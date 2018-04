Inmigración y derechos humanos

Voz 1 00:00 pero of Clean Sky Checa eh eh

Voz 0874 01:20 cuando reunimos a compañeros de aquí que han desarrollado su trabajo en otros países acompañado de otros países que ahora desarrollan su trabajo en España de todos intentamos comprender un poco mejor el mundo en el que vivimos hoy esa intentes lo hacemos junto a Hans Günter Kellner que es corresponsal en nuestro país de la radio alemana y presidente de Círculo de Corresponsales o ex presidentes no

Voz 0754 01:39 a lo mejor es Hans cómo estás buenos días hola bueno si es muy dando ha sido reelegido que yo sé no no es pues no te has presentado no tampoco me presenté y tenemos muy buen presidente

Voz 0874 01:51 manera sabes que te pues presentar y puede ser elegido

Voz 0754 01:53 es lo que presenta su papel diciendo que te han votado ya está creen como empapelen si así es verdad hay algunas firmas que también se pueden hacer así exageración pues reconstruir

Voz 0874 02:03 Ana Fuentes es ex corresponsal en Nueva York y en Pekín y redactora jefe de la revista económica de córner cómo estás gana buenos días

Voz 0132 02:09 hola buenos días es Mathieu que

Voz 0874 02:12 corresponsal de Le Figaro entre otros medios franceses hola Mathieu cómo estás Javier Íñigo Domínguez fue corresponsal del grupo Vocento en Roma cómo estás Íñigo buenos días buenos días y ahora está en el país pues a lo que le manden básicamente no o a lo que tú provoca están bien si yo soy muy de muy buen conformar oye te has leído además es viviendo de cosas de lo más diverso luego hablamos un poco de Cifuentes si quieres porque además tenemos a Cristina Pardo Sevilla y queremos saber un poco lo que he visto lo que he escuchado por allí lo primero aunque sólo sea para pasar un poco por encima del tema Puigdemont dado que afecta a Alemania dos cosas una Hans que tuya dijiste ante estos micrófonos un poco anticipa esté lo que ha pasado en alemán lo que ellos iban a aceptar lo que deben aceptar desde luego hay que decir que lo clava este perfectamente y lo segundo que tú como alemán creo que te has sentido un poco ofendido bueno cosa que escuchándote

Voz 0754 03:06 radio no bueno no yo mimar estaba pero me mando esa mañana ayer Lehman de un comunicado de ETA yo mañana me levanto pronto o no de la radio española dijo cuidar de Boiro que en la radio española hace amenaza a los alemanes con bombas y secuestros y cosas así

Voz 0874 03:25 de encima explicar es decir lo explicamos a nadie piense que es en nuestra radio es donde la radio que se llama es radio si no estoy mal informado entonces este hombre es así parece mentira tanto tiempo parece que estoy en los años ochenta Federico Jiménez Losantos ya ha dicho lo voy lo veía leer textualmente podríamos haber sacado el trozo pero preferido leerlo ha dicho exactamente que Alemania sepa que en España no les vamos a perdonar dirán hoy el ratón alegato lo pueda hacer toda clase de fechorías en Baleares todas en Baleares hay doscientos mil alemanes de rehenes en Baviera bueno pues en Baviera se pueden empezar a estallar cervecería pero usted que propone una acción naturalmente naturalmente nos ha dado una patada en los vivimos pero lo mirar el diccionario de la RAE significa testículos es un hombre muy culto según parece pero básicamente está alentando un poco a esto forma parte

Voz 0798 04:14 de lo que es calentar el Mundial ya

Voz 3 04:17 cruce Alemania Parlament hay que verlo en términos futbolísticos

Voz 0754 04:19 son lo mejor por algunas cosas así hay gente no sé alguien dijo me dijo que eso Cantaro en rap sería cárcel no

Voz 3 04:27 exacto esto lo haces con títeres ibas al trullo evitó que está preocupada no

Voz 0754 04:32 no sí pero yo le dije no Javier del Pino es imposible no puede ser el va a ser otro no

Voz 0874 04:39 oye pero es que esto debería ser noticia en alemán Hans aquel que un locutor español y se llame un poco no a rebelión pero fastidiar la vida a los doscientos mil alemanes que hay en Baleares me parece como mínimo una falta de educación no

