El chocolate fue un invento español

Voz 0194 00:37 en América lo consideraban el alimento de los dioses antioxidante y estimulante muchas veces seguro que les ha ocurrido al propio cuerpo lo pide chocolate del que dicen que genera sensación de bienestar que es bueno para el corazón que mejora la memoria que relaja los niveles de estrés a quién no le gusta el chocolate bueno pues habrá que ignore guste el puro el de la taza con churros el de la tableta con leche Carlos Cano responsable de la sección gasto de la Cadena Ser muy buenas noches o lo que nosotros ya pregunta aquí sería de nosotros sin el chocolate voy a ser sincera tuyos sin el chocolate podríamos vivir

Voz 0335 01:10 sí pero no es lo común de los mortales se suele decir que el chocolate Le gusta al noventa por ciento de la población que estamos en otro diez por ciento exacto sí sí a mí me cuadra me lo creo no me lo creo pero bueno yo creo que en general para el mundo pues daría mucho bajón porque el chocolate es un recurso gastronómico de altura pero también es un recurso emocional hay una frase que me gusta aunque no me guste chocolate me gusta la frase de Pau Arenós que dice que comer chocolate no nos hace más sabios pero sí más cenizas y creo que para mucha gente esto funciona Colón ya habló del cacao en su primer viaje a América y el chocolate o algo con cacao y azúcar parecido a lo que hoy envían tenemos como chocolates inventó bueno hace unos cuatrocientos años nuevas exacto eh pero luego hablaremos de ello empezó siendo algo elitista una bebida elitista pero bueno ya se ha convertido en algo omnipresente no en polvo para a los desayunos en tableta en bombones como relleno de bollería en turrón no sé un montón de cosas incluso en platos salados como el el mole mexicano no que también lo incorpora

Voz 4 02:10 ahí sí que me gusta

Voz 0335 02:11 ay sí bueno y luego claro en el mundo de los postres que han hecho con chocolate y la tarta de chocolate incluso para los valientes la muerte por chocolate que ha puesto también de moda últimamente

Voz 0194 02:22 los con los invitados de hoy los expertos los realmente respecto expertos en chocolate quiénes en general

Voz 0335 02:28 pues mira López o conocida también como Helen chocolate es una periodista venezolana especializada en gastronomía de sobretodo en chocolate que lleva más de diez años en España y que se lo sabe todo sobre este mundo de hecho además de escribir organiza catas y todo tipo de eventos relacionados con este tema yo diría que es un poco como un activista de de este mundo yo me encontré con ella de vez en cuando saraos gastronómicos yo creo sospecho que me gane su corazón cuando un día le regale una tableta de chocolate muy premiado que yo había comprado en Ecuador y que ella contra todo pronóstico aún no conocía

Voz 5 03:00 muy buenas noches buenas noches bueno primero me sorprendió que un hombre se desprendiera tan fácilmente de una tableta de chocolate y sangre ahora que sabes que no lo sé ya sé por qué no ya ya sabía que no había nada más detrás que que bueno un regalo de algo que parecía que les sobra a no esté Iglesia porque es feliz te has encontrado con una manta el chocolate hoy ente me entero que también soy una activista el chocolate mira que la gente que mata siempre trata de nombrarle de alguna manera la ultima vez me dijo una persona que asistió a mí cata eres un choque en Banyoles pero también amigos dicen eres un choque la DJ porque siempre estoy tratan chocolates pero bueno me gusta ser el lugar donde me siendo más cómodas como educadora el chocolate o promotora del chocolate del Inter en esta pasión por dicho pues bueno yo soy venezolana y española no entonces esa mezcla Venezuela es reconocida por ser cuna de los grandes calcados del mundo y están todos los libros de historia sobre chocolates fuimos un país exportador de cacao hoy seguimos siendo una referencia para cuando se habla del origen de Kaká también seis española yo siempre defiendo que el chocolate es un invento español haya Jaycee y eso que tengo la mitad de mexicano siempre pero sí quién porque yo creo porque la combinación de una materia con azúcar forma parte natural de la cosmovisión españolas no además que efectivamente aquí había Suker en España había azúcar en principio de cañas y es pues bueno de remolacha entonces probablemente ese exceso de azúcar hizo que esta materia que habían descubrió efectivamente en América y que resultado muy amarga sigue siendo buena parte del tiempo amarga era natural para un español combinarlo con azúcar entonces el chocolate entendido como cacao y azúcar que un mexicano te dirá que no bueno necesariamente tendría que ser en SER con azúcar pero cacao y azúcar ya me monos cómo lo llamemos es una mezcla que lo inventó un español o varios español igual

