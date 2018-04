La divertida anécdota de Itu al sacar una amarilla sin saber su autor

Voz 0514 00:00 pero qué hago de pega

Voz 1 00:04 tu Urra

Voz 2 00:08 vale vale

Voz 3 00:12 vamos a centrarnos Antoñito que voy estoy muy bien entrado pero sabes qué pasa cuando llegan sacar la segunda amarilla por protestar sabes qué pasa que todos los gestas hay amigos habéis matado por hacer es de

Voz 4 00:22 hay más cosas y mejores de Carrusel con los de Larguero donde Larguero no tengo mucho

Voz 5 00:28 bueno pues para no tener feeling aquí está otra semana más Iturralde González para contarnos las historias seguido teniendo durante todos estos años de de profesional que son unas cuantos hola qué tal muy buenas ola buena noche cómo estás sombría que tan la semana

Voz 0514 00:42 vean bien bien bien bien bien semana corta porque ha sido fiesta el lunes

Voz 5 00:48 has hecho algo en vacaciones o no no no voy a hacer si extradita a no descansar lo que se puede

Voz 0514 00:55 lo que se puede lo que se puede pero bueno siempre desconectado un poquito te gusta golf tenis el golf y si me gusta ya visto arranca estaba hay menos cinco hoy no ya se ha puesto por menos uno

Voz 5 01:07 ahora mismo con menos uno exactamente si está extorsiona lo alquilan contamos cómo va la jornada no sabe la pena que está estado viendo a Sergio García el pobre juego hasta ahora mismo caído cinco veces en el agua si se está ahora mismo con más dieciséis antepenúltimo no es la carita que tiene está ya en el último hoyo evidentemente no va a pasar el cortijo de venir de ganar la chaqueta verde a terminar penúltimo tiene que ser muy duro después de lo que le sucedió ayer tenía una carita al pobre pero bueno es deporte de élite esto puede pasar correcto y además el ya tiene la chaqueta verde algo que no eso está aquí

Voz 0514 01:34 algo que algunos algunos darían por una manga darían mucho

Voz 5 01:38 acabar último todos los demás Óscar Pérez bueno bueno qué nos cuentas hoy donde Nos llevas que anécdota nos traes al larguero

Voz 0514 01:46 pretende de una tarjeta que que que la saque al aire

Voz 5 01:50 una tarjeta que las sacas bueno se saca todas al aire no

Voz 0514 01:53 sí pero que que no sabía dedicar cómo se me ocurrió pues no no me tras explicar porque fue súper curioso súper gracioso la tarjeta fueron Villarreal Sevilla ir partido era fíjate me acuerdo perfectamente porque el partido era

Voz 6 02:10 la a a la tarde y fue justo

Voz 0514 02:14 fin de semana del famoso Real Madrid dos Barça seis es decir que cuando juega el Madrid Barça generalmente los demás partidos pues hacer cualquier cosa que no se entera nadie porque eso los habla de Madrid Barça o del Madrid bueno pues éste era un Villarreal Sevilla que iban cero cero ya en la al final la primera parte minuto cinco treinta y seis hay una contra

Voz 7 02:39 de de

Voz 0514 02:43 Villa eh yo sigo la contra y de repente hay una zancadilla doy Lady la ventaja innoven octubre hace las zancadilla ley de la ventaja Bay acaba al final los jugadores del Sevilla me enamore me tienen tarjeta al jugador del Villarreal yo no sabía quién había sido yo sabía que había sido uno pequeño pero había tres dos defensas dos laterales que eran pequeños del Villarreal pero no sabía quién había que el medio campo con había quién Ile veo a era Juan Marín verano usaran fondos amarilla si el asfaltado amonestación provocar yo y la ley de la ventaja y cuando acaba la ventaja y la jugada pues te voy a ir amonestar pero no sé a quién hijo Hubble miró línea ir lo el emir al otro que era Rafa Guerrero y me dice ven ven digo Me cago en la mar caro porque antes no había pinganillo en aquella época no había pinganillo impongo la mano ven igual entonces ya lo ya sabe quiénes me voy acercando cuando me voy acercando Cristóbal Soria que era el delegado del Sevilla empieza a saltar ir señalando me cinco de cinco ya tenía una amonestación él quería que yo les sacase la segunda porque yo no sabía quién era empiezas a cinco cinco cinco de Rafa Guerrero la ya la volvió ver Cristóbal marcha país Evo de Rafa Guerrero Cristóbal siempre regando eh sí sí ayudando el peleaba él es su trabajo mundial trabajó para el Sevilla a todas estas Con todo este otro fútbol es el Messi de Paquillo se lo conocía muy bien y entonces cuando me voy acercando Rafael digo Rafa quién ha sido impedir de me dice no tengo ni muy bien Vigo a la madre y pasó Millar más haberlo dejado y fuera bueno

