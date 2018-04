Voz 0874 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino la primera semana de noticias no ha dado un respiro que casi presenta Fin de semana Lourdes Lancho buenos días

Voz 1312 00:51 hola buenos días qué tal muy bien pues bien para para hacer la semana que es oye Javier posvacacional que siempre siempre es muy duro te imaginas la polémica de Cifuentes y eso máster en Estados Unidos toda la semana que yo pensando en ello ya que estas ahí a orillas del Potomac no sé si te recordaba algo o alguien cuando Albert Rivera dijo que no se puede tumbar un Gobierno regional por la información aparecida en un diario digital igual o El Nixon ahí estaba de acuerdo no

Voz 0874 01:20 en mis en algún otro pero lo primero empieza que quedar un poco antiguo lo de llamar digital diario como para hacer creer que es menos importante es verdad es y es verdad que Nixon estaría de acuerdo pero Nixon también dijo aquello lo de lo de yo no soy un sinvergüenza para desmentir que estuviera implicado en el caso Watergate y mira si lo estaba prefieren España no cuentas así que

Voz 1312 01:38 no aquí sabemos que asumimos siempre que todo el mundo dice la verdad no tengo más armas para desear un buen fin de semana los oyentes porque está viendo que poner una una canción bonita de un día soleado porque entre el autor y de la actualidad y cómo está el tiempo bueno que el otro día escuchando las comparecencias de Cifuentes si antes el rector y el director del máster de la Rey Juan Carlos estuve pensando se me se me vino a la cabeza el sacrificio y el esfuerzo que me costaría a mí por ejemplo pagarle un master a mi hija y pensé en otros países como yo también en los alumnos que se están cobrando el tema enserio y jugó en el futuro o los profesores y profesoras que se están dejando la piel en las aulas universitarias

Voz 0874 02:38 pero los que tienen el título y ahora se tituló vale menos porque la gente les mire al Rey Juan Carlos no todo este caso sobre el máster de Cifuentes no sabemos cómo va a acabar pero sí a quiénes está perjudicando de forma colateral además qué tipo de servidor público es aquel que para intentar exculparse no le importa llevarse por delante el prestigio de una universidad pública sobre todo cómo va a gestionar lo público quién lo desprecia abiertamente

Voz 1312 03:01 se miren yo les digo que como están vergonzoso escuchar a unos y a otros y además parece que nos toman por tontos oye que igual un poco lo somos no por tolerar estos comportamientos también eso de que hay que dejar esta reflexión ahí

Voz 0874 03:13 seguir votando a quienes votamos exacto

Voz 1312 03:15 pues te propongo Javier alteraron poco el orden íbamos a empezar si te parece antes de sonrojar unos escuchando a los protagonistas de toda esta polémica te propongo escuchar al otro lado hoy para para el programa lo más importante para abrir este tiempo en el que repasamos las noticias nos parece que es escuchar qué piensan las personas como Silvia González Pérez que tiene doble licenciatura en política así Filosofía máster de formación al profesorado en la Complutense y Alberto García de la Rey Juan Carlos licenciado en Ciencias Políticas también cursó el máster de formación al profesorado obligatorio si quieren optar a a ser en empleados públicos los dos son de barrios obreros de Villaverde y San Cristóbal en Madrid para los dos la Universidad significa lo mismo ser los primeros titulados de sus familias y por tanto la esperanza de una mejora de oportunidades es igual que mi que mi caso igual que el de tantos otros que hemos nos hemos visto favorecidos por el ascensor social que han sido las universidades públicas pues con ellos ha estado hablando Isabel Salvador

Voz 3 04:15 hombre prácticamente te lleve un poco la sangre no sobre todo por Port tu vida en general es decir tú cuando vienes de un barrio obrero como por ejemplo en San Cristóbal no que lleguen a la universidad ya es como una especie

Voz 2 04:27 logro bastante loco

Voz 3 04:30 ya hacer un máster pues te supone una carga económica para una familia que en mi caso soy el primer licenciado en mi familia el primero que han aprobado Master in bueno pues la gente se puede hacer una idea de lo que supone económicamente para una familia trabajadora no poder pagar unas tasas de dos mil cien euros para sólo un curso que esta señora ahora hacen esos privilegios parece ser que no ha ido al Master que se matriculó tarde que nos para las clases cuando a todos los que hemos hecho más hemos tenido que ir a las clases examinarlo exacta el trabajo hacer el propio TFM presentar el TFM defenderla un tribunal bueno me parece cuanto menos una tomadura de pelo sobre todo la defensa donde era