Voz 0754 04:55 sí sí bueno una falta es bueno puré puede ser constitutivo de un delito de Alteza miento de amenazas no puede ser probablemente si esto llegase a juicio no se va a decir que no lo es por no sé qué motivos

Voz 4 05:13 no hay icono sobre toro no va a haber nadie que va a poner aquí una demanda porque no tienen nadie tiene ganaste

Voz 0754 05:22 pasar por micrófonos Testa la otra horario durante un año entero por lo tanto no creo que vaya a ser a tanto pero bueno sí sí es posible sobretodo porque nosotros en Alemania tenemos muchos programas y muchos medios y comunicación que se ocupan específicamente de medios de comunicación en un programa es por ejemplo todos los días habló te lo que pasa en los medios de comunicación y al menos es asombroso como en general es es asombroso a veces lo que pasa en los medios y la la que hay algunos medios que se dedican directamente a no se ha a fomentar el odio nada de información eso es curioso y que tengan audiencia y algunas años e incluso financiado por la Conferencia Episcopal en en esos años si nosotras sobre todo muy curioso pero envió cree que ese asunto también es suficientemente serio para para luego hablar solamente de ese señor es que yo creo que el el el este asunto lo que ha ocurrido en Catalunya de lo que lo que las las cosas de las que se acusaron son suficientemente graves para quedarse en lo anecdótico me parece curioso esto que dices

Voz 0874 06:40 es Ana Turpin recordarás yo hoy estoy en Washington hay hay aquí hay también muchos programas que se dedican a valorar un poco lo que dicen los medios a cuestionarlo éticamente a indagar sobre lo que deberían haber hecho en la que llevan un montón de años en antena en la emplear lo hacen también semanalmente y sin embargo en en en España no existe esa cultura parece que nos da mucho pudor hablar de otros medios porque a lo mejor nos vamos a meter en un berenjenal

Voz 0132 07:03 seis y se se percibe como que estamos hablando mal de compañeros au o al final el análisis que hace sólo seis se hace sobre los medios es pues más referente a lo negativo no a las fe News a falta de rigor pero sí justamente cuando comentábamos fuera de antena además el tema de bueno pues de este locutor que que hablabais eh Liga también a ras Limbaugh Javier en en Estados Unidos no que es otro otra persona incendiaria en las sonda y que no sé si ha estado en tribunales pero que también ha dicho cosas muy graves

Voz 0874 07:40 no ha hecho cosas muy graves de hecho llamó a los republicanos a alistarse como demócratas en las primarias para intentar evitar que Hillary fuera la candidata escogidas

Voz 0132 07:49 bueno yo recuerdo cómo se refería a las mujeres que querían hacer planificación familiar e directamente las acusa de prostitutas si íbamos con eso hubo un gran escándalo cuando yo estaba allí

Voz 0874 08:01 ahora que lo dices Sepe que yo comentaba algo de Limbaugh decía en los santos español el Santos americano esto es que habías basado en lo mismo bares donde digo

Voz 0798 08:09 a esto que decís ha cambiado poco en los últimos años con sobre todo con los diarios digitales no ellos sí que han hecho un poco más de de de rastreo y análisis de lo que dicen los demás etcétera y sobre todo los medios tradicionales quizá veces con intenciones no no del todo todo inocentes no porque eran competencia son competencia pero eso sí que ha cambiado también lo que he visto últimamente es esa otra vertiente que es lo que dicen los medios extranjeros de nosotros no como país es por ejemplo en Italia era muy frecuente con cada cosa se hacía un un un escaneado general de lo que decía la prensa extranjera sobre algo que había pasado en Italia no también a veces por esa obsesión italiana por lo que piensan los cómo te ven los demás latino y cómo tienes que modular tu tu imagen no pero esto yo he visto que en España ha cambiado el con el tema de Cataluña radicalmente estamos mucho más atentos a lo que dicen de fuera pero es algo que en España no era muy habitual yo creo que es un país que con vida en bastante replegado en sí mismo bastante

Voz 0874 09:09 no obstante hay que hay que reconocer que somos un país en el que en las últimas décadas tremendo atrinchera mito ideológico de los medios de comunicación digamos entonces comentar algo que dice otro medio como decía Ana es casi criticar al enemigo que no se hace por pudor aparte que tampoco creo que exista en España una figura como la que podría ser a juego al proceso y hacer examen el Washington Post es un tipo que tiene la suficiente y digamos carga de decencia de ideas respeto común en en la sociedad periodística americana como para poder decir lo que está bien y lo que está mal busca ese personaje en España