Voz 4 05:01 son las últimas tendencias en chocolate que es lo que se lleva ahora en chocolate Ci

Voz 5 05:04 es que mi hablar de tendencias como lo entiendo yo chocolates o chocolate con leche chocolate negro chocolate blanco claro es imposible que a vosotros no les guste un alimento que tiene además tres versiones mínimo chocolate blanco con y oscuro y cada día salen más versiones tenemos un chocolate hoy aquí lo tenemos a los oyentes que hay color verde cinco vasos que atraído gente con chocolate mitos bueno con tableta de chocolate partida por ejemplo que hay uno que es verde verde que que donde lo ubicaría claro que has dicho cola te hablan con marcha teñido de verde entonces también puedes teñir incluso de regaliz y convierte en chocolate blanco en negro teñido hoy fusionado en tu caso pudieras yo creo que pudiera darle una oportunidad aún chocolate blanco teñido de oro a ver qué tal no me va

Voz 6 05:52 venga a verme no se podría decir que no ha tenido de la tendencia

Voz 5 05:58 en poco eso no a la mezcla a la infusión a agregar le alimentos incluso tenemos una unas líneas de alimentos como de chocolate súper súper inteligentes con King Noah vallas llegó allí no era como los chocolate más espabilados el mercado ahora mismo no es atender

Voz 4 06:13 el alimento inteligente y quién va a las catas de chocolate se que busca la gente que va

Voz 5 06:17 venga que acabaron con la que alguien lo definió como el fútbol

Voz 4 06:20 qué busca algo más me sonó así

Voz 5 06:23 el a el soltero de Tinder que busca algo más soltero exigente del Tinder no pero yo creo que el Fuji la gente que incluso no bebe alcohol el Emule estar en una cata en donde pueda disfrutar de varias productos de varias sensaciones que normalmente estaba como restringido al mundo del vino no va gente de todas las edades eso es lo bonito y el reto para mí va gente normalmente profesionales gente que tiene también tiempo libre puede permitirse pasarse un par de horas dedicado a una pasión normalmente gente que le gusta

Voz 4 06:59 en uno de los vasquitos chocolate con del noventa y nueve por ciento si se esto es que si esa la tendencia hacia allá vamos

Voz 5 07:07 el el cacao ha perdido valor en el mercado estamos aproximadamente en unos tres mil euros la tonelada eso ha hecho que hayan mucho cacao en el mercado íbamos a ver cada vez que los chocó los chocolates se oscurecen también por la tendencia mundial de que la gente no quiere tomar azúcar no azúcar es como satanizar entonces bueno mientras más oscuro Se supone que es más de noventa y nueve tienen menos azúcar que queremos otro sí sí sí tendría el realmente cuando tú ves el porcentaje en una etiqueta lo único que clarísimo que tienes es el porcentaje que lleva del resto no hay ningún indicativo de calidad no esa tendencia era de creer que si es setenta ochenta o noventa Es mejor bastante limitada digamos en cuanto información pero lo que sí es claro en su defensa cuando la gente dice defiendes un alimento con azúcar

Voz 4 07:51 es que tengo que decir que el chocolate

Voz 5 07:53 es de los pocos alimentos que te dice exactamente el porcentaje que te has engañado

Voz 4 07:57 Sinan son las otras dos invitados

Voz 0335 08:00 tenemos en Radio Kraus a Qashqai hoy Luis Morera de chocolates SCO una empresa que está en un pequeño pueblo de Huesca que se llama Benabarre y que ahora mucha gente conoce como el pueblo del chocolate la empresa pero se fue lo no un seis sobre todo

Voz 5 08:13 hablamos de la SGAE como la como Aguilar de Campoo que siempre es buena galleta

Voz 0335 08:17 bueno yo creo que era hermano llega a todo el pueblo pero sí que cerca de de la tienda así que huele muy bien la empresa empezó prácticamente de la nada haya ido creciendo bastante pero sin traicionar una filosofía familiar Inma empezó toda esta aventura junto a su marido Francisco brusco pero él murió ya hace años en un accidente laboral y ahora es el maestro y formador de maestros Luis Morera el que se encarga de controlar la producción

Voz 4 08:41 Emma Cascallana Luis Morera muy buenas noches a los dos Chocolatero es conoció gracias a un hallazgo casual en un desván

