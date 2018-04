Sucedió una Noche (8/4/2018): Sara, Heston, Fesser y una residencia terrorífica

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un poco

hola qué tal bienvenido otra semana sucedió una noche el programa de la Cadena SER dedicado como dice nuestra careta al mejor cine de todos los tiempos el jueves pasado se cumplieron diez años de la muerte de Charlton Heston uno de los actores más carismáticos de la historia del cine y hoy vamos a recordar también tendremos bastante cine España hablaremos por ejemplo del cine de terror de Chicho Ibáñez Serrador recordaremos a Sara Montiel que también falleció tal día como hoy hace cinco años o charlaremos del cine de subida con el director Javier Fesser que ha estrenado esta semana su nueva película Come John todo esto es lo que tendremos en la próxima hora de radio un poco de música de cine del repaso a la programación de Canal TCM con el que vamos a comenzar ahora mismo

Voz 5 01:42 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 6 01:48 su un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que supo todas las vía es perfecta

Voz 0229 01:59 la película de TCM nuestra apuesta esta semana de la programación de TCM para los próximos días es el nadador una película del año mil novecientos sesenta y ocho protagonizada por Burt Lancaster seguro que más de uno la recuerda

Voz 7 02:13 no

Voz 8 02:18 hace un día magnífico Burt

Voz 0544 02:20 Caster se siente feliz lleno de vitalidad mirando hacia el valle donde se extiende la zona residencial de lujo en la que vive se le ocurre una idea

Voz 9 02:28 con la de los Graham que hay una línea de piscinas que ha cruza todo el terreno hasta nuestra casa piscina tres piscina forman un río sí claro podría considerarse así

Voz 2 02:40 un buen amenaza

Voz 9 02:42 el Merrill atravesará todo el condado con Ananda

Voz 0544 02:44 Burt Lancaster va atravesando todos los chalés del Valle zambullí yéndose en sus piscinas

Voz 9 02:49 boina dando a casa que anda su casa si es muy interesante hay un río de piscinas hasta aquí es una idea absurda yo creo que es una cosa original como si fuese un explorador o algo parecida

Voz 0544 03:00 en cada una de las casas tiene encuentros con diferentes personas la mayoría de ellas mujeres de su pasado apuesta que nunca se figura aquellos

Voz 9 03:07 estaba enamorada de que dices estaba loca por este completamente

Voz 0544 03:13 basado en un cuento corto que John Cheever publicó en la revista The New Yorker este aparentemente sencillo argumento les sirve al director para lograr un doble objetivo hacer un comentario de lo más ácido sobre la frivolidad y la endogamia de las clases acomodadas

Voz 9 03:28 creo que todo el mundo demasiado anoche entiendo para la fiesta nosotros no te preocupes no perdiste nada la reunión de los sábados ya sabéis los mismos chistes las mismas caras hace tanto que nos conocemos todos que ya no pudo coquetear con nadie

Voz 0544 03:40 por otro lado dibujar un retrato del hombre moderno en crisis ante el colapso del llamado sueño americano

Voz 9 03:46 no resultó Natra así de niño bien las cosas toco el mundo parecía más feliz de niño que a pesar que te echaron del Cuarteto Cuento eso es lo que ha pasado

Voz 0544 03:57 al principio no sabemos nada del pasado del personaje de Burt Lancaster poco a poco a través de los gestos y comentarios de los vecinos vamos intuyendo que tras él se oculta una historia de fracaso

Voz 9 04:08 carritos de mi propiedad lo compramos nosotros que lo que se en una venta de caridad podía estar en una venta de caridad lo regalaría tu esposa pues no debió hacerlo

Voz 0544 04:17 su viaje también va degenerando paulatinamente el sol brillante con el que comenzó su recorrido se va nublando poco a poco

Voz 0229 04:24 cinco fría

Voz 0544 04:26 lo CRIT el paisaje deja de ser idílico de ser bien recibido en las casas el protagonista es cada vez peor tratado tal como insiste el vamos poco a poco Burt Lancaster dejará de parecernos ese personaje vitalista amistoso y despreocupado del principio para descubrir en él a una persona muy distinta

Voz 10 04:47 sabes que una vez a esquiar tener Holden teatro tú estabas con tu familia para llevarla el ballet día tus hijas con sus guantes blancos y sus lindos vestidos saludando a todo el mundo jamás sonríen

Voz 9 05:03 una hora antes a pidiéndome el amor a mí

Voz 0544 05:12 el director Frank Perry comenzó la película pero a mitad de rodaje sus discrepancias artísticas y personales con Burt Lancaster le hicieron abandonar el proyecto Sydney Pollack se encargó determinar el film para Burt Lancaster la película era un reto y se preparó a fondo hay que ver se mantiene el actor tenía ya cincuenta y cuatro años dado que tenía que estar toda la película en bañador adelgazó ocho kilos ese sometió a un duro programa de entrenamiento físico para ganar masa muscular

Voz 9 05:40 ambas ya te sientes joven y fuerte

Voz 0544 05:43 Burt Lancaster siempre consideró el nadador como su película favorita de toda su filmografía

Voz 9 05:48 tú eres de los que se vuelven locos por nadar no porque en el mundo hay una gran abundancia de agua en película de culto llena de símbolos y metáforas ahora podéis ver el nadador en TCM

Voz 0544 05:59 si acepta la extraña invitación que os hace

Voz 9 06:02 Lancaster recorremos las aguas torrenciales del río

Voz 12 06:09 eh

Voz 0229 06:42 y además del nadador recordamos otras cuantas películas que también se emiten en TCM la semana que viene lo hacemos con nuestro juego de adivinar sustituto

Voz 0544 06:51 un día de intimidad con una novia de la alta sociedad americana es muy desagradable pero no queda otra salida

