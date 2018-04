Hora 25 Deportes: Un derbi descafeinado (06/04/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 2 00:06 otro veinticinco deporte

Voz 3 00:08 con Ángels Barceló Jesús Gallego Gago a estar buenas tardes en viernes surtido variado si si tengo las cajas de galletas

Voz 0919 00:17 por ejemplo muy buenas noticias del Master estas a estas estas que lo regalas el máster de Augusta denota ni vale vale más a pensar no del Master de Augusta que del otro la única con el que dice que dimite se está produciendo es en el Master de Augusta de golf tenemos buenas noticias porque Rafa Cabrera Bello el golfista canario marcha ahora mismo segundo en la clasificación ayer terminó la primera ronda con menos tres en la de hoy ya ha conseguido un Verdi va con menos cuatro para la segunda plaza por detrás de a Marc le queda todavía jornada por delante después de que ayer nos lleváramos la decepción con Sergio García que recordemos mandó cinco veces la bola al agua iba a salir hoy a jugar con más nueve va a tener difícil Sergio pasar incluso el corte pero tenemos también buenas noticias en fútbol femenino porque la selección española ha ganado cero dos esta tarde en Finlandia partido de clasificación para el próximo Mundial los goles los han conseguido Irene Paredes la jugador el París Saint Germain y Olga García la jugadora del Barça Finlandia cero España dos también tenemos noticia regulares en la Copa Davis de tenis ya sabéis que ahora mismo después de la primera jornada a España uno Alemania uno perdió el primer partido Federer con es Beret ir Rafa Nadal ganó el suyo ante Kohlschreiber mañana se juega el partido de dobles y hoy también tenemos jornada de Euroliga juega el Valencia con el Maccabi el Valencia no tenía ninguna posibilidad el gran partido de la tarde lo disputa al Real Madrid con el Bamberg a las nueve de la noche pero el Real Madrid ya sabe que pase lo que pase en ese partido va a ser quinto pierde la cuarta plaza porque Olympiakos ha perdido con el Zalguiris IS resultado hace que el Real Madrid vaya a ser definitivamente quinto todavía no sabe cuál será su rival en la siguiente fase y encima tenemos fútbol porque arranca la jornada de Liga en Primera División con un partido tremendo dramático a las nueve en Riazor Deportivo de la Coruña Málaga el Depor es el penúltimo de la clasificación el Málaga es el último los dos equipos tienen no nos engañemos muy pocas opciones de salvarse pero si tienen alguna pasan por ganar el partido de hoy vamos a ver cómo es el ambiente previo novedades alineaciones en Riazor Fran Hermida buenas tardes

Voz 1704 02:32 hola qué tal muy buenas por hora frío ambiente en el estadio de Riazor entre como dices para este partido entre dos equipos que son los peores de la Primera división en estos momentos un encadenar dos buenos resultados consecutivos luego de vencer la pasada jornada al Villarreal y el Depor quiere romper una racha sin ganar en Liga desde el pasado nueve de diciembre vaya calcar prácticamente los onces de la última jornada los mismos en el Málaga en el Depor Clarence Seedorf sólo deja fuera a Luisito año ocupa su puesto en el once titular Fernando

Voz 0919 03:01 todo Navarro como te decía fría acoge

el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 03:19 bueno pues a ver cómo va ese Deportivo Málaga del que hablaremos también dentro de nada en el escáner de La Hora veinticinco Deportes de los viernes pero como siempre la entre en el inicio mensajes ha tenido mucha repercusión la charla que me pegué yo ayer aquí sobre los candidatos a la presidencia de la Federación

Voz 4 03:39 el próximo patrón del furgón

Voz 5 03:42 bueno escuchemos buenas tardes Gallego me parece muy bien y muy bonita tú tu discurso de qué es un castigo que tiene el fútbol español que tiene no que quiere porque a esa gente a los jugadores y los votos entrenadores además de las federaciones de todo España osea que no es un castigo que tiene el fútbol español un castigo que quiere el fútbol español pues sino los votará no Adrian ninguno si se presentan dos más

