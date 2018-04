La Script Matinal: Wim Wenders no atina con su retrato de la globalización en 'Inmersión' (07/04/2018)

Voz 1 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 Beam Wenders estrena inmersión un thriller romántico una historia de amor entre Alicia Vic Ander James Mc Avoy son una pareja alejada por los males del siglo XXI

Voz 2 00:33 que no haya cobertura donde está en el origen real

Voz 1457 00:39 los imposible el estreno español de la

Voz 1463 00:42 la semana excampeón es la última comedia de Javier Fesser con Javier Gutiérrez haciendo de entrenador de un grupo de discapacitados intelectuales

Voz 3 00:49 manda huevos de quedar aquí que viva a tomar por saco buenos días Collantes quién coño eres bueno decir Marco tu entrenador así que bienvenido al equipo a mí no me tutee esa señorita

Voz 1463 01:30 en televisión hablamos de Félix la primera serie de Cesc Gay el director de Truman que estrena en Movistar Plus una comedia extraña con Leonardo Sbaraglia como protagonista

Voz 5 01:41 lo he enseñar por cuántos años tiene tu hijo tiene mucho semanas sin portal lo que realmente queremos saber es si estás casado divorciado

Voz 1457 01:52 el cine clásico recordamos los cincuenta años del estreno de dos mil uno Una odisea en el espacio y el planeta de los simios dos películas que marcaron una nueva era en la ciencia ficción Ike reflexionan sobre la humanidad

Voz 1 02:06 acaso los hombres maravilla del universo gloriosa paradoja que ha dado a las estrellas siguen combatiendo contra sus hermanos dejando morir de hambre a los hijos de supedita

Voz 9 03:29 sí sí es cierto cada torero de mayo

Voz 1463 04:02 que me diga hola qué tal buenos días bienvenidos a La Script Pepa Blanes qué tal buenos días hola buenos días qué hay de nuevo en el cine pues la verdad es que hay de todo hay estrenos festivales esta semana se ha celebrado en Madrid la primera edición del Festival de Cine por mujeres su objetivo es mostrar el panorama internacional de cine hecho por mujeres para portar la visibilidad que merece han sido veintiocho películas las que se han proyectado durante estos días películas de ficción documentales de muchas temáticas pero todas ellas con una gran presencia femenina tanto delante como detrás de las cámaras son una iniciativa que no renuncia a estar presente en otros foros como recordaba en la presentación la directora Inés París

Voz 11 04:40 también sabéis que hay un debate sobre hasta qué punto digamos la participación en festivales de este tipo

Voz 1463 04:46 por lo que hace es Juan

Voz 11 04:48 aislarnos no situarnos lo dejarnos todavía como nuestro gueto nuestra jaulita siempre hemos dicho las mujeres de esta profesión que queremos estar en estos festivales y que queremos estar en Cannes en Berlín en Venecia igualmente y en San Sebastián

Voz 1457 05:03 insisto mucho con lo de San Sebastián este festival celebrado en Madrid desde el martes hasta mañana domingo nosotras nos hemos colado en pues en la sección iberoamericana han sido tres las participantes y nuestra compañera Laura Martínez ha hablado con dos directoras que han presentado sus películas películas que se estrenarán en las próximas semanas son Matar a Jesús y los perros

Voz 13 05:29 el hombre

Voz 14 05:36 bueno síntesis de Pablo no damos besos

Voz 4 06:04 segunda la violencia digamos que el deseo de venganza Illa de la desactivación digamos del dispositivo de venganza para intentar traducirlo en otra cosa hablo muy claramente un Estado yo e inoperante de una sociedad muy indolente y sobre todo de de de la empatía

Voz 1322 06:30 el reconocimiento de la directora colombiana Laura Mora estrena la próxima semana este drama basado en unos hechos reales que acontecieron a ella misma la película parte una reflexión muy profunda a partir del asesinato de mi popa cuando yo

