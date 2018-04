Asier Garitano: "Somos capaces de poder competir el partido"

Voz 1643 00:00 mañana a puerta cerrada viaja mañana en el mismo día de partido la diez y cuarto en Ave en la esta vuelve brasa NAC lesionado las últimas semanas viajan sin Mantovani que tiene un pinchazo en el gemelo también se manos aquí al cooperar la semana pasada en los juicios Issing Diego Rico que está sancionado así que Raúl García va a jugar en el lateral izquierdo mi única duda esta al dúo que pasó la noche en malas esta semana íbamos a ver sino en el lateral derecho jugará Tito también puede haber cambio en la banda izquierda no está Omar Ramos puede volverán Rabat al extremo que arriban juegue Bowie o Guerrero el resto van a ser los mismos que jugaron ante el Valencia la semana pasada un Asier Garitano quedado en rueda de prensa y que ha dicho que tiene la sensación de que Valverde va a rotar a algún jugador en el Barça aunque la rueda de prensa de hoy del técnico del Leganés Yago ha girado en torno a su renovación que al partido de mañana

Voz 1991 02:02 vamos por partes que vamos a preguntárselo todo Asier Garitano qué tal buenas noches

Voz 1 02:06 hola buenas noches lo primero que te estás pues bien la verdad es que tenemos que estar bien estamos contentos de estar aquí de ver cómo está la situación de decir a jugar un partido contra el Barça otra vez hay que estar contentos

Voz 1991 02:19 sí porque estamos con treinta y seis puntitos es decir quince por encima de la parte baja de de la tabla joe muy mal se tiene que dar es decir la salvación es virtual no

Voz 1 02:30 bueno yo creo que algunos por algún punto pero sí que es verdad que hombre que que es difícil no sacamos cinco punto cinco partidos más golaveraje tener que ganar mínimo seis partidos de ocho es difícil cuando estás ahí abajo sabemos nosotros no lo pasamos también de la temporada pasada cuesta mucho ganar pero en fútbol hasta que no lo tenga esto de los puede celebrar

Voz 1991 02:56 y retome das se visita un campo como en Can Nou de una forma mucho más tranquila cuando uno llega en esta situación un partido en el que en muchas ocasiones uno sufre y lo pasa mal pero en este de alguna forma también a disfrutar porque lo habéis ganado

Voz 1 03:11 no disfruta de si eres capaz de hacer un gran partido a cuando acaba con la cara por lo menos yo seguro que los jugadores también no porque si vas allí no eres capaz de jugar un partido un equipo el Barcelona te pasa por encima de todos los que disfrutarse mucho la idea es que podamos disfrutar porque porque somos capaces de de poder competir el partido sabiendo de la dificultad contra un equipo que todavía no ha perdido un partido en liga

Voz 1991 03:39 de hecho va va camino de igualar ese recorte tiene desde mil novecientos ochenta la la Real Sociedad con treinta y ocho jornadas consecutivas en Liga sin sin perder en ello está en puede que no juegue Busquets puede que no juegue Messi pues mejor no

Voz 1 03:56 no esto es si eso predicen la primera vuelta pues bueno pues igual le puede ser pero ya me estos equipos jugadores a partir ya de esto es un tío dos meses que se juegan sus títulos todo el mundo está enchufado muy metido el potencial es increíble no de seguramente no juegue Messi o Busquets pero con los bien escrutinio en Belén que vienen de jugar más todo lo que tienen a alrededor no en su caso Jenson en Sun escenario y jugándose la Liga estando todo el mundo muy enchufado para la Champions para la Copa del Rey la dificultad se es es es va a ser increíblemente grande pero bueno vamos a ver si si tenemos eso como reto el poder ir allí poder competir les el partido porque la idea es es

Voz 1643 04:41 cuenta una anécdota de esta semana en el entrenamiento de ayer jueves que fue puerta abierta están enseñando cómo presionar al Barça como que no lo cojan la espalda llegó momento que dice Asier dice bueno y luego ellos ya juegan en espacios reducidos no hay nada que hacer

Voz 1991 04:54 porque son buenos

Voz 1 04:59 bueno podría haber dicho no sé no me acuerdo en lo que dije pero reducidos en largos pero lo bueno que era bueno hay que decir algo no