Voz 0919 04:09 cante porque luego te nadie IATA

Voz 5 04:12 eh

Voz 0919 04:13 vamos que somos masoquistas dejado vuestros mensajes

Voz 7 04:32 mira Jesús yo quiero una pregunta de verdad unas caídas que que no no lo puedo entender por qué no lo dices directamente claramente en un y yo no yo sé que los lo posgrado necesita claramente como yo te lo voy a decir ahora que es lo que he tenido Guardiola ha sido aún Puchol

Voz 8 04:53 a nadie

Voz 7 04:56 a Iniesta Thiago Messi todas las fuera de ahí que a Guardiola se del fútbol

Voz 0919 05:30 mañana juega el líder el Barça ante el Leganés nueve menos cuarto caminó hoy en el Barça todas las miradas todas las preguntas todas las preocupaciones pasan por el estado de Leo Messi hoy habló Valverde está en la convocatoria Messi va a jugar mañana lo reservan para la Champions Barcelona Raúl González buenas tardes

Voz 9 05:50 qué tal muy buenas gallego pues va a jugar Leo Messi sobre todo si no tenemos en cuenta las palabras de Ernesto Valverde de vamos a escuchar luego pero desde el Barça están tranquilos porque saben que el jugador argentino se dosifica perfectamente y que por tanto si salta al terreno de juego es porque está al cien por cien físicamente o al menos el argentino así lo nota el que no va a estar seguro gallego es Sergio Busquets que descansara recordemos que en el minuto sesenta y cinco contra la Roma fue sustituido porque sigue teniendo molestias en el pie derecho pero la importancia aquí gallego es Messi vamos a escuchar a a Valverde a hablar sobre el argentino escuchando a Curry parece claro que mañana Messi es titular

Voz 10 06:22 el otro día aldea del sería es tan sólo una parte del del partido también venía arrastrando molestias tampoco jugó con la selección pues es un jugador que también tiene que mantenerse activo

Voz 9 06:36 tiene que mantenerse activo gallego pues parece evidente que mañana Leo Messi va a jugar además de Busquets por lesión tampoco está Lucas Dean hice caen por decisión técnica Jerry mina ya les Vidal

Voz 0919 06:46 ya veremos cuánto y cómo juega Messi mañana ante el Leganés el equipo de Garitano con qué novedades va al Camp Nou Óscar Egido buenas tardes hola

Voz 1643 06:53 llego muy buenas viaja mañana a Barcelona a las diez y cuarto en Ave vuelve otra lesión no viajan los Senado Mantovani esquí ni tampoco Diego Rico que está sancionado así que Raúl García va a jugar en el lateral izquierdo ser Garitano sabe que Valverde y le da lo mismo si juega Messi o no aunque sabe que con el argentino son más peligro

Voz 11 07:10 estamos hablando del mejor jugador del mundo las diferencias las marcan ya de por sí son increíblemente buenos con ese jugador las diferencias respecto a todos los demás son abismales le ocurre al Madrid seguro en estos nueve meses el Madrid es increíblemente bueno también le quitas esa Cristiano sería un poquito bastante menos

Voz 1643 07:28 además de Messi del Barça la rueda de prensa de hoy ha girado más respecto a la renovación del propio ser Garitano de partido del Camp Nou ha dejado claro que su continuidad lo importante no es el dinero sino el proyecto deportivo que lo ofrezca el dedo

XXXVII hora25 deportes en la SER

Voz 0919 08:34 malas noticias del máster la gusta Rafa Cabrera Bello acaba de hacer un doble bogey en el hoyo once os contábamos que iba entre los primeros con menos cuatro se queda con menos dos el canario todavía le quedan seis hoyos para terminar el segundo recorrido a ver si nos trae buenas noticias desde el máster el derbi madrileño del próximo domingo Real Madrid Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu nado Antón Meana buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes de hablar de las novedades de Zidane para ese partido hablemos de una presentación galáctica que ha tenido lugar hoy en el Bernabéu no

Voz 12 09:14 dieciséis fichajes dieciséis fichajes de Florentino

Voz 0919 09:17 golpe uno tras otro como convertir a una de las canteras más importantes de España en madridista así palabra de Florentino Pérez