Voz 4 06:43 tenía veintidós años en el dos mil dos pero yo no conocí al víctima Mario yo no conocía el sicario yo no estaba al mi popa cuando él fue asesinados es parte de la ficción ir digamos que unos años después de del asesinato de mi

Voz 15 06:59 papá empecé a escribir unos textos a raíz de ensueño que tuve donde tenía como conversaciones imaginarias con el supuesto sicario que era un chico

Voz 4 07:08 eh de mi misma

Voz 16 07:18 las palabras sinceras las que tienen son bosques del nada a mí eh sólo para la pregunta sin respuesta llenas César era eh

Voz 1322 07:41 también hablamos de los perros una película dirigida por la cineasta chilena Marcela la cinta plasma la complicidad del mundo civil en la dictadura pinochetista y a una mujer tratando de liberarse del yugo machista con Antoni Afers como protagonista y con Camilo Sesto como recurrente banda sonora no

Voz 17 07:57 yo quería hablar sobre sobre todo sobre el presente como esto fantasmas del pasado resurgen Yell escribir me di cuenta que está escribiendo la historia de una mujer que está tratando de liberarse de del machismo que está tratando de liberarse del mundo en el que está tratando de comprender lo que pasó y habla mucho de la situación de la mujer hoy en día en Chile y en América Latina una mujer que está tomando conciencia de la condición de sometimiento en la que ha estado está tomando conciencia de que tiene que salir de ahí

Voz 1322 08:28 dónde está desplazada por su padre y su marido de los negocios familiares la protagonista comienza a sentirse atraída por su profesor de equitación que resulta ser un militar retirado investigado por su antigua conexión con la

Voz 18 08:39 la dura mire el prestigioso desaparecido entre el setenta y tres setenta

Voz 1 08:47 es triste no tengo con Endesa en donde trató persona

Voz 1322 08:53 los perros son un gran símbolo en la cinta representan la violencia transformándose en esos hombres que rodean a la protagonista también los encontramos en su faceta artística y con ellos se nos habla de los arquetipos del inconsciente colectivo

Voz 17 09:06 primero está escribía el perro de Mariana Neptuno no que este perro de alguna manera víctima pero el perro hay quien Kelley el personaje que le da amor y hay que hay que le da atención y al que llama adquiere y luego estaba en mi memoria lo que ya he dicho el personaje del sido duro me documentales que había sido trabajaban la dictadura que decía nosotros éramos un perro entonces los perros para mí tenían el símbolo de la violencia

Voz 19 09:32 en ambas directoras coinciden en que hay cosas que deben cambiar para las mujeres cineastas de las que han querido destacar la adhesivo

Voz 1322 09:40 el salarial o la búsqueda de financiación

Voz 1457 09:54 y empezamos ya el repaso a los estrenos de la semana con campeones es la última película de Javier Fesser director de otras cintas tan diversas como camino Mortadelo y Filemón

Voz 1463 10:10 inmersos en un escrutinio del humor en esta época de las redes sociales Javier Fesser que ha demostrado en su carrera cinematográfica no tener miedo a casi nada estrena una cinta para demostrar que las personas con discapacidad apenas la tienen Ortiz

Voz 3 10:24 pase interior de él que ella

Voz 21 10:31 Nos oigas por la nariz profundo llenando yo echamos ese aire despacito por la boca uno dos

Voz 1463 10:40 hola campeones llega después de que Fesser haya llevado a la gran pantalla Mortadelo y Filemón Azaña complicada la de adaptar los tebeos de Ibáñez después del mundo creado en El milagro de P Tinto o de vérselas con el Opus Dei en camino

Voz 1 10:53 estos días son muy buenos en hasta casi que vamos a hacer lo siguiente vamos a seguir defendiendo fuerte sin miedo contactó que atacar ella subía porque el entrenador no tienen y que los dos Rajoy