Voz 13 06:57 de modo que van a examinar a criticarme a humillar me quince centavos el ejemplar

Voz 9 07:02 tú disfrutas

Voz 0544 07:09 no

Voz 16 07:24 no

Voz 17 07:32 tengo mucho

Voz 0419 07:34 no comprendo por qué las personas se preocupan tanto por la edad sólo demuestra que ya estaba aquí antes

Voz 9 07:39 eso lo resuelven todo claro

Voz 0419 07:41 que no sabré lo que son las personas mayores hasta que yo misma los si se puede creer lo que el espejo se debe olvidar lo que sientes semeja de tener sentimientos porque la parte externa los parece ridícula cesa esquí envolverse May no se siente un oro ni una

Voz 18 08:00 una vez uno sí

Voz 13 08:45 lo siento Drácula desde Europa porque se bien que trata de hacer revivir al monstruo de Frankenstein de hallarlo y destruirlo para impedir que lo haga usted por qué no acude a la policía porque entonces tendría que decirle a la policía que soy yo porque se lo que se prontos al tras la dura no tengo tiempo de dar explicaciones el kilos de la habitación diferente tome las ya vencieron ella en cerrarle sí por favor deprisa ha

Voz 20 09:35 en

Voz 1 09:42 esto qué es

Voz 21 09:43 es un código para calcular nuestras proyecciones anuales recoge los datos disponibles para predecir el rendimiento de los jugadores algunos son descartados por una serie de prejuicios y supuestos defectos Villiers entre los veinte mil jugadores de nivel que tenemos que considerar creo que hay un equipo ganador te veinticinco personas caigan en nuestro presupuesto porque todo el mundo unas entraban

Voz 22 10:09 una nueva

Voz 13 10:14 yo no

Voz 22 10:17 claro tú a ya me gustó más a roto nada

Voz 0229 10:43 difícil pero la siguiente nosotros yo creo que hoy no se ha quedado la cosa complicada empezábamos con el clásico Historias de Filadelfia hay su música de Fran Walsh a continuación que el William Holden hablaban de su diferencia de edad en primavera en otoño una película dirigida por Clint Eastwood en mil novecientos setenta y tres tres el diálogo sonaba la canción de la película interpretada por ser fin en la tercera Frankenstein Drácula y El hombre lobo se unían en Abbott y Costello contra los fantasmas una comedia de terror protagonizada por el famoso dúo cómico americano por último Jonah Hill explicaba a Brad Pitt el algoritmo que les va a permitir montar un equipo de béisbol competitivo Voleibol rompiendo las reglas una película del año dos mil once esta película una escena en la que la hija de Brad Pitt la actriz y cantante que Reese d'Or si le cantaba su padre la canción que todavía suena de fondo

Voz 1861 11:38 el TFM el cine que ya tenías que haber visto

Voz 23 11:46 lo que el cine mejor es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 0544 11:53 el pasado jueves día cinco se cumplieron diez años de la muerte de Charlton Heston uno de los actores más populares y carismáticos de la historia del cine vamos a recordar le en los próximos minutos

Voz 11 12:03 ah

Voz 0229 12:14 no establezca física un rostro que sugiere épocas pasadas el suyo era el perfil de hombre duro pero intachable hombre que inspira tanta confianza como autoridad fue el primer cachas del cine cuando todavía el bien Dean no se había puesto de moda y mantuvo la tradición de los grandes aventureros del cine iniciada por Douglas Fairbanks sillas Rolf todo ello les sirvió para hacerse con la galería de personajes míticos e históricos más impresionante que un actor haya interpretado en la pantalla

Voz 9 12:42 pero en los caballeros del criador Roy día Vivar Campeador afuera hay un judío desea ver al tribuno mesa dice que es el príncipe tenerle más respeto dice la gente ya está

Voz 5 12:57 entonces vamos hacia la calle de Miguel Ángel por favor venid y acompañando vendo nada al pero es que estoy muy presentable eminencia Carter

Voz 1861 13:07 respecto a los mosqueteros de Trevi cabezas rotas Espadas rotas para telas eh

Voz 0229 13:14 Marco Antonio Buffalo Bill Enrique VIII Juan el Bautista Tomás Moro o el presidente

Voz 0544 13:20 Jackson personajes que los americanos llaman

Voz 0229 13:22 más grandes que la vida misma que hicieron de él el rey indiscutible de las superproducciones entendí color su filmografía está llena de grandes títulos grandes directores

Voz 1861 13:36 ahora se le practica

Voz 0229 13:40 desde muy joven Charlton Heston tuvo claro que aquel metro ochenta y tantos lleno de músculos había que subirlo empezó trabajando como modelo en una escuela de arte pero no tardó mucho en meterse en el teatro

Voz 13 13:50 por

Voz 0229 13:51 luego hizo televisión debutó en la gran pantalla en mil novecientos cincuenta con ciudad en sombras una película de cine negro pero su gran suerte fue que se Sylvie de mil se fijara en él para incluirle en el reparto de una de sus películas más ambicioso

Voz 24 14:07 Mayo Braña no echar bronces tanto que las desgasta se esas campanas tienen sesenta años han tañido al mayor espectáculo del mundo

Voz 0229 14:23 Charlton Heston era el director del circo en el mayor espectáculo del mundo ganó el Oscar al mejor film de mil novecientos cincuenta y dos y se convirtió en la segunda más taquillera de toda la historia hasta aquel momento tras lo que el cientos sí pero su éxito no les salpicó demasiado a Heston encasillado como héroe fornido implacable sus siguientes películas fueron western y aventuras para relleno de programación como El secreto de los incas o Cuando ruge la marabunta

