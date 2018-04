La última moda que arrasa en Silicon Valley

Voz 1 00:00 a mí me da

Voz 2 00:03 adiós

Voz 3 00:27 ah

Voz 4 00:31 Isabel estoy realmente muy preocupada no me puedo creer que vengas hablarme otra vez Jaua después desde el otro día un día me contesté que hacían catas de agua otro día me trajeron refresco que estaba hecho con agua pisó los embotellada con luna llena pero la pala del agua cuenta a unas que pone no

Voz 5 00:51 casi siempre hay veces que te queda por saber que me queda por saber del agua pues te queda por saber que por ejemplo que seguro que descubro más cosas y seguro seguro seguro que en Silicon Valley en San Francisco que bueno cuna del avance tecnológico de las grandes empresas del mundo donde se inventan muchas cosas todas muy ingeniosas pero unas más acertadas y poco pues ahora hay una moda que está arrasando que es nada más y nada menos que la de tomar agua cruda agua cruda agua que no ha sido sometida a ningún tratamiento que según sale de un manantial según cae de hecho toda la vida de ella Isabel presente toda la vida aguas sin controles ya ordenó perfil claro pero me refiero antes en los pueblos e iba con la botellita sino que caía aquí el agua del arroyo oí cogía es ese agua que claro qué riesgos tiene ese agua porque puedes tener suerte no puede pasar nada hay agua de manantial maravillosa igual Dural que según la bebes para tu cuerpo queda pero es verdad que bueno esta corriente de lo natural ha llegado un punto en el que bueno pues eso hay empresas que están embotellado agua sin tratar sin control de ningún tipo e incluso hay empresas que ofrece la instalación de sistemas para que se pueda recoger pues eso por ejemplo el agua de lluvia en la puerta de tu casa que directamente la puedas embotellar te la puedas beber claro los expertos y el mundo sanitario está llevándose las manos a la cabeza porque depende donde sea el agua pues ya sabemos que a su paso arrastra todos los minerales que nos vienen bien pero también todas las bacterias son todos los microorganismos que no nos vienen bien por eso nosotras para curarnos en salud hemos querido preguntarle a una experto por los riesgos a los que se enfrenta a una persona que decide beber agua que no ha sido tratada ni sometida a ningún control esto es lo que nos ha contado el sumiller experto en aguas Faustino Muñoz que es autor también del libro aguas del mundo mira escucha

Voz 6 02:34 verdad hablar de agua las aguas minerales envasadas tenemos que diferenciar entre familia vale una que es el agua mineral natural agua de manantial de agua potable preparada el agua mineral natural podemos decir que es el súmmum de todas las aguas qué captada tal como sale del manantial tiene que se siempre cogidas de origen profundo un radio alrededor de manantial de cinco kilómetros a la redonda libre de contaminación tiene que demostrar que es favorable para la salud y normalmente en también pueden ser noventa porque son aguas minero medicinales que tienen que demostrar que es favorable para la salud ir curativa yo quería mismo lo mismo que el agua miras lagunas pero no tiene porque demuestra que es favorable para la salud Mi tiene que tener siempre el mismo caudal de agua pero quién seguimiento tienen tutor es distinto y muchos análisis químicos viarios en un control esto que se ha puesto ahora de moda en algunos países de del agua cruda que la contienda natural podemos decir que es una trastada pero lo que sí tiene son más seguimiento Quino y uno controles que podemos demostrar que favorable para la salud pero eh beber agua Bosso de Le en Río Paul mi mi digamos poca contaminación que tenga muy claras muy transparente y muy brillante bien habíamos yo creo que los tiempo que estamos no es no es no es aconsejable fíjate que el agua cuando tú

Voz 7 04:11 la la la coge del mantiene habla coge

Voz 6 04:13 la coge de la fuente vital el muchos de de decir tan sólo ahí cuando se va dando lo que se encuentra el camino lo único que se arrastran los mineral que se encuentra pues la Roca también podría raptar de ir a arrasar cantidades de materia orgánica que no son beneficiosas para la salud puede ser incluso a veces muy muy peligrosas