Voz 0798 09:44 la si la autocrítica también no bueno en el país donde yo trabajo hay un defensor del lector que también nos nos llama al orden no tema Asuntos Internos discrepa sobre todo en lo que a mí me

Voz 0754 09:58 me parece hace falta hay no Arnáiz texto sino también a a otros y otras cosas que no publicado en España por ejemplo recientemente no se o caso esté sucesos muy graves asesinatos de niños que de repente parece que la prensa pierde pierde los sus papeles no el lo que se echa de menos es algún Arga no no ascensor pero sí que pudiera sacar una tarjeta amarilla de vez en cuando de ese cierre aquí vosotros habéis violado gravemente el código deontológico que al que que nos compromete a todos en yo no sé si es un órgano así no es una garantía es que todos los te repente practiquen el periodismo de calidad porque en Alemania también existe el sensacionalismo pero si existe alguna Instituto es una institución arbitro que puede al menos reclamar en casos en el caso que sean es esa

Voz 5 11:02 cumplan con lo cual esto es con los propios medios si podían también autorregularse recuerdo casos en Francia mucho menos grave recordó por ejemplo un presentador pero no de información sino de de de un juego televisivo que fuera de antena de entre he estado en otro programa pues contó unos chistes machistas malos y además bromeando sobre violencias a muy mal pero es su programa que no era donde había pronunciado su subsiste igual comparar agravios es complicado pero todos esos dando forma un pelín indirecta pues llamando a una acción hablando de estallar que que está ya ellas parecido

Voz 0798 11:45 poco más cercano del llamara a cometer atentados no

Voz 0874 11:49 en Estados Unidos un presentador de televisión dice algo parecido que acabó siendo presidente de Estados Unidos en Alemania de todas maneras siguiendo una estuve decía Íñigo de nos preguntamos cómo recoger la prensa alemana lo que está pasando en Cataluña me pregunto si se se pueda hacer la meta pregunta Hans que es como recoge la prensa alemana lo que dice la prensa española de lo

Voz 0754 12:07 ha pasado en Alemania ahí en sentir uno Don pocos

Voz 0874 12:13 pero hay algo bueno hay hay algunas supongo se recoge un poco la sorpresa no o bueno para

Voz 0754 12:17 eso si no la verdad es que no no se mira mucho ahora mismo en Alemania como se como se ha informado en España sobre este tema eh no también los corresponsal de este estamos un poco fuera de eso poco a nuestro pesar porque ahora mismo me da un poco la sensación de que sobre Catalunya opina en Alemania ahora todo el mundo que pasar una semana de vacaciones señores quemar y es decir sin sin sin contextos en mucho conocimiento de causa y y ahora mismo es una cosa que tiene lugar en Alemania hay en el que si los los que estábamos aquí estamos un poco fuera el y me figuro que esto en algún momento volverá pero tengo que decir ahora el país hoy por ejemplo tiene unos artículos muy interesantes sobre sobre lo que suele ser esa decisión en lo relativo a a que pueda afectar a la Unión Europea

Voz 6 13:13 que a al al al orden

Voz 0754 13:16 cómo se conexión europea europea la orden y y también el problema quizás es en el fondo y ahí estoy muy de acuerdo el problema es que puede ser muy grave lo que aquí en Catalunya que que la que la que la Constitución haya quedado prácticamente fuera fuera de en vigor durante unas semanas pero el problema es que el Código Penal no no está previsto para para para esos casos simplemente eso y por lo tanto la información que hay en España en general me parece bastante se se haría eh fuera de esos anécdotas por supuesto

Voz 0874 13:58 en un par de cosas se quiero hablar con vosotros que estáis aquí aprovecho porque tenemos en Francia caseta cincuenta años después otra primavera caliente que se nos viene encima esta vez contra políticas económicas y laborales de Macron yo siempre digo que aprovechamos que pasa por la radio para ver lo que está ocurriendo algunos países se anticipar lo que puede ocurrir en el nuestro