Voz 1463 11:10 Javier Gutiérrez interpreta al segundo entrenador del Estudiantes su nombre sumido en una crisis personal que pierde su trabajo y que tras una borrachera estrella su coche contra un coche de policía una juez le impone entrenar durante un año a un equipo de baloncesto de barrio que juega una Liga de personas con discapacidad intelectual Two normales dice su lenguaje señor Montes campeones se convierte en una comedia de superación que cuestiona la etiqueta de normal que impera en la sociedad esa que deja fuera a los que no cumplen sus requisitos PSC se pregunta también si se puede definir la normalidad Easy lo normal es lo deseable y todo ello con ternura y con humor

Voz 22 11:43 es que es un humor que proviene del conocimiento a nosotros hemos acercado al fascinante mundo a las personas con discapacidad intelectual la ha contagiado ese sentido del humor esta visión tan alegre y tan tan transparente y tan sencilla de de la vida y entonces pues cuando conoces a los personajes de los que hablas cuando les respetadas en nuestro caso cuando les miras les que todo tratamos dentro único que hace es convertirse un elogio de ellos Imaz utilizando el humor esto qué es es mitad la ha pasa

Voz 3 12:20 pues pasa que vamos a jugar al baloncesto no surfear

Voz 1463 12:22 ya pero me gusto llevar ni en en hotel

Voz 3 12:26 yo traemos cosas para el vómito que a veces me mareo unos autobuses yo sino que volvemos a lo mismo dijo

Voz 1463 12:36 el guión y la dirección se mueven en el fino equilibrio de usar el humor en parte verbal que lleva al absurdo las palabras con las que te quedamos a los demás que no sólo se ríe del estereotipo sino que lo rompe y otorga dignidad a sus protagonistas como explica

Voz 5 12:49 por Javier Gutiérrez pues en este momento vivimos como dices tu estado de guerra contra el humor no es que te lo tienes luego con papel de fumar ya no se puede hacer nada si te quieres salir un poco de lo políticamente correcto no ir al cine de Javier Fesser se caracteriza precisamente por la incorrección política en todo momento si tenía que abordar este tema lo iba a hacer desde ahí y es de una honestidad una sinceridad el universo de de estas personas tan apabullante que no se podía hacer otra forma

Voz 1463 13:18 Putin red con su Goya debajo del brazo comparte pantalla con Atenea tenía Mata Juan Margallo o Luisa haga basa junto a ellos el que ha sido el gran desafío de la propuesta Fesser busco actores no profesionales en un casting por el que pasaron más de seiscientas personas con discapacidad intelectual hasta llegar a formar la plantilla de debutantes

Voz 23 13:37 bueno a mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros no perdona pero aquí prefiero que estén mil no soy tonto lo que sí me gustaría tener un padre como tú

Voz 1463 13:51 muchísimas gracias por todo Fesser adaptado un guión de David Marqués basado en una historia real que convierte a campeones en lo que se conoce como una feel good movie película que te hace sentir mejor al salir del cine divertida y que deja al espectador cara a cara con sus prejuicios los mismos que el cine en este caso

Voz 17 14:08 eso se encarga de romper equina

Voz 1463 14:25 es un thriller romántico filosófico protagonizado por la sueca Alicia Vic Ander el actor británico James Mc Avoy

Voz 19 14:43 inmersión es un thriller

Voz 1457 14:44 amante CC que me estás riqueza

Voz 1 14:47 a lo mejor Boris tú el que me ha dado tiempo charnego

Voz 1457 14:58 dos desconocidos enamoran a primera vista en un hotel de cinco estrellas en una playa de Normandía

Voz 25 15:05 militares

Voz 1457 15:08 Dani se lleva a cabo el espía Alicia Vic Ander bióloga de altos vuelos los dos esperan a sus respectivas misiones absortos en sus vidas sin comprometerse sin entregarse él se va a África ella al océano quiero