Voz 2 05:15 recuerdas el nombre recuerdas quiénes eran recuerdas cuál es tu tema eh te podría igual contar mi TFM ahora porque porque lo trabajas tanto que te acuerdas obviamente desde esa lectura de ya que pagado lo que a su vez Char porque es también padre les cuesta mucho trabajo pues pues nos vamos el día de la defensa el TFM me acuerdo de mi nota media habla de mis compañeros que nos fuimos a ver unos a otros es una serie de cosas que mi tutora se llamaba blancas me acuerdo entonces es como

Voz 1291 05:45 qué te pasa cita

Voz 2 05:48 luego eso que que pues aquí es una vida paralela que vive en un mundo paralelo despreocupación cuál es el problema cuando el resto cuando te cómo están las cosas y cuando cuando algo te acostar económica y humanamente no se olvida obviamente

Voz 1291 06:05 creía que iba a haber un antes y un después de lo que ha pasado

Voz 4 06:09 yo creo que sí sobre todo si dimite que yo espero personalmente que también lo haga no sobre todo porque eh

Voz 3 06:19 probablemente es establezcan mayores controles no o haya digamos sea lo da cabida sea parte un poco y haya más lupa sobre este tipo de circunstancias

Voz 2 06:29 para mí debería significar un punto de inflexión de cuál es la calidad de la educación pública porque unos alumnos tenemos unos unas reglas y otros alumnos tienen otras qué está pasando con las tasas y todo esto para mí debería abrir una brecha social porque no es solamente que falsificó un título público que ya no sólo es un delito es una los es una vergüenza que un político que nos está representando y gobernando en no tengan ningún respeto hacia lo público sino que debería de verdad empezar a tomarse en serio que pasan la universidad que pasan la universidad qué ha pasado con con el boom de los títulos e ir defender yo vamos yo quiero defender a toda la universidad pública a los excelentes profesores y profesoras que existe eh y que para mí me a mí me cambió la vida a la universidad siendo gasta señora pues que acuerde lo sepa de lo tiene a mí la universidad me cambió la vida sí y espero que por decencia e pues tenga tenga la honestidad de mirar a la cara a la gente decirle mira voy a dimitir porque yo no he tenido las mismas reglas que vosotros a la hora de acceder di me tengo que ir ya está no pasa más has hecho mal te vas no es tan difícil

Voz 0874 07:45 los títulos de esta gente polen como un poco menos de verdad es que es es muy bonito escuchar a esta mujer diciendo eso de ya que pagado lo voy a aprovechar frente a quienes dicen ya que pagado pues dame lo llama para que hace falta

Voz 1312 07:56 que la Universidad le ha cambiado la vida

Voz 0874 07:59 en que es de lo que se trata al fin y al cabo por cierto para que piense que a lo mejor dedicamos demasiado tiempo a una cuestión que tiene que ver con Madrid cuando el Gobierno de Madrid yo creo desde luego que no es centralismo lo que hacemos es hablar de una cuestión que es pura decencia al fin y al cabo no hay sentido común y frente a eso además la sucia realidad que tendrá ese cargo por cierto que hace que acaben pareciéndose quienes lo ocupan existente en la Comunidad de Madrid no no te parece que Cifuentes es está marcando un poco una estrategia muy Esperanza Aguirre no Hampton afrontarse a ella tanta limpieza que anunciaba mucho se comporta como eh

Voz 0434 08:29 en absoluto todo lo contrario les digo que para mí creo que es una buena noticia el que esto es haya puesto en conocimiento de la Fiscalía porque he sido yo quién la la primera que lo ha puesto en conocimiento de los tribunales pues yo tengo una confianza absoluta en la justicia hay por tanto efectivamente que sea la justicia quien determine lo que ha ocurrido en este asunto