Voz 9 14:48 señoras ha visto usted Mi casa tarde siete años en construirla un auténtico milagro en el corazón de la selva la gente se reía de mi de mi afán por conseguirla

Voz 1861 15:00 pero yo no hice caso la carrera de gesto no

Voz 0229 15:03 pegaba del todo hasta que se Sylvie de mil volvió a cruzarse en su camino

Voz 25 15:06 es decir si tú nuestros vez amable un hombre grande y fuerte que imponga su presencia no no me imagino es decir ahí con las Tablas de la Ley balanceándose de un lado a otro

Voz 0229 15:20 el director preparaba los diez mandamientos y fue entonces cuando una casualidad le llevó derecho hacia nuestro hombre clave

Voz 26 15:27 esto tampoco espera que es esto esto es una reproducción Lemos es de Miguel Ángel

Voz 0229 15:34 bueno es el pelo más corto con la verdad por esto es escritor del circo es Heston Sherlock esto puede tener contacto con el parecido entre Charlton Heston y la famosa obra de Miguel Ángel era enorme

Voz 9 15:50 lleno de vida cuenta la leyenda que Miguel Ángel le golpeó con un martillo la rodilla y le gritó ahora

Voz 0229 15:58 efectivamente Moisés habló por boca de Charlton Heston

Voz 27 16:03 todavía no ha obedecido al sello Beckham pueblo en libertad

Voz 0229 16:19 la imagen de Charlton Heston con los brazos en alto ordenando que se abran las aguas es ya uno de los iconos del séptimo arte

Voz 27 16:30 te te vas

Voz 0229 16:34 los diez mandamientos situaron a Charlton Heston en la Primera División de Hollywood al público ya lo tenía rendido los críticos acabaría aceptando le gracias a títulos como Horizontes de grandeza

Voz 9 16:44 yo iría con usted a limpiar John ya lo sabe cualquier cosa pida sin vacilar

Voz 0229 16:48 sobretodo a una película que hoy muchos consideran el mejor papel de toda su carrera a las órdenes de Orson Welles

Voz 28 16:54 están poniéndose de en un cine de cerca de miente podemos ir a verlas si te apetece es gracioso hubiera Charlton Heston haciendo de mexicana duro Fabra

Voz 0544 17:04 aprendí mucho de Orson Wells sobre interpretación y dirección pero creo que sede mal no es una gran película Ciudadano Kane lo es quizá la mejor de todos los tiempos fue la revista Cahiers de Cinema quién la definió mejor dijo sede mal es la mejor película de serie B que se ha hecho nunca

Voz 0229 17:23 al público le encantaba Heston pero la consagración definitiva le llegó el día en que el actor se subió a una cuadrilla consiguió ganar la carrera más espectacular de la historia del

Voz 1861 17:33 yo os del pueblo de Corot

Voz 29 17:38 no

Voz 1861 17:40 es eso

Voz 0544 17:43 Ben Hur es para mucha gente una gran película quizá la más grandiosa de toda la historia del cine pero no es un personaje muy complicado no me resultó especialmente difícil porque al no ser un personaje biográfico como otros que he hecho sino una creación de ficción me sentí muy cómodo con él simplemente utilicé mi recursos habituales de actor poniéndolos al servicio de una historia que transcurre en el siglo I en Judea y en Roma

Voz 1 18:08 eh

Voz 0229 18:18 Moore le valió el único Oscar de su carrera y le confirmó como el actor por excelencia de las superproducciones en España rodó dos de ellas el Cid y cincuenta y cinco días en Pekín

Voz 5 18:33 de la China este es un país duran una antigua civilización

Voz 0229 18:38 de paso aprendió a chapurrea nuestro idioma como a finales de los años sesenta y principios de los setenta se interesó por el cine de ciencia ficción protagonizando películas como El planeta de los simios Cuando el destino nos alcance o El último hombre vivo

Voz 9 18:53 esto es una grabación setenta y tres ceros

Voz 30 18:56 es bulevar Rimini sector dos últimas manzanas inspeccionadas señales de que han estado buscando comestibles una pequeña tienda

Voz 9 19:05 en la manzana quinientos tres

Voz 0229 19:08 en los setenta también se apuntó a una moda que hacía furor en aquellos días el cine de catástrofes

Voz 31 19:14 dígame un banquillo perforado así lo que me Isaías dentro se hundirá el hecho creo que aún quedan personas con vida ahí dentro

Voz 5 19:19 intentar salvar nadie había llegar

Voz 0229 19:21 terremotos aviones en peligro barcos hundidos aquellos desastres encajaban a la perfección con el tipo de héroe humano y valiente que él siempre había representado poco a poco Charlton Heston fue haciendo cada vez más sus papeles en el cine aún sin dejar de trabajar nunca también se prodigaba en el teatro y la televisión en los ochenta el actor haría una de sus intervenciones más criticadas su papel en la serie de televisión Los con en ese momento de mi carrera lo ha

Voz 0544 20:02 Pep por tres razones para ganarme la vida para hacer un papel que supusiera un reto para aprender algo nuevo hacía un trabajo que meras satisfactorio y que además no me suponía un calendario demasiado apretado

Voz 0229 20:17 a partir de entonces la labor en el cine delator se limitó a pequeñas apariciones en películas como Mentiras arriesgadas en la boca de miedo o el Ribeiro que hizo Tim Burton del planeta de los simios en el que aparecía esta vez debajo del disfraz de uno de los primates pero sobretodo en los últimos años de su vida Heston se significó más que por su trabajo de actor como defensor de la Asociación Nacional del Rifle una agrupación que presidió durante seis años