Voz 2 15:22 la cobertura del está pero en el norteño

Voz 1457 15:30 imposible inmersión está basada en la novela del corresponsal del semanario británico The Economist JM legar propone una reflexión sobre la desconexión y el aislamiento en el que vivimos ignorando Nos los unos a los otros

Voz 1457 15:50 el director de París Texas y el amigo americano lleva unos cuantos batacazos en sus películas de ficción parece que últimamente lo suyo es el documental como opina la sal de la tierra aunque él le quita mérito

Voz 27 16:03 tú aquí

Voz 1457 16:05 en el pasado Festival de San Sebastián donde presentó inmersión Wenders dijo que los documentales

Voz 1268 16:11 que son muy ficticios y que están sobrevalora

Voz 1457 16:13 todos quizá fue por la fría acogida que tuvo su película en la que además de amor hay política al terrorismo El espía inglés resulta secuestrado por un grupo yihadista somalí quiere convertir

Voz 1 16:27 que seas místicos y las faltas ningún pizca para con un ritmo

Voz 1457 16:32 es lento e irreflexivo inmersión no establece bandos ni supremacía culturales o religiosas

Voz 27 16:39 la ciudad sureña suelen Somalia rodar en África lo hicimos en Yibuti ya que no pudimos hacerlo en Somalia me hizo entender que algunos de los problemas que tenemos como civilización nos los hemos infringido a nosotros mismos que viene muy de atrás y también tienen mucho que ver con el desequilibrio entre ricos y pobres también creo que declarar la guerra al terrorismo yihadista en dos mil uno fue lo mejor que los terroristas podían esperar creo que en parte nosotros creamos este monstruo

Voz 1457 17:12 la película se desarrolla en tres escenarios diferentes el cautiverio africano el hotel de lujo y el barco de investigación en el que ubican ubicándose busca las células que marcan el principio de la vida sobre la Tierra

Voz 2 17:26 esto Iker las si empiece creamos los porque eso es de distinguir dónde comienza la luna

Voz 25 17:39 con frases grandilocuentes diálogo sin postrados los amantes se debaten entre sus pequeñas vidas y el misterio del ser humano

Voz 2 17:53 la voz se vuelve real cuando hay quién puede delante es esto lo que soy es esto lo que llegados eh

Voz 1457 18:00 esto va inmersión una película cargada de buenas intenciones en la que dos europeos intentan superar el ombliguismo de sus vidas Éste fue el punto de partida de Wenders al plantearse esta historia otra cosa es que lo haya conseguido

Voz 1463 18:32 terminamos con cine francés Un sol interior es una tragicomedia de Claire de ni protagonizada por Juliette Binoche que interpreta a un artista que busca incansablemente el amor iba de

Voz 29 18:42 acepción en decepción yo espero Tino mujer extraordinaria

Voz 1457 18:49 pensaba que era un cabrón Juliette Binoche hace una extraordinaria interpretación de un personaje difícil poliédrico a ratos patético y ridículo el guión es una adaptación libre de libro de lingüistas Roland Barthes fragmentos del discurso amoroso y la directora Claire Denise explicaba la coherencia de su protagonista

Voz 30 19:11 Mali que sino sin como creo que a pesar de ese íntimo es alguien que va de decepción en decepción por masoquismo por derrotismo porque cree que el amor está bien que puede llegar algún día hay que vale la pena buscarlo en esta vida ella cree que compartir un paseo por el campo una relación amorosa supone la plenitud la otra mitad como se dice en la película ya el millón

Voz 1457 19:35 es una película compleja que ha dividido completamente a la crítica de hecho en nuestra trifulca que puedes escuchar en el podcast o esta noche en la sesión golfa casi llegamos a las manos

Voz 24 20:24 abrimos la sección de Tele abrir

Voz 1457 20:26 el viene cargado de títulos que van a dar que hablar Laia Portaceli qué tal buenos