Voz 2 05:11 hay que motivar

Voz 1991 05:13 además Mister cuando uno tiene a un tío adelante como Messi que cuando le toca al día es bueno ya de por sí pero si le toca el día excepcional es que no le puedes decir nada a nadie porque no se puede hacer nada no

Voz 1 05:28 bueno creo que condiciona mucho no ya lo vimos en Sevilla no Barcelona con un gran Sevilla también se diese por dos cero y luego ya en cuanto pero para todo el mundo para los que estábamos viéndolo por la tele o para los que están allí jugando con los que están fuera condiciona eh yo creo que a todo el mundo luego esa es la la grandeza aparte de que luego juega como bueno y es muy complicado y más te digo en estos últimos meses en los que ellos ya

Voz 3 05:58 que vienen

Voz 1 06:01 tentar van a ir a por a por todos los campeonatos no entonces mentalmente ya están muy metidos muy concentrado Si me la dificultad cada vez es más grande

Voz 1991 06:11 te da la sensación que la competición copera osa lastrado Jos acondicionado en Liga

Voz 1 06:16 no yo creo que no yo creo que hemos sido mejores lo hemos buscado la pese a que sólo pudiéramos llegar a la semifinal esa es la sensación que tengo yo he porque mentalmente te hace mejores Si cuando estás compitiendo la idea por lo menos yo entreno y aquí en Leganés intentar llegar a lo máximo no creo que eso es que igual el luego de te puede pasar factura en Estados Unidos pero en general de yo creo que nos hace mejores al club nosotros aquí como entrenador del tener esa ambición de querer siempre he competir de todos los partidos querer siempre más esa tiene que ser

Voz 1991 06:59 en el año que viene si te queremos ir a visitarnos tenemos que ir al norte

Voz 3 07:03 y en verano

Voz 1 07:07 no no no querido trabajando bueno no lo sé no tengo idea no sé dónde pero bueno pero ya esté a estar bien yo estoy bien y si no al sur de Madrid cuenta que sí

Voz 1991 07:21 es decir podemos decir a día de hoy no sabe Asier Garitano donde están entrenando el año que viene

Voz 1 07:26 efectivamente porque bueno pues ha acabo contrato estoy hablando con él Leganés iremos viendo no sé qué sensaciones vamos también de aquí a final de temporada todo el mundo para para Luque he he por no decir que

Voz 4 07:41 en ese dinero

Voz 1 07:43 lo unos seguir a diario y no no lo sé

Voz 1991 07:47 es tú prioridad el Leganés o estás esperando a ver si llega otros proyectos que puedan ser más interesantes a priori

Voz 1 07:55 no porque yo soy muy contento no yo creo que el club se va creciendo más y ahí tiene que ser eso con entonces estoy en un sitio que que crecido mucho que valoro mucho que que seguro que va la oferta esfuerzo también por originar allí ahí bueno y vamos a ver vamos a ver pero a día de hoy no te podría decir

Voz 1991 08:17 y no sé cuánto puede serle sincero pero en así como nos dices que estás negociando ya con el Lega ha llamado algún otro club para preguntar Portillo ya han hablado ha iniciado conversaciones

Voz 1 08:31 no no a día a día a día vino ninguno que yo sepa no ninguna

Voz 1643 08:36 si me deja más tranquilo de momento a la gente

Voz 1991 08:39 ghanés que puede seguir negociando tranquilamente no

Voz 1643 08:41 yo se lo he dicho digo tras ese en Bilbao crees que el nombre de Asier Garitano le han podido usar como cebo como globos sonda

Voz 1 08:49 no creemos que es un equipo como el Atleti para para nada no yo creo que ellos tendrán claro y seguro lo que quieren hacer no no tengo no lo sé pero estamos hablando un gran club

Voz 1991 09:03 a los veremos veremos en el futuro esperaremos a junio para conocer antes el futuro de Asier Garitano pero lo primero es el Can Nou terminar esta temporada Mister enhorabuena por esta temporada y no lo voy a decir a disfrutar pero que sigue que vaya bien el resto de la temporada

Voz 1 09:18 vale muchísimas gracias

Voz 1991 09:20 se ha sacado de duda a la gente de de Leganés pero lo que ha dicho es que están negociando veremos en el futuro pero que a día de hoy no sabe dónde va a estar ahí

Voz 1643 09:31 cosa que a la escapado plaza esta mañana

Voz 1991 09:35 creo