Voz 32 20:42 oiga me preguntaba si podía hablar con usted estamos haciendo

Voz 33 20:45 tal sobre China

Voz 32 20:48 ya sabe el asunto de las armas y soy miembro de la PNR me encantaría que pudieron

Voz 20 20:52 pues hablar un poco sureste hubo meto déjeme con su agenda quizá poder recibirle mañana ahora tengo una

Voz 33 20:57 sí en su documental Bowling for Columbine

Voz 0229 21:00 Michael Moore dejaba en evidencia la ideología cada vez más conservadora del actor y su defensa a ultranza de las armas ultraderechista o no lo que nadie puede quitarle a Charlton Heston es supuesto destacado en la historia del cine durante varias décadas fue junto a John Wayne el actor más taquillero de la pantalla y su nombre figura en los repartos de buena parte de las películas más populares de todos los tiempos

Voz 5 21:23 cine épico fue suba

Voz 0229 21:25 ximo representante

Voz 35 21:34 no

Voz 5 21:47 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de subida desde Casablanca toda mi vida ha estado esperando decir

Voz 0544 22:07 esta semana se estrena campeones dirigida por Javier Fesser una película protagonizada por Javier Gutiérrez que cuenta la historia de un equipo de baloncesto formado por chavales con discapacidad intelectual hemos hablado con Javier Fesser de su carrera como realizador recordemos que fue candidato al Óscar por el cortometraje pinta y la gran idea que ha dirigido el milagro de Petit

Voz 5 22:26 todo la gran aventura de Mortadelo y Filemón camino por la que ganó los Goyas a la mejor película dirección y guión Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo

Voz 33 22:41 bien los Fesser veíamos en unos tres la televisión que había en los años setenta y el teniente

Voz 2 22:46 sí

Voz 9 22:47 quiero entrar barcos entre solo y desarmado muy bien pueda entrar

Voz 33 22:51 eh Inma Claude leíamos mortal Filemón y sobre todo Tintín el reportero

Voz 0544 22:58 el señor Tintín es de inestimable en papiro yo en el relato

Voz 33 23:04 me encanta el tebeo y la historieta español la verdad es que me me me fascina íbamos no tiene una suerte de ir a ninguna escuela define pues creo que hay empecé en poco descubrió el lenguaje de la manera de contar historias con imágenes es a través de a través de los tebeos yo creo que los todos los aventuras de Tintín son storyboard que podían haber sido pergeñado por John Ford no me parecen

Voz 5 23:27 una narrativa impecable

Voz 33 23:36 yo estamos haciendo ingeniería naval cuando a mí me regaló una cámara de Súper ocho como regalo de Navidad ese era un trasto que yo no había visto Mi vida mi padre no hacía película yo era era ajeno a mi a mi mundo esto de de hacer películas fue un descubrimiento flechazo alucinante Ésa fue el primer carrete que hice con mis hermanos hoy el pasillo de casa y cuando lo revele y lo vi pensé yo quiero

Voz 1861 23:59 yo quiero aprender a contar cosas con este aparato mira la vida es una cadena y nosotros somos los eslabones el abuelo rompe tinto yo soy tú eres tinto qué obligación ahora es ir pensando en traer al mundo un tinto más para que algún día se siente este sillón lleve el timón de la compañía con firmeza yo trato no no repetir me en la vida

Voz 33 24:20 de lo posible consideró que también tengo un trabajo precioso que es el de contar historias y cada historia requiere pues un lugar distinto desde dónde contarla Si me gusta sacarme a mí mismo de la zona de confort y de no repetir los protocolos que ya se ha funcionado y que a lo mejor hacen más fácil una producción pero no no no es la comodidad lo que buscamos en Pendleton cuando hacemos películas no

Voz 9 24:44 hola quiero

Voz 37 24:45 la música es ella Aquino yo que necesita es que vamos a de la Guarda hubiese sido dormir sueño cosa rara

Voz 33 24:57 pero bueno creo que en todas hay primero del del humor y en otras ocasiones de la atención de la de la fantasía I de la de la atracción hacia personajes más pequeños que no son los que usan los periódicos de centrar la mirada más en otros detalles que no son los que normalmente llamar la verdad que el universo de Mortadelo y Filemón con el que conecte desde muy pequeñito siempre me pareció que entendía yo esa esa física imposible que había en sus viñetas

Voz 27 25:31 pues caldeado el caso más importante pero esta historia sólo hay un problema por reunir de nuevo a Mortadelo y Filemón

Voz 33 25:41 siempre me divirtió mucho y siempre me me me me parecía que ese universo conectaba con con mi mundo no y luego fíjate que he tenido la suerte de conocer a Ibáñez que la suerte de que dejará en mis manos con total libertad a sus ojitos para para hacer con ellos lo que yo consideraba que había que acelerar

Voz 38 25:57 estos son los ideales para aplicarles el movimiento del profesor

Voz 5 26:03 la rara

Voz 38 26:07 para dar la vuelta a la tortilla Un Haring cazó esta maravilla puede volver a unos ineptos como ustedes en los elementos más listos de toda la tabla periódica mesa remando

Voz 33 26:15 yo tengo una experincia con Ibáñez preciosa es que Si algo a él no le gustaba de mi punto de vista sobre sus personajes es que para mí Filemón era además importante cuando para él realmente era el que acompañaba su verdadero protagonista que era Mortadelo

Voz 9 26:30 en esos vamos a competir

Voz 27 26:33 hasta gallinas hacían el Increíble Hulk

Voz 33 26:35 pues de la segunda película donde él podía existir en Lyon que le parecía que era demasiado optimista Filemón cuando para él claramente Mortadelo cuando visitamos juntos la animación irme agradeció que a través de lo que yo había hecho y había conocido mejor a Filemón