Voz 1312 08:49 igualito que Esperanza Aguirre te acuerdas que fue decía que fue ella la que descubrió la trama Gürtel pues ahora es Cristina Cifuentes que en cree que por decir algo con chulería y convicción va a ser verdad pero cada vez está quedando más en evidencia

Voz 0874 09:01 además al llegar a Sevilla Rajoy le dio un abrazo y un cierta desgana pero abrazo en definitiva eso viendo lo que ha pasado con otros yo no sé si en en la mafia Se te acuerdas tres en una cabeza de caballo una cama en el PP te abrazar Rajoy estás

Voz 1312 09:15 pero Javier vamos con con los hechos un resumen de los hechos Llanos ha contado Piñero las últimas novedades nuestra compañera Adela Molina confirmó ayer que cada Souto la la segunda de las tres profesoras que firmaban esa supuesta acta niega que sea su firma y que jamás participó en ese tribunal

Voz 0874 09:31 el diario punto Es aporta otra novedad es que Cifuentes sacó notable y sobresaliente en tres asignaturas que ya había finalizado cuando ya se matricula

Voz 1312 09:38 esto magia que si sigo o la Rey Juan Carlos de Howard Cristina Cifuentes ex agente del Ministerio del tiempo o porque esto es completamente imposible mira el rector Javier Ramos salió ayer a decir que no encontraba constancia de nada de nada

Voz 6 09:51 durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado pese a que Soir sigo en el mismo sea obligatorio tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar

Voz 0874 10:15 declaraciones después de poner en conocimiento de la Fiscalía de Madrid los posibles indicios de delito en este caso como si la cosa además no fuera con él

Voz 1312 10:21 Icomos y nuevas acordábamos de la comparecencia de principios de semana en la que lo decía todo lo contrario bueno e según el rector de el director del máster el catedrático Enrique Álvarez Conde el rector le obligó a hacer un documento el famoso documento de las tres firmas que empezó siendo una reconstrucción pero no una falsificación según ellos

Voz 0874 10:40 sí sería una falsificación en forma de reconstrucción en diferido su puramente no

Voz 7 10:43 no es reconstrucción ningún acta sino que es por la presión del resto la elaboración de un documento para el propio rector o sea es decir es un documento interno no es un acto oficial ir a ver si en definitiva del acta tiene que estar en los servicios administrativos de la universidad

Voz 1312 11:04 esto tiene el récord porque por la mañana en Onda Cero que yo he dicho otra cosa estas son declaraciones que hizo por la tarde al confidencial pero vamos otra vez con Javier Ramos rector de la Universidad Rey Juan Carlos que le contestó de nuevo

Voz 6 11:14 entiendo que el profesor Álvarez esconde intente defenderse pero comprenderán que revisará y con calma todas esas declaraciones y me reservo el derecho a iniciar las actuaciones judiciales oportunas

Voz 0874 11:29 lo cual está muy bien pero pasar la pelota en la justicia ya estamos viendo que tampoco es la salida buena en este país no además de denunciar judicialmente que asumir responsabilidades políticas socialmente no se puede seguir así todavía algunas pensando que es necesario una comisión de investigación en la Asamblea para tomar una decisión que defienda las instituciones de todos los que vivimos en Madrid en fin a todo

Voz 1312 11:47 los ciudadanos nunca mejor dicho no que vivía en que digamos

Voz 0874 11:50 no quería ya pronunciar esa palabra es así

Voz 1312 11:53 eh pues así seguimos Javier fíjate todas todas las pruebas Si todos los cambios de versión que hemos ido viendo toda la semana las comparecencias cada vez más están confirmando que todo este asunto es una grave irregularidad pero a mí me resulta fascinante la la frescura con la que Cristina Cifuentes después de su comparecencia al llegar a la Convención de Sevilla acaba diciendo esto

Voz 1 12:13 y a ser posible no me persigan por los pasillos

Voz 1312 12:16 por lo menos estos dos días por favor

Voz 0874 12:18 desde luego pues era como con Esperanza Aguirre no que dimitirá al al grito de me voy porque me acosa no algo así no santa no no voy porque ocho