Voz 5 14:18 si hay una serie de de huelgas que efectivamente si mira sus ingredientes otra cosa es que cuaje no pero si miras su antes tienes unas cosas que te pueden recordar efectivamente como como decía sin decir el nombre al mayo del sesenta y ocho cincuenta años después no porque tienes huelgas fuertes en sectores estratégicos la primera es en los trenes sabiendo que en Francia no existen servicios mínimos como en España en los tres a los sindicatos añado la la huelga para que que cree el caos máximo es decir es una huelga que que empezó el pasado martes que va a durar hasta el veintiocho de junio evidentemente no hacer huelga durante tres meses porque bueno hay que tener capacidad de aguante crónico pero hacen huelga dos días a la semana combinando esos dos días cada semana no entonces eso normalmente enormemente con hace una huelga pues los trenes tardan un día dos días en recuperar el ritmo cansino pueden recuperarse porque en cuanto empiezan a recuperar va Lleneba otra otra huelga no los trenes entonces sector estratégico que el Gobierno quiere reformar para acabar con un estatuto especial para los trabajadores de los trenes sea sean los conductores sean trabajo de oficina se pueden jubilar cinco o hasta siete años antes de de común de los mortales ventajas que tienen que ver con pues cuando se pusieron en marcha y Francia eh maravillas de esa huelga pues otros mientras intentan aprovechar un poco lejos la compañía histórica francesa de aviones en las universidades eso también nos puede recordar al mayor sesenta y ocho Si Si hay una convergencia de luchas no ese viejo este viejo teorema pues ahí en las universidades hay como doce universidades en las que los profesores y unos no pueden acceder porque hay doscientos unos igual que que bloquean el acceso y se está hablando de cómo se iban a celebrar los exámenes por Internet lo bueno no es lo mismo o incluso los términos lo que es lo que piden es que se ponga un cinco o un seis a todos

Voz 0874 16:17 probados esto me recuerda a alguien

Voz 8 16:26 ah

Voz 0874 16:31 a siempre decimos en este espacio que hay que intentar que las cuestiones del día a día en las que tanto tiempo dedicamos de las que también hablamos un poco no no nos impidan ver las grandes cuestiones de la humanidad a las que siempre deberíamos dedicar más tiempo yo qué sé el agua alambre los los movimientos migratorios también siempre lo digo porque la Organización Internacional para las Migraciones ofrecía el martes pasado dato sobre la llegada de inmigrantes a nuestro país a través del Mediterráneo ha registrado tres mil trescientas cuarenta y cinco llegadas por mar es un treinta y ocho por ciento más que en el mismo periodo en dos mil diecisiete y el dato más preocupante es el de aquellos que no consiguen llegar entre enero y marzo fallecieron ciento veinte personas que es un ciento cincuenta por ciento más que en el primer trimestre del año pasado la de cosas vamos haciendo mal cuando uno los vuelve a estas cifras durante los últimos tres días se han estado desarrollando en Motril en Granada unas jornadas sobre derechos humanos inmigraciones el codirector de esas jornadas es Luis Carlos Nieto que es magistrado y ex miembro de la asociación Jueces y Jueces para la Democracia Luis Carlos cómo estás buenos días hola buenos días ahí Motril eso te iba a decir está siendo un buen lugar hay otro dato que que es aportaba ayer en esas jornadas que es todavía más trágico en el desierto del Níger mueren más migrantes que en el Mediterráneo pero sólo en el Mediterráneo muebles setenta por ciento de todos los migrantes de las fronteras del mundo estos datos lejos de ser alentadores es que no sé por qué no despiertan un escándalo internacional mayor del que que despiertan sí pues y sobre eso lo hemos debatido Bates bastante durante estos tres días

Voz 9 18:04 sí

Voz 0874 18:04 el paisaje de las migraciones

Voz 9 18:07 con estos datos que estás diciendo en estos momentos es realmente devastador osea sea instalado como una especie de de niebla muy densa que es lo que nosotros hemos denominado perdón la niebla moral de Europa en la que bueno parece que no se quiere ver una realidad que está suceder siendo ahí al lado de la frontera que hemos construido en Europa con el Mediterráneo con todas las instalaciones y las vallas las concertistas en en cada uno de los países está determinando que las migraciones este en analizando como una cuestión de seguridad en las fronteras y no como un hecho real de lo que son los desplazamientos humanos históricos que se producen con normalidad a lo largo de la historia sí bueno lo hemos analizado y hemos visto que en realidad lo que sucede es que está está en lo que hemos denominado esta niebla moral de Europa tiene mucho que ver con esa nebulosa jurídica que se está creando sobre los derechos humanos y sobre los derechos de los migrantes