Voz 22 26:52 decía que también tenía eso punto

Voz 33 27:05 poco cinéfilo o por lo menos de forma consciente evidentemente he aprendido a hacer cine como yo creo que muchísimos en mi generación pues viendo cómo lo han hecho otros no pero también creo que he aprendido mucho de de otros muchos lugares que no son las películas yo he aprendido tantas otras películas Ilie creció tanto cuantas películas que ojalá alguien se inspire en algún lugar del mundo en algún momento con algo de lo que yo también bueno

Voz 27 27:30 en todos los residencias tienen un archivo de estudiantes y un archivo pues estamos en ese plan pudo casera ha sido este aquí lo que es ahora sitio

Voz 33 27:40 no yo explore la trece Rue del Percebe en una campaña de publicidad de la casera es que con cada uno de los personajes dedicado unos pisos haría yo cuarenta pelín

Voz 1 27:47 no

Voz 33 27:54 jamás me he planteado o lo que es correcto o incorrecto porque lo único que está aún muy seguro de hacer es retratar a personas a las que respeto a las que trato de entender de la manera más profunda que soy capaz is sobre todas las que admiro líneas recta sin desviarlos no vamos a comenzar despacio lo leeremos apretamos cree que luego iremos más deprisa ahora siguiendo la derecha entonces desde ese lugar me parece tan imposible transgredir ninguna línea molestar nadie ofender a nadie creo que todo lo contrario no y además lo ha perdido muchos está expresamente de las personas con discapacidad con las que he trabajado

Voz 9 28:32 bueno Bélgica uno

Voz 5 28:34 yo tengo novia si tengo novia tengo dos dos pero que no que son dos que no que la misma eh que cada uno elija una pareja ya está

Voz 33 28:46 antes elecciones es que cuando eres sincero con da sincero de verdad te expresas con lo que piensas y con lo que sientes de verdad es prácticamente imposible ofender a Mali

Voz 39 28:58 bueno a mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros no perdona aquí prefiero que estén mil no soy tonto lo que sí me gustaría tener un padre como tú

Voz 33 29:12 muchísimas gracias por todo hace tiempo que las películas me me encuentran a mí más que yo encontrarlas no y también ahora pienso que conozco un poco lenguaje el cine como para poder darle voz a otros Si pero tengo la suerte de que las historias me han me van llegando han persiguiendo sin tener que buscarlos

Voz 5 29:41 que pongan de noche

Voz 19 30:06 hay lanchas está echan la vista o con West pater chandal para mí era Chema veterana se van al alojar a la potente Serna que esto en web materia estatal

Voz 0229 30:48 seguimos en Sucedió una noche suena de fondo

Voz 40 30:51 Miller una de las mejores bailarinas que ha tenido el cine con esta canción de Col Porter que la actriz cantaba en la película Bésame Kate del año mil novecientos cincuenta y tres nuestra siguiente protagonista no bailaba también como a Miller pero sí cantaba ni se convirtió en una leyenda en este caso del cine español

Voz 5 31:11 es que con tanta española ahí pues tanto Trabuco sombrero caquita

Voz 1861 31:18 sucedió en el cine español perdone española David y que se supone que debemos hacer en el en España animalada si un ganadas americana de la historia de nuestro cine

Voz 0229 31:31 hoy domingo ocho de abril se cumplen cinco años desde que nos dejara a Sara Montiel aunque las nuevas generaciones quizás sólo conservan su imagen de personaje televisivo exporta derecho una de las grandes estrellas de la historia del cine español

Voz 41 31:45 no

Voz 42 31:47 no me los cruces

Voz 0544 31:53 la actriz contaba en sus memorias que en una ocasión fue recibida en el Vaticano por Pablo VI el Papa le contó que era un gran admirador suyo y que había visto todas sus películas luego sacó un papel de una cartera le entregó la sinopsis de una película que según él debía interpretar la historia de Eva la valiera una cupletista que acabó siendo monja

Voz 43 32:17 otra anécdota durante el rodaje en Hollywood el western Yuma los extras y actores que interpretaban a los indios hacían vida separada del resto del equipo la única a la que dejaban unida

Voz 0544 32:27 ese a ellos en los descansos era Sara Montiel hundía los indios se declararon en huelga el director Sam Fuller pidió a la actriz que mediara ante ellos Sara consiguió que volvieran al trabajo con lo que la película se pudo terminar estas son sólo un par de anécdotas que ilustran la persuasión que tenía las pasiones que nuestra proto con esta despertaba entre la gente más variopinta aunque ella apenas fue al colegio siempre estuvo rodeada de personalidades del arte y la cultura gracia según contaba la propia Sarah a su intuición natural

Voz 26 33:00 desde pequeñita con dos y tres años me iba a lo mejor hoy que va poetisa dio coño y luego era dado un Goya nombre even habla que me encanta qué pero me encanta y luego pues era Neruda

Voz 0544 33:23 escritores como Hemingway o León Felipe políticos como Indalecio Prieto científicos como Severo Ochoa perdieron la cabeza por ella se casó cuatro veces pero tuvo muchos amantes

Voz 44 33:33 debe venido simplemente rogarle que Egipto una pequeña invitación tengo una botella de champán francés Prater

Voz 0544 33:40 tuvo idílicos por ejemplo con Gary Cooper James Dean o Marlon Brando aunque ella siempre consideró el gran amor de su vida al dramaturgo Miguel Mihura con el que estuvo a punto de casarse

Voz 26 33:51 Miguel me después de querer para que yo lo dejara y eso no lo comprende yo estuve casi un año casi me enfermo delgada ya donde decía el Mi madre no

Voz 45 34:02 es que te ha dicho que no te quiere

Voz 26 34:04 porque para no casarte porque mira es muy mayor tú eres muy joven a mio que bases de Ci

