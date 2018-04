Marc López: "Estar en el equipo español de Copa Davis es muy difícil"

Voz 1 00:00 claro está estabas todo bien bien si si muy muy feliz de estar aquí con con todo el equipo

Voz 1991 01:30 cuenta llamaron a última hora no para sustituir a Carreño sorpresa total no

Voz 1 01:35 sí bueno yo estaba en Barcelona se entrenando bueno si realmente miércoles por la noche me dijeron que que Pablo tenía unos unos unas molestias en el en el dedo oí nada que es que estuvieron poco pendiente al día siguiente por la mañana porque sacaba bueno que me confirmarían si al final Pablo se recuperaba no es final por desgracia pues no no no fue así no es nada el jueves por la mañana cogí el el coche y me vine rápidamente aquí para para entrenar con el equipo por la tarde

Voz 1991 02:08 estás en esta eliminatoria contra Alemania pero te sorprendió no estar en la lista inicial

Voz 1 02:15 no la verdad que no no no me sorprende es que estar en el equipo de de Copa Davis con España es muy difícil por suerte durante bastantes años he podido estar en en muchas eliminatorias pero pero también soy realista y consciente de que de que sólo hay unas plazas y que es muy complicado están equipo entonces pues yo como siempre si me llaman vengo encantado y si no me llaman pues lo entiendo porque sé que tengo otros compañeros que

Voz 1991 02:48 que son muy buenos si bien bueno lo importante es que sea como sea estás en esta eliminatoria además vas a estar en un partido decisivo ahora te pregunto por ese encuentro pero resumiendo lo que ha pasado hoy empezando por David Ferrer la verdad es que hemos visto un verdad que cuando está bien es intratable

Voz 1 03:04 sí la verdad es que el partido de David ha sido una pena era un partido muy complicado porque es verdad pues aparte de que viene jugando muy bien la semana pasada que hizo final en Miami pues es un jugador muy joven con mucha confianza que ya ya con veinte años es el cuatro del mundo bueno ya lo hemos visto y que cuando juegas si con esta confianza pues tienen los golpes increíbles Si bueno partido pues muy complicado pero bueno yo tenía muchas pues en David que podría darnos el primer punto pero pero bueno y a Rubens son ejemplo para todos siempre yo para mí es bueno los números ahí están haciéndose cuantas eliminatoria si partidos ha jugado y ha perdido muy pocos osea que se me quitó sombrero con David hoy no ha podido ser porque delante tenía un grandísimo jugador pero bueno lo ha intentado hasta el final bueno hoy no hoy no sido subiría

Voz 1991 03:56 y lo ha jugado Rafa que ha jugado muy bien jugado contra Kohlschreiber ha ganado en tres sets yo creo que sobre todo había dudas de cómo estaba físicamente porque llevaba sin jugar desde el veintitrés de enero Marc si había alguna duda disipadas todas

Voz 1 04:09 sí la verdad que estos días yo yo no he estado pero hoy me han dicho que estaba entrenando muy bien al final cuando él juega en tierra está entrenando bien pues sabes que es un seguro de vida Hay yo una vez más lo ha demostrado juega un partido muy serio muy desde el inicio pues que mostrando que que es el rey de la tierra batida hay bueno y el marcador ahí lo demuestra juega un partido muy sólido muy bueno bueno yo que lo he visto desde un rato desde la tele porque me gustaría entrenar y después en directo pues es cuando juega así pues da gusto verle que qué bueno es una suerte tenerlo en el equipo

Voz 1991 04:45 que lo tenemos ya recuperado no que tú además has podido verle y estar con él y entrenar con él que ya está perfecto

Voz 1 04:50 sí sí sí la verdad es que hoy está muy bien físicamente sí que es verdad pues que a lo mejor le falta ritmo de partido pero bueno hoy no la hoy Holy tampoco se le ha visto con falta de partidos lleva competido muy poco extraño pues por culpa de las lesiones pero bueno Rafá ya sabemos que que a la que se pone y a la que está bien físicamente pues es un jugador único y especial como te digo para mí ha hecho un grandísimo partido ante un gran rival que es Kohlschreiber

Voz 1991 05:17 Itu Feli cómo estáis

Voz 1 05:20 bueno pues saber primero de todo pues encantados de estar en el en el equipo y sí que es cierto pues que no venían no venimos jugando tampoco muy bien lo que es este año pero pero bueno la verdad es que ya es el tercer año que estábamos jugando juntos sí somos una pareja pues que que que que ha logrado muy buenos resultados y que venimos aquí con con muchísima ilusión y ganas de de hacerlo lo mejor posible entonces somos muy optimistas y tenemos muchas ganas de de bueno primero de estar en el equipo oí segundo pues de de si jugamos mañana que aún no está decidido del todo pues pues intentar dar el segundo punto a España Marc tú lo sabes bien porque has jugado mucho