Voz 16 09:26 pues quiero dar gracias a todos porque además todos sus estrellas dispuestas a luchar por vuestro

Voz 17 09:33 pequeños Amaya Aitana Miriam fue Ana abone Roy me veía Luis muy boleta Ricky Marina Thalía Juan Antonio IMI y mimo

Voz 1236 09:46 es la cantera de la música española Operación Triunfo operación bueno concierto veintinueve de junio por una buena causa la Fundación alma del Real Madrid para la gente que más lo necesita Florentino Pérez ha estado con Asensio con Marcelo y con toda la academia de Operación Triunfo Pérez de presentando perdón este concierto el día veintinueve de bueno con

Voz 0919 10:06 menos importante que es el partido que bueno que bajo

Voz 1236 10:08 por Cristiano que Varane estado Kelly que mañana decidirá Zidane si le pone de inicio con Ramos o no Asensio y Lucas cuentan con jugar la duda

Voz 0919 10:17 en el doble pivote parece el partido perfecto para el juicio final del Santiago Bernabéu a Gareth Bale parece perfecto día vamos a verlo que lo mismo mete dos goles y al quieren dar el Balón de Oro otra vez en el Atlético de Madrid Pedro Fullana el Atleti va a pensar más en la vuelta de la Europa League Of al Cholo los derbi les importan este como este la clasificación sólo quiere ganar

Voz 4 10:41 eran haré el domingo cueste lo que cueste porque quiere ser segundo en la clasificación sino pueda alcanzar al Barcelona que eso se hace casi imposible El Vestuario del Atlético Madrid evidentemente la prioridad es ganar el título de la Europa League pero la idea de ser subcampeón y de ganara en el Santiago Bernabeu al eterno rival pues la verdad es que motiva mucho a la plantilla de hecho llevan cuatro años sin perder en Liga en el Santiago veo eso sí apenas va a poder rotar y refrescar al equipo porque no estará Jiménez nuestra sólo dieciséis jugadores de los cuales catorce de campo por tanto Tomas entrará en el terreno de juego y arriba puede haber alguna novedad con la entrada o de Fernando Torres a Gameiro pero poco más porque sólo tiene por ejemplo cuatro defensas para jugar el fin de semana Griezmann que va a llegar con diecisiete goles desde el mes de enero va a jugar su partido cientos Icon Jan Oblak como el mejor portero de la ligas europeas dispuesto a parar a Cristiano Ronaldo

Voz 0919 11:29 el derbi madrileño el domingo partidos de mañana Celta Sevilla novedades en el Celta Paula Montes buenas tardes

Voz 18 11:36 tardes como zona final por Europa Asia también fue este partido ante el Sevilla el técnico que ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria en remojo por reincidente dice no lo de comprometido e incluso hoy ha entrenado al margen su lugar en la lista lo ocupa el delantero el filial de Niza Iker un fue tampoco podrá contar para el partido con Maxi Gómez por sanción por cierto que el técnico navarro han desvelado que tiene uno más uno de contrato no dos como se pensaba y como se dijo el día de su presentación así que cuando acabe esta temporada veremos qué pasa con el mismo

Voz 0919 12:03 el Sevilla llega a este partido por debajo del Betis en la clasificación de eso se habla aseguró en Sevilla Fran rojillo buenas tardes tela cuando iba por encima del Betis al decir que era imposible prácticamente que el Betis lo alcanzara hoy le ha querido quitar hierro y ha matizado que era una broma

Voz 19 12:21 ha sido una una broma hombre Ucrania

Voz 20 12:24 qué

Voz 19 12:25 ha sido una Manaman cansa una falta de respeto

Voz 20 12:28 pero me motivaba de ocre de darle motivos de de

Voz 0919 12:35 darlo no no cree que eso haya incentivado a los jugadores del Betis para adelantar al Sevilla por cierto que hay cambios en el partido de mañana la lluvia Arana serán titulares va a descansar el mudo Pizarro va a jugar en su lugar en la lista no está Muriel ya entrado el chaval Carlos Hernández mientras mercado sigue lesionado la pico la broma nunca viene mal mañana a seis y media en el Villamarín Betis Éibar en el Betis el tema del portero la operación de hadas sigue sigue teniendo el run run Florencio Ordóñez hola

