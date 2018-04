Bancos / Un título que les costó mucho

Voz 1 00:00 a ver yo lo tigres enteramente es que lo que esto va a acabar saliendo de que no porque lo he leído que se encuentran los correos que se demandaba con sus profesores sus tutores romance vamos a ver Angelito inhibiera eso lo tiene espero porque estoy hablando de cosas serias joder iba tan con decían no sé dónde tengo mi no admite que nunca teme mira de lo presenta hace dos tres años yo creo y te puedo decir exactamente donde lo tengo porque lo lo tengo como narró en Europa

Voz 0277 00:31 años tenemos que eran amigos y actual vigente

Voz 2 00:37 para tu porque vamos que te fueras a un minuto el plan pero hoy se puede matrícula tres meses cueste lo que no

Voz 1 00:44 lo que no es lo que dice ella que lo tenemos el campus virtual en el que tenemos absolutamente todo controlado estás notas de primero de carrera cuarto de carrera esa tener te expediente académico con todos los servicios Portable servicios vino todo

Voz 2 01:00 y lo tenemos un correo que funciona tienes un correo a Barack Obama de partidos de fútbol te digo me ha dado de no sé qué de seminarios congresos su catedral un montón de información el correo se envía feliz no olvidan el correo de la deseándole utilizaba de uso personal no lo truncado para hablar con tutor para compañero y me dice que no es es que no es que no cuenta es que corre de sus tutores serio pues que miren expansiva veces

Voz 1 01:30 bueno los aparte exactamente porque además nosotros seguimos en la matriculación

Voz 0277 01:34 qué a gusto encima que te diría

Voz 1 01:38 hola hace pero hay gente que se va a su casa que no no de Madrid que van a su casa y que te las haciendo la matrícula a cuento de que realmente tiene un problema serio con la matrícula porque un día el problema claro a todo el día viene gente no me dejaron tres meses más tarde a largo plazo si te dejan te dejas matricular te tres meses más tarde te dejan no asistir a clase dejan no hacer exámenes de de Sanabria exámenes

Voz 2 02:11 que ya ha visto nuestra bajitos y aparte viene ahí el profesor elegía como la evaluaba claro

Voz 1 02:17 pero entonces donde se sustenta esa calificación más ido a clase asfaltado tres meses a clase encima del son ostenta

Voz 0277 02:25 además se ha sido justo hoy en una compañía del trabajo me ha preguntado en qué obesidad estudiado dictada por curiosidad y nada más decirle que la recta Carlsberg lo primero que me ha hecho ha sido la Cifuentes ya han aconsejado que para futuros trabajos y tal que no ponga a donde estudiado porque sino no me a coger mía

Voz 2 02:45 claro es una universidad Griñán ligado al PP entonces en las ligas en partido político todo el mundo lo hemos Bergman Xavi si el río suena agua lleva que sí que es verdad pero una persona quedará otra que aquí la gente dentro de la institución de la universidad sea gente relacionada con el PP no quiere decir que los alumnos sean más o menos valiosos no tienen nada que ver en procesos son también profesores Lhardy también es muy muy buenas si están viéndose perjudicado

Voz 3 03:14 ahí lo tienes

Voz 2 03:17 depende de dos no presentada de repente le pusieron dos aprobados que encima no era una broma algo normal eran notable de ahí pudiera presentar su supuesto TCM que parecen ser que ni siquiera existen yo me he tenido que matricular cuatro veces de lengua moderno porque no sé nada bien inglés entonces se suspendido pero además suspendió como cuatro con nueve y a mí nadie me lo ha probado entonces en ese momento yo no puedo presentarme te FG

Voz 4 03:44 yo no puedo sacarme la carrera entonces en el momento en el que pasa eso hay gente que a lo mejor le puede sentar bastante mal porque la segunda a la tercera y la cuarta matrícula vale muchísimo dinero

Voz 1 03:57 de tanto la agresiva mi ella misma cantidad

Voz 2 04:03 novecientos euros con una matrícula de una asignatura porque era cuando a la altura cuatro Mistral y tampoco me parece bien que infravalora en la Universidad de juzgar los propios alumnos normales no hacen ese tipo de cosas los alumnos normales están de hecho bastante bastante empleados en la Rey Juan Carlos

Voz 0277 04:21 que encima justo hoy también ha mandado un guasa una amiga que he recibido de esto es como cien que ponen

Voz 1 04:28 Mc Donalds regalará másteres de la Universidad Rey Juan Carlos en sus se haya así todo claros ha estado totalmente te da tu título universitario

Voz 0277 04:39 pero en eso estoy en Twitter ante yo escucho

Voz 2 04:43 uno de café rito nacer en la región Carles