Voz 1991 06:00 partidos de dobles de la Copa Davis si es importante el doble en una eliminatoria normal con el uno uno de hoy es que para mañana es trascendentales

Voz 1 06:09 se a ver todos los partidos son muy importantes pero bueno cuando uno uno ya el partido del medio que es el sábado que es el único que hay es el de dobles pues claro que a la a la hora de afrontar el domingo pues los dos son arribados son abajo te cambia mucho selvas dos uno bajo sabes que no tienes margen margen de error porque ya ya si pierdes un partido del domingo ya te vas te vas fuera si al final esto es la Copa Davis sabemos que es una competición especial y única hay que el que son partidos de mucha tensión que todo el mundo dar el máximo por por todo lo que representa pero bueno somos profesionales el tenis llevábamos muchos años pues jugando con presión tanto cuando jugamos en el circuito ATP o cuando jugamos pues por equipos en Copa Davis sea que bueno preparados estamos para para dar el máximo cada partido y esperemos que mañana en este caso pues a los que juguemos con los que jueguen pues puedan ganar el punto para España Hay y poner el dos uno en la eliminatoria

Voz 1991 07:11 oye lo que no falla es la afición vayáis donde vayáis en este caso Valencia qué ambientazo eh

Voz 1 07:15 sí la verdad es que daba gusto mucha gente en el estadio animando mucho salvo cuando se juega en España lo echábamos mucho de menos porque ya llevábamos como cinco años que no que no se jugaba en España yo casi todas las eliminatorias que jugado bueno en los últimos años pues han sido fuera de casa yo echaba de menos pues volver a jugar una eliminatoria en casa Hay la verdad es que es un ambiente espectacular que ya es un placer pues poder disfrutarlo siendo jugador y ver toda la gente entregada con con el equipo

Voz 1991 07:46 tanto y sobre todo Marc el poder ver de nuevo a España luchando porque yo creo donde tiene que estar que es luchar por la Ensaladera que hemos conseguido cinco lo que pasa es que la últimas en dos mil once que ya queda lejos

Voz 1 07:59 sí bueno es que los años pasan y pasan muy rápido al final tampoco pues durante estos años han pasado muchas cosas que excepto que que que bueno tampoco hemos tenido suerte porque también como te digo cuando juegas fuera tanto tanta dilatorias pues es más complicado porque ponen pistas pues muy difíciles para nuestro juego pero si este año yo creo que mira animó en todo hemos jugado dos en casa esperemos pasar esta yo soy siempre optimista que lo conseguiremos Si bueno y España siempre tiene que intentar estar luchando por la ensaladera llevábamos cinco ganadas bueno hay que tocar también suele lo aun estamos en segunda ronda vamos uno uno y bueno a ver qué pasa queda mucho evidentemente si creemos en semis pues te diría que que bueno pero bueno estamos en segunda ronda he tenemos un fin de semana sabe Domingo que será complicado y difícil pero bueno estamos en Segunda Hay luego a todo para intentar pues pasar a semifinales

Voz 1991 09:04 me quedan dos para terminar la primera Sergi Bruguera qué tal con él qué tal el cambio con respecto a los anteriores capitanes de del equipo de Copa Davis

Voz 1 09:11 bueno es que yo pensé que yo llegué ayer entonces

Voz 2 09:16 bueno pero no conocerían esas no sí sí pero pero bueno si hubiera una claro no lo mismo como persona

Voz 1991 09:22 como capitán claro

Voz 1 09:24 si no no como persona pues evidentemente yo era uno de mis ídolos cuando cuando él jugaba yo era pequeño después por suerte pues lo de coinciden con el circuito eh la verdad es que es un grandísimo jugador grandísima persona la verdad es que nos llevábamos muy bien desde desde que nos conocimos y sólo tengo buenas palabras hacia él como capitán yo Marbella no estuve pero pero bueno hablando con los compañeros pues todo el mundo habla muy bien de él es un jugador que que bueno casi un gran campeón para España hay que tienen mucha experiencia ahí la verdad que bueno es un grandísimo capitán y de momento pues de momento pues pues está haciendo un gran trabajo

Voz 1991 10:03 y además creo que es histórico pues la primera vez que padre e hijo dirigen en momentos diferentes evidentemente a al equipo español de Copa Davis había soporífero había sucedido con los hermanos MacCain robo en Estados Unidos padre e hijo no se había hasta la fecha que yo sepa no había dado la circunstancia no

Voz 1 10:19 no me yo ni lo había pensado sabrosa es que se buen dato porque yo no lo sabía

Voz 1991 10:25 Marc mil gracias y lo importante a ganar mañana un abrazo