Voz 1268 20:30 días buenos días pues sí pues con mucha energía porque es que hay muchas cosas que ver en abril eh a pesar de la primavera eh hay títulos de series que sabe que nos hacen encerrarnos a ver la tele eh por ejemplo la segunda temporada de la que fue serie revelación de dos mil diecisiete de Excel que es el cuento de la criada no la distopía de Margaret Atwood que sucede en un mundo lo donde las mujeres no tienen derechos

Voz 1457 20:54 bueno pero bueno no sé

Voz 1268 20:56 hoy se estrena el veinticinco de abril en España también hay mucha expectación con de alguien y éste que es que se severa en Netflix con el actor Daniel Brühl investigando asesinatos en el Nueva York del siglo XIX y que cuenta además con nuestro Paco Cabezas director de cine español como uno de los de realizadores del de episodios de la serie y luego pues también queremos ver a Antonio Banderas haciendo de Pablo Picasso en Genius Genius que es estrena National Geographic el veintiséis de abril Nuestra hablando la semana pasada bueno las hoy vamos

Voz 1457 21:28 hablar de una serie española de Félix

Voz 1268 21:31 que se acaba de estrenar en Movistar Plus bueno uno de los estrenos más potentes de de la primavera es una creación de Cesc Gay directo los de películas como la premiada Truman o en la ciudad consta de seis capítulos que ya están disponibles en la plataforma de Movistar Plus bueno pues es un es una serie muy especial creo yo es un thriller que mezcla suspense y humor negro siempre poniendo el foco en en la intimidad del protagonista un escritor argentino afincado en Andorra

Voz 1457 21:58 que interpreta Leonardo Sbaraglia felices

Voz 19 22:04 qué haces aquel tabaco Juan depresión como el lugar lugar para para escribir

Voz 24 22:17 en el programa Esta noche contaremos hablaremos con Cesc Gay que nos va a contar su primera experiencia como autor televisivo y también se puede escuchar en el podcast

Voz 1268 22:26 sí el ya había trabajado como guionista de series pero bueno estos estos una obra con mayúsculas y también había trabajado con Sbaraglia en una pistola en cada mano y bueno pues el actor y comentaba que ha sido una experiencia estupenda sobre todo ha crecido mucho pero cuando cuando la han llevado cuando en cuando cuando ya llevaron al rodaje con con este personaje no porque la premisa a es un poco sencilla aparentemente sencilla Se va se va a va tomando con doce en sí y sobre todo con con con este personaje Félix que es muy especial no el busca una mujer que apenas conoce Julia una mujer china de la que iremos descubriendo cosas a medida que avanza la serie

Voz 19 23:05 ella no sabes dónde vives no sabes dónde trabaja porque tienes una foto en el teléfono

Voz 5 23:16 no la conoces firme no no la conozco pero en el fondo la conozco

Voz 24 23:22 ya a diferencia de los personajes de sus películas que siempre andan escondiendo sentimientos Félix es un persona

Voz 1268 23:28 G abierto sea completamente transparente es muy tierno es tiene bueno pues el clases de poesía antes tiene una visión de poeta positivo en fin bueno yo creo que que es es uno de los grandes aciertos de de esta historia el decías es que hay que se había inspira en parte también en lo que les recordaba un poco a sus protagonistas de Hitchcock Tip tipos corrientes que de pronto se ven envueltos en en unas historias de suspense lentas bueno eh sí que hay un elemento muy de de Cesc Gay que creo que es retrato retrato de la masculinidad sensible dejó digamos decidir hoy o de eso o de diferentes modelos de masculinidad y la amistad entre entre hombres no se lo vemos a través de de dos personajes masculinos importantes que se convierten en amigos de del protagonista uno es un detective con con mucho glamour con mucho aplomo interpretado por Ginés García Millán y otro es un vecino así muy muy burro muy entusiasta muy muy ingenuo que interpreta el actor Pere Arquillué