Voz 7 08:49 pues sí porque resulta más que en un desván fue una evolución ellos se casaron los bisabuelos de la casa provenía de alentador un pueblecito de la provincia de Lérida se casó con una chica de Benabarre y ellos dos compran lo que era el segundo convento Escolapios fundado por el propio San José de Calasanz en Benabarre y ellos empiezan a intentar hacer chocolate ya que él tenía de oficio refinado de azúcar a ellos les gustaba esa esa nueva propuesta para poder ampliar y hacer algo diferente en un lugar donde había cierta clase burguesa vive en Navarra en aquel momento era capital de de provincia capitales de provincia tampoco pero sí que a nivel cultural había gente de bastante poder adquisitivo teníamos aquí pues un notario chico había escuelas y entonces el propio San José de Calasanz por eso decide hacer aquí una escuela y es en ese momento donde ellos se deciden ir calculamos que alrededor de mil ochocientos cincuenta estamos hablando aproximadamente cuando ellos se casan

Voz 8 09:56 y ellos eh empiezan con esta nueva aventura ir de ahí al momento actual pues hemos ido evolucionando poco a poco ha habido momentos más parados momentos más más rápidos en la evolución ya las vaya ahora estamos en un buen momento pues ahora estamos en un momento excelente vale vale vamos a otro lado

Voz 0194 10:13 no paramos un momentito seguimos con vosotros hablando de chocolate

Voz 0194 10:45 José son de chocolate hablamos hoy en Hora Veinticinco en el tramo gastronómico congelen López es periodista gastronómica la hemos bautizado activista del chocolate una cascada Luis Morera de chocolates pero los que estaba hablando antes de esta pausa Inma Luis ahora mismo cuál es la especialidad de chocolates Velasco

Voz 10 11:02 ahora cuando tenemos tantas especialidades osea que a nivel de chocolate tenemos unas ocho especialidades porque hacemos chocolate pistacho todo lo que se pueda ocurrir innovando lo sin romper la tradición del chocolate lo hacemos

Voz 4 11:20 es decir no es como en otras materias que dices está todo inventado no en el chocolate todavía no está todo inventado

Voz 10 11:25 no ni en nada casi para la ha evolucionado mucho claro fíjate tú cuando yo yo tío estaba con el Ferrán Adriá inventando cosas inventamos el el chocolate con consagra si la gente se lo unos reían y bueno

Voz 4 11:46 el incluso con picante no hay chocolates en lo que se mezclan con Chile

Voz 10 11:50 pero esto en en Europa cuesta mucho eso en los mercados asiáticos les va muy bien en América un poquito pero aquí en Europa y en España en particular cuestan un poquito un poquito sí un poquito de jengibre ya hacemos chocolate libre bueno pero es ahora es decir es es es agradable es un es hable Illa de la gente los ingleses compra mucho alemanes también y vibrantes

Voz 4 12:19 de todas formas cuando decía antes Helen que ella cree que el chocolate es un invento español entonces porque tiene tanta fama Inma el chocolate belga o el chocolate suizo

Voz 10 12:30 es un problema cultural porque aquí en España todos los demás

Voz 4 12:35 no sabemos vendernos

Voz 10 12:37 se llama nace en la Feria mundiales siempre aparece

Voz 4 12:40 belga dice nosotros somos el mayor proceso

Voz 6 12:43 pero el holandés dice nosotros me

Voz 4 12:45 damos el proceso importantes

Voz 10 12:47 Aristóteles el nivel de chocolate bueno bueno hoy en día el español es tan bueno como el francés pero mucho mejor que el belga es más dulces de leche es para para ignorantes del yo no el saludo a nuestros oyentes

Voz 4 13:06 no diga que si te defensa tengo que decir que les propio están defendiendo el buen chocolate y desmarcándose esa tendencia masiva del chocolate belga hay muchos chocolatero independientes que están defendiendo este nueva corriendo del chocolate además vosotros estáis un sitio yo creo que estratégico no geográficamente para para dar salida al chocolate

Voz 7 13:27 bueno esa es una ventaja nuestra estamos en un pueblo que está de camino al Valle de Arán ya todas las pistas de esquí de la parte catalana y también de la parte francesa y entonces nos pasan muchos clientes ya sean de Madrid gente de poder adquisitivo bastante elevado de Valencia que ayer el Barcelona que vienen de todas partes y entonces al pasar por ahí pues chocolatería es COI es una tentación donde no se puede parar alguna

Voz 4 13:53 hay alguna cosa decía Luis con pista no sé qué hay algún algún fallo es decir algo que decir esto no no casa con chocolate esto no sale hay alguna cosa que no que no funciona

Voz 10 14:03 sí

Voz 7 14:03 yo creo que hay pocos productos que no pueda no puedan casar porque de hecho nosotros desde frutos secos frutas a raíces como el jengibre al café lamenta más cosas con licores hacemos cosas con picantes también decíamos antes no de aceite sal hacemos cosas con sal hacemos incluso alguna cosa incluso con azafrán con trufa truncó también es muy muy de la zona no con con casi comprobamos muchísimas cosas el chocolate y queda bien siempre que haya un poquito de contraste que se puede anotar ambos sabores combina muy bien

