827 12:00 hacia eso es y también sobre subir y bajar Roberto Sánchez nos envía esto de José Antonio para

Voz 8 12:06 con un accidente neumáticos líquidos para

Voz 0931 12:08 Prisa chaleco reflectante triángulos Zika Adela si bajas a zonas de montaña si bajas a zonas de montaña con la que la nieve

Voz 0827 12:16 a casa zonas de montaña bueno también es verdad que todo como en el tiempo es relativo pero hombre si vas desde algún sitio a zonas de montaña lo normal es subir de algo de esta hablaba con un oyente precisamente hace unos minutos con Manuel en fin un follón pues vamos con algunas dudas Alfonso San dos preguntas si es lo mismo abstención que abstinencia sobretodo cuando hablamos de relaciones sexuales la cosas en Nos coló cuando hablábamos de libro de una editorial que recomendaba esto a los alumnos adolescentes

Voz 7 12:47 Casals admite que corregirán los datos sobre el aborto en futuras ediciones porque aunque libros de dos mil quince utilizaba cifras totalmente desfasadas del año dos mil ocho para hablar de un supuesto aumento exponencial de esas interrupciones del embarazo sobre la fidelidad y la abstención Ci la abstención como métodos para combatir la la fidelidad

Voz 0827 13:06 la abstención es una duda muy interesante porque en en o abstención y abstinencia significan lo mismo nombrar la acción y el efecto de abstenerse pero la palabra abstinencia sea especializado para referirnos a determinadas abstinencia es tomar alimentos drogas o practicar sexo así que es más preciso como dice nuestro vigilante hablar de abstinencia sexual no de abstención sexual salvo que uno por ejemplo no vaya a votar por darse

Voz 7 13:31 luego al acuerdo

Voz 8 13:38 pero estamos en Alicante Francino eh estamos con nuestros derrapes y dentro de poco estaremos rape dando la vida

Voz 0827 13:44 hace que llegar hasta aquí ahora da gusto no como cuando veníamos en coche por ejemplo aquí va a Valencia Nostradamus unos atascos de competición

Voz 7 13:52 hola buenas tardes ha complicado bastante la circulación

Voz 15 13:54 también en la provincia de Valencia hacia la capital hay retenciones muy importantes más de veinte mil kilómetros de más de veinte kilómetros a la de los

Voz 8 14:01 te voy a veinte mil kilómetros redondeando eh redondeando

Voz 0827 14:04 que es una tierra peculiar esta de Alicante hace quince días en Valencia recordábamos las peculiaridades las peculiares e inclusiva es ferias que se organizan en esta ciudad la feria de la masonería por ejemplo

Voz 7 14:16 iré a la economía a cita destacada hoy en IFA en la Institución Ferial Alicantina más de doscientas cincuenta firmas expositoras muestran las tendencias del calzado y la más rico en pela más rico Jockey media relata

Voz 0827 14:27 corramos un tupido velo en fin Alicante no es el País Vasco pero tienen una cierta autonomía fiscal para imponer por ejemplo algunos impuestos especiales

Voz 0931 14:34 el secretario general de UGT Cándido Méndez ha reclamado hoy en Alicante una reconsideración del sistema tributario español y ha tildado de error trágico que algunas comunidades como la valenciana al ya hayan anunciado que no van a recaudar el impuesto de matrimonio el impuesto de matrimonio

Voz 0827 14:47 bueno muchos pensaran que el matrimonio es una carga pero de momento no está gravada con impuestos sí que llegan a veces otras cargas como los niños y los pediatras y claro se complica todo

Voz 15 14:58 Alicante acoge hasta el próximo sábado sábado perdón la decimoctava edición del Congreso Nacional de pil pil Teri Trilla Extra hospitalaria por cierto que este congreso de a de las lo diré de la Sociedad Española de Pepe el de Teddy Teddy Altria extrahospitalarias lo que me ha costado

Voz 0827 15:15 os malditos pediatras lo malo en todo caso no es que te pongas estuvo impuestos signos llegó que no les con la palabra pediatra lo malo es que tal y como echan las cuentas aquí nunca sabes lo que pagarían en el impuesto de matrimonio