Voz 0874 19:16 pues no bueno pero no solamente eso también sobre me imagino las nuevas políticas las nuevas leyes yo me imagino que la nuevas reglas italianas para evitar que los inmigrantes lleguen a sus aguas algo tendrán que ver en este resultado numérico que hemos leído

Voz 0798 19:29 no

Voz 9 19:30 lo que tienen que ver todo ese intenta dar la sensación de que los muertos en él erróneo en las fronteras europeas son fruto de una catástrofe natural de un fenómeno meteorológico se como si fuera un ciclón terremoto y eso no es verdad los muertos en el Mediterráneo son el resultado de unas políticas erróneas de inmigración y asilo de la Unión Europea los para mis ex miembros de la Unión Europea puesto que hay una renacionalización de las fronteras y esto es lo que tenemos que ver es es decir son muertes que son perfectamente visado evitables con una visión diferente y centrada en el respeto a los derechos humanos y no en la seguridad de las fronteras no

Voz 0874 20:17 Hans Ana en Madrid no sé si quieres preguntas

Voz 0132 20:20 yo quería preguntarle acerca de de por qué en privado los funcionarios europeos reconocen que se ha hecho muy mal la gestión de los refugiados la actual gestión de las migraciones y sin embargo cuando el Consejo Europeo ha reúne varias veces al año se habla de seguridad de reforzar las fronteras efectivamente pero por ejemplo no existe esa Agencia Europea del refugiado o una mayor aplicación de políticas en origen no un seguimiento de esas personas para que se instalen y pueden contribuir al tejido productivo de Europa no

Voz 9 20:56 sí yo creo que eso que que planteas es es totalmente cierto es decir en en privado todo el mundo reconoce que efectivamente esta está política es un fracaso no sólo desde el punto de vista humano sino incluso desde el punto de vista del desarrollo de de de los propios países de de la Unión Europea el problema es que se está recurriendo hay hay una política muy recurrente que interpreta restrictiva mente los derechos y que está centrando en estos momentos todas las alternativas en en una idea Securitate y hay de control de fronteras pongo los ejemplos con los que hemos debatido estos días la la incautación del barco de proactiva en en Sicilia por las autoridades italianas yo creo que es una cosa gravísima el barco que se estaba dedicando a rescatar vidas está en estos momentos paralizado y no sabemos realmente porque evidentemente no llega la información de qué es lo que está pasando en estos momentos en el Mediterráneo en la zona en la que estaba faenando el barco de proactiva otro caso paradigmático es el caso de Helena Maleno Helena Maleno es un activista de derechos humanos cuya conducta consiste básicamente en avisar a los servicios de Salvamento Marítimo de nuestro país que funcionan muy bien para que vayan a rescatar una patera que está en peligro y esto es está criminalizando está pendiente de una resolución de un juzgado de Marruecos para iniciar o no el el procedimiento contra ella un tercer caso que hemos analizado que me parece especialmente grave porque además esto toda la opinión pública ha visto cómo un grupo de bomberos de Sevilla rescataba niños en el momento que estaban ahogando en en Lesbos en Grecia y la Fiscalía griega está pidiendo creo que son diez años de prisión para cada uno de ellos estas tres cosas son ejemplos paradigmáticos de lo que es un error de la política de fronteras que además en las jornadas hemos contrastado con lo que está sucediendo en la frontera de México con Estados Unidos hemos perdido con nosotros un congresista demócrata Raúl Grijalba él decía como estaba asustado no ya por el muro que quiera hacer tram o por el cásting de muros que hemos presenciado toda la humanidad para elegir un muro de separación con México sino porque es estaba criminalizando la conducta de colectivos sociales que están poniendo agua en el desierto para que no murieran los migrantes esto es está considerando que es una colaboración con el tráfico ilegal de las migraciones que están pendientes de penas importantes personas que están haciendo eso poner agua para que no muera la gente es cierto