Voz 0544 34:11 Hinault sólo levantaba pasiones entre las personalidades sino entre el público corriente por ejemplo un niño manchego llamado Pedro Almodóvar coleccionaba fotos suyas de pequeño y años más tarde le dedicó un homenaje en su película La mala educación

Voz 9 34:25 adquirimos películas ahora también a quienes me que a veces me tienen la emoción de pensar

Voz 1 34:32 hoy del bazar de un gran modisto

Voz 0544 34:38 Sara Montiel nació en París sino en la Mancha en Campo de Criptana en el año mil novecientos veintiocho sus padres eran pobres y enseguida la niña quiso ayudar en casa

Voz 46 34:48 trabajar con esas malos tan bonito qué cosas tiene uno que oír

Voz 9 34:51 prefiero ganarme un jornal

Voz 46 34:54 yo prefiero caminar porque en la costura nueve

Voz 0544 34:56 a lo suyo sino cantar bailar e interpretar y así lo demostró en un concurso de talentos que ganó en Valencia a raíz de aquel concurso les salió una prueba en la productora cesa ibais todos le auguraban un gran el futuro pero tuvo que curtirse como secundaria en muchas películas como Bambú o Locura de amor donde daba vida a la amante de Felipe el Hermoso Andy

Voz 44 35:23 puede decirse que el Rey yo somos una misma persona yo quisiera entrar en pala eso no es difícil podía buscaron una ocupación cerca de los Reyes por ejemplo dama de la Reina daría por bien pagado sólo con ver

Voz 0544 35:37 hacia mil novecientos cincuenta harta de ver cómo su carrera no despegaba tomó una decisión difícil dejar España para probar suerte en México una vámonos Abrams

Voz 9 35:47 ahora no creas que me engañas se qué que más quiere

Voz 5 35:51 a pesar de sombras una gran alegría sin Bieber condón

Voz 0544 35:59 en México la bautizaron cariñosamente como Sarita y no tardaron en presentarla como la española más guapa del mundo

Voz 26 36:06 no puedo decir porque no lo soy pero era una mujer que tiraba de espaldas te caigas de espaldas el culo como se vulgarmente se dice

Voz 0544 36:13 en poco más de cinco años Sarita Montiel rodó quince películas en México

Voz 47 36:17 ahora damas y caballeros vamos tarde tintar nuestra máxima atracción Laren íntima institucional en el pie

Voz 0544 36:25 el canela Cárcel de mujeres varias películas junto a Pedro Infante una de las grandes estrellas del cine y la canción mexicana

Voz 48 36:32 los límites no mecánica se está bien sálvanos Noi in Cantaro pero Calderico alegría muy pronto la calma

Voz 0544 36:45 pero la etapa mexicana también llegó a su fin

Voz 9 36:48 Indiana y que Dios te bendiga

Voz 0544 36:52 su belleza exótica había llamado la atención de Hollywood que buscaba en ella a una nueva Rita Hayworth

Voz 49 36:58 nosotros nosotros nunca sitcom si fui aceptado como uno pero nunca apostó pero

Voz 0544 37:05 inmobiliarias aquí la oímos haciendo de India en Yuma rodó también Veracruz junto a Gary Cooper dos pasiones y un amor dirigida por Anthony Mann del que se enamoró y acabó casándose con él significa

Voz 5 37:22 el blanco

Voz 49 37:25 para describir la intimidad que dos personas pasarán después de casarse

Voz 0544 37:29 el matrimonio no duraría mucho ya que Mann era veintidós años mayor que ella pero Sara no estaba contenta en Hollywood se daba cuenta de que siempre la encasillada en papeles de mexicana o India llegó a una conclusión casas que siento para entonces había llegado una oferta de España para rodar una película la historia del Ascenso y caída de una cupletista que no era más que una excusa para enlazar números musicales que recuperaban viejos éxitos del cuplé Un género ya casi olvidado en los años cincuenta

Voz 13 37:59 cuando empezamos nos llamaron cupletista luego tonadillera pero es lo mismo género ínfimo

Voz 1 38:07 es un plazo

Voz 33 38:10 G

Voz 50 38:12 sí lo es

Voz 1 38:17 pero

Voz 5 38:18 para el nombre quien yo quiero Sara

Voz 0544 38:21 Montiel cantaba el fumando espero y el resto de las canciones de la película con una sensualidad pretendidamente sofisticada que arrasó entre el público el último cuplé se convirtió en la película más taquillera del cine español durante muchos años su éxito traspasó nuestras fronteras

Voz 51 38:36 por parte del ICO acaba la vedette española

Voz 0544 38:45 en efecto se había convertido en una gran estrella la actriz mejor pagada de nuestro cine en la década de los cinco cuenta a partir de entonces se dedicó a explotar la fórmula de la sensualidad sofisticada un registro que ya fue perfeccionando y que le llevaba a menudo a controlar personalmente los ángulos de filmación más apropiados o los filtros que los operadores debían utilizar

Voz 52 39:06 a Violeta las de la suerte es sólo un rey gracias al señorito nos toca escena pero que tendrá eh ajeno

Voz 0544 39:21 la viola a Carmen la de Ronda esa mujer pecado y amor títulos que si bien no supusieron grandes aportaciones artísticas abrieron nuevos horizontes eróticos a toda una generación de espectadores con esa mezcla imposible de cercanía manchega hay exotismo

Voz 33 39:38 sí de esa tú en mil novecientos setenta y tres protagonizó su

Voz 0544 39:47 su última película Cinco almohadas para una noche para entonces ya sea visitaba la moda del cine de destape

Voz 54 39:54 que tengo frío quitas llevase usted algo más el más pero pase de paz y que era mejor lo considere es en su habitación