Voz 1312 12:38 ya sevillanos vamos pero no con el PP ya sabes que nos gusta les gusta es un poco alternativos Nos vamos a Sevilla con un cambio de tercio a una de esas historias en las que no gusta detenernos nuestra compañera de Radio Sevilla Mari Cruz Barroso se fue esta semana hacer un reportaje hay volvió impactada no un reportaje que una experincia que le traspasó la piel nos llamó nos lo comentó y como además esta este fin de semana está de guardia

Voz 0874 13:06 aprovechamos Le he dicho hoy en plan Solidaridad Obrera

Voz 1312 13:09 entra en directo buenos días Mari Cruz qué tal qué tal muy buena

Voz 1435 13:11 a Lourdes qué tal Javier cómo estás aquí estamos echando el fin de semana de guardia pero contentos

Voz 1312 13:17 hombre tenis tela hoy ahí de Mortensen

Voz 9 13:19 ah y queremos hablar de memoria

Voz 1312 13:22 histórica de identificación de restos en una fosa cuéntanos donde era

Voz 1435 13:27 pues en el municipio sevillano de Utrera donde fueron por cierto asesinadas más de cuatrocientas personas por franquistas durante la guerra civil y la represión posterior

Voz 1312 13:36 a la gran mayoría de los mataron en los primeros días

Voz 1435 13:39 tras el golpe de Estado cuando el ejército sublevado Intrum casas en lugares de trabajo apresó a centenares de personas y las ejecutó en el Ayuntamiento o en las tapias del cementerio bueno pues los cuerpos de la mayoría de estas personas nunca se encontraron ochenta y dos años después de esta masacre ha sido hallado una fosa en el cementerio municipal y en ella las arqueóloga cargadas de la investigación han encontrado veintiún cuerpos de personas que murieron de forma violenta en esas fechas en mil novecientos treinta y seis y que fueron allí arrojadas la intervención que era reclamada por las asociaciones de memoria histórica de la localidad que ha sido pagada por la Junta incluye la identificación de estos cuerpos y se ha hecho un llamamiento a los vecinos para recoger muestras de ADN entre los familiares de estos represaliados una recogida que ha comenzado esta misma semana

Voz 0874 14:25 y una serie de reportajes que hacemos están en A vivir debidas enterradas a veces cuando investigamos sobre la la vida de alguien que fue represaliado durante esa época íbamos a pueblos y preguntamos hacemos preguntas por los bares cafeterías mucha gente dice no remueva o dejarlo o dejarlo ya no valgo si a pesar de que la gente sabe muy bien lo que pasó porque se lo pasan degeneración esa otras no los vecinos de Utrera están están colaborando en este caso

Voz 1435 14:50 muchísimo Javier muchísimo tanto que se acabaron los viales para recoger las muestras de saliva en apenas tres horas pese a que estaba organizada la recogida para toda la primera jornada este jueves los familiares de casi un centenar de desaparecidos han acudido al centro cívico La Fontanilla de la localidad donde nosotros también estuvimos Gironde recogimos todos los sonidos que van ahora a escuchar y ha sido tal la afluencia de personas que se van a convocar nuevas sesiones de recogida de ADN para que todas las familias que se han interesado puedan hacerlo poner nombre y rostro e historia a los represaliados que se han encontrado

Voz 1291 15:23 Plácido que es fusilado

Voz 10 15:37 luego dio hacía lo sano Mi padre falleció hace tres años que estaban cargando de buscar su padre padre somos nosotros lo que estamos intentando buscar su hueso para en teoría puede hacer un entierro digno de llevarlos a la flora estamos ya con la tercera él la identificación pero que está dando bastante bien

Voz 11 16:01 la fosa está aquí está destruida hay sólo queda una parte aquí no hemos finalizado el estudio antropológico pero al menos dos somos

Voz 1291 16:12 lo más grande de mi vida sería que pudiéramos encontrar los restos de mi abuela mi pudiéramos y llevarla a un sitio que pudiéramos que que está allí la ataron a la cola del caballo barras paro la pasearon por Tola Corredera por todas las calles más importantes de uno y otro día vinieron por ella la fusilaron en en la puerta del Ayuntamiento yo me llamo Juan Santana

