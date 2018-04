"España, zona catastrófica"

Voz 0194

antes de nada hasta ahora las diez de la noche Cristina Cifuentes sigue sin dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid y Ciudadanos la sigue sosteniendo como presidenta de la Comunidad de Madrid dicho esto viviendo los acontecimientos de las últimas horas se podría empezar a plantear declarar a España como Estado zona catastrófica la justicia alemana le da un revolcón importante la justicia española en concreto el juez Llarena la onda expansiva alcanza al Gobierno que lo fió todo a la judicialización del tema Cataluña y que ahora ve como ya sin control político empieza a recibir la respuesta desde el exterior no da la mejor imagen de España en el exterior que tribunales de Bélgica de Alemania o de Escocia no reconozcan los delitos que aquí se imputan a los fugados para recordar lo demás están las intervenciones de Puche Amón que cada vez tienen más repercusión mediática en el extranjero tampoco ayuda a la imagen de España que una presidenta autonómica se aferra su cargo a pesar de todas las pruebas y declaraciones que demuestran que no cursó el máster que ni hizo el trabajo y que no lo defendió la puntillas el ha dado el propio rector de la Universidad Rey Juan Carlos que este mediodía ha contado que no tiene constancia mide la existencia del Trabajo de Fin de Máster ni de su defensa Cifuentes adoptando lo peor del estilo de su predecesora Esperanza Aguirre insistiendo en que ella es quién judicializar la cuestión y que en su caída arrastra a instituciones como la presidencia autonómica y lo que es peor a la universidad sus mentiras ya son evidentes pero ella mantiene esa sonrisa que parece esculpida en los labios y para su tranquilidad tiene a ciudadanos que sigue haciendo lo de siempre pensando más en ciudadanos que los ciudadanos el PP celebra desde hoy su convención en Sevilla una convención que debía servir para animar y animarse ante lo que dicen las encuestas pero no contaba ni con el caso Cifuentes ni con la decisión de la justicia alemana sobrepuso Ramón así que el PP celebra en Sevilla su particular semana de pasión una semana después de la Semana Santa Ángels Barceló