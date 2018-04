Voz 1 00:00 Juan

Voz 0874 01:19 en el pie izquierdo llevando la pelota Rafa Panadero Díaz

Voz 1775 01:26 buenos días hoy está claro por dónde va a ir la la revolución musical tendrá que cantar si no me equivoco no te equivocas Mina

Voz 3 01:36 sí se inscribe a bien

Voz 6 02:02 ah

Voz 3 02:07 sí sí

Voz 8 02:25 hombre porque sabes que era el pie izquierdo porque el derecho es usa para el piano de sustento técnico de pianista Rafa es que claro estamos hablando

Voz 0874 02:35 qué pasará que el Rey King ha muerto dice la letra

Voz 1775 02:37 es el título de la canción que compuso Gene Taylor su bajista cuando se enteró del asesinato de Martin Luther King Nina Simone cantó por primera vez esta canción en un festival en Nueva York sólo tres días después del asesinato y cuando no habían pasado ni veinticuatro horas desde que te lo había terminado escribir creo que sólo existe una grabación de esta canción en vivo es esto que escuchar un concierto que yo poco después que se hito en un disco y bueno escucha Nina Simone realmente emocionada termina diciendo no podemos soportar más pérdidas Nos están matando uno a uno lo dice casi llorando

Voz 3 03:09 lo necesario el más da

Voz 9 03:30 sin

Voz 3 03:37 de mi hija

Voz 0874 03:55 viendo siempre con la amenaza de la muerte por delante Rafa me teníamos que

Voz 1775 04:00 teníamos que cada Martínez quien no igual que acepto tu país me acuerdo cuando estabas ahí de corresponsal era siempre aquello de no trabajo no me llame digital que se lea Martín lo que intento creías se llama conciliación laboral saber lo que está viajar con niñas lunes de enero él no la verdad exacto a su cumpleaños si tenías lo tenían muy claro lo que nunca me contaste entonces no se sabía es que este señor que vamos a poner ahora que vamos a escuchar ahora pues tuvo mucho que ver en eso el día

Voz 10 04:32 antes de Tchité

Voz 11 05:00 en venta

Voz 12 05:36 el cine

Voz 0874 05:46 averiguando respectivamente tuvo mucho que ver en que ese día sea festivo en Estados Unidos de hecho

Voz 1775 05:51 no fue él el que más fuerza puso para organizar la primera manifestación en Washington el quince de enero del ochenta y uno que era el día que cumplía años King para pedir que se reconociera ese día uno de los momentos más emotivos de aquella convocatoria fue cuando habló Stevie Wonder y dijo algo como no puede entender que un hombre que murió para hacer el bien no pueda tener hundían el que es

Voz 0874 06:09 de reconozca después tanto esta canción feliz cumpleaños y al año siguiente ese repitió la concentración ya en el ochenta y tres fue de hecho el que dio el visto bueno en el ochenta y seis fue por primera vez festivo pero se dejó en manos de los Estados no fue festivo en Estados Unidos hay varios estados que negaron durante años Alabama Hamza de hecho yo recuerdo ha contado en esta emisora entonces en el año dos mil el último estado que finalmente aceptó celebrar el Día de Martín que fue Carolina de eso no sé nada

Voz 1775 06:36 mil bueno costó pero ya está ya está lo de dedicar un día de Quino un auténtico revolucionario al que también han dedicado muchas canciones pensé en el prime de de Bono pero bueno yo creo que fue un y yo somos muy deudos no así que para que dije habiendo muchas otras además en esa hay un error histórico la letra dice temprano al amanecer del cuatro de abril resuena un disparo en el cielo en Memphis le quitaron la vida no pudieron quitarte tu orgullo si les mataron cuatro de abril esta semana han cumplido cincuenta años y por eso también estamos dedicándole hoy la sección pero no fue temprano por la mañana le mataron a primera hora de la tarde

Voz 0874 07:11 es otro motivo más para no poner a cursos cosa que no me parece mal

Voz 1775 07:15 la INI Diamond que te encanta vamos

Voz 0874 08:23 claro los que somos de la generación de Jonathan Livingston sigo de Asenjo no ver a Neil Diamond en directo no es un sueño cumplido cantar a gritos el se queda con la pena te has queda con el sí porque además ya lo deje pero esa es bueno

Voz 13 08:38 la verdad poder hacerlo voy a poder hacer

Voz 0874 08:40 esa esa camisa desabrochada está bajo grandes se las perdonas con tal de escuchar esa voz y esas melodías