Voz 0798 23:56 Nos en muchos casos no son organizaciones es enteramente

Voz 0874 23:59 sí además es que lo

Voz 0798 24:02 lo que está haciendo de la niebla de la niebla es es muy interesante porque es la la progresiva degradación sin que uno se dé cuenta de lo que se considera normal no porque yo recuerdo a finales de dos mil dieciséis siguen trabajando un reportaje sobre esto mismo emigración hablando con policías fue la primera vez que hoy hablar de no estamos mirando porque los lazos de ONGs con traficantes se que en ese momento me me parece una chorrada sea dije pues esto es un cuento chino que me están contando las que al cabo de dos meses me lo dijo el ministro en una entrevista el otro tema Un ministro que venía de Bruselas tal me lo comentó otra vez y entonces me di cuenta de que no era una una ocurrencia o una cosa una hipótesis lejana sino que da una directriz que se estaba estudiando cómo no una no un error que sin sino un una consigna así se decidió ir Malabry en abril de dos mil diecisiete fue el primer arresto de una nave la nave alemana yo cuenta en en Italia yo dije pues estoy iba en serio y a partir de entonces en empezó esto no entonces en los años anteriores yo yo viviendo en Italia lo veía ante la la la llegada llegada gente bueno en hay talas la dejó sola con esto Europa se entendía a los países miembros sedes entendían España la primera que que que era increíble siendo un país que tiene mismo problema que Italia pues dejó a Italia tapó como esto ninguna solidaridad impunemente se confiaba en en el miedo a morir de la gente le diera de embarcarse pero como se que no que no era suficiente incluso el terror a morir que el que el terror a seguir donde estaban era mayor pues al final se semana forzando todavía las las limitaciones y los obstáculos hasta que hasta que hemos llegado a esto no

Voz 0754 25:43 no es no es una consecuencia lógica de que se cierre el es que en realidad él el el el el límite entre el de lo que aquí se llama tan rápidamente mafia es es decir a las mafias de tráfico de inmigrantes ETA muchas veces pues los propios inmigrantes no son percibidos así

Voz 0798 26:04 eh

Voz 0754 26:05 si no son PAC vídeos como gente que les que les ayudara a cruzar la frontera no

Voz 4 26:10 en el

Voz 0754 26:13 en su conciencia también una ONG que las recoge en alta mar forma parte de gente que también a él yo recuerdo en Alemania se ha discutido eso mucho o muchas veces se ha puesto el punto en esa llaga que a los a la a los alemanes que intentaban escapar hablar de la RDA de la Alemania del Este comunista a la a cruzar el el el la fronteras que que era súper peligroso habitual mordiera en ese intento que esos eran la gente que ayudaba a cruzar la frontera eso serán percibidos en la Alemania capitalista como héroes yo recibía no rehenes bien es lo que hay pero también tampoco lo hacían gratis es la gente que ganaba mucho dinero con ello y de eso eso también es no es una mafia también o son héroe eso es una ciudad es decir el este hay un límite que es difícil de describir fijar Island no hemos las ONG no cobran

Voz 0798 27:15 las marchas y no debería además hay hay un hay hay un factor que es muy curioso que es siempre la distancia no cuando todos hacia un problema abstracto de dossieres de números etcétera es muy fácil ser insensible pero si vas a a Lampedusa Si vas a Catania allí lo curioso es comprobar que la gente de allí los alcaldes de allí de todo signo político uno a priori la distancia puede pensar ahí están hartos el tema inmigrantes no sé pues vas allí y la gente inmediatamente empatizar con con esos que llegan

Voz 0874 27:47 tú dices claro por por qué porque ellos lo están vivía

Voz 0798 27:50 entonces no están en despacho no sé donde ellos lo ven allí sacaban las ideas impone la humanidad y la sensibilidad y entonces es donde cualquier alcalde hasta hasta de de de manos de cualquier signo contado gente de la Liga que te lo decía es que me recuerdan las imágenes de los campos de concentración pues es que es eso ya criminalizar a quién intenta ayudar a esa gente

