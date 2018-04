Voz 0874 00:00 Carrefour con fans con Ana con Mathieu con Íñigo y también con

Voz 1 00:10 sus calcetines de compresión con Cristina Pardo en Sevilla cómo estás Cristina votarías como digo que estás estás allí no en el en el sitio al que hay que estar aquí estoy de cuerpo presente sí pero dividido en está exactamente

Voz 0444 00:22 en la convención del Partido Popular en Sevilla en la que Cristina Cifuentes se pasea

Voz 1 00:29 con cierta soberbia que te quiere alguien valen las extrae pero mandar texto pero bueno eso hablamos otro día

Voz 0444 00:34 creas no te creas estará en la pomada siempre es querer vía

Voz 0874 00:38 oye ellos dan a los periodistas sobre una bolsita con regalos no sé como un disco duro y un martilleo cositas para

Voz 2 00:43 eh pues eso no es nada el regalos costosos

Voz 1 00:48 sí

Voz 0874 00:49 porque la metálica Íñigo lo que quería cerrar metálica

Voz 0798 00:53 si no me he vuelto loco pero es que lo bueno lo contábamos que que en esta semana dos semanas hasta compareció en la Asamblea que guardó es casi completo silencio Christian fuentes ponía a veces fotos en Instagram así extrañas y un día puso a la semana una de unos guantes de boxeo rojos que pone a su nombre encima y en inglés las palabras nos reímos resonantes sin remordimientos que es una canción de Metallica esta que además de es de su disco matarlos los a todos el día que fue la Asamblea es que salió así era podía haber sido la banda sonora que osea sin remordimientos aplasta a la que se pusiera por delante a su hija de un general de artillería como recordó eso eso marca mucho no de Wii aquí aquí no se rinde y bueno fue fascinante ver ese de ese despliegue de

Voz 0874 01:39 y hoy en el Diccionario de conceptos políticos de Cristina Pardo hablamos por supuesto de Cristina Cifuentes

Voz 0444 01:44 sí porque lleva semanas siendo noticia por ese máster que supuestamente hizo y que está plagado de irregularidades ella claro

Voz 3 01:51 por tanto señorías ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas falsificadas repito ni falsedad

Voz 1 02:03 es decir que no se va

Voz 0444 02:04 no pero bueno si algo tiene Cifuentes es que lo dice así como con humildad a los que queréis que

Voz 0434 02:09 me vaya eso me voy me quedo me voy a quedar voy a seguir siendo muestra

Voz 4 02:16 me siento

Voz 0444 02:18 el caso si se fuera tiene claro dónde iría

Voz 5 02:20 o cuando va a retirar a la política yo volveré a la universidad mi lugar de trabajo

Voz 0444 02:25 nosotros nos trabajo precisamente lo de que volvería a la universidad que la pisará un día habrá que en todo caso de momento el sillón no lo suelta porque ella la teoría la tiene clara

Voz 6 02:36 aquí no ha entrado el síndrome de doce mil OPS

Voz 0874 02:45 en su máster que lo que falla es la práctica

Voz 0444 02:48 estará haciendo la rubia ese dijo ella que era un método infalible en algunas reuniones

Voz 0874 02:52 llena de expresión horrible ya de por sí pero antes de las rubias como sinónimo de de ingenuos

Voz 0444 02:57 sí es que otra cosa no pero la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene varias teorías capilares

Voz 0434 03:03 de la coleta ahí voy que era como para ir a tu de repente llegas a la Delegación del Gobierno estos hombres quieres la rubia eres o la rubia pues parece como que desgraciadamente el día las mujeres en determinados puestos como que las reglas y te pones la coleta ya no lo es tanto la Rusia eso bueno no

Voz 0444 03:25 casi parece tener entre unas y otras es un máster en cómo encarar las reuniones de manera profunda y sólida sin tacón Cifuentes y hacía la rubia está para ligarse lo contó así a Susana Griso

Voz 0434 03:38 no yo voy no yo tenía yo tenía un arma infalible tenía una me infalible para legal

Voz 5 03:47 pues mira una hermana mía que es un año y medio mayor que yo que es buenísima y entonces se alegraba muchísimo con lo hace claro yo iba siempre con ella entonces al prolonga fue incluso más rubia que Esperanza Aguirre

Voz 0434 04:02 que Madrid sea una ciudad mejor cada día cada vez yo creo que ya ha demostrado además cuando ha gestionado tanto la Comunidad de Madrid que es una muy buena gestora

Voz 0444 04:12 actitud no del libro de meter la pata claro igual todo lo contrario ha protagonizado ella algunas controversia siendo delegada del Gobierno en Madrid y también siendo presidenta Ésta es una