Voz 0544 40:05 Sara decidió entonces abandonar el cine se dedicó a grabar discos a montar espectáculos musicales o hacer programas de televisión

Voz 26 40:13 mandarles un saludo muy cariñoso a todos los latinoamericanos porque sé que ven siempre ni programa de Ben al Paralelo y tengo una demanda muy grande de canciones yo ya no sé qué canción cantar porque quieren

Voz 0544 40:29 el público gay la convirtió en uno de sus mitos y no había transformista que se apreciará que no incluyera en su repertorio una buena imitación de Sarah en los últimos años de su vida Sara Montiel era ya un personaje en sí mismo sin necesidad de películas o discos su estrella brillaba en las revistas del corazón y en los programas de la tele por ellos supimos que su administrador Le había estafado dejándola casi en la ruina incluso tuvo que poner en venta su piso de Madrid anunciándole ella misma en vídeo

Voz 5 40:59 ya has venido a mi casa pasa la voy a presentar antes de que venga otro para comprarla que la tengo en venta entra

Voz 0544 41:08 pero esa imagen que ofrecía el mundo del cotilleo no debe ser la que conservamos de ella

Voz 13 41:13 nunca hicimos nada mejor que mejor que todas todas sus

Voz 0544 41:21 a Sara Montiel es por encima de todo un icono una figura de culto fue antes de la aparición de Penélope Cruz la única española capaz de triunfar en Hollywood un mito de nuestro cine que sin ser la mejor actriz ni la mejor cantante consiguió ser por encima de todo una gran estrella

Voz 55 41:45 el miedo a perder a ver si eres

Voz 56 41:59 ah sí

Voz 42 42:08 no el a más sí

Voz 0229 43:04 tanta es Beyoncé es una versión del clásico de Etta James esta canción pertenece a la banda sonora de Cadillac Records una película de dos mil ocho que contaba la historia de Chess una de las discográficas indispensables en la expansión comercial del blues el nacimiento del rock'n'roll allí grabaron por ejemplo Waters Body Chuck Berry también grababa la Granta James a la que una Beyoncé con el pelo teñido de rubio interpretaba en la película pero seguimos

Voz 58 43:34 ya en burro por presos

Voz 33 43:36 en tanto que el día

Voz 20 43:42 se trata

Voz 33 43:43 pues de tenis

Voz 5 43:46 mi terapia

Voz 59 43:55 hola qué tal

Voz 0544 43:56 al amigos Narciso Ibáñez Serrador es famoso sobre todo por sus programas de televisión como el concurso Un dos tres responda otra vez pero en su larga carrera Chicho también hizo cine poco la verdad es que poco tan sólo dos películas pero también es cierto que ambas son clásico con incontestables del cine de terror español la residencia y quién puede matar a un niño podía haber elegido cualquiera de las dos pero me he decidido por la residencia una película que mil novecientos sesenta y nueve años de su estreno se convirtió en todo un acontecimiento

Voz 44 44:33 sumar de traba con importe canta pero eso debe ser un café cantante o algo que es el Tívoli Teresa pero eso sí que eso lo va prostituto tu madre no estoy preguntando si tú no

Voz 60 44:51 Batasuna aprobó nos vamos yo creo

Voz 0229 44:55 en habitáculo en los sótanos de una vieja mansión un grupo de chicas estudiantes ha acorralado a otra cosa ni torturan psicológicamente para que confiese lo que ella no quiero reconocer que su madre es una prostituta

Voz 20 45:08 cuenta con con Obama

Voz 0229 45:13 la escena no era quizá la más terrorífica de la película porque la residencia había asesinatos pero sí era la más angustiosa suscritos la pobre protagonista hoy con ella el espectador descargaba todo lo que había ido tragando hasta entonces durante la película sospechas amenazas y miedos en mil novecientos sesenta y nueve años de su estreno la residencia se convirtió en la película española más taquillera de todos los tiempos hasta aquella fecha diseño Ibáñez Serrador había alcanzado ya un notable éxito con una serie de teatro televisivo que se titulaba historias para no dormir en su primera película como director apostó sobre seguro siguiendo la misma línea de terror gótico que tenía aquella series

Voz 9 45:56 ya que la señorita Teresa clave ingresar en para recibirán

Voz 0229 45:59 en Francia a finales del siglo XIX y una chica nueva llega a una residencia para señoritas

Voz 13 46:05 nuestra residencia habitado en el buscar vender cara de ellas provienen de hogares donde no se lleva una vida demasiado y ahora sólo es posible volverlas a buen camino tratando las con el mayor rigor y viceversa

Voz 0229 46:22 la residencia es una mansión aislada la directora es muy estricta y tiene una particular forma de entender la pedagogía

Voz 61 46:29 no me gustaría pasar una semana en el cuarto de casa sino recuerdo mal usted ya tenientes pese a visitarlo

Voz 62 46:37 la directora tiene un hijo adolescente que no deja de

Voz 0229 46:39 espiar a las internas y por si todo esto no bastara

Voz 62 46:42 desde hace algún tiempo han empezado

Voz 13 46:44 es aparecer es de forma extraña que entiende usted por el La Ventana estuviese forzando el resplandor te vienes la marcha hacia media mensual ya son cinco las internas que sí han jugado en tres meses

Voz 0229 46:58 dice Ibáñez Serrador todo esto ha sugerido

Voz 1613 47:01 es por lo que yo me inclino el distrito ves al monstruo no te da pero sí se intuye a través de una sombra de un ruido o de sospechar que algo está ahí

Voz 0229 47:12 el terror nacía como decía el director de las sospechas de la incertidumbre aunque sí que había algunas zonas más explícita una escena en concreto con la que Ibáñez Serrador se convirtió en pionero