Voz 4 14:39 dame que salude a Martín Berasategui Martín que no nos hemos olvidado de Ci muy buenas noches

Voz 1520 14:43 buenas noches Angels qué tal está ahí pues aquí hablando de chocolate yo no sé si tú tienes

Voz 4 14:47 yo he preferido

Voz 1520 14:48 pues está totalmente chocolate posee todas las virtudes y permite todas las variantes se presta gustoso a todos los contrastes si es capaz de hacer grandísimas cosas desde las creaciones más simples alarmas refinadas generalizando os diré que lo que más me interesaba son los pureza entrar el sesenta y el ochenta por ciento de cacao los chocolates negros tienen tantos matices como los grandes clubes de vino el chocolate blanco y el hecho es más resultan más amables más dulces si más cosas pues para hacer helados cremas y todo tipo de preparaciones así sencillas y ahora que el chocolate es una de las joyas de las materias primas que entran en mi cocina

Voz 4 15:29 aprendí esta pastelería en Francia estado nos lo has contado en alguna ocasión tú recuerdas alguna anécdota de las primeras veces que manipulan este chocolate Martín

Voz 1520 15:37 pero tengo que decir que me enseñaron muchísimo y que me enseñaron que el chocolate a raíz de la paz Pere ya y que abre puertas a la imaginación y a la creación es un ingrediente al que debes acercarte con respeto con disciplina y con rigor para conseguir la mejor receta despierta que cuando logras dar en el clavo y aciertas con las proporciones los maridajes en los procedimientos exactos de elaboración la música que suena en tu paladar y en tu corazones única hay indescriptible ellos lo de decir que el chocolate cuando yo tenía diecisiete años lo una de las cosas que me ayudaran hacer en la cocina salada mucho más disciplinado

Voz 4 16:15 y mucho más rigurosa porque eso apuntar

Voz 1520 16:17 todas las con todas las recetas de cocina salada con todos con todos los sabios consejos y dos paso a pasos terribles para poder enseñar a derecha izquierda mucho mejor de lo que hasta entonces

Voz 4 16:28 la receta Martín tarta de chocolate a mí más que la receta que todos los ingredientes lo pueden encontrar los oyentes en la página Web P al margen armas contar cómo lo hacemos luego ya me dice también como lo hacemos sin ensuciar los porque a mí el chocolate siempre que manipulador chocolate para hacer algo hago un lío yo en la cocina que vamos cuéntanos lo Martín vengan receta

Voz 1520 16:47 la raqueta va a parte de los ingredientes que tenéis ahí sola hacer para el relleno para calentar el horno a ciento setenta grados lo que hago es agregar al conjunto de chocolates a la natal los huevos la azúcares al azar luego cuando mezcla introduzco esta mezcla en el interior del Moll de que previamente está cocido lo horneado durante veinte veinticinco minutos y luego para la cubierta de la tarta lo que hago ese abrirla nata agregó los chocolates fuera del fuego añado la mantequilla

Voz 4 17:21 cuando el chocolate

Voz 1520 17:23 antes lo volteado sobre la tarta previamente hornada dando vueltas para que esas reparta uniformemente tenemos listo la tarta de chocolate estudia subirá en que es una tarta extraordinaria hay que Merapi de mis amigos de la cuadrilla de cada vez que voy a la sociedad hay

Voz 4 17:41 tú pides tú comes mucho chocolate Martín

Voz 1520 17:43 me encanta me parece el Rolls Royce de los productos

Voz 4 17:48 yo voy a preguntar para despedir a los invitados mucho chocolate sí si yo creo que es el único alimento diseñado para hacernos felices así que no hay que subestimar chocolate

Voz 10 17:59 no quiero decir que a esta chica ahí Helen lo que hace feliz a la gente en el chocolate es una producción físico química que crean endorfinas y esto es lo que Cue a la gente le parece una droga pero no lo es

Voz 6 18:17 pero es una pena

Voz 10 18:20 yo lo comprobé la diversidad hemos hecho con con psiquiatras con químicos con físicos todo el proceso de adopción solamente chocolate lo que crea es satisfacción

Voz 6 18:32 tú Carlos de endorfinas vamos servidos pero por otras vías Helen en Bismarck muchísimas gracias a todos pero visitara de Brest vale pero cuando venga que a partir de aquí se queda aquí salga una cita muy seco muchísimas gracias Martín un beso