Voz 21 13:03 hola qué tal muy buenos gallego sí aunque apagado el fuego Quique Setién oiga no lo escuchamos no decir que mañana hay una ilusión enorme comentando en el hecho de Asia puesto el lunes en la clasificación por delante de él seguía eh al ganar su partido de Getafe hace que mañana ya una expectación enorme se prevé un prácticamente y en el en el Villamarín que presenta por cierto de Betty además de la novedad a ver a la ni Jiménez que va a debutar este año en Liga pues partido lo va a jugar mañana en el equipo están viendo verá la presencia la compra en lugar de cámara Aceca conforme lo último día yo creo completado el entrenamiento en el día de hoy inuit futuro futbolista del Betis bien en la expedición del Eibar posiblemente no voy a jugar como titular que tiene además las bajas de Charles de dicen el ataque tío también por sanción e baja importante conjunto de Mendilibar lo que decía anteriormente no ha gustado nada que Adán había tomado la decisión de operarse del Pubilla hasta su casa conocer todas las eh amonestados Tobe Hooper o cecina ha querido apagar el fuego

Voz 22 14:03 él siente dolor entiende que no puede continuar nada más si se respeta la la decisión y por supuesto esperamos que se recupere lo más lo antes posible nos hemos quedado un poco descolocado

Voz 0919 14:15 en un telegrama del otro partido de mañana a la vez jeta de la una de la tarde en Vitoria Kevin Fernández

Voz 23 14:20 mira gallego en el Deportivo Alavés vuelve el capitán Manu García duda en los extremos en el Getafe vuelven a la convocatoria llene Glock y se espera lleno o casi lleno en Mendizorroza partió a la una del mediodía y ahora el escáner

Voz 0919 14:40 y hoy en el escáner Julen Guerrero buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes y Marcos López buenas tardes hola muy buenas tardes derbi madrileño el domingo en el Bernabéu algo descafeinado la Liga está imposible para los dos que se juegan el Madrid y el Atlético de Madrid

Voz 24 14:56 hombre en principio está claro que es el segundo puesto oí quebrar el el primer equipo madrileño no en en en la clasificación es tiempo para mí clásicos un equipo súper competitivo que fundar me encuentro más complicado que pueda otros toros que jugaron el jueves que tienen poco banquillo hoy al Real Madrid pues jugado el martes que posiblemente hará muchas rotaciones no con Asensio con Bale con bates con Cobas y bueno creo que demasiada ventaja para el Real Madrid

Voz 22 15:20 para el Atlético que dice Julen tiene que

Voz 12 15:23 ver con sumo cuidado todos los recursos que tiene el título que tiene más cerca de la Europa League los recursos del Madrid los acaba de citar a Julen es que asusta sólo escuchar esos nombres ante los pocos que tiene Simeone para jugar este derbi

Voz 24 15:37 más el Real Madrid necesita cambios para dar bueno pues minutos hacer que el bueno pues en Champions no ha participado y que está pidiendo paso y que que bueno que está rindiendo en en las últimas jornadas tampoco bueno con Real Madrid y ojo o con la excepción incapaz de México es que no sé si tiene mucho no no sí sí pienso que se tiene que sentar al lado Bali yo creo que la salvación de su temporada es ganar yo creo que más o menos pues entrar en Champions lo tiene prácticamente asegurado pero el título de local y creo que sólo el principal objetivo en el que debe centrarse por ellos tienes que sacrificar el pasado aunque sea al débil pues

Voz 12 16:14 la gran diferencia es que sigan puede hacer cambios tienes recursos tiene tiene posibilidades tiene opciones Simeone en una extraña gestión tanto del técnico como de la dirección deportiva del Atlético Madrid se ha quedado sin recursos el Barça juega