Voz 24 24:25 bueno hay porque está rodada en Andorra bueno

Voz 1268 24:28 es que ha comentado que que que Se que vio al reportaje de Andorra en la televisión y que también aísle vino cierta inspiración pero bueno le es una la localización yo creo que aporta mucho en esta serie porque que es un es un lugar de con mucho contraste donde tiene ese las fronteras que entre la frontera con Francia España ir a la la nieve no que la nieve es un es un protagonista muy importante de esta de esta serie y luego pues todas las actividades supuestamente ilegales de mafias chinas que hay en esta serie no Ike Ike bueno pues pues en un lugar apartado como como Andorra pues también tenían bastante sentido

Voz 24 25:03 bueno pues recomendamos mucho Félix no te pares

Voz 1268 25:06 yo recomiendo claramente pero me parece que es un thriller especial no que que donde donde prima sobre todo de la ternura del personaje la relación de los personajes pero que tiene esa parte de decirle tiene mucho humor mucho humor negro con ese paisaje así nevado que en algunos momentos te puede recordar a Fargo hay gente que les recuerda Twin Peaks pero bueno que es una serie muy local muy auténtica de aquí

Voz 24 25:28 bueno pues ya está disponible Félix en Movistar Plus ir hablaremos como decíamos más extensamente con su creador Cesc Gay y también con uno de los actores con Ginés García Millán esta noche en el programa gracias Laia hasta luego

Voz 1463 26:10 y el cine clásico esta semana nos lleva a la primavera de mil novecientos sesenta y ocho en Estados Unidos cuando coincidieron en los cines dos películas de ciencia ficción que cambiaron el género definitivamente la primera es dos mil uno Odisea en el espacio de Stanley Kubrick la adaptación de la novela corta de Arthur Clarke el centinela una cinta filosófica que además supuso toda una revolución de los efectos especiales por supuesto gracias a la personalidad obsesiva y perfeccionista de Kubrick

Voz 34 26:35 qué responsabilidad en la emisión alcanza el total funcionamiento de la nave por tanto estoy siempre ocupada entregó absolutamente a mi trabajo y eso es creo yo lo máximo que cualquier ente consciente puede hacer

Voz 1457 26:49 al principio fue mal recibida por el público y por la crítica que no no la entendió pero con las semanas y con los años bueno pues no ha dejado de crecer como obra maestra enigmática y monumental

Voz 1463 27:01 también en SMS estrenó El planeta de los simios que al contrario que en dos mil uno nació con vocación muy comercial con Charlton Heston como protagonista en el papel de la astronauta que tras llegaron planeta lejano donde los simios son los seres evolucionados y los hombres los esclavos se da cuenta de que ha viajado al futuro y avistó el trágico destino de Nueva York de la humanidad

Voz 1 27:20 estoy en mi casa no me he dado cuenta de que estaban médica por lo que sería su cuarto

Voz 1457 27:36 en El planeta de los simios planteaba a través de una película de aventuras pues reflexiones filosóficas y políticas de mucho calado como por ejemplo la economía

Voz 1 27:46 sí a la zona prohibida fue que es el paraíso su raza la convirtió en Casia

Voz 1463 27:52 pasando por la explotación y la tendencia autodestructiva de los seres

Voz 1 27:56 manos protegerlos contra el hombre puesto que es la garra de Italia es el único entre las criaturas que mata por placer y ambición

Voz 14 28:06 aquí tenéis y seis eso ha hecho X en y Simitis

Voz 1457 29:04 mira Pepa para que luego dirán que el cine es un desengrasan te informativo en fin vamos a terminar La Script esta Script matinal con nuestro diálogo de cabecera que también sale de una película de ciencia ficción Parque Jurásico

Voz 35 29:16 qué tíos criaderos tiros háblenos Dios destruyen los tiros amplios tíos creada el hombre destruya vídeos el hombre creas los dinosaurios y las tintas sobre la mujer que Juan Arana

Voz 1457 29:31 dado en la realización y Laura Martín Fiz yp Pepa Blanes han hecho la web y las redes sociales adiós