Voz 1613 47:23 cuando yo me planteé cómo mostrar un cuchillo traba Italy es muy bajada lógicamente la velocidad con la que las una cuchillada no en la y es falso bueno pues dije pues vamos a poner un cámara porque íbamos a ha entrado en cámara lenta a ver qué pasa y eso pues fue la primera vez que se hizo ir luego fue no recogido porque porque estoy seguro que no lo dicho él fue uno de las marcas de fábrica de Pekín

Voz 63 47:54 no

Voz 0229 47:56 no Ibáñez Serrador dispuso de un preso puesto amplio para su película que le permitió un han bien dación impecable y un reparto internacional

Voz 64 48:03 hombre es Elena Isabel Clara Aguilera y me llamó bueno bueno eso ya nos irás conocías

Voz 0229 48:10 la chicas había jóvenes actrices británicas y otras españolas como el Maribel Martino Cristina Balboa también estaba la veterana Lily Palma la actriz alemana de películas como Los amantes de Montparnasse o los Niños del Brasil interpretaba a la directora pero además había otras gran protagonista la casa el interior era en su mayor parte un decorado

Voz 44 48:36 pintura dibujo y escultura tres días por semana las alumnas copia del natural en óleo acuarela

Voz 0229 48:43 mientras que la fachada exterior que se utilizaba sobre todo para transiciones era una mansión de Comillas en Cantabria pero en la residencia no sólo había terror había otras muchas cosas

Voz 44 48:55 Grass vamos señoritas entre

Voz 0229 49:01 la tensión sexual está muy presente en toda la película aunque también se muestra de forma sugerida como el terror en esta escena por ejemplo las internas escuchaban pero cubiertas por un largo camisón de tela que al mojarse dejaba entrever veladamente sus cuerpos Además había otros elementos transgresores

Voz 65 49:19 oye harta de falta de respeto insolente causarán un efecto desastroso no estoy dispuesta seguir tolerando su indisciplina

Voz 44 49:27 Pitt en la ropa señorita diez esta vez en brazos

Voz 0229 49:30 los castigos físicos estaban llenos de sadismo también había voyeurismo fetichismo y una evidente relación lésbica entre la directora hay algunas de las chicas

Voz 44 49:40 de ti depende que tu vida en la residencia se agradar yo puedo hacerte con más de no trabajes demasiado ya hasta que conozca casa entre lo único que has Astiazarán obedecer a apetecer mentó Toquinho tío

Voz 0229 49:55 instó esto recordemos ocurría en la España de mil novecientos sesenta y nueve que decían los censores de todas estas cosas

Voz 1613 50:05 para censura en cuanto al lesbianismo era tan tan tan tan que no se atrevieron a cortarlo en la película

Voz 0229 50:12 muchas apuñalamientos mansiones y una madre posesivo iba con su hijo pocos años antes había estrenado Psicosis de Hitchcock la tuvo Ibáñez Serrador como referencia a la hora de abordar su película

Voz 1613 50:24 preferencias ninguna estuve sí que sentarme a ver películas en tiene más Cope por una cuestión de encuadres lo acostumbrado a la pantalla por cuatro de televisión como se componía con ese formato nada a Pérez no no tiene nada que ver la ducha decir esta noche con la de Kiko qué más quisiera yo que ha vencido en tercer ayuda de estos volvemos al principio

Voz 44 50:52 a otros no que hemos estado nunca varios diques vamos a ver lo que pasa a cantar una canción del repertorio que tu madre como al curar

Voz 0229 51:02 la chicas siguen utilizando a su víctima ahora le piden que cante una canción de las de su madre pero las lágrimas de angustia no le dejan

Voz 44 51:10 antes no te dejaremos marchar vamos Teresa canta

Voz 66 51:16 sí

Voz 44 51:19 más fuerte tres

Voz 0229 51:21 está de esta vez la aguda mirada de los censores sí que encontró algo inadmisible si lo penalmente los profesores

Voz 1613 51:28 era eh por ejemplo en la escena donde a la muchacha le hacen cantar cada vez más fuerte para recordar lo que hacía la madre que le habían dicho que era una prostituta etcétera etcétera En aquella especie de el sótano donde se escondían las chicas lo que quisieron censurar Air unos dibujos que estaban por allí no presentes siempre en un segundo un tercer plano de una mujer a los pies de otras eso es lo que molestaba no la escena

Voz 20 52:00 amores empataría

Voz 0229 52:05 los tensaron no supieron apreciar la angustia y el terror que anidaba en en estas Tena una escena que desaconsejaba la tensión que habíamos ido acumulando y que casi cincuenta años después los sigue dando la sangre

Voz 59 52:17 no

Voz 0544 52:21 la residencia fue la primera película comercial española en filmar se íntegramente el mes lo que permitió exportar la al extranjero como os decía al principio Ibáñez Serrador volvería a rodar otra película en mil novecientos setenta y seis que acabó convirtiéndose en otro clásico del terror hispano quién puede matar a un niño en la que los niños de una isla del Mediterráneo

Voz 8 52:44 asesinaban a los adultos de noche a eso de las once y media empezaron las voces risas como si todos los niños de la si hubiesen despertar como si fueran pero no ya es poco escuchasen los gritos gritos de hombres y de mujeres

Voz 0544 53:15 es una pena que Chicho no hiciera más cine en fin Amigos hasta la semana que viene

estamos recogiendo nuestras cosas porque ya están por aquí Ana Martínez y los compañeros de entre tiempos dispuestos a tomar el relevo nos vamos a despedir con esta melodía de John Barry que ya suena de fondo y que pertenece a la película Fuego en el cuerpo nosotros volvemos de Akin siete días