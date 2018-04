La merluza voladora

Voz 1 00:00 bueno no todos que el pero no sabemos dónde va

Voz 0874 00:45 la prensa local están cercana al ciudadano como necesarias ya lo sabíamos lo que descubrimos de vez en cuando con esta sección de Prensa Ibérica es que uno aprendemos cosas dos a veces también nos reímos sigue en el estudio de Madrid no Iñigo cómo estás aquí sigo aquí si esta semilla lo digo si eso corta la línea conmigo sí que estuvo con el programa no no no no no no estoy

Voz 0798 01:05 que esta superstición la hemos dejado

Voz 0874 01:08 Lucía oye esta semana estuviste siguiendo muy de cerca esta comparecencia de Cristina Cifuentes no una pregunta que nos hacíamos para esta sección es si realmente yo lo decía las ocho estos es muy centralista hablar tanto de ella o en realidad estamos hablando de otras grandes cuestiones como es la dignidad de un político por ejemplo iré debería interesar en la prensa local de otras comunidades que no sean la de Madrid

Voz 0798 01:29 bueno afecta a todos porque también aparte de que estamos

Voz 3 01:33 no de un de un de una figura institución

Voz 0798 01:36 Nadal y también de la Universidad de cómo se usa en la Universidad de IVE la dignidad de una universidad de prestigio de la Universidad de cómo todo este mundo de los títulos para qué sirven los másters y cómo se organiza

Voz 4 01:51 la la la educación para el mundo del trabajo hoy

Voz 0798 01:54 qué hay de la mente valioso ahí en fin y por yo creo que tiene tanto impacto porque la gente lo entiende todo el mundo tiene conocidos familia hijos que que que piensan que hay que hacer un máster para luego poder trabajar y dejarse un pastón etc eso yo creo que tiene donde impacto de pilla muy bien es algo que se entiende muy rápido todo lo que son como copiar en un examen sabes que algo que está mal y todo el mundo

Voz 0874 02:15 lo que está mal no apareció en en portada en la mayoría de los periódicos locales de España existía cierto consenso en que no convenció con las explicaciones la mejor portada tu crees que es la del periódico

Voz 0798 02:25 pues sí porque bueno no sé si la mejor la mejora mejoren en mis criterios que siempre son muy discutibles que a mí me hizo gracia Fez y el el la edad Cifuentes no pasa el examen no no bueno pues esta pero bueno me me hizo gracia porque para pueden lo que puede todo el mundo no bueno de de paso recordar aquí que siempre nos ocupamos de las peripecias

Voz 0874 02:51 la supervivencia de la prensa lo que eso es pues él

Voz 0798 02:53 estaba Jaled El periódico llevan varias semanas de protestas por un ERE que que que supondría el despido de casi la mitad de la plantilla

Voz 0874 03:01 eso rebajas de hasta el cincuenta por ciento no según denuncia el comité de empresa así que desde aquí un abrazo abraza con todos los compañeros porque como decimos la mitad de la plantilla hablamos de ciento setenta personas con ciento setenta hipotecas seguramente sí que suerte con esa lucha bueno hay mucho por delante venga arrancamos como siempre con los recortes que no se envía a la gente al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve que es el whatsapp de A vivir el número de teléfono que pueden usar para mandarnos noticias que encuentre en diarios locales que los sucesos yo creo que es lo que más me gusta a a oyentes viendo lo que nos han enviado esta semanas repito el número antes de empezar el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve todo esto es oferta de la Audiencia de A Vivir digamos de algo que pasó hace dos años en Zaragoza yo creo creo recordar aquella noticia y ahora tiene solución lo publica el Heraldo

Voz 0798 03:55 no es el el titular vamos directamente a quince meses de cárcel por arrancar un trozo de oreja a un joven de un mordisco en un bar de Zaragoza y sí creo que todos nos acordamos de esta historia pues mira cómo ha acabado con quince meses de cárcel y además debe indemnizar a la víctima y el acusado con cuatrocientos cincuenta euros por las lesiones que no sé es una indemnización poco extraña hay poca

Voz 0874 04:19 es muy específica de pleno luego un poco aquello

Voz 0798 04:22 está claro son cuatrocientos cincuenta euros por las lesiones nueve mil a ella cambia por las secuelas estéticas claro

Voz 0874 04:28 entonces bueno este tema es muy discutible imagínate que él quería ser presentador de yo qué sé de televisión

Voz 3 04:33 en no igual no no lo cogen

Voz 0874 04:36 la de la oreja

Voz 0798 04:37 pero bueno esto es el primero ya te advierto que no es el mejor de los sucesos con los ha mandado porque el nivel

