Adrián López: "Creo que somos justos vencedores del partido"

Voz 1991 00:00 gol iba a hoy aquí hace dos eh te escucha ya la sintonía del Larguero Adrián hola qué tal buenas noches hola buenas noches de lo que pida una madre va a misa eh

Voz 1 00:10 me ha venido de visita

Voz 2 00:12 Gimeno ha dicho elimina hoy gracias a Dios pues

Voz 1991 00:15 pues yo lo he podido dedicar oye cómo ha sido importante el partido de hoy como lo habéis vivido tanto en el descanso de Riazor osa vamos a despedido no muy contento cómo ha sido ese final del partido

Voz 2 00:27 bueno sí que es verdad que oye en la primera parte llegamos al descanso bueno pues con ese empate de ellos si no no salió el partido como como queríamos uno no es verdad que en la segunda parte sí que creo que que estuvimos mejor creo que jugamos mucho más jugamos mucho más tiempo en en el campo de ellos creamos muchas más ocasiones Si bueno al final fue un partido sufrido hasta el final porque bueno pues los partidos casi siempre son así no nadie te regala nada pero pero creo que que somos justos vencedores de de estos tres puntos que que hoy eran vitales

Voz 1991 01:01 como necesitaba y los delanteros del equipo hacer gol hoy habéis marcado dos y de aquí a final de temporada tiene que seguir así la racha ya sé que es difícil pero es que no queda otra

Voz 2 01:11 si no queda otra no queda otra es verdad que que sobre todo bueno necesitábamos la victoria no que hacía mucho muchos partidos que no que no conseguíamos pues esa victoria que tanto ansiaba vamos si por fin ha llegado no ahora tiene que que ser un punto de de inflexión para estos siete partidos que quedan si intentar que la victoria pues trae a otra y traer a otra Hay podamos encadenar unas cuantas heridas para bueno para acercarnos ahí intenta salir de ahí

Voz 1991 01:40 la verdad con los dos habéis pensado no me fastidies otra vez lo mismo

Voz 2 01:45 hombre claro que lo hemos pensado o no porque joder ya que haces un trabajo tan grande te pones dos uno oí faltando poco y que te vuelven a empatar pues además así un gol que yo creo que de mil intentos pues entra una vez sí ha entrado no ha entrado así un buen gol pero pues un gol raro es muy difícil de marcar ese gol hay que lo consiguen pero bueno lo importante es que el equipo no no desistió no seguimos tirando para arriba seguimos atacando oí y al final pues llega al premio

Voz 1991 02:16 con el tres dos cuando has visto es ese Riazor que hasta jazz doce de alegría que liberación eh

Voz 2 02:22 pues sí ya te digo que hoy sobre sobretodo estamos frustrados no de de tantos partidos en casa que llevamos que que yo creo que sí que mereció la victoria pero por una causa por otra pues no no no llegaba hay bueno pues hoy ya llega o ha sido una liberación para todo si tiene que darnos fuerza esto a a todos no a todo el equipo a la afición a todo deportivista Hay aquí para estos siete partidos pues

Voz 1991 02:50 pues intenta sobre todo eso no encadenaron una victoria sería sería perfecto el domingo con Las Palmas a muerte no bueno pues sí la verdad que hoy serían no es así no se puede sería mejor

Voz 2 03:04 sí bueno hay que veremos el partido estaremos pendientes pero pero luego al final pues lo importante es que en estos partidos que quedan nosotros consigamos hacer muchos puntos