Voz 0931 15:28 en otros asuntos el conseller de Justicia y Bienestar Social Jorge Cabré ha asumido las críticas y quejas tramitadas desde la Sindicatura de Greuges más

Voz 4 15:34 cinco mil en toda más de diez mil más de cinco mil más de diez mil

Voz 8 15:39 más de mil ni cinco ni diez mil de letras eh buena

Voz 0827 15:45 no les pasa lo mismo con el tiempo con el que cuenta horas y minutos que también les cuesta un poco concretar queda

Voz 22 15:50 tres minutos para cumplir al tiempo reglamentario recuerdo que dijo el colegiado cinco más por lo tanto no marchamos al no veinticinco al noventa y cinco a cuarenta cuarenta cincuenta al Domecq de cincos hacía conecte cuarenta cincuenta yo lo digo

Voz 8 16:04 veinticinco de partido vamos que cuando aquí en Alicante oye son las ocho de la mañana dicen bueno porque tú lo digas no haber eso sí tienen otras virtudes aquí en Alicante

Voz 0827 16:13 nuestros compañeros son políglotas aunque no sé si los idiomas lo aprendieron en algún máster dudoso

Voz 15 16:18 la decimocuarta edición del festival líderes ofrece hoy la de triciclo de los títeres del teatro Maravillas Apollinaire de tiró ex de de terreno la compañía italiana Fary en Vaccaro Museo di representa a las siete y media Angelica la fuga en el Centro Municipal de las Artes la cama en Aula de Cultura

Voz 0827 16:39 nos vamos con más asuntos no puede seguir pues como estos maravillosos y que no se dan en otros idiomas presupuesto ahora lo que se les da de aquí es hablar español eh aquí son muy clarito es cuando hablan español donde va a parar

Voz 23 16:49 de rifi rafe que suele tener los partidos de pudo en los que llamamos juegos a hacía

Voz 8 16:54 perdón por la expresión en parte de culpa de pero nada hombre disculpado dijo que Pablo

Voz 0827 17:00 bueno cuando caen se disculpan como acabamos de oír aunque a veces fallan incluso cuando reconocen el error lo siendo no y a no

Voz 8 17:11 la abstención abstinencia no tengo ni idea

Voz 0827 17:16 aquí han fomentado han cuidado bien la radio comercial en estos ochenta y cinco años de historia lo llevan en el ADN a uno por ejemplo legal a todos en pleno servicio informativo hice montan enseguida un publirreportaje chasis sobre caramelos

Voz 24 17:31 los amigos de manera inmediata con el avance de noticias de Alicante y la provincia que nos trae nuestro querido compañero Carlos ya hay que me he entregado al caramelos de golpe ya

Voz 15 17:43 ya ya sé tanto tampoco nos tenemos allí lo vamos carabelas Thatcher para todo para todo porque has estado en que en la publicidad para revitalizar Se para desanimarse animarse no para arrimarse hombre también hay de Valeriano que es no

Voz 0827 18:00 las para relajarse se mira incluso una hubiese los chasis de la son para relajarse no paras de desanimarse bueno te relajan pero no a todos se haya alguno al que no les surten efecto

Voz 8 18:11 oye adhesivo dio Cadena Ser allí pasa lo que pasa por hoy con Vicente Hipólito

Voz 24 18:18 que estamos a salvo los belgas el día la virtud

Voz 25 18:22 a la semana que viene que te diga lo que me vaya

Voz 0827 18:24 un pijo montado nunca muy te vaya a llevar un pijama

Voz 24 18:28 cabo el pero bueno es una broma que estaba gastando aquí Iker naturalmente los ha dado cuenta ahí nuestro amigo Gines advierto y estaba

Voz 8 18:37 hablando de sus cosas verdaderas brutalmente con los que aquí estábamos diciendo que ver nada nada nada

Voz 0827 18:45 Satie de vale Ariana y toda regla hay los micros

Voz 8 18:48 estamos abiertos Nos daría para hacer todo un máster un máster Chati eso sí sobre micrófonos abiertos en la radio

Voz 26 18:57 no

Voz 8 19:00 pero bueno estamos aquí con Radio Alicante porque estamos celebrando un cumpleaños ochenta y cinco años ya