Voz 0919 16:27 el Leganés va a jugar Messi Messi

Voz 12 16:30 cita descanso arriesgaría is tengo la sensación de que va a jugar Messi pero que juegue Messi no quiere decir que arriesgue Messi porque porque lo hemos visto sobre todo en el partido contra Roma porque lo hemos visto también en el partido contra el Sevilla en la media hora final lo que tiene que hacer Valverde es aprovechar el trabajo hecho durante mucho tiempo durante siete meses tiene una ventaja amplia una ventaja rotunda en la Liga y gestionar los esfuerzos Temes Side busques de Piqué de Iniesta para que en esos cinco seis partidos decisivos que le quedan el Barcelona tengan eh su mejor versión

Voz 0919 17:00 la verdad es que el Barça hace cinco

Voz 25 17:01 Paulinho le faltó hacer

Voz 24 17:04 los jugadores que es esto voy a partir ocuparon poco pues lo normal que en ese encuentro lo haga no no sé yo si les veo con muchas ganas de de validar cuanto antes y bueno pues se puede permitir el lujo derrotar a la plantilla incluso a Messi no para mí hay dos peleas una es el el Barça por supuesto ganar los máximos puntos posibles puede hacer el triplete y otra peleas Messi con Ronaldo eh posiblemente por el Balón de Oro el que gane la Champions es posible que sea el el próximo ganador iban igualados yo creo que Messi tiene que en este caso saber regularse Isabel centrarse en que lo importante ahora con la eliminatoria de Champions sentenciada la Liga sentenciada pues tiene en la final de Copa y sobre todo reserva separadas intestinales Easyjet cursada verdad

Voz 0919 17:49 y lo último el descenso hoy se juega un Deportivo Málaga el domingo Levante Unión Deportiva Las Palmas

Voz 12 17:55 milagro para quién se salva quién difícil complicado porque además que hacía tiempo que no estaban tan definidos por abajo los tres puestos con el Málaga que tiene esos esos diecisiete puntos que casi practicamente le le condenan el Depor veinte Las Palmas veintiuno hay tanta distancia siete puntos con respecto al Levante es evidente que estos tres están predestinados a bajar a Segunda División

Voz 24 18:20 sí que es un partido bueno evidentemente de es una final Palmada aquí pues sea nada pasado morir en la orilla lo tiene bastado a pesar de que consiga la victoria frente al Deportivo de la Coruña sin embargo para el Deportivo de la Coruña Silvana pues sí puede tener bueno pues una cierta esperanza así Las Palmas funcional debían bueno habrá en este aspecto sí creo que las posiciones están bastante claras no sólo porque los teatros estén mi intención sino porque yo creo que el Levante después del cambio de entrenador la veas que veo bastante bien que ahora mismo es un equipo bastante fiable con el poder sacar la situación adelante

Voz 0919 18:56 hasta aquí el escáner Julen muchas gracias un abrazo muy bien gracias Marcos muchas gracias hasta luego seguimos pendientes del Master de Augusta de golf Rafa Cabrera Bello que recordemos ha ido hoy líder con cuatro bajo el par después de cometer un doble bogey ha caído pues a menos dos acaba de hacer otro Vogue menos uno Rafa Cabrera Bello se complica dejemos constancia de la gran victoria Esther Martín de la selección española de fútbol femenino en la clasificación para el Mundial

Voz 26 19:32 hola Gallego si la selección española femenina se consolida como líder de grupo y San puesto de dos con dos goles a cero a la selección finlandesa Irene Paredes Xavier marcado en la primera parte y la delantera Olga García sentenció en el minuto cuarenta y nueve tras esta victoria suma de las tres anteriores las chicas de Jorge de Jorge Bill a la fase de grupos están a cinco puntos por encima de la segunda clasificada

Voz 0919 19:50 vamos a estar en el Mundial que tenemos un pedazo de selección once minutos para las nueve Hora veinticinco Deportes en la SER Hora veinticinco Deportes Jesús Gallego Cadena SER

Voz 0919 20:44 el gol internacional como todos los viernes José Palacio buenas tardes qué tal muy buena gallego puede ser campeón de la Liga francesa hoy el París Saint Germaine de los nuevos galácticos todavía no todavía no puede serlo