Voz 5 04:44 esta semana es altísimo a ver es decir que con el siguiente iguales desde el diario de Jerez éste sí que es un titular sí lo es que sabe cosas que son cinco palabras demoledoras este suicidio es una ruina pues si es una estrella

Voz 0798 04:59 buenísima que ocurrió en con la sacralidad Jerez el diez de marzo lo sacó una pareja alquila una casa decide quitarse la vida inhalando gas pero el encienden cigarros y la vivienda explota ambos viven en han sido condenados a pagar los destrozos

Voz 5 05:15 es la ruinas de Street

Voz 0798 05:18 el titular es que está entero contando con todo detalle bueno setenta y cuatro mil euros han tenido

Voz 5 05:23 lo que quepa Ari quince meses de

Voz 0798 05:26 de cárcel como del Zaragoza de la oreja

Voz 5 05:29 hay que esa es muy triste digamos el origen no ver de lo que ha pasado y tal pero centrémonos un poco en ese detalle que es muy de película cómica si es esta historia encierra

Voz 0798 05:39 a eso tan tan sutil y tan tan increíble que eso

Voz 4 05:42 el la delgada línea que separa la la comunidad

Voz 0874 05:45 Gemma no es verdad siempre ahí no

Voz 0798 05:48 dos cosas bueno cuenta estos días desde aquí

Voz 5 05:50 sí

Voz 0874 05:51 no oye el diez de estas estas yo creo que es mi favorita de la semana porque yo es que es de Mortadelo y Filemón que en noticias esta esta L

Voz 0798 06:00 este diario de Noticias de Navarra daños en un vehículo al caerle desde una vivienda una merluza congelada

Voz 5 06:08 ahí se pueden caer por el balcón por aval si es que lo curioso es que no se sabe no se sabe poco

Voz 0798 06:15 que bueno te leo la la la la la crónica que además es completamente objetiva aséptica irá está muy bien escrito así porque porque deja el suspense el misterio completamente intacto no cumple un vehículo que se encontraba estacionado en la avenida de Pamplona de la capital navarra ha sufrido la rotura de la luna delantera al caerle desde una vivienda cercana una merluza congelada según informa la Policía Municipal

Voz 5 06:40 siempre irse ya está aquí seguimos

Voz 0798 06:44 la patrulla policial que acudió al lugar no pudo determinar la procedencia del animal igual no Missing fue lanzado intencionadamente o cayó fortuitamente sea que no se sabe sabe qué ha pasado a cómo cómo puede ser ese después que una discusión familiar que tira la merluza Xaxàs que hay por la ventana claro no sé o sea que hay en unos gamberros

Voz 5 07:06 no son contentos en Pamplona que lo que cae del cielo pueden serlo

Voz 0874 07:08 inmersa congelados que hace esas duelen porque te has de romper en la segunda fase congela haciéndole más o menos claro claro oye otra que no ha llegado por Whatsapp y que nos lleva hombre como no a Galicia pues se firmada prueba Berto Mahía el día dieciséis de marzo Lele si es de la Voz de Galicia

Voz 0798 07:24 eh hice una pizza conduce a la policía a otro cultivo de marihuana en la zapatera bueno aquí hay que leerlo lo bien porque es una historia de investigación digna de CSI no es unos montes que hay en A Coruña donde siempre parece que se ha plantado cannabis porque es una zona difícil acceso etcétera y en las últimos años han ido quemando hasta ocho plantaciones no total que la Brigada de Medio Ambiente de la policía autonómica pues registrando por allí sus meando pues encontró una bolsa de basura con con un ticket de una pizzería en y entonces claro que hubiera hecho el típico Poli que pasan poco pues nada darlo pero pero autentico profesional de una pizzería vamos a tirar del hilo entonces fueron a la pizzería para saber esa etiqueta que quién había hecho pedido a qué dirección se llevó el nombre de la persona entonces llegaron al domicilio a la persona y al final acabaron deteniendo a tres personas fíjate Voluntario de la pizzería no

Voz 0874 08:17 el no está muy bien la investigación Tirana de la tirando del hilo como si de esto es que policías y policías afganos revisa en una bolsa de basura en la última enviada por oyentes que leemos hoy además de un compañero periodista Elvin Santos a través de Twitter ir es un recorte de La Gaceta de Salamanca

Voz 0798 08:33 sí el lo que dice este compañeros dice la vida real es la que refleja la prensa local no es todo lo compartimos plenamente este es un suceso muy pequeñito que es muy poca cosa pero tiene algo de encantador que me gusta que bueno el León titular dice un multi reincidente y un menor arrestados por robar bebidas de una expendedora con una rama

