Charlando con Javier Fesser

Voz 1 00:00 los Fesser veíamos los tres la televisión que había en los años setenta el teniente

Voz 2 00:11 quiero entrar barcos entre lo ideal más muy bien puede entrar

Voz 1 00:15 eh Inma Claude leíamos mortal y Filemón y sobre todo Tintín el reportero

Voz 3 00:22 lentamente señor Tintín esta inestimable papiro contiene el plano relató un váter

Voz 1 00:28 me encanta te veo y la historieta español la verdad es que me me me fascina y bueno me lo tiene una suerte de ir a ninguna escuela de cine pues creo que hay empecé un poco descubrió el lenguaje de la manera de contar historias con imágenes a través de a través de los tebeos yo creo que los todos los aventuras de Tintín son storyboard que podían haber sido pergeñado por John Ford no me parecen

Voz 4 00:52 de una narrativa impecable

Voz 1 01:00 yo estamos tirando ingeniería naval cuando un hermano a mí me regaló una cámara de Súper ocho como regalo de Navidad ese era un trasto que yo no había visto Mi vida mi padre no hacía película yo unos queda era ajeno a mi a mi mundo esto de de hacer películas fue un descubrimiento flechazo alucinante Ésa fue el primer carrete que hice con mis hermanos hoy el pasillo de casa y cuando lo revele y lo vi pensé yo quiero

Voz 5 01:24 yo quiero aprender a contar cosas con este aparato la vida es una cadena y nosotros somos los eslabones el abuelo rompe tinto yo soy en Pekín tú eres un tinto que obligación ahora es ir pensando en traer al mundo un pelín Tomás para que algún día se sienten este sillón lleve el timón de la compañía con firmeza yo trato no no repetir me en la vida

Voz 6 01:44 de lo posible y consideró que también tengo un trabajo precioso que es el de contar historias y cada historia requiere pues un lugar distinto desde donde contarla Si me gusta sacarme a mí mismo de la zona de confort y de no repetir los protocolos que ya se han funcionado a lo mejor hacen más fácil una producción pero no nos no es la comodidad lo que buscamos en Pendleton cuando hacemos películas no quiero

Voz 7 02:11 música esté recojo aquí yo necesito como el de la guarda con intensidad dormir risueño cosas raras

Voz 1 02:21 pero bueno creo que en todas hay primero del del humor en otras ocasiones de la creación de la de la fantasía I de la de la atracción hacia personajes más pequeños que no son los que sale en los periódicos de centrar la mirada más en otros detalles que no son los que normalmente llamado la verdad que el universo de Mortadelo y Filemón con el que conecte desde muy pequeñito siempre me pareció que entendía yo esa esa física imposible

Voz 4 02:52 que había en sus viñetas Lajolo caso más importantes de nuestra historia hay un problema por reunir de nuevo Mortadelo y Filemón

Voz 1 03:05 siempre me divirtió mucho y siempre me me me me parecía que ese universo conectaba con con mi mundo no y luego fíjate que he tenido la suerte de conocer a Ibáñez y la suerte de que dejará mis manos con total libertad su exigidos para para hacer con ellos lo que yo consideraba que había que acelerar

Voz 8 03:22 estos son los ideales para aplicables el móvil todo el profesor

Voz 4 03:25 Bach tedio aquí también tenemos súper la rara

Voz 8 03:31 para dar la vuelta a la tortilla Un jardín cazó esta maravilla puede volver a unos ineptos como ustedes en los elementos más lista de toda la tabla periódica mesa remando

Voz 1 03:39 yo tengo una experincia con Ibáñez preciosa es que Si algo a él no le gustaba de mi punto de vista sobre esos personajes es que para mí Filemón además importante cuando para él realmente era el que acompañaba su verdadero protagonista que era Mortadelo

Voz 9 03:55 eso corazón Hopper vamos a competir hasta gallinas en increíble Hulk

Voz 1 03:59 ahí después de la segunda película en donde el insistir en el guión que le parecía que era demasiado esta Filemón cuando para él claramente es Mortadelo cuando visitamos juntos la animación

Voz 6 04:10 irme agradeció que a través de lo que yo había hecho y la había conocido mejor a Filemón

Voz 10 04:17 parecía que también tenía su punto

Voz 1 04:30 poco cinéfilo o por lo menos de forma consciente evidentemente he aprendido a hacer cine como yo creo que muchísimos en mi generación pues viendo cómo lo han hecho otros no pero también creo que he aprendido mucho de de otros muchos lugares que no son las películas yo he aprendido tanto otras películas ir creció tanto contra España

Voz 6 04:49 siglas que ojalá alguien se inspira en algún lugar del mundo en algún momento con algo de lo que yo también

Voz 4 04:55 en todos los residencias tienen un archivo de estudiantes sí pero no les entonces un archivo pues estamos en ese plan pongo casera ha sido este aquí lo que es ahora

Voz 1 05:04 sitio yo explore la trece Rue del Percebe en una campaña de publicidad de la casera es que con cada uno de los personajes dedicado unos pisos haría yo cuarenta feliz

Voz 11 05:11 la escampe

Voz 1 05:19 jamás me he planteado o lo que es correcto o incorrecto porque lo único que está aún muy seguro de hacer es retratar a personas a las que respeto a las que trato de entender de la manera más profunda que soy capaz is sobre todas las que admiro línea recta sin desviarlos lo vamos a comenzar despacio lo ya iremos apretamos cree que luego iremos más deprisa ahora siguiendo la derecha entonces desde ese lugar me parece estar imputado le transgredir ninguna línea molestar a nadie ofender a nadie creo que todo lo contrario no llamarlo he aprendido mucho de está expresamente de las personas con discapacidad actual con las que he trabajado bueno aparece

Voz 2 05:59 yo tengo novia si tengo novia tengo dos veces la misma que se con lo que no son dos sino que la misma eh que cada uno elija una pareja ya está

Voz 1 06:10 durante las lecciones es que cuando eres sincero soy sincero de verdad te expresas con lo que piensas y con lo que sientes de verdad es prácticamente imposible ofender a pasamanos

Voz 12 06:23 bueno a mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros no perdona sino queridos aquí prefiero que estén bien no soy tonto lo que sí me gustaría tener un padre como tú

Voz 1 06:37 muchísimas gracias por todo hace tiempo que las películas me me encuentran a mí más que yo encontrarlas no y también ahora pienso que conozco un poco el lenguaje del cine como para poder darle voz a otros Si te tengo la suerte de que las historias me han me van llegando llevan persiguiendo sino que buscarle

Voz 11 07:05 yo que nunca de noche