Voz 1038 20:56 yo está en juego el partido cinco minutos de la primera mitad san Etienne cero París Saint Germain cero con Cavani ir Thiago Silva suplente el sábado cuando arriban va a y Di María es verdad que tiene dieciséis puntos de ventaja sobre el Mónaco pero yo creo que será da más la siguiente jornada o pueden serlo ya el Manchester City y el Bayern de Munich el partidazo de morbo gallego en el Etihad ante el Manchester United mañana a las seis y media Si gana los de Guardiola a los de Mourinho con Tolmo boletín eso campeones de la

Voz 0919 21:23 premiar agentes podrán celebrar mucho porque tiene no pierdo de buen

Voz 1038 21:26 esta tiene un ojito puesto en la vuelve el martes iba otro ojo puesto en la duda del Kun Agüero que sigue con molestias físicas mañana hay otro derbi también el de Merseyside a la una y media Ewerthon Liverpool con la duda de Mohammed Salah que se tuvo que retirar lesionado en ese partido de Champions en que el Liverpool pasó por encima del City en la Bundesliga al Bayern mañana puede ser campeón on a eso de las cinco y media de la tarde juega a las tres y media ante el Augsburgo le vale el empate obviamente también la victoria o incluso perdiendo sino gana el Schalke al Hamburgo así que lo deje ser campeones ha dicho que no van a celebrar nada hasta por lo menos que pase la Copa alemana y la Champions porque tienen ese partido también de vuelta ante el Sevilla nos han para celebrar en la Juventus que mañana juegan a las tres de la tarde ante el ven evento tienen que mantener el liderato cuatro puntos de ventaja sobre el Nápoles no van a jugar gallego Buffon Nicky el INI probablemente descanse Higuaín así que van a jugar Mandzukic y cuadró arriba lleva hasta cuatro porteros alegría Benedetto y la Roma juega también a las seis de la tarde ante la Fiorentina

Voz 0919 22:22 de golazo gracias Palacio motociclismo Gran Premio de Argentina primeros entrenamientos Mela Chércoles cuáles son las moto más rápidas buenas tardes

Voz 1385 22:32 Bush y rajado gallego acaba de tener una en estos instantes la primera jornada con Marc dos So porque ha conseguido el mejor crono y además haciéndolo de manera que por momentos por una leve Márquez pozos todos racistas se ha marcado un adelantamiento que podría ser perfectamente de carrera sobre Maverick Viñales un interior espectacular luego marcaba el mejor crono con cuatro décimas de ventaja sobre el plazo Hi5 y que su según Bono Rabat así grifería es importantísima para el campeón que viene dispuesta a Argentina su primera victoria de la temporada en cuanto a las otras dos categorías la intermedia Pasmiño subir el mejor crono del día la voy pequeñas la de moco tres heleno enero pastel

Voz 0919 23:15 Márquez el más rápido en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Argentina ahí en Fórmula uno Gran Premio de Bahrein

Voz 5 23:22 primeros tiempos quiénes son

Voz 0919 23:24 han sido los mejores y sobre todo qué tal le ha ido a Fernando Alonso ya Carlos Sainz Manu Franco buenas tardes

Voz 1385 23:31 hola muy buenas gallego bueno pues no ha ido muy bien la cosa hoy Alonso ha sido noveno y duodécimo pero sobre todo están muy muy lejos de los Mercedes de de los Ferrari y los Red Bull aunque te decía una cosa ahora mismo está lloviendo en Bahrein durante cierto así que cualquier cosa puede pasar aquí en el en este circuito de Sakhir impresionante por otra parte el más rápido ha sido Kimi Raikkonen segundo Sebastian Vettel después Luis Hamilton botas los dos Red Bull Estafeta iraní Ricardo

Voz 0919 23:59 muy bien ya veremos cómo van los coches mañana en la clasificación para la carrera Copa Davis de tenis Alemania uno España uno perdió Ferrer higa no Rafa Nadal a Kohlschreiber