Voz 5 08:51 es que esa información en ese titular jazz veinte eso sí y luego lo que tiene que es que establecía

Voz 0798 08:57 pues una caja de una una una una máquina de estas de de de Coca Cola y refrescos y tal pues que estaban intentando pues sacar las bebidas no un no lo Internet es la foto de la Policía Nacional que sale sale entonces Coca Cola y cuatro latas y las dos ramas las dos ramas del árbol incautadas no claro claro

Voz 5 09:18 a selle de la policía en el vídeo como si aquello fuera el asesinato de Kennedy ver eso

Voz 0798 09:21 de las dos ramas del delito de ahí que les aunque ya no perros pero pero eso queda dice un joven con cuarenta antecedentes y un menor de edad no estar con él a los sacando les pillan y encima les hacen la de cosas que se pregunta alguna

Voz 0874 09:36 la verdad sobre la vida de esas personas en la historia anterior el futuro que les espera pero es una es una es un gran titular para una de esas pequeñas noticia que dice mucho sobre

Voz 0798 09:45 digo oye a Diario Montañés tenemos aquí publicado por Violeta Santiago si aquí te tengo

Voz 5 09:53 es decir que es una es una historia que arranca de desde hace ya desde enero no no te contado nada porque quería ver como acababa de pero

Voz 0798 10:03 entonces me he estado contando pero bueno hoy ya no puedo más entonces esto empieza el catorce de enero Diario Montañés el Ayuntamiento de Santander busca al dueño de un décimo premiado en Navidad con ciento veinticinco mil euros en la sede del PP en su día fue noticia no invalidan mucho estos nuestro bueno entonces qué pasa pues que una señora se encuentra un décimo por la calle al día siguiente el sorteo de El Gordo estaba premiado y la mujer lo de lo de lo devuelve ya sea chapeau por esta señora no entonces que hace la la la la policía pues sí comunicó al Ayuntamiento el Ayuntamiento lo hizo público el quince de enero y aquí viene segunda titular claro lo hizo público diciendo bueno quién quién lo reclame pues creen a buscarlo que pasa bueno pues al día siguiente ya fue la primera persona ah no y entonces claro presentar pruebas y tal pero bueno hay un formulario al efecto que esto es curioso no formulario para quién reclama el décimo y tal lo rellenan dice la crónica que es gracioso y la señora se marchó no sin que los funcionarios le deseara mucha suerte desde la ventanilla entonces bueno tú lo curioso de esto es que si a los dos años no está claro quiénes pues la señora que lo encontró sólo queda osea tiene

Voz 5 11:17 la pierna en la figura de La Haya por eso es decir tiene el derecho a hacerlo entonces aquí viene el segundo titular claro tú qué crees que pasó qué crees que pasó a los diez días ya eran seis personas no es persona reclama en el décimo de Navidad perdido en Santander eso es entonces su título Jackie la cosa se complica los servicios jurídicos del ayuntamiento han iniciado consultas para resolver el expediente oficial de la ya estás veintisiete ahora te vamos a dos meses después se titular de la bodega el diecinueve de marzo nueve personas han reclamado admirado no

Voz 0798 11:46 ya el Ayuntamiento ya se dice el Ayuntamiento su depositario ha entregado el expediente al Juzgado de Instrucción número de un tribunal

Voz 5 11:53 Alemania para que resuelvan aquí

Voz 0798 11:56 no no no visto hubieran salido más a lo mejor ya son cien doscientos no lo sé pero bueno habrá que estar atento como acabáis sobre todo a lo mejor al final la señora que no encontró acaba llevándose el premio

Voz 5 12:04 dentro de dos años textura en el Diario Montañés el de la Voz de Galicia da todo Diario Montañés y hay que seguir de cerca esto porque nos plantamos en verano ya eran cientos de personas las que han reclamado esta también El Diario Montañés explica me esta foto y explique a los oyentes el sellado del Marqués bueno vamos a lo de Cataluña lo aviso por si alguien se quiere cansado pero

Voz 0798 12:25 bueno es un asunto tangencial que todo

Voz 5 12:28 subimos salvar en su día esta estatua del Marqués de Comillas de Comillas que que quitaban en en Barcelona no