Voz 0827 19:07 una radio que estaba entonces en mil novecientos treinta y tres pues todavía estaba creciendo quizás en ese tiempo en el Año XXXIII ese en el que el abuelo de Toni Garrido Matías Garrido hacía la primera comunicación entre locutor y oyente a través del teléfono en este caso ella se llamaba María Luisa Cano es un aspecto de nuestra Historia de la radio que no conocíamos hasta que no lo descubrió Juan Carlos Ortega en la entrega de los Premios Ondas últimos del año el diecisiete y él lo documentó

Voz 2 19:39 ya están establecidas las conexiones tenemos alguno de ustedes al teléfono en su hogar crucemos los dedos vamos a saludar me dirijo al radio oyente que está en su casa me escucha otro Dios mío esto al es increíble señora es usted la primera radioyentes en la historia en hablar desde su casa a través del medio radiofónico gracias a la telefonía si acaso milagro esa acojonado ante ahora no lo sé porque es la primera vez que hacemos algo así todavía no hay establecido un protocolo amé hay uno hay señoras se me ocurre es que le preguntaré desde dónde nos llama Jusep responde desde dónde nos está llamando no voy a estar a la altura de estoy seguro que sí señora desde dónde nos llama es donde nos llama desde donde está llamando digas desde que en Ciudad irá viga el nombre de la ciudad Oviedo y ahora que que Pazos seguimos no lo que pasa es digno al alertar

Voz 27 20:59 el mismo inventando la marca un formato

Voz 2 21:01 no radiofónico nuevo estás mucho peso sobre mis espaldas esto es muy difícil señora estas Enriqueta capaz no ya lo intentaremos dentro de unos años red adiós

Voz 8 21:14 bueno no fue así pero Food a decir así hemos cambiado

Voz 0827 21:28 mucho en estos ochenta y cinco años que son muchos si a la radio sigue siendo la misma pero la radio es totalmente distinta hay eso ha influido mucho en nuestro trabajo en estas herramientas también en cómo hemos ido nombrando estas nuevas herramientas por eso Marta Valderrama esta semana bucea ahí las palabras que nos han ido trayendo en estos ochenta y cinco años

Voz 28 21:49 a la radio sigue siendo la misma que era en mil novecientos treinta y tres pero con el avance tecnológico ha llegado el cambio de lenguaje la música en la radio se utiliza como separador lo que ahora está a un clic antes conllevaba cambiar UCD mucho antes de eso un vinilo lo mismo ocurre con los cortes de voz de cinta abierta a golpe de ratón en el XXXIII no existía ni siquiera el Magneto Bono hoy todo está digitalizado algo que en este medio es de gran ayuda digital es una palabra vieja entró en el diccionario en mil ochocientos cincuenta y dos aunque se refería a una planta siglo y medio después con los ordenadores e internet se adaptó el significado y la radio pasó de escuchas en el transistor a tener un abanico de posibilidades

Voz 29 22:32 tras de aforo irnos como más cuadre por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la tele la TNT nuestros enlaces en redes la web tres W Cadena Ser punto com cualquier forma Nos encanta para sentiros

Voz 28 22:45 el transistor hoy son los ordenadores y los smartphones que han jugado un papel muy importante en la modernización de la radio sin el XXXIII querían escuchar un programa tenían la obligación de hacerlo a la hora en la que se emitía en una época en la que los radioescuchas hoy llamados oyentes deciden cuándo y cómo quieren el contenido los podcast juegan una gran baza a favor del medio pero también el streaming Un claro ejemplo lo vivimos durante el pleno del miércoles en el que a través de la página web los oyentes ahora internautas pudieron ver la retransmisión en directo en el XXXIII ver la radio era inimaginable la radio se escuchaba pero hoy la televisión se lee el periódico se escucha en la radio

Voz 8 23:30 cómo hemos cambiado eh todo esto es lo contamos al abuelo de Toni Garrido ni pensarlo le habría dado un pensar síncope como dijo el gran Joaquín Prat que viva la radio que viva la radio siempre yo ya de momento me voy señores

Voz 20 23:45 eh me voy a ir pues soy un poquillo cansado gracia

Voz 0827 23:49 pues nada recordamos nuestra dirección de correo que son de V arroba Cadena Ser punto com equivocados desde Alicante que seguro que sí