Voz 5 24:11 en su reaparición

Voz 30 24:15 la lesión pues me he sentido súbitamente nada pero bueno siempre hay un pequeño riesgo cuando cuando uno llega hasta que uno lleva una serie de partidas coja la confianza de que todo va bien pues siempre hay un poquito de no

Voz 0919 24:27 Rafa ha estado bien Miguel Ángel Zubiarrain mañana el doble Ikeda en los dos partidos del domingo vamos a tener que sudar la clasificación

Voz 31 24:36 el fin también los

Voz 21 24:38 López se contrajo

Voz 31 24:41 no puedo pareja Pagesos creeré

Voz 0919 24:43 los problemas con ese teléfono de Miguel Ángel Zubiarrain mañana Mar López y Feliciano López disputan el partido de dobles íbamos a ver dependiendo de lo que pase mañana cuáles son los enfrentamientos del domingo más cosas Baloncesto Euroliga el Real Madrid va a jugar con el van ver sabiendo ya que no puede ser cuarto esto vamos al Palacio de los Deportes Marta Casar buenas tardes

Voz 0277 25:06 hola Gallego muy buenas en el momento de las presentaciones aquí en el Huici encender Il lo que dice su último partido del Real Madrid en esta Liga regular ya saben que pase lo que pase van a ser quintos después de la victoria del Zalgiris en el Pireo contra el Olympiacos lo que queda por decidir es cuál va a ser el rival en el cruce de cuartos si los de Pablo Laso ganan esta noche al Brose su rival en el playoff será el Panathinaikos de Xavi Pascual mientras que el si los blancos pierden contra los alemanes se verán las caras el el cruce contra el Olympiacos de Spanoulis y compañía sin Campazzo con Tavares con Ayón vamos a empezar a salir de dudas en menos de cinco minutos que comienza este Real Madrid Brose Bamberg con los blancos ya sabiendo que van a ser quintos pero todavía a la espera de conocer rival

Voz 1038 25:52 en El Larguero lo contaremos gracias Marta en la NBA destacamos tres esta madrugada de los españoles queja

Voz 0919 25:57 Javier Berlanga qué tal Gallego los Jazz de Ricky

Voz 1038 25:59 vio pasaron por encima de los Angeles Clippers y siguen cuartos en el oeste con una victoria más dejarán sentenciar su presencia su presencia en los play off lo malo Ricky Rubio se retiró lesionado el primer cuarto y los Jazz han comunicado que tiene molestias en los isquiotibiales de su pierna izquierda no hay tiempo de baja tenemos que seguir atentos a su evolución para hoy lo más destacado tenemos sala duelo entre Six cabales la tercera plaza del Este ya a las cuatro de la mañana la lucha de los precio playoff del Oeste con Mirotic a partir de las cuatro hermanas a esos Pelli Cannes que se enfrentan a los Phoenix hacia las cuatro y media Minnesota Timberwolves juega con Los Ángeles Lakers

Voz 0919 26:32 ha pasado hoy en la Vuelta ciclista al País Vasco Javier Lekuona

Voz 32 26:35 pues que ha ganado Omar Fraile un español la general Roddick Landa uno cincuenta y siete Jon Izaguirre a dos trece mañana Éibar Arrate ciento veintidós kilómetros y ocho puertos

Voz 0919 26:45 esta semana la que viene vamos a cerrar el programa con Carolina durante

Voz 3 26:56 este Cayetano que va a sonar este verano sin parar

Voz 0919 27:14 cómo dejamos el asunto del Master de Augusta de golf Héctor González como está ahora mismo Rafa Cabrera Bello

Voz 9 27:20 no esa cuatro golpes de la cabeza atascado en el hoyo once está con menos uno a cuatro golpes del australiano Lleyton

Voz 1038 27:25 a nivel norteamericano Reed

Voz 0919 27:27 bueno pues en el Larguero contamos cómo va el máster y ahora en Hora veinticinco Ángels Barceló contará cómo va lo del otro máster que va peor evidente gracias por escuchar un saludo de Gallego tenemos un fin de semana todos adiós