Voz 0798 12:34 y claro uno piensa bueno en Comillas esa pues claro muy mal lo que van a pensar pues han Comillas pueblo precioso donde los haya pues han dicho oye pues si sino que hay la estatua darnos la no que es la mandaran y entonces el el Ayuntamiento de Barcelona pues dijo que no que es patrimonio de la ciudad que la ciudad no tiene previsto renunciar a ese patrimonio eso no será se usa el patrimonio dijeron no ya la estatua se patrimonial izará hice lo darán otros usos no este palabro patrimonializar también es si eso y luego lo gracioso es cómo en Comillas se va enredando todo no porque te ponías a leer los artículos de la polémica en Comillas y claro todo mis español muy gracioso porque dice en se discutió en el Pleno los socialistas en la oposición pues ya acusaron no es importante centrarnos en lo que nos compete el verdadero patrimonio de Comillas que se encuentra en un estado lamentable como las obras en el Seminario Mayor Juan Tato claro que todos a discutir qué has hecho de ocuparse de una está todo está en otro sitio cuando lo de aquí se cae a pedazos

Voz 0874 13:34 eso es bueno pues eso fue gracioso oye de de Cantabria Asturias siempre contamos en esta sección también como la prensa local ejercicio periodístico a veces inmenso para intentar de alguna manera regionalizar cualquier acontecimiento que ocurra fuera de esa región pero bueno ya fuera de ser región fuera de cualquier frontera europea es el caso de la Nueva España que tienen muy divertido ver la secuencia de los dos titulares no decir

Voz 0798 14:01 sí sí eso es esta cosa de como todos tenemos algún amigo que que estamos buenísimo de su pueblo y que todo lo importante del mundo pasa por su pueblo de alguna manera no es bueno pues pues

Voz 5 14:09 aquí no eran miles

Voz 0798 14:12 en la prensa local a veces hay que hacer esto pero claro está muy bien buscado en este caso es interminable porque es en el en el caso el de la gente Sergi Skripal de envenenado en el Reino Unido por el presuntamente por ruso etcétera pues claro Aparicio por ahí un espía español ir asturiano entonces Nueva España trece de marzo el asturiano Roberto Florez pudo haber delatado al exespía ruso en vena

Voz 0874 14:34 a nado en Reino Unido no toma titular de portada tremendo el día trece

Voz 0798 14:37 claro tú la del día dicen era asturiano el tema entonces asturiano Roberto Flórez niega haber delatado Skripal ya ya excarcelado dice que es un chivo expiatorio de tal bueno este este Roberto Flórez es un personaje sí ha salido en la prensa mucho porque en su día ya fue juzgado y condenado o Guardia Civil no bueno sí bueno ante te cuento la la breve semblanza de la Nueva España es muy graciosa Roberto Flórez nació en el pueblo de grado donde vivió hasta los dieciocho años su madre regentaba un bar el joven adapto muy importante ya que en unos recuerdan como raro y otros como travieso dejó la localidad cuando ya se hizo guardia civil y abandonó el cuerpo en el noventa y siete trabajo con Intxaurrondo en el País Vasco después ingresó ingresó son los servicios secretos españoles en dos mil cinco se casó ya fuera de la casa montó una agencia de resolución de conflictos sea de porque se ha visto inmerso el mismo no pero pero bueno hay aquí la la

Voz 5 15:30 vais las historias de Roberto Flórez del que no se porque yo creo que seguiremos oyendo hablar

Voz 0798 15:34 oye lo del mosquito tigre

Voz 0874 15:37 Nos queda mucho tiempo para contarlo pero de lo estabas tú de menos se después de haber vuelto de Italia porque esto era muy

Voz 0798 15:42 muy muy vuestro lo veremos si yo cuando llegué a Roma en dos mil uno era un clásico que es esto el mosquito tigre a mi apocalíptico pues pues cuando llega el buen tiempo era el mosquito tigre tremendo

Voz 5 15:52 pues que había que fumigar etcétera pero es que ha llegado a España no con esta esta deriva tropical de nuestro clima y hay un montón de titulares en todos los pero sí mucho o no en el Mediterráneo de Castellón el mosquito tigre atacan sesenta y tres municipios porque ella está proliferando no también en el diario Levante el mosquito tigre se ha adueñado ya de la costa mediterránea no bueno pues es éste está expandiendo imparable yo creo que lo lo de llamarlo Tigre el tamaño de una picadura o tiene

Voz 0874 16:18 tú tuve lo conoces un poco mejor porque tiene rayitas tiene cuando al bestia como navidades blancas y negras pero bueno pero es un mosquito que te dejan si es un mosquito estos en como zancudos gordos que sí sí no sí sí importante Fernando J destrozada digamos entonces Real hablando de peligros e Íñigo Domínguez cuidado con las merluza jugador allí en Washington donde eso no tenéis no es un abrazo hasta luego