Voz 5 04:28 y el otro juez de línea de pillería lejísimos claro

Voz 0514 04:30 por el otro lado y estaba al fuera de juego más que para la falta de la cosa que tampoco lo vivimos eso es el cuarto árbitro pues es el cuarto árbitro tampoco cojo yo hoy digo vale pues estas Damián me doy media vuelta Carlos jugadores no sabían lo que habíamos hablado y los jugadores creían que él me había dicho quién era cojo pero fíjate lo que voy a hacer ahora y alude a razones de recojo la amarilla la sacó así al hay quien estaba Canya Law para alquilar no Carol estaba Cándida la clavícula estaba Canio lo hice Cani Itu que yo no he sido casi dos a sus hijos para el dos pero no voy a ir hasta allá sacarse la si la saco de aquí que me lo ha dicho Rafa resolvió que el problema sí me lo resolvió sin saber si me resolvió el problema cara la cuestión luego fue que luego en el descanso se montó hay una bronca con Cristóbal pues que ley deberían decir alguna ciertas cosas porque claro lo que quería era provocar las la segunda amonestación dos jugadores cuando lo sabía que no había sido para que veas la tarjeta al aire y no datos en acertar o no claro me lo dijo él era el que hizo la falta sí al que hizo la falta luego a desde este fíjate la falta es cerca de la de la de la asistente número uno el asistente número uno impreso que está en banquillo

Voz 5 05:44 la de Rafa Guerrero

Voz 0514 05:45 eso es el que había hecho la falta era el lateral izquierdo es el que decir el del otro lado llegar dio cuando el saco así la amonestación Cani me viene y me dice noruego es ahí desde el otro lado me hace sí sí he sido yo es que al final

Voz 5 06:02 no por agotamiento por irá alargando Eloy qué que si esto fuese el Jilguerillo abajo o no como como el asesino que al final acaba confesando

Voz 0514 06:10 si tu imagenes en un partido Primera división que tú sacas la amonestación

Voz 8 06:14 cuando las sacas a quince la tienes que poner vale tu y en ese caso en el que tú no sabes sabes que hay una falta no sabes de quién ha sido saber lo mismo que de paso ha habido alguna vez que no has apuntado o no ha sacado una tarjeta por no saber quién era

Voz 0514 06:29 una vez ahora que me acuerde quiero decir un salto una jugada en lo que tú dices a lo mejor se si una ley de la ventaja os tras unos aquí todo eso esa ventaja sobre todo en las ventas son muy peligrosas pues una ley de la ventaja a los asistentes tienen que estar muy muy muy el cuarto árbitro tienen que estar muy atentos para ver quién la falta porque al dar tu la ventaja tú no te puedes quedar a ver tiene claro claro tú tienes que seguir al balón y entonces al seguirá el balón pero es que te juegas yo me juego hay una sanción para mí también es decir tienes que sacas una amonestación Justo no me ayuda a Cani en ese momento sin quererlo eh sino que siendo él yo digo estamos a quince la pongo

Voz 5 07:12 claro sabiendo además que es una falta de tarjeta y que se titula La Caixa a estas Cagancho

Voz 0514 07:16 es decir todo el público lo ve jugadores Robben y yo allí haciendo el tarjeta en alto a quince la apuntamos

Voz 5 07:24 pues aquí ha habido alguna vez pero pero ha habido alguna vez lo que te digo que no la ha sacado porque no sabes a quién

Voz 0514 07:31 sí claro cuando te das alguna ventaja por eso te digo que luego te dicen es el que ha sido dan no sé qué dice no no si hace falta pero no sabes a quién y miras a Ulinho no te dicen nada miras al otro línea claro si es que yo cuando a mí me enseña Rafa para que yo vaya donde él entonces ya tengo que amonestar porque sino me hace nada yo puedo decir caminos de amonestación o para mí no era de amonestar al decirme ven claro los jugadores están diciéndonos lo va a decir de quién es la amonestación joder y me dice ven ven Pakea parada es para que pague Kevin oí yo ya estaba ahí de digo pero a ver Rafa para que me llaman llames porque ahora sí que toca amonestó

