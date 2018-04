Sara Montiel en el recuerdo

No hay resultados

Voz 0544 00:09 la actriz contaba en sus memorias que en una ocasión fue recibida en el Vaticano por Pablo VI el Papa le contó que era un gran admirador suyo y que había visto todas sus películas luego sacó un papel de una cartera le entregó la sinopsis de una película que según él debía interpretar la historia de Eva la valiente una cupletista que acabó siendo monja

Voz 3 00:33 otra anécdota durante el rodaje en Hollywood el western Yuma los extras y actores que interpretaban a los indios hacían vida separada del resto del equipo la única a la que dejaban uno

Voz 0544 00:43 pese a ellos en los descansos era Sara Montiel hundía los indios se declararon en huelga el director Sam Fuller pidió a la actriz que mediara ante ellos Sara consiguió que volvieran al trabajo con lo que la película se pudo terminar estas son sólo un par de anécdotas que ilustran la persuasión que tenía las pasiones que nuestra protagonista la despertaba entre la gente más variopinta aunque ella apenas fue al colegio siempre estuvo rodeada de personalidades del arte y la cultura gracias según contaba la propia Sarah a su intuición natural

Voz 4 01:15 desde pequeñita con dos y tres años me iba a lo mejor decía hoy que va a poder libio coño y luego era o un Rembrandt Goya hay un nombre even habla qué pero me encanta y luego pues era Neruda

Voz 0544 01:38 escritores como Hemingway o León Felipe políticos como Indalecio Prieto científicos como Severo Ochoa perdieron la cabeza por ella se casó cuatro veces pero tuvo muchos amantes

Voz 5 01:49 he venido simplemente rogarle que en Egipto una pequeña invitación tengo una botella de champán francés parate

Voz 0544 01:56 tuvo idílicos por ejemplo con Gary Cooper James Dean o Marlon Brando aunque ella siempre consideró el gran amor de su vida al dramaturgo Miguel Mihura con el que estuvo a punto de casarse

Voz 6 02:07 Miguel me después de querer para que yo lo dejara y eso no lo comprende yo estuve casi un año casi me enfermo del pagafantas ya donde decía el Madrid

Voz 7 02:17 no mujer que te ha dicho que no te quiere porque

Voz 4 02:21 para no casarte porque mira es muy claro tú eres muy joven a mio que va a ser de Ci

Voz 0544 02:27 no sólo levantaba pasiones entre las personalidades sino entre el público corriente por ejemplo un niño manchego llamado Pedro Almodóvar coleccionaba fotos suyas de pequeño y años más tarde le dedicó un homenaje en su película La mala educación

Voz 5 02:41 que vimos las primeras películas también aquí me temo estaba por primera vez en Le que me tienen la emoción de pensar

Voz 8 02:48 hoy del bazar de un gran modisto

Voz 0544 02:54 Sara Montiel nació en París sino en la Mancha en Campo de Criptana en el año mil novecientos veintiocho sus padres eran pobres y enseguida la niña quiso ayudar en casa

Voz 9 03:03 trabajar con esas manos tan bonito tan bosque cosas tiene uno que veis prefiere

Voz 5 03:07 Mallarmé Hugo Hernán cosiendo gorda

Voz 0544 03:11 la costura no era lo suyo sino cantar bailar e interpretar y así lo demostró en un concurso de talentos que ganó en Valencia dos a raíz de aquel concurso le salió una prueba en la productora cesa todos le auguraban un gran futuro pero tuvo que curtirse como secundaria en muchas películas como Bambú o Locura de amor donde daba vida a la amante de Felipe el Hermoso

Voz 5 03:38 no puede decirse que el Rey yo somos una misma persona yo quisiera entrar en Palas eso no es difícil podía buscaron una ocupación cerca de los Reyes por ejemplo dama de la Reina daría por bien pagado sólo con ver

Voz 0544 03:53 hacia mil novecientos cincuenta harta de ver cómo su carrera no despegaba tomó una decisión difícil dejar España para probar suerte en México una vámonos Abrams

Voz 5 04:03 ahora bien no creas que me engañas se que lo que más quieres a pesar de eso me da una gran alegría

Voz 8 04:11 pero sin encadenado Bieber con dos

Voz 0544 04:15 en México la bautizaron cariñosamente como Sarita y no tardaron en presentarla como la española más guapa del mundo ahora lo puedo decir porque los

Voz 6 04:23 sí

Voz 10 04:24 no era una mujer que tiraba de espaldas te caídas de espaldas de culo

Voz 0544 04:27 conoce vulgarmente se dice en poco más de cinco años Sarita Montiel rodó quince películas en México

Voz 11 04:33 ahora damas y caballeros vamos a tarde tintar nuestra máxima atracción Laren íntima institucional en Cannes La

Voz 0544 04:41 el canela Cárcel de mujeres varias películas junto a Pedro Infante una de las grandes estrellas del cine y la canción mexicana