Voz 0874 28:11 que es que lo de los que además yo creo que eso los tiene que hacer pensar en nuestro propio fracaso como periodistas incapaces de transmitir el valor de esa imagen yo lo decía esta mañana pasa como con la memoria histórica sólo entiendes el dolor de las víctimas y de los hijos y los nietos de las víctimas cuando hundía ves una fosa hay lo entiendes no entiende lo que significa ser inmigrante cuando vas a Lampedusa si no somos capaces de transmitir a través de los medios de las imágenes de las palabras lo que significa ser dolor y luego decía el juez y creo ha mencionado al al al congresista Raúl Grijalba creo no magistrado el él dice que la solución para la inmigración es muy sencilla socialmente es liderar las migraciones no son un problema sino un fenómeno social igual que aceptamos que nuestras cafeterías se conviertan en Star Bucks tenemos que hacer que nuestros ciudadanos no van a ser todos españoles no tienen por qué serlo porque el mundo es otro

Voz 0754 29:01 es más es es muy necesario es que no se puede estar aquí pensaba todo el rato que que si si los pensiones puede pueden subió un cero coma dos cinco o dos por ciento y luego no garantizar la pervivencia del sistema de pensiones media mediante la inmigración porque es que simplemente no somos suficientes para el que incluso si hubiera trabajo y para poner fin sostenerlo es decir no se puede tiene por un lado los economistas predicen que nos hacen falta no sé cuántos inmigrantes para garantizar ese sistema la de es impedir de cualquier Moro que que venga la gente esto es consecuencia

Voz 5 29:41 bien porque yo creo que efectivamente la eliminación no es un problema Nos va solucionar unos cuantos problemas pero es fácil decirlo también desde desde un estudio en Madrid en total pero el problema es donde se ve la subida del Frente Nacional lo de momentos populistas es cuando pues en pueblos Nadir está preparado a que lleguen derepente gente fuera y se sienten amenazados con razón y sin ella pero porque no ha hecho ningún ningún trabajó para prueba

Voz 0132 30:06 la gente porque es empotra pensando en el en el corto plazo a nadie le importa hay muchos estudios del FMI diciendo que a largo

Voz 0874 30:13 plazo la recepción de

Voz 0132 30:15 nueva población redunda en que crezca el el el producto interior bruto pero claro la gente no se pone a mirar eso mira las estadísticas a corto plazo en todo caso todo el que habláis de la criminalización ha calado en el discurso de varios países europeos que son socios y eso es un problema no se sabe qué hacer con ellos por ejemplo Hungría Hungría ha elaborado un relato dándole fuerza cada vez mayor a su presidente Orban como si fuera el protector de la nación porque cierra fronteras entonces claro en el momento en que tu tienes un socio al mismo nivel que es díscolo y que además está pues como lo han dicho muchos funcionarios está siendo egoísta está ejerciendo egoísmo de Estado porque no quiere no quiere cuotas pues qué haces no

Voz 0874 31:01 magistrado que Galán jornadas como éstas sirvan para esto no para qué

Voz 0798 31:05 no contemplamos la inmigración como como un problema sino como incluso unas

Voz 0874 31:09 lució

Voz 9 31:09 sí lo explicaba muy bien el congresista de EEUU Raúl Grijalba como no sólo era esencialmente es una cuestión de derechos de reconocer derechos a las personas pero cómo había afectado este este cierre de fronteras como el hecho de que hubiera sucedido esto en la zona de Tucson de de Arizona que es donde el ex representante como es todavía afectado de forma muy negativa la economía de la economía del Estado no pero yo creo que es importante y tenemos que trasladarlo aquí comentabais antes el tema de que determinados países son díscolos que no aceptan la cuota que les corresponden esto es verdad pero sí que hay yo creo que un tema muy importante que lo comentaba uno de vosotros cuando se ha hablado de dejar a Italia sola yo creo que hay que tener un concepto claro las migraciones son continentales es decir la gente se desplaza Europa

Voz 0754 32:08 sí sí

Voz 9 32:08 esto no puede ser considerado un problema de un solo país no es un problema en su momento de Grecia no es un problema de Italia no es un problema de España sino que es un problema de toda la Unión Europea esto entra en contradicción con la renacionalización de fuera enteras en materia migratoria que se está haciendo en este momento no es es lo que los antropólogos y sobre todo hemos debatido también llaman el efecto globo es decir si se tapa una frontera si se cierra muy fuertemente una frontera los movimientos migratorios desplazando fue Grecia después Italia posiblemente sea España después la solución tiene que ser europea Europa tiene que apostar precisa gente por eso por la defensa de los derechos por el asilo larga masa de lo que ha unificado ha dado cierta cohesión a Europa ha sido el asilo el respeto la hospitalidad si perdemos eso creo que están perdidos no no están perdidos no los inmigrantes sino estamos perdidos los europeos no