Voz 5 08:05 en el momento en el traslado con Rafa es Rafa ahora sí que tengo esa Galán tarjeta al

Voz 0514 08:09 claro a alguien es decir es que joder que entonces claro porque los del Sevilla ya sabían que era amonestación lo del Villarreal sabían que la amonestación el banquillo del Sevilla con Cristóbal a al frente de todas las operaciones de Ocaña metiendo que habían sido de cinco porque tenía ya una claro y entonces joder Rafa no me llames y así salimos de esa

Voz 5 08:28 hombre uno Unai igual incluso tiene que hacer un poquito sincerarse no a ver quién ha sido por favor cómo en clase no como cuando

Voz 0514 08:36 no no lo luego no sólo luego lo hablamos luego lo hablamos luego porque no de quién había sido luego se habla en esas cosas siempre partido cuando les ves hablan y quedan en anécdotas pero es que es un momento es un momento de tensión porque tú estás estás sacando una amonestación y no sabes a quién se la está sacando invernal que al final se vino todo para el esto es decir ahí tienes eh hay que hay que echarle

Voz 5 09:02 la tarjeta al aire de Iturralde que al final acertó gracias a Cani porque sino todavía imagínate que no te lo dice Cani

Voz 8 09:10 aquí en la puntas esa tarjeta en el acta

Voz 0514 09:12 pues a uno de los tres pequeños yo sabía que era pequeño Bravo pues a ver si dices tú bueno pues saber más o menos es en el medio campo es una contra ya te lo da tiempo de pensarlo

Voz 5 09:26 pero la derecha no habría acepta hubiera lateral izquierdo la droga

Voz 0514 09:29 hay curvas en hubiese acertado Luis hace luce amonestado al otro pues igual era Calleja el otro fíjate porque era en Pekín y en aquella época igual estaba Calleja jugando pero hace días que fue súper gracioso Villar ahí sí hay tienes que amonestar alguien Ícaro el el primer esto cuando tú estás en la contra ya hacen la zancadilla tú ves que es uno pequeño de bueno puede hasta haga ver cuántas pequeños hay pues defensor hay dos Paul Mena uno de los dos os toca

Voz 5 09:53 hay goles fantasma ya hay tarjeta fantasma las se inventó Iturralde González Store cuéntale hay tú cómo va Jon Rahm

Voz 1981 10:00 pues Jon Rahm está en el top quince habitual de seis es nuestra gran esperanza para mañana en para el domingo para lo que queda de Máster de Augusta ayer setenta y cinco golpes hoy sesenta y ocho mucho mejor tarjeta o bien con menos cuatro

Voz 0514 10:12 por este pero está a uno con menos nueve no por ahí

Voz 1981 10:15 si esta Game hasta a un nuevo no a en Vogue y con menos nueve así que a ocho puntos de la cabeza Ram para mañana hay también no con menos cinco cien Roy también en los puestos de arriba sí señor está con menos cuatro máquina

Voz 5 10:31 vale para todo e Iturralde para hablar de fútbol de De Gaulle como hay música claro

Voz 0514 10:37 no a ver a ver es a ver si te gusta el deporte si te gusta el deporte yo a ver no te digo que voy a seguir el Master de Golf de sea importante de otros pero el Masters de Augusta es como si no sigues Wimbledon o como sino Siles eh no se los grandes eventos si te gustan tienes que seguirlos si te gusta el deporte no he visto yo

Voz 5 10:57 el Masters de Augusta y de Estados Unidos de esto es bueno lo lo lo grandes de resaca los domingos no viaje maravillas del oponía sabiendo le hago te iba quedando dormido llegaba al menos cinco luego lo veía como yo en lengua ese palo metía yo creo está fenomenal el tema una tarde cita así muy maja en fin

Voz 0514 11:18 tú hablamos la semana que viene de muchas gracias un abrazo y la semana que hoy vamos a hablar otro tipo de tarjetas vale fenomenal aquí en tu programa que ya lo si bonito