Voz 1775 08:47 aquí está cantando el Rayo Rice algo sí como seca tus lágrimas no seca tus ojos es una canción que firma a medias con Robbie Robertson de The Band for Robertson exacto que encontró que la escribieron inspirados por lo que tanta gente sintió tras el asesinato de Martin Luther King y como bien dices la única vez que la tocado Diamond en directo fue en toda su carrera fue en esta grabación que estamos escuchando es el concierto de despedida de The Band en noviembre de triple Petros todavía tengo yo no lo tengo este te lo admito por favor Concierto Despedida que grabó Martin Scorsese y que luego fue el documental El último

Voz 13 09:37 me quedo con la imagen de la camisa desabrochada igual no

Voz 0874 09:40 a mí me cuesta seguir tiene su look mil ese disco hay una presión del club de Neil Diamond buenísima divertidísima porque tiene unas ganas de poner el disco ahora mismo día nos va

Voz 1775 09:51 bueno cómo te iba a muchas canciones inspiradas por Matti no sé quién o conectadas de alguna amenaza con su figura a ver qué te parece que a mi me gusta mucho

Voz 14 10:23 eh

Voz 0874 10:40 Ben Harper de estamos intentando entrar al programa por que bueno dedicándole también son música a Martin Luther King

Voz 1775 10:46 esto es desde su primer disco año noventa y cuatro la canción se llama Laika King común Rey bueno juega con la comparación de dos King de dos Reyes Martin Luther King Romney King víctima de los abusos policiales en Los Angeles a primeros de los noventa la letra dice algo así como el sueño de King se ha convertido en la peor pesadilla

Voz 14 11:19 pero nada más

Voz 1775 11:21 para cerrar si miras está la última que traigo está más quizá es la que está más directamente conectada con que

Voz 16 11:52 son varios estoy haciendo si son varios libros te va que son va me un mal deben vivir ahí empaquen Yuma no pasen sábado dos meses mal

Voz 1775 12:33 es más estoy pero que forma parte con sus hermanos y su padre de de este Singers grupo de egos Pelli soul que consiguió algunos éxitos en los años setenta y que había sido fundado por su padre que estuvo muy implicado en los años sesenta en el movimiento de los derechos civiles y tuvo trato directo con Martin Luther King decía que les sirvió inspiración para componer otro himno de aquellos años el Freedom Highway to hell puede predicar lo decía nosotros podemos plantarlo fuese el planteamiento que se hizo lo empezaron a cantar y bueno dice que cuando lo hacían al lado de de Martin tiempos sentían que podían cambiar el mundo con la hombre algo de eso había muchas escenas de

Voz 0874 13:06 ella es manifestaciones en las que parecía que la gente se venía arriba cuando cantaba mucho con su cultura también es inevitable pensar que el can que se convirtió en una referencia de esas protestas una canción gospel que Pete Seeger que luego convirtió en la canción fue que se sigue usando hoy manifestaciones no hay también muchos homenajes a Martin Luther King

Voz 1775 13:24 te Martín quién lo admitía en una entrevista de dos años he leído en el año sesenta y dos decía que canciones como esta de com están jugando un papel muy importante en la lucha porque daban fuerza a la gente no les daba sensación de unidad y les ayudaban a mantener la fe en el futuro esto que escuchamos un poco posterior como está ahí pero que contaba también que fue algo muy especial la grabación dice que casi no pudo terminarla mientras lo grababa porque bueno sentía como como si Martin Luther King estuviera a su lado

Voz 0874 13:50 fíjate decía esto antes lo mucho que costó que hubiera una fiesta nacional dedicada en Martin Luther King más costó que tuvieran monumento en Washington que es donde tenía que tenerlo porque es donde hizo el discurso que hizo no en el Mall de Washington hay monumentos al muro de Vietnam luego la Segunda Guerra Mundial impulsado por cierto por Tom Hanks por fin se pusieron de acuerdo para construir un monumento Martin Luther King que inauguró hace poco hace como ocho diez años y recordó que la inauguración habían grabado en la piedra en palabras de su discurso o parte de ese discurso y el día de la inauguración se dieron cuenta de que había una rata tuvieron que taparlo para luego poder poco rectificarlo y volver a hacer esa ceremonia de inauguración

Voz 1775 14:25 se habló también de hacerle un monumento en Memphis decía Bob Dylan te había tres tres Kings asociados a Memphis el Rey Elvis Viking imagen dice que también debería de allí se aíslan muy bien la pelota que me has hecho Rafa Panadero hasta luego