Voz 0874 33:14 son los valores que nos deberían definir si la falta de esos valores provocando también la moral de la que hablabais Luis Carlos Nieto que es magistrado y ex miembro de la asociación Jueces para la Democracia gracias Luis Carlos un abrazo a vosotros muchas gracias hasta luego oye una conexión rápida porque ayer debería haber ingresado en prisión el ex presidente brasileño Lula de selva Lula está condenado a doce años de prisión por corrupción el juez del caso Sergio Moro había decretado que ingresar en la cárcel allí en en Brasil son ahora las

Voz 0754 33:43 cuatro y cuarenta y uno supongo

Voz 0874 33:45 hablamos con varias a Conde que es corresponsal en ese país de la televisión pública francesa cómo estás Valeria buenos días

Voz 10 33:52 hola buenos días en vez de entregarse a Lula sea atrincherado en la sede de sindicato metalúrgico creo en a Paulo no

Voz 11 34:00 si en San Bernardo do Campo decir donde comenzó su carrera política en once tiene todo un ritmo muy importante era ingresado añil rodeado de seguidores que han llorado golearon hasta tipo apoyo al historias tomadas como las de una profesora con problemas de huesos que durante horas sensible para nuestra relacionado yo soy unas vermú mi amado me atrevería decir que es el líder más saladas todavía reciente de la república de la conferencia el brasileño de siempre

Voz 0874 34:34 si tiene un halo entorno a él que no lo tiene nadie más lo lo que se ha vivido un proceso apresurado por lo menos desde la perspectiva española en pocos meses ha sido condenado y el Supremo decidió que ingrese en prisión y la orden del juez para que de esa prisión fuera inmediata pues ahí está

Voz 11 34:51 bueno Hayley obviamente muchas interpretaciones de lo que está pasando no las personas que una parecía los trabajadores el mismo anula lo ven como una persecución política y hay cien de Nogueira de otra forma que dice que se está cumpliendo la ley hay un hecho la justicia brasileña lenta creo que nada es uno de los presos de la de la de la operación de investigación contra la corrupción en el suelo de cuatro horas que ha sido llegado con más celeridad parecería sea estricta para que vaya a la cárcel zonas que lo interpretan como una voluntad de quitarlo de las calles para que en este momento es el favorito en los comicios electorales de octubre cuando treinta y ocho por ciento de intención de voto entonces por la ley de las dicho limpian una no se puede presentar porque ningún candidato que haya sido una segunda instancia tal pero nada atrae a personas claramente si se quita de la calle es cambia tu vida obviamente se ve resentida

Voz 0874 36:04 cuánto puede durar esta situación con Lula allí

Voz 11 36:09 no a veces el desenlace tiene que aconteceren pocas horas porque él ha negociado no entregar el momento las personas importe indicado decían que es inocente no tiene porqué pero ya que tras la policía general no quería entrar por dos razones en cualquier semáforos había muchísimas personas sino filial crean una situación que veinte de violencia pero también porque cuando el año pasado tres escoltado por la policía general al declarar entonces mundo te conduce la imagen de que había sido arrestado eso quiere renegar dudar salía o persigo a declarar entonces han estado negociando in una de las razones así lo quiera hoy Doña Marisa Leticia la es la mujer de la que ha fallecido el año pasado cumpliría sesenta y ocho años entonces no dignas misa el sindicato por la EMEA hecho la policía recoja destruir entonces están negociando cómo hacernos como la policía llega si luego la curiosidad escénico pero sin coches

Voz 10 37:12 pero que quiere evitarlo llegaron

Voz 11 37:15 con de la Policía Federal como han hecho otros presos ilustres de la Vega

Voz 0874 37:20 evitar la fotografía valdría esa con el corresponsal en Brasil de la televisión pública francesa gracias Valeria por levantarte porque date despiertan beso fuerte

Voz 10 37:29 hasta luego hasta luego pues otros quizás por allí porque esta Cristina Pardo preparado

Voz 0874 37:34 en en Sevilla la convención del Partido Popular todos queremos hablar un poco incluso ella de Cifuentes aunque Íñigo quiere hacerlo con música de Metallica no sé muy bien pero quiero acordarme me temo lo peor claro