Voz 12 04:48 el exceso no mecánica se está bien sálvanos Noi in entabló pero o alegría muy pronto en este caso

Voz 0544 05:01 pero la etapa mexicana también llegó a su fin hacia mal querer su belleza exótica había llamado la atención de Hollywood que buscaba en ella a una nueva Rita Hayworth

Voz 13 05:14 estos nosotros nunca sito en sí fui aceptado como locales nunca puesto pero

Voz 14 05:19 Fiscalía made in Morillas como

Voz 0544 05:23 aquí la hoy hemos haciendo de India en Yuma rodó también Veracruz junto a Gary Cooper dos pasiones y un amor dirigida por Anthony Mann del que se enamoró hoy acabó casándose con él significa

Voz 15 05:37 él es un extenso

Voz 13 05:39 blanco para describir la intimidad que dos personas pasan después de casarse

Voz 0544 05:45 el matrimonio no duraría mucho ya que Mann era veintidós años mayor que ella pero Sara no estaba contenta en Hollywood se da cuenta de que siempre la encasillada en papeles de mexicana o India llegó a una conclusión caseras que siento para entonces había llegado una oferta de España para rodar una película la historia del Ascenso y caída de una cupletista que no era más que una excusa para enlazar números musicales que recuperaban viejos éxitos del cuplé un género ya casi olvidado en los años cincuenta

Voz 16 06:15 cuando empezamos nos llamaron cupletista luego Nadj que era es tan esquís pero es lo mismo género ínfimo

Voz 17 06:22 es un Place Geria local tú

Voz 18 06:33 pero

Voz 10 06:34 Paolo hombre quien yo quiero

Voz 0544 06:37 Montiel cantaba el fumando espero y el resto de las canciones de la película con una sensualidad pretendidamente sofisticada que arrasó entre el público el último cuplé se convirtió en la película más taquillera del cine español durante muchos años su éxito traspasó nuestras fronteras

Voz 19 06:52 por parte del ICO acabo la vedette española

Voz 0544 07:00 en efecto se había convertido en una gran estrella la actriz mejor pagada de nuestro cine en la década de los cincuenta a partir de entonces se dedicó a explotar la fórmula de la sensualidad sofisticada un registro que ya fue perfeccionando y que le llevaba a menudo a controlar personalmente los ángulos de filmación más apropiados o los filtros que los operadores debían utilizar

Voz 20 07:24 tan Violeta las de la suerte que sólo vale venga gracias señorita nos toca a mí no me lo que tendrá eh ajeno

Voz 0544 07:37 la viola a Carmen la de Ronda esa mujer pecado y amor títulos que si bien no supusieron grandes aportaciones artísticas abrieron nuevos horizontes eróticos a toda una generación de espectadores con esa mezcla imposible de cercanía manchega allí exotismo

Voz 21 07:53 es sí

Voz 0544 07:56 de esa tú

Voz 22 07:58 yo en mis

Voz 0544 08:01 ciento setenta y tres protagonizó su última película Cinco almohadas para una noche para entonces ya se avisó la moda del cine de destape

Voz 23 08:10 tengo frío quitas lleva Si usted algo más el más pero pas pas y que era mejor lo consideré sensu habitación

Voz 0544 08:21 Sara decidió entonces abandonar el cine se dedicó a grabar discos a montar espectáculos musicales o hacer programas de televisión

Voz 6 08:28 mandarles un saludo muy cariñoso a todos los latinoamericanos porque sé que ven siempre mi programa de Ben al Paralelo y tengo una demanda muy grande de canciones yo ya no sé qué canción cantar porque quieren boleros quieren

Voz 0544 08:44 el público gay la convirtió en uno de sus mitos no había transformista que se apreciará que no incluyera en su repertorio una buena imitación de Sarah en los últimos años de su vida Sara Montiel era ya un personaje en sí mismo hemos sin necesidad de películas o discos su estrella brillaba en las revistas del corazón y en los programas de la tele por ellos supimos que su administrador Le había estafado dejándola casi en la ruina incluso tuvo que poner en venta su piso de Madrid anunciándole ella misma en vídeo

Voz 6 09:15 ya has venido a mi casa pasa te la voy a presentar antes de que venga otro para comprarla que la tengo en venta entra

Voz 0544 09:24 pero esa imagen que ofrecía el mundo del cotilleo no debe ser la que conservamos de ella

Voz 16 09:28 nunca había sido unas venga mejor Caixa mejor que todas está

Voz 0544 09:37 Sara Montiel es por encima de todo un icono una figura de culto fue antes de la aparición de Penélope Cruz la única española capaz de triunfar en Hollywood un mito de nuestro cine que sin ser la mejor actriz ni la mejor cantante consiguió ser por encima de todo una gran estrella

Voz 25 10:03 tengo miedo a perder si pides