Voz 7 04:21 los madrileños están pagando tres mil millones de euros para que los andaluces tengan sanidad educación

Voz 0444 04:29 está sobrada colado cuando era líder de la plataforma antidesahucios otra

Voz 8 04:33 en realidad ahí hay intereses de otro tipo pues últimamente parece que tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras proetarras

Voz 0444 04:48 eso me influencer tienen lógicamente como todos los políticos enemigos externos pero IS creo que ha sido también el problema para que trascendiera lo de su máster tiene enemigos internos sí creo que hay dos razones una es que ella es una para suceder a Rajoy y otra que siempre ha querido ser la más lista del PP siempre un pasito por delante hasta el punto de que Pablo Motos les soltó esto luego ya tras no parece que son una cosa buena

Voz 1 05:16 y qué cosas llevaba la partido por cierto

Voz 0444 05:19 pues por ejemplo ya está a favor del aborto y el matrimonio gay que Rajoy está a favor del dedazo para elegir candidato ella no

Voz 9 05:26 a mí me parece bien que en un próximo congreso

Voz 0444 05:28 eso se plantea como forma elección

Voz 9 05:31 de candidatos las primarias

Voz 0444 05:33 que llega agosto y sus compañeros rivales políticos de vacaciones ella no

Voz 0434 05:37 sinceramente prefiero quedarme trabajando porque no se me ocurre mejor sitio que estar aquí trabajando en la Puerta del Sol por lo que pude

Voz 0874 05:46 pues en Semana Santa se ha ido de vacaciones pero no tenía trabajo tenía que buscar el máster

Voz 0444 05:50 más cosas no es que Cifuentes intenta ir como de diferente que hay una huelga de mujeres ella tampoco sería estaré trabajando todavía más al una huelga japonesa y aunque intente ser diferente luego tampoco es para tanto porque como todos que no dijo lo que decimos que dijo porque lo que ya dijo es otra cosa

Voz 10 06:08 lo que he dicho porque luego leído muchas

Voz 0444 06:10 los así entonces he leído en algún sitio que yo había no

Voz 0434 06:13 yo que yo proponía una huelga a la japonesa para mañana yo quiero aprovechó la

Voz 0444 06:18 la oportunidad declarar que jamás he dicho que ella gana las elecciones los resultados de la otra le parecen pobres

Voz 11 06:25 que todos esperábamos yo la primera que efectivamente pues pensaba que Esperanza Aguirre iba a sacar mejores resultados en las elecciones en Madrid pues no obstante

Voz 0444 06:39 lo que más lejos ha llegado a la hora de desmarcarse de su partido es en el tema de la corrupción dejando en la estacada personas que ahora mismo no están condenadas y eso no se perdona así como así

Voz 0434 06:47 porque la corrupción es incompatible con la democracia y el tiempo de los corruptos

Voz 0444 06:53 ha llegado a su fin a la Comunidad de Madrid

Voz 0434 06:56 sí bueno

Voz 0444 06:58 voy a ir terminando con una prueba de que en realidad Cifuentes no es tan distinta ella entró en política cuando todavía existía Alianza Popular son muchos años para no enterarse de nada he decidido acompañar estas declaraciones de imposible ser más rubia con el himno de España porque en cuanto se le ha sugerido que es imposible que ya ignorara totalmente lo que ocurría en el PP de Madrid habiendo ocupado tantos cargos Cifuentes sí ha sido disciplinada se ha convertido en una política muy española mucho española

Voz 12 07:29 pero yo no he sido nunca la número tres del partido no solamente Xicoy aclara entonces cuál era su papel en Fundescan porque si usted no iba a las reuniones firmó un vengan no les ningún papel en Fundescam exclusivamente figuraba vamos como vocales absolutamente ningún papel en Fundescan ninguno

Voz 0434 08:00 pero ya les vuelvo a lo que se lo vuelvo a decir porque son el portavoz socialista que yo nunca he participado en nada que tuviera que ver con la gestión económica y administrativa ni por supuesto a la financiación de una canta no conozco la verdad es que no sé qué costo tenía las campañas no lo sé porque yo era responsable territorial en esos en esos años Imma reunía con muchos concejales es decir que

Voz 1 08:42 no lo recuerdo pero tampoco lo descarto porque se puede decir para evitar la culpabilidad

Voz 0874 08:47 Cristina Pardo desde Sevilla ten cuidado que creo que hay orden de que alguien de pisa el cable en un momento inoportuno

Voz 1 08:51 bueno tengo muchos cables