Voz 12 16:41 Antón García he venido porque me avisó desde que tenía dos

Voz 13 16:47 bien temió se que son Tokio

Voz 1291 16:50 mío valga lo mismo

Voz 14 16:52 que esté viendo el día diez

Voz 10 16:56 un día buenas los abuelos me tomo

Voz 15 17:01 no la verdad justicia y reparación

Voz 0874 17:08 que siempre recordamos no que por lo menos una vez a un cementerio y ver esos agujeros de balas en en los muros en los que se producían los fusilamientos que era una de esas cunetas para entender la deuda que tiene este país con la con la memoria histórica Mari Cruz el fin de semana va a ser bueno para vosotros por allí no tenéis convención del PP no se programa oficial de fastos y actividades fuegos artificiales algo que puedas contó a cambio de tercio no gracias si sigue sigue hoy la convención del PP

Voz 1435 17:37 de que a partir de las diez de la mañana y con numerosos actos por cierto con la intervención de Cristina Cifuentes junto a otros presidentes autonómicos como Alberto Núñez Feijóo Rajoy está presente desde ayer pero es hoy cuando va a intervenir en la convención lo hará en varias ocasiones con la entrega de un premio de buenas prácticas municipales o un acto de Nuevas Generaciones entre otros también está prevista la intervención de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría bajo el panel titulado España un gran país ya lo largo de la jornada intervendrán igualmente todos los ministros del Gobierno así que veremos y nos cuentan algo de ese del caso Cifuentes porque es absoluto protagonista

Voz 0874 18:14 es

Voz 16 18:21 déjame

Voz 1312 18:21 a ver déjame decir que está en marcha de la creación de un banco de ADN en en Andalucía para identificar a la víctima

Voz 0874 18:28 siempre es una buena opción hay que ordenar las cosas Barroso en Radio Sevilla un abrazo gracias

Voz 1435 18:33 gracias a vosotros

Voz 17 18:40 gira para

Voz 1312 18:43 Javier acabamos como empezamos vamos con los bancos y escuchando a la parte mala bestia

Voz 0874 18:47 es decir insultando no escuchando ahora

Voz 1312 18:50 parte más damnificada por toda la polémica son estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos comentando la jugada nuestros dos becarios mano Granda y Marta Moreno son de esa universidad ese tomaron unas cañas con compañeros de clase en los pasará el tiquete

Voz 13 19:03 a ver yo lo tigres enteramente es que lo visto va a salir que no porque lo he leído que es no encuentran los correos que mandaba con sus profesores sus tutores el detenido romance vamos a ver Angelito eso lo tienen pero porque este es hablando de cosas serias joder decía no sé dónde tengo mi aunque temen sabe mirar yo habite celo presenta hace dos tres años siempre íter pudo decir exactamente donde lo tengo porque lo por lo tengo como en Europa

Voz 18 19:34 aquí tenemos que tiene amigos y cuál es pero exigente

Voz 1291 19:40 para todos porque vamos a ir a que se puede matricular

Voz 13 19:48 lo hace lo que dice ella que lo tenemos el campus virtual en el que tenemos absolutamente todo controlado estás notas de primero de carrera cuarto de carrera esa tenemos nuestro expediente académico controles servicios Portable servicios viene todo lo tenemos un correo que funcionaba

Voz 1291 20:06 es un correo a ver partidos de fútbol la de no sé qué haría

Voz 13 20:14 de congresos fíjate viene un montón de información el corte

Voz 1291 20:17 esto se envía feliz Navidad se distingue el correo de la deseándole utilizaba de uso personal para hablar con tu pitor parado compañía es que dice que es que no cuenta es que corre suponen serio pues que miren spam

Voz 13 20:33 bueno los aparte exactamente porque además nosotros pedimos una matriculación envenenada

Voz 18 20:37 día de agosto encima que te diría

Voz 13 20:41 no lo hace pero hay gente que se va a su casa que no centenas de Madrid que se va a su casa y que terminan haciendo la matrícula a cuento de que realmente tienes un problema serio con la matricula porque te dan un día el problema claro pido además la colapsa todo el día viene a mí no me dejaron tres meses más tarde sativa largo a pesar de déjame que te dejas matricular te tres meses más tarde te dejan no asistir a clase de de decir

Voz 0874 21:14 a lo mejor esta es la clave no había pasado

Voz 1312 21:17 Paquita Salas